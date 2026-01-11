Publicat el Premi Maria Manent de Poesia 2005. Calendaris de sal (Viena Edicions, Barcelona)

Calendaris de sal i la dignitat dels vençuts. El poemari recorda i és un homenatge a la dignitat dels vençuts, resistint el cinisme dels malfactors que oprimien el poble; un homenatge igualment als avis, ja que amb ells desapareixia el món de la Mallorca d’abans del turisme, les arrels de la terra que alletà els meus anys d’infantesa plobera, i també els heroics lluitadors dels anys trenta que han anat desapareixent amb els anys. Igualment serv el record dels amics i companys de lluita més joves, aquells que eren al costat nostre en temps de la restauració borbònica, la mal anomenada “transició” i que ja han estat engolits pel forat negre de la Mort. (Miquel López Crespí)
Aquesta sensació d’anar arribant al final de la vida la podem trobar en el poema “La calma més completa” del poemari Calendaris de sal, Premi Marià Manent 2005 i encara inèdit. En els primers versos, l’autor, que sap que no hi ha escapatòria possible, que ningú pot escapolir-se del seu destí final, escriu: “D’aquí pocs moments ja seré senyor de la calma més completa, / d’un inabastable univers de buits interminables: / el silenci absolut que s’engrandeix a poc a poc / enllà del marc segur de la meva finestra. / Deix enrere el dibuix de les gavines en el blau, / el teu nom grafiat en l’arena d’una platja ja sense nom, / el record amenaçador del pànic / quan m’aixecava sense la tebiesa de ta pell al costat.”.
El poeta, en constatar com s’han anat esmunyint la vida, els somnis, les esperances, com han anat desapareixent amics, els familiars més estimats, sent la sensació de trobar-se davant una inundació inabastable de la qual no podrà escapar. Una inundació que cap paraula, cap estudiada forma poètica o desfermat riu de metàfores, serà capaç d’aturar. La vida, en la recta final en què estam submergits, presenta, sovint, un aspecte amenaçador, ja que és quan, malgrat que sigui de forma subconscient, hom fa recompte del que ha viscut i nota com els moments autèntics el punyen, talment ferro roent, indicant, amb precisió matemàtica, quines són les hores en les quals hem estat autènticament feliços. I és precisament aquesta inundació que ve, furient, salvatge, el que et fa recordar els moments amables i curulls d’esperances de la teva existència. El motiu, doncs, de la majoria de poemes que comentam seria deixar constància escrita d’aquests moments i d’aquestes sensacions.
En el poemari Calendaris de sal, aquesta inundació final és descrita en el poema “La inundació” en onze versos privats de tota ornamentació verbal inútil. Versos secs, durs, implacables com la constatació certa que ja som en els darrers segons: “Arriben de sobte tot d’inesperades misses de difunts / (els pares morts, / els avis fonent-se en l’oblit / amb desesperançada velocitat vertiginosa). / Notar la magnitud de la inundació avançant per la casa. / Provar d’amagar la seva nuesa, / l’extremada debilitat d’un infant que plora. / Però no puc albirar la sortida, / aturar els darrers segons / que s’escolen per les canonades.”.
I en el poema “Com un somni molt lent”, del poemari Les ciutats imaginades, la implacable realitat d’anar arribant al final s’imposa, amb aquest sincera confessió que mostra al lector quins són els refugis secrets de l’autor per a provar de defugir l’embranzida del temps. Llegim: “Ara visc de records. / Tot es mescla i confon en la memòria. / És com un somni molt lent que regressa i regressa / sense que pugui fer res per aturar les imatges que em dominen.”.
Si haguéssim de fer un resum molt sintètic del que volen expressar cada un d’aquests quatre poemaris podríem dir que Calendaris de sal és producte de la forta impressió que em produïren les successives morts de molts dels essers que més he estimat en aquest món: el pare, l’oncle José López, que tant m’ensenyaren de lluita per la llibertat i la dignitat. La dignitat dels vençuts, resistint el cinisme dels malfactors que oprimien el poble; els avis, ja que amb ells desapareixia el món de la Mallorca d’abans del turisme, les arrels de la terra que alletà els meus anys d’infantesa plobera, i també els heroics lluitadors dels anys trenta que han anat desapareixent amb els anys. Igualment serv el record dels amics i companys de lluita més joves, aquells que eren al costat nostre en temps de la restauració borbònica, la mal anomenada “transició” i que ja han estat engolits pel forat negre de la Mort. Calendaris de sal també repassa l’l’omnipresència de la postguerra en la vida de l’autor. L’autor se sap condicionat per aquella postguerra de cínics, assassins i voltors que exterminaren, per la força de les armes i de la mentida, el més sà de la nostra nació, els Països Catalans, i de l’Estat espanyol. Els amics i familiars morts, les idees i l’exemple de com enfrontaren la derrota i la tèrbola postguerra de sang i misèria són alguns dels punts fonamentals dels bastiments de la meva consciència, el motor, com he dit, que t’ha d’una determinada manera i no d’una altra.
A partir d’aquí podrem entendre i capficar-nos en les pàgines de Temps moderns: homenatge al cinema, El cant de la sibil·la i el poemari més recent, el que ha editat Cossetània Edicions, Les ciutats imaginades.
