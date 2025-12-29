Pàgines del meu dietari – Ens afusellarien si poguessin – Problemes dels escriptors mallorquins

-Se’ls menja la ràbia -continuava dient en Cladera. No els importa saber que ells han tocat el poder amb les mans: diners, llocs de comandament professional i polític, amb bones relacions a totes les institucions que els donen substancioses subvencions, que els paguen cicles de conferències, viatges per a ampliar coneixements, i els publiquen els llibres que mai cap editorial mínimament seriosa s’atreviria a editar. Tot això, assolit després d’anys i més anys de claudicacions i vinclar l’esquena, no els fa feliços. Ni molt manco! El que els amarga de veritat, el que voldrien posseir i mai no obtindran -són vells i ho saben, han perdut fa segles qualsevol bri de creativitat que els pogués quedar- és tenir posat el seu nom i cognom a cada un dels nostres llibres. Les obres que no han sabut escriure i que -ocupats a fer carrera, posar la catifa davall els peus de qui comanda- no han tengut temps per a bastir. Per això el desesper més absolut, la impotència, les travetes que ens posen cada dia en un intent desesperat de silenciar el que nosaltres hem fet. Aquesta és l’autèntica realitat. No ho dubtis. (Miquel López Crespí)
Han passat tres setmanes i encara no sé res. Ni truquen ni m’envien cap resposta per escrit. No sé què pensar. En Biel em ve a veure preocupat. Se sent culpable. Pensa que la sollicitud no ha funcionat per culpa seva. Imagina que ha estat l’antiga indumentària d’anar a exposicions que ell em deixà la culpable que no m’hagin donat el corresponen vist-i-plau.
-Potser l’hauríem d’haver portat abans a la tintoreria -comenta, capbaix, una mica trist.
Ambdós sabem que no disposàvem en aquells moments de les dues o tres mil pessetes que costava deixar pantalons i americana a rentar. N’Antoni Cladera, un altre amic més mal pensat encara, ve a veure’m. Dedueix -després de moltes deliberacions- que era el meu passat esquerranista el que m’havia barrat el pas durant tants i tants d’anys a la sala d’actes. Està segur que a la Casa de Cultura, a part dels dretans que comanden per les altures, hi ha nombrosos ex-militants del tipus d’en Ribas i Thomàs o na Conxa -penedits, en definitiva- que frueixen dificultant l’existència dels antics companys d’assemblees reivindicatives. Misèria de la humanitat. Què hi farem! N’Antoni ens explica com aquests personatges -reciclats de seguida que copsaren que l’esquerra no podia pagar el que volien, i ara membres de la burocràcia institucional- el que més odien són precisament aquells que, els uns escrivint, els altres pintant quadres, fent escultures o simplement treballant en el respectiu ofici, no hem tengut necessitat d’anar rere ningú -toquem fusta!- per a subsistir. Detesten la independència de criteri, la manca d’esperit servil, l’ètica, els principis ideològics que ens han mantingut fidels a la nostra terra durant lustres.
-Ens afusellarien si poguessin, em podeu tenir la més completa seguretat -exclama ben convençut.
Creu que les ninetes -especialitzades en una eficient indiferència- són teledirigides pels antics membres del partit esquerrà on vaig militar en temps de la dictadura i avui a sou de l’Estat o de qualsevol banc.
N’Antoni té raó. Tres setmanes d’espera són massa i estic arribant a la conclusió que per l’octubre no hi haurà presentació.
