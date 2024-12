Periodistes i poetes marginats i oblidats per la cultura oficial: Joan Pericàs

Mor Joan Pericàs i Mestre, periodista

Juan Mestre

Joan Pericàs i Mestre morí dia vint-i-quatre a l’Hospital General de Palma, després d’una llarga malaltia. Pericàs, de 50 anys, va néixer a Palma, estudià al col·legi Sant Francesc i es llicencià en biologia. Això no obstant, la seva trajectòria professional sempre ha estat lligada als mitjans de comunicació. Primer en el diari Baleares i després a El Mundo, Pericàs destacà pels seus reportatges sobre ciència i investigació, tot i que treballà en tots els àmbits del periodisme. En el diari Baleares primer fou redactor i després redactor en cap. En El Mundo treballà com a redactor i redactor en cap de les seccions de Local, Part Forana i Opinió.

Durant els darrers anys, Pericàs treballà en el Departament de Comunicació de la Universitat de les Illes Balears, malgrat que va continuar escrivint articles d’opinió, poesia i aprofundí en la investigació de la que era la seva gran passió: la botànica. Malgrat la greu malaltia que patia, Pericàs va mantenir fins als darrers dies de la vida una gran inquietud per tot el que l’envoltava, especialment la literatura i la botànica, i fou un exemple per a tots els que sabíem quin seria el seu final. Descansi en pau.

Diari de Balears (dBalears)

Poemes d’abans de la guerra : la poesia de Joan Pericàs

Per Miquel López Crespí, escriptor

El meu amic, el poeta Bartomeu Fiol, en el pròleg d’una petita antologia poètica que li publicava recentment la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes, deia: “La poesia no és cap exclusiva de res ni de ningú. Podem definir-la com una manera especial de veure o percebre la realitat i, per tant, es pot trobar en totes les arts i en qualsevol experiència personal (però cal no confondre-la amb els bons sentiments)”.

Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llomparta

La cita és perfecta per a definir la poesia de Joan Pericàs (de la qual qual s’han editat alguns poemes en un recent recull d’escriptors contemporanis). I si he citat Bartomeu Fiol és precisament per l’afinitat que de seguida hi vaig trobar amb l’autor de Camp Rodó, Contribució de bàrbars, o La Comunió dels Sants (o amb aquells versos corprenedors de Miquel Àngel Riera: Poemes a Nai).

Cal dir que la sorpresa que hem va produir el poemari de Joan Pericàs va ser majúscula. Inesperadament ensopegava amb un autor de vena, d’aquests no enregistrats ni en l’AELC ni publicat en cap de les nombroses colleccions de poesia existents als Països Catalans. El descobriment em demostrava, per enèsima vegada, el lluny que era a vegades la “poesia real” de la nostra terra dels camins oficials (concursos, edicions, promocions, recitals, conferències, antologies…) de promoció literària. Al cap de més de trenta anys de conreu del fet literari i de l’exercici continuat del bell ofici de la lectura puc donar fe de la vàlua de l’obra d’en Joan. Una poesia en la qual podem trobar el ressò del Salvat-Papasseit de La Gesta dels Estels o del Josep M. Llompart de Mandràgola, per posar uns exemples clars i llampants. Ara bé, no vull dir amb això que el Joan Pericàs de Poemes d’abans de la guerra sigui aquell clàssic consumidor de novetats poètiques i que posteriorment, fruit de totes aquestes lectures (Llompart de la Peña, Miquel Àngel Riera, Blai Bonet, Salvat Papasseit, López Casasnovas, Bartomeu Fiol, Jaume Vidal Alcover, Salvador Espriu, Pere Quart, Marià Villangómez…), li surti una imitació descolorida de tot el que a llegit. No és aquesta la meva visió de la poesia que ens presenta Joan Pericàs. El nucli del seu poemari és el batec de la vida, el soroll futurista del carrer, l’experiència de l’home i de la dona del segle XX feta poesia en la línia de la cita inicial de Tomeu Fiol.

En el poemari que comentam també hi podem trobar una interessant preocupació per la llengua que porta al poeta a inventar paraules amb un efecte sorprenent. Joan Pericàs ens vol fer compartir -i ho aconsegueix plenament- un laberíntic món d’experiències personals, de sensacions que, mitjançant la màgia de la paraula, recupera de l’oblit empeses per la vitalitat de l’expressió poètica.

Feia temps, potser des de la publicació de Poemes a Nai de Miquel Àngel Riera que no ensopegava amb una construcció poètica de la força d’aquesta invocació amorosa:

Escriure estimada que t’odio,

adelitar-me en cada lletra,

blasmar l’empelt que ens confon,

la secreta unió que ens desavé.

Escriure clar i llampant que t’odio,

com qui deixa escrit “puta”

en eixir d’un poble en una paret.

Escriure gelós en sang que t’odio,

vellutada vermellor, vida;

esquinçar el paper amb una espina,

maleïda rosa, companya maleïda.

Joan Pericàs esdevé poeta senzillament perquè cerca d’expressar les seves emocions d’una manera diferent a com ho havia fet fins el present. Fins ara mateix el poeta s’havia comunicat amb la societat a través de l’article, el reportatge, la notícia quotidiana. Però amb els anys, la reflexió damunt la vida i el llenguatge el porta a ser més exigent, a demanar més de l’eina que sap emprar amb rigor de professional: la paraula. Amb el recull Poemes d’abans de la guerra el poeta descobreix noves possibilitats de comunicació amb el lector i prova d’avançar cap a nous indrets de sorpresa i reflexió.