En l’article “Temps i gent de sa Pobla, Defalliment: memòries de Miquel Costa i Llobera i El cant de la sibil·la“, a part de relacionar i explicar l’estreta unió que hi havia entre el llibre d’història local Temps i gent de sa Pobla, la novel·la Defalliment i el poemari editat per Brosquil Edicions, contava com la majoria de poemes tenia relació amb la provatura sentimental de deixar constància dels meus records d’infant, d’aquella època que maldam per imaginar daurada: les excursions i vacances a ses Casetes de sa Pobla a la badia d’Alcúdia, davant l’Albufera, els estius passats al port de Pollença, els viatges a Lluc, les excursions a Formentor, estades a Muro, Aucanada, el Mal Pas, la vida a sa Pobla…
La presència corprenedora de la infantesa, de l’esplendent paisatge sense hotels que guaitàvem aleshores, queda reflectit en aquests vuit versos del poema “Llums enceses en els dits” que el lector pot trobar en el poemari El cant de la Sibil·la: “Descobrir per primera volta coves i penya-segats, / l’indret on nien les gavines, /els corbs marins que ens envoltaven. / Com si haguéssim begut molt de vi / i no poguéssim controlar les emocions: / volar damunt el maragda ardent del verd / content de portar llums enceses en els dits.”
El cant de la Sibil·la és l’intent de deixar constància d’aquells moments esvanits ja per la cendra de les hores però que es conserven en la memòria amb la força intacta de quan els vivíem amb tota la joia de la nostra infància i adolescència. Aleshores els pares i els familiars eren joves, alegres i riallers. Res no presagiava la Nit, l’obscura presència que ens aniria portant, de forma imperceptible però ferma, fins davant el mur de la darrera pregària i el postrer alè.Els poemaris que comentam no són escrits de forma independent l’un de l’altre. Que ningú s’imagini que un llibre concret és un producte d’una època i un altre d’un altre moment històric. De cap manera. Els llibres de què parlam, igualment que algunes de les novel·les, obres de teatre i llibres de memòries recents, són escrits en la mateixa època, el temps que va de començaments dels noranta fins al dos mil. Cas, per exemple, del poemari Temps moderns: homenatge al cinema, premi de poesia Miquel Martí i Pol 2002 i editat l’any 2003 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Era “normal” que en aquesta recerca desesperada per a provar de salvar els instants de joia de la joventut, les esperances del passat, els descobriments intel·lectuals dels anys seixanta, sortís també el ressò d’aquelles pel·lícules i artistes que anaren condicionant, amb el pas dels anys, la nostra forma d’entendre el món, l’art, la vida, la lluita per la llibertat. En la grisor de la postguerra, en plena repressió franquista contra els pobles i contra les llibertats més elementals de la persona, el cinema esdevenia la porta oberta a tots els misteris i totes les possibilitats. Breu, senzill homenatge, doncs, al record d’aquelles llunyanes horabaixes asseguts al “galliner” o les butaques dels cines de sa Pobla: Can Guixa (el “Principal”) o Can Pelut (el “Coliseum”), el Salón Montaña o en aquell modern “Cine Montecarlo” de començaments dels anys seixanta… Llunyans diumenges amb Fred Astaire i Ginger Rogers, Chaplin, i Lauren Bacall… Gene Kelly i Debbie Reynolds ballaven i cantaven en la pel·lícula Cantant sota la pluja; ens atemorien Peter Cushing i Cristopher Lee en les pel·lícules de vampirs, Marlene Dietrich era un àngel blau la bellesa de la qual, érem molt joves aleshores, encara no acabàvem de copsar. Quants dies d’hivern i d’estiu fugint de les rituals cançons dels falangistes, dels avorrits sermons dels sacerdots, anant a veure les aventures de Robin dels boscos i El capità Blood! Més tard, després dels crits de Janet Leigh a Psicosi, arribaren Els contes de la lluna pàl·lida de Kenji Mizoguchi. La dictadura moria matant, agonitzava ja des de finals dels seixanta quan els miners d’Astúries i Lleó, els treballadors de Barcelona i València, iniciaren les grans lluites contra el feixisme i el capitalisme. Temps moderns. Homenatge al cinema vol deixar constància de l’efecte màgic i enervador del Potiomkim, la màgia cinematogràfica de Serguei Eisenstein obrint totes les possibilitats del cinema. Eisenstein a Leningrad filmant Octubre; memòria igualment de La batalla d’Alger… i de Roma, città aperta, L’any pasat, a Marienbad, Alphaville, Casablanca, sense que hi manquin Buñuel, Chabrol, Godard i Dziga Vertov avançant amb la cavalleria roja d’Issaak Babel en direcció a la revolució universal que defensen Lenin i Trostki abans de tots els crims de l’estalinisme i l’entrada de les tropes feixistes a Barcelona l’any 1939.
Quatre poemaris, Temps moderns: homenatge al cinema, El cant de la sibil·la, Calendaris de sal i Les ciutats imaginades, que surten, evidentment, de la constatació de la fugacitat de la vida, de la impossibilitat d’aturar el temps, de servar, ni que sigui mitjançant per la metàfora i la paraula, tot allò que conformà la nostra efímera existència damunt la terra.
