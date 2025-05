Política lingüística catalana

El document del pacte dedica gairebé la meitat del seu contingut (58 pàgines) a l’anàlisi de la situació del català, als acords d’objectius i intencions per àmbits sectorials, i s’estén fins a les 132 pàgines amb el pla de mesures per l’actual 2025 i un pressupost de 258 milions d’euros. Òmnium i la Plataforma per la llengua han participat en l’elaboració i li donen un suport crític, amb el propòsit declaració de fer-ne seguiment i exigir-ne l’aplicació efectiva. Les dues entitats lamenten que no hi hagi hagut un acord nacional més complet. Assenyalen que les mesures i el finançament no són suficients per cobrir les necessitats; alhora, alerten que aquest primer pas ha de complir “garantir que el català és la llengua vehicular normal del model lingüística escolar” de manera que tot l’alumnat hi pugui accedir i l’ús. Les entitats denuncien que s’oposaran a la intromissió judicial i del Tribunal Constitucional per imposar el 25 % del castellà a les aules. Òmnium avisa que això suposaria un incompliment greu del pacte. El govern ERC de Pere Aragonès, va promoure 100 mesures per la llengua a l’anterior legislatura, sense gaire èxit. El context de l’estancament o la regressió en l’ús habitual del català s’ha de situar: La principal font de discriminació prové de l’Estat, del funcionariat i sectors estatals, i del nacionalisme espanyol, que privilegien el castellà mentre reprimeixen, neguen i bloquegen l’ús del català. Catalunya no és lliurement sobirana, doncs se li impedeix exercir el dret d’autodeterminació i el de decidir. La llengua catalana pateix aquest greuge constitucional del règim monàrquic. En segon terme, hi ha el suport insuficient autonòmic i municipal en la defensa de la llengua minoritzada. Un tercer factor rau en les onades migratòries, una gran part castellanoparlants, que no coneixen ni les qüestions nacionals ni les lingüístiques del lloc on van a treballar i viure. Posar el focus sobretot en el tercer element, el migratori, respon a una intencionalitat política: uns per seguir discriminant; altres per reafirmar un identitarisme i xovinisme excloent, racista i reaccionari. El fet és que la llengua es converteix en una eina de confrontació política i submissió, en comptes de ser vehicle de comunicació, cultura i coneixement. Una defensa ferma, coherent i compromesa de la derogació de la Llei d’estrangeria i la llei mordassa, feta des de Catalunya i en català, faria molt més per l’empatia i ús de la llengua, que les polítiques que neguen l’empadronament de la gent nouvinguda, els que bloquegen les regularitzacions, o les que eviten al Congrés la derogació. Terra cremada de Palestina El govern sionista d’Israel anuncia que repondrà la crisi amb l’ocupació complerta de la part nord de Gaza i, després, de tota la Franja. Netanyahu ho amaga. L’ocupació militar consumarà el genocidi. Aquesta ocupació, que va començar el 1948 amb la Nakba, es va estendre el 1967 (Guerra dels Sis Dies), ha partit Palestina, assassina impunement cada dia, no dona cap treva a la repressió, amb chekpoints i assassinats a Cisjordània. A tot el món la mobilització és prou viva en solidaritat amb Palestina: una llum de futur. A tot el món les multinacionals mantenen els seus negocis i comerç amb l’Estat i les empreses israelianes, una mostra de la barbàrie que provoquen. Centenari Lenin. En el discurs de la reunió del Grup Comunista del Congrés de tota Rússia dels metal·lúrgics (6 de març de 1922): “ Que tot combatent de l’Exercit Roig sàpiga que és aquest joc (el diplomàtic, referint-se a la propera Conferència de Gènova) i que és la força de les armes: no hem de passar a la força de les armes… Ho vam declarar al juny de 1917, ia l’octubre del mateix any, en el Congrés dels Sòviets, vam prendre el poder Nosaltres, els bolxevics, vam obtenir la majoria en el Congrés dels Sòviets”. … “Conservem el poder en aliança amb la pagesia”. … “Hem encarregat a comunistes, amb totes les seves excel·lents qualitats, el compliment d’una tasca pràctica per a la qual són completament ineptes”… “El nostre pitjor enemic intern és el buròcrata, el comunista instal·lat en un lloc de responsabilitat (o no capacitat) dels Sòviets que gaudeix de l’estimació general per la seva honestedat. de combatre-la, sinó que la protegeix”. Tom 44, Obres completa. Ed. Progreso , Moscou. 22 de maig de 2025