Pens que els Poemes d’abans de la guerra no són el producte d’un pansit intellectualisme llibresc desconnectat del palpitar actual del món i del treball dels homes. Si ho llegiu amb deteniment hi podreu trobar una part de l’alé poètic dels situacionistes francesos de finals dels seixanta i de la seva concepció vitalista de “la vida com a fàbrica permanent de poesia”. Investigau en el Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones (que us cit per la traducció espanyola que hi ha disponible) i potser hi haurà indicis de la fornal on s’esmola la seva poesia el nostre autor.

Joan Pericàs és un poeta “normal” i sense pretensions d’esdevenir un nou “geni” de les nostres lletres. En el seu llibre trobam la vibració autèntica d’un home sense pretensions d’immortalitat o entestat a convertir-se el “profeta de la tribu”, l’escriptor “oficial” enlairat artificialment per les autoritats culturals del moment. Ben al contrari! El poeta simplement recrea al nostre davant els fets (el record del pare, el paisatge estimat, l’amor vital i complicat…) que l’han marcat en la seva vida. Es tracta de recrear amb certa ironia la vida mateixa, tot allò que batega al nostre costat i que sovint deixam de banda en considerar que són esdeveniments poc importants per a la literatura.

Un exemple entre cent:

Mar i Seu nues

s’afuen al sol.

Et neixen gemecs de sal.

Bec sadoll d’illa

calma i plena.

Una gavina s’enfila

i perd la xaveta

per un arcbotant.

En la poesia contemporània anam sobrats de poetes de mentida (la manca d’experiència humana, la falsedat com a norma…) i és per això mateix que els versos de Poemes d’abans de la guerra ajuden a vivificar el nostre panorama poètic.

Antoni Vidal Ferrando ho ha deixat escrit amb la seva paraula precisa i exacta: “Mentrestant, alguns resistents, empesos per un somni, seguim fidels a la poesia; i ens entestam a convocar les muses per trobar un sentit al temps que transcorre o perquè ens protegesquin del flagell de la ignorància i dels excessos de l’amor i de la mort”.

Vet aquí, doncs, l’aventura que ens proposa el nostre autor: endinsar-nos en la complexa perplexitat de l’existència lluny de cap falsa protecció pedant. La vida batega, amb força, en cada un dels versos de Poemes d’abans de la guerra. Joan Pericàs fa servir, prou intelligentment, tot el seu ofici de periodista per, amb un llenguatge net i directe, ajudar-nos a copsar les múltiples dimensions de la fràgil existència de l’home. Aquesta és precisament la grandesa del poeta: emprar de forma radical la paraula nua per a desmitificar la buida parafernàlia dels “exquisits” i dels múltiples “orfebres” del no-res.

Diu el poeta (talment una fuetada a la manca d’autenticitat de molta obra editada, premiada i guardonada):

Deixem-ho en un t’estim rodó

de sis lletres llampants i nues,

sense altres àmbits ni déus

que dues pells que s’estenen,

sense altra metàfora que el gest.

Deixem-ho en un t’estim d’albó,

vincladís com un protocol verd,

dolç com un grell de mandarina,

que en mitja eixida ens reveli

biologies, físiques, geometries…

Deixem-ho en un t’estim d’amor

fibrós i foll, cardíac, muscular,

que ens desfà cos i biografia;

tu i jo, també un morir, sí,

i una incerta metaquímica.

I hem de reconèixer que Joan Pericàs ha sabut jugar bé les seves cartes, els infinits recursos del seu ofici de periodista. Tot plegat l’ajuda a forjar una poesia pròpia, plena de caràcter i amb la mineral duresa de qui coneix els misteris i possibilitats que ofereix l’autenticitat com a norma primordial per a enfrontar-se amb l’escriptura.

Com deia Bartomeu Fiol en el pròleg de la seva antologia poètica: “Per a un servidor, la poesia no és merament un mitjà per a crear bellesa, és un mitjà també per a provar de conèixer una mica més la realitat, un mètode de coneixement, com ho puguin ser la ciència o la filosofia”.

Aquesta ha estat precisament l’aportació de Joan Pericàs amb el seu poemari: ens ha proporcionat una eina més amb tota la seva sèrie d’imatges i mites, imprecacions i insospitades troballes emocionals per a sobreviure en l’època de la banalitat programada.

El poeta ens ho explica amb aquests versos senzills i planers alhora que basteix la seva particular filosofia de l’existència:

Ara ja saps que no n’hi ha prou amb pagar penyora,

empassar-te un ametlló de paüra,

entretenir-te una gleva de sang

dos segons en un revolt de vena.

Ara ja saps que la mort com un aglà s’alzina

i t’estiba d’ombres els comellars de la pell;

que cada any et tomba setembres

més prims d’amics, i et deixa

tardors més feixugues d’accents,

de punts i de comes.

Com escrivia el poeta de Santanyí Antoni Vidal Ferrando: “Davant les dimensions de l’univers, davant el mateix misteri del llenguatge, a vegades escrivim o llegim poesia com aquell que comença a xiular a dins la fosca per a no tenir por. La nostra grandesa consisteix en el fet de posar la pròpia supervivència intellectual i moral a mans d’una realitat aparentment tan inconsistent com les possibilitats de la paraula”. I per bastir aquests edificis que ens protegesquin del flagell de la vulgaritat i de la ignorància Joan Pericàs escriu evocant tots els seus fantasmes, cercant sempre la complicitat del lector, l´únic amic autèntic del poeta i de la poesia.

Ara esperam que Joan Pericàs continuï amb la seva tasca i publiqui noves aportacions d’un resultat tan enriquidor com aquest.