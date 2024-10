Quatre escriptors mallorquins de la generació literària dels 70

Memòria de la generació literària dels 70

Quatre escriptors mallorquins (pàgines del meu dietari)

La “novetat” de l’any 1976 era el sorgiment d’alguns autors nous en el panorama literari mallorquí. En Miquel Mas, na Joana Serra de Gayeta, en Joan Perelló i jo mateix publicàvem a Campos en una coneguda impremta dirigida per Sebastià Roig i que ja es coneixia per l'”Editorial Roig”, tres llibres de “combat” (o almanco aquesta era la nostra intenció; que es parlàs de la nostra aportació a la literatura catalana).

Els llibres editats eren Baf de llavis de Joan Perelló; Massa temps amb els ulls tancats , de Miquel Mas Ferra, que sortia juntament amb Nosaltres esperàvem Míster Marshall de na Joana Serra de Gayeta; i el meu drama (guanyador del darrer premi Ciutat de Palma de teatre), que portava per títol Autòpsia a la matinada i, en certa manera, abundava en indèntica temàtica i estructura teatral de Ara, a qui toca? que havia obtingut el Premi “Carles Arniches 1972” de l’Ajuntament d’Alacant per a obres en català.

La presentació es va fer d’una manera ben informal al baret Es Pou Bo, que en Climent Picornell tenia a Gènova. Era dia 22 d’abril de 1976. Posteriorment muntàrem una tauleta al Born i el dia del Llibre, quan començàvem a vendre els primers exemplars, la policia vengué i ens manà retirar-la. Haguérem d’anar a un racó, davant de l’antic Bar Antonio, a la cantonada del carrer San Felio.

Sortosament, aquell moment de la repressió contra la nostra cultura va poder ser captat pel fotògraf de la Revista Cort , on aleshores jo escrivia. Amb un titular sensacionalista que deia: “Dia del Llibre: Ajuntament: la cultura fa nosa!” la revista escrivia (crec que era una nota redactada per na Joana Serra de Gayeta): “Tot just iniciat el Dia del Llibre, En Sergio capta aquesta curiosa instantània. Quaranta vuit hores abans s’havia advertit als firaires sindicats de la prohibició adoptada per l’Ajuntament. La taula amb edicions mallorquines de l’Impremta Roig, de Campos, no estava formada per professionals, és per això que en no saber-ho, allà s’installaren. Vist el qual varen ésser convidats, amablement, per funcionaris policíacs a desallotjar i ‘marginats’ a un lloc de pas, com és la voravia, a la confluència d’es Born amb San Felio. Inútil explicar la perplexitat que va causar tal decisió per part de l’Administració local. El no permetre que paratges tan idonis, com són el Born i les Rambles, per convertir-se en una autèntica fira del llibre -en un dels contadíssims dies en que la ‘cultura’ fa un voltí pel carrer- no deixa de ser sorprenent”.

En la fotografia que publicava Cort es podien veure na Carme Lacort, na Joana Serra de Gayeta, en Joan Perelló, en Miquel Mas i jo mateix, ajudats per l’escultor Pere Martínez Pavia que passava casualment per aquell indret i ens ajudà a transportar els llibrets en el forçós “acomiadament” policíac.

Aleshores, “marginats” i vigilats per la policia (no fos cosa que tornàssim a posar la taula al Born), hi comparegué el periodista Joan Pla, del diari Baleares, i ens entrevistà.

Una entrevista ràpida, de circumstàncies, però que demostra ben clar quines eren les idees d’uns joves autors mallorquins de mitjans dels setanta. Les respostes d’en Miquel Mas, na Joana Serra de Gayeta, en Joan Perelló o les meves pròpies contestes demostren, si ho analitzam tants d’anys després dels esdeveniments que comentam, unes ganes immenses d’iniciar una nova època cultural i política, defugir el menfotisme i reaccionarisme de determinats autors del passat. Volem una literatura catalana lliure, compromesa, solidària amb el seu poble (ja es parla de “classe obrera i poble treballador”!). Unes respostes, les dels quatre, ben en la línia política dels combats per la llibertat que s’esdevenien a les Illes i arreu de l’Estat espanyol en aquelles concretes coordenades històriques.

Vet aquí algunes de les enceses respostes a Joan Pla fetes per Miquel Mas, Joan Perelló, Joana Serra de Gayeta i per qui signa aquest article i publicades en el diari Baleares el mes d’abril de 1976 coincidint amb la Festa del Llibre:

Joana Serra de Gayeta: “La lluita per la nostra llengua l’hem de fer entre tots: polítics i escriptors. Sempre he respirat el meu idioma: el català. I un aclariment: no pens que la meva llengua hagi de ser el català. El català ÉS la meva llengua”.

En Pla demana a Miquel Mas el que significa per a ell ser un escriptor compromès i en Miquel li contesta: “Aquell qui escriu des d’una perspectiva coherent, des de la realitat històrica de la seva societat, la societat en què viu. Per tant és un escriptor compromès aquell que fa seu, sense oblidar les qüestions de rigor artístic, el problema del país”.

Posteriorment Joan Perelló afegia la seva opinió al que ja havien dit na Joana i en Miquel i puntualitzava: “Un escriptor ha de ser polític sempre i per sempre, si bé ja sabem que la funció de l’escriptor és la d’escriure. Però almanco, com a persona, ha de manifestar-se contínuament com a polític”.

Les qüestions més abundoses feien referència, evidentment, al necessari compromís de l’intellectual català amb el seu poble i la lluita antifeixista. Tots plegats no parlàvem per parlar. En Miquel Mas actua ben al costat del carrillisme. Na Joana Serra de Gayeta ajudà les Plataformes d’Estudiants Anticapitalistes malgrat que fos de forma indirecta quan era professora a l’Escola de Magisteri. Posteriorment treballà activament en el Congrés de Cultura Catalana. En Joan Perelló entrà a militar en el PSM i va ser regidor de Ciutat per aquest partit.

Uns joves escriptors que, almanco en aquells moments i pel que fèiem i explicavem a la premsa, no teníem res a veure amb la pansida herència de la dreta mallorquina. Gabriel Alomar i Bartomeu Rosselló-Porcel (o Joan Fuster al País Valencià i Salvador Espriu al Principat) eren els nostres intellectuals més admirats, l’exemple que volíem imitar costàs el que costàs.

Miquel López Crespí

