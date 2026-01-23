Palma, anys 80 – La ruptura del carrillisme (PCE) a les Iles

Ni en temps de la transició ni abans mai no havia coincidit amb l’amic Miquel Rosselló. Històricament la gent de l’OEC (Mateu Morro, Antoni Mir, Jaume Obrador, Josep Capó, Maria Duran, Jaume Bueno, etc, etc) procedíem de l’herència del POUM i l’Oposició Obrera a la la burocràcia soviètica. Aleshores consideràvem que Santiago Carrillo s’havia venut als franquistes reciclats pel plat de llenties dels sous i les poltrones institucionals. Era l’últim capítol d’una llarga història de degradació, que venia de lluny. (Miquel López Crespí)
Ni en temps de la transició ni abans mai no havia coincidit amb l’amic Miquel Rosselló. Històricament la gent de l’OEC (Mateu Morro, Antoni Mir, Jaume Obrador, Josep Capó, Maria Duran, Jaume Bueno, etc, etc) procedíem de l’herència del POUM i l’Oposició Obrera a la la burocràcia soviètica. Aleshores consideràvem que Santiago Carrillo s’havia venut als franquistes reciclats pel plat de llenties dels sous i les poltrones institucionals. Era l’últim capítol d’una llarga història de degradació, que venia de lluny. La història de la degeneració i liquidació final del partit de Lenin i Trotski a mans dels botxins estalinistes es pot estudiar a El Partido Bolchevique de Pierre Broué (Editorial Ayuso, 1974); Stalin: una biografia política d’Isaac Deutscher (Edició de Materials, 1967); Nuestra propia gente d’Elisabeth K. Poretski (Zero, 1972); Que juzgue la historia de Roy A. Medvédev (Destino, 1977); El año I de la revolución rusa de Victor Serge (Siglo XXI, 1972), en la imprescindible obra de Trotski La revolució traïda (de què hi ha diverses edicions en espanyol).
L’any 1978 hi hagué la ferotge campanya contra les idees socialistes d’Octubre en la qual participaren activament tots els que després marxarien del PCE per a entrar en el PCPE-PCB prosoviètic d’Ignacio Gallego. Jo mai vaig militar en aquest “experiment” dels excarrillistes dels quals eren capdavanters eminents Miquel Rosselló, Francesca Bosch, Josep Valero i Lila Thomàs entre molts d’altres exeurocomunistes.
La ruptura dins del PCE (començada a principis de 1984) agafà una forta embranzida amb l’informe de Josep Valero al Comitè d’Illes del PCIB llegit el 3 de juny de 1984. En l’informe que ofiliza la ruptura dels eurocomunistes de les Illes i que enfronta el grup Valero-Rosselló-Thomàs amb el format pels seguidors de Manolo Càmara i en Pep Vilchez es fa una autocrítica dels greus “errors” polítics que s’ha comés contribuint a la consolidació del projecte de Santiago Carrillo (abandonament dels principis del socialisme científic, de la lluita per la Repúblcia i l’autodeterminació, minusvaloració de l’internacionalisme…). L’informe de Josep Valero en contra de la política del PCE és aprovat sense gaire discussió. En l’executiva del PCIB que romprà tots els vincles amb el PCE (aleshores governat per Gerardo Iglesias) hi ha en Miquel Rosselló (com a secretari d’organització) i Lila Thomàs com a responsable de política cultural. Francesca Bosch és nomenada directora de Nostra Paraula; Sofia Sintes es confirma com a responsable del PCIB a Menorca.
La mateixa direcció històrica que havia ajudat a enterrar l’herència de la revolució d’octubre en la conferència del PCIB celebrada en el Poble Espanyol l’any 1978, ara, fent un gir de cent vuitanta graus, deia tot el contrari. Feia sis anys, sota vigilància del “comissari” carrillista Zaldívar (posteriorment un trànsfuga ben pagat pel PSOE), havien atacat a mort les concepcions antisistema, definides com a “superades”. Ara, Josep Valero, flanquejat per Miquel Rosselló, deia tot el contrari. L’informe contra l’eurocomunisme carrillista de dia 3 de juny de 1984 diu: “Tal como señala Lenin en El Estado y la Revolución: ‘…circunscribir el marxismo a la teoría de a lucha de clases es limitar el marxismo, tergiversarlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado… […]”.
Recodem que en temps de la transició el PCE i els seus dirigents (els del PCIB inclosos!) feien públic el seu abandonament de qualsevol principi de transformació de la societat de classes (en la teoria i en la pràctica). La política de “reconciliación nacional” amb la burgesia i el franquisme, els antipopulars Pactes de la Moncloa, la supeditació del PCE als plans de Suárez havia desprestigiat completament aquesta organització davant les avantguardes revolucionàries de l’Estat espanyol.
En el reportatge titulat “La pautas de una semana movida” publicat en el número 12 de Nostra Paraula (juny de 1984) podem llegir un resum dels greus enfrontaments entre Miquel Rosselló i els “reformistes” (el grup Càmara-Vilchez). Els principals esdeveniments tengueren lloc en les “batalles” per “ocupar” la seu central del PCIB (en el carrer del Sindicat, damunt el bar Triquet) i a Son Espanyolet, on, per provar de conservar el local per al seu grup, Manolo Càmara i els seus amics (com informa Nostra Paraula) van rompre el pany de la porta. Aquest intent de controlar el local de Son Espanyolet acabà amb una denúncia de Miquel Rosselló contra l’actual senador per les Illes, Manolo Càmara, en el Jutjat de Guàrdia.
Vaig viure molt de prop aquests esdeveniments, ja que, sense ser militant del PCE, alguns independents d’esquerra tenguérem uns inicials contactes amb Miquel Rosselló, Francesca Bosch i Josep Valero per analitzar les possibilitats de crear un Ateneu Popular (que després tendria per nom Aurora Picornell) en vista a servar les tradicions republicanes del nostre poble fetes malbé pel PCE i pel PSOE. En la idea de bastir aquest Ateneu (del qual vaig ser vicepresident) coincidíem amb l’amic Carles Manera (que aleshores ja collaborava a Nostra Paraula), Isidre Forteza (un antic dirigent del MCI), el tinent Rafel Morales, en Manel Domènech, na Lila Thomàs i un munt l’illusionats companys i companyes entestats a recuperar les millors tradicions del moviment obrer.