Escrivint la vida sencera, anant a les rituals manifestacions per provar de salvaguardar el que ens resta com a poble -terra, llengua, cultura-, han anat passant els anys quasi sense adonar-nos-en. Cal dir que, malgrat les dificultats i l’ocultació a les quals han estat sotmeses les nostres obres -la d’en Biel, la de n’Antoni, la d’en Miquel Ferragut, la meva-, en el fons hem pogut anar bastint una sèrie de novelles, llibres de contes, peces teatrals, que ja ningú no pot discutir. Una cosa és que pugnin per ignorar la feina feta, que a les revistes que controlin no parlin dels llibres escrits, quadres o escultures (tenebrós i fals món cultural teledirigit pels comissaris de torn!). No ignoram el que pagarien molts d’aquests grafòmans per poder mostrar al públic una obra com la que ja tenim feta. Els coneixem, sempre envejosos, a la desesperada, provant de xuclar minuts de televisió, enviant articles i entrevistes escrits pels amics o per ells mateixos als suplements de cultura que controlen… Vet aquí com proven de suplir, amb tan barroera propaganda, l’obra que no han estat capaços de bastir.
N’Antoni Cladera, quan coment en veu alta tot això que pens, em dóna la raó.
-És un personal de desguàs. Una genteta terriblement amargada. En el fons és ben fals el posat cínic i menfotista que llueixen arreu. S’adonen a la perfecció -no són beneits- que els ha passat el temps. Ja no poden tornar enrere. La vida s’ha esmicolat irremeiablement, i ara, plens de pànic, es demanen: “On són les novelles, la literatura immortal que havíem d’escriure?”.
-Quan miren els prestatges de les seves biblioteques tan sols hi troben carpetes plenes de retalls esgrogueïts, cintes de vídeo plenes de pols, les esburbades narracions editades per un ajuntament de poble fa dècades, quatre poemaris publicats gràcies a haver anat mil vegades a fer la bona al mandarí d’una petita editorial de província… -diu en Biel. Quant de polsim bastit de falses illusions! Arena, cendra que s’escola, sense aturall, entre els dits de les mans. Al final només resta aire, un buit immens davant el qual no hi ha consol possible.
Escolt els amics. Hem discutit sovint el que diuen. En aquest món no es pot fer tot alhora. No hi ha temps material per a esdevenir un nou Ausiàs March i alhora arribar a eficient conseller de Cultura, multimilionari feliç, cap de Departament a la Universitat. Conec un company del Club Literari que ha planificat tan a la perfecció la seva dedicació a la literatura que quasi ha arribat a la jubilació sense haver escrit més que mitja dotzena de plecs de poesia (treballs per altra banda gens ni mica interessants, simple refrit de Blai Bonet, Llompart, Miquel Àngel Riera…).
Un dia -no fa gaire d’això- que el diari ens cridà per anar a fer la ritual fotografia del Dia del Llibre (que és quan els mitjans de comunicació recorden una mica la nostra existència) m’ho contava, mentre preníem un Martini vora la mar, davant la Llotja.
-L’art és un camí perillós; s’ha de tenir ben present. Jo volia ser escriptor però no un desgraciat, un no-res davant la família, els coneguts. Per això, previsor, abans de posar-me a escriure una retxa em vaig dedicar a formar-me, acabar una carrera. Quan Franco encapçalava la dictadura, per no perdre temps, sempre fugia lluny dels aldarulls antifeixistes. La política mai no m’ha interessat. Imagina si anant a una manifestació o militant en algun grup nacionalista o d’esquerres m’hagués aglapit la Brigada Social! Quina por! Impossible resistir la tortura. Tremol de pensar-ho! Hauria denunciat els amics i companys? Jo no sóc de ferro! A la primera bufetada que em pegassin cantaria com el millor rossinyol. No en tenc cap dubte, vos ho dic ben clarament. Sí, ja sé que és una covardia no participar en la lluita per acabar amb l’opressió del teu poble… Però… què vols que hi faci? ja t’he dit que sóc covard i ho reconec.
És sincer l’escriptor, el vocal segon del Club Literari. Sempre ha deixat ben aclarida la por que li feia participar en qualsevol acte reinvindicatiu. Fins i tot l’atemoria comprar entrades per a un recital de Raimon o Maria del Mar Bonet! En aquella època mai se’ns va ocórrer anar a demanar-li que sortís amb nosaltres a pintar de nit, ni molt manco anar a cercar-li la firma per a demanar una universitat per a les Illes o per protestar per la construcció d’una autopista, la destrucció dels espais naturals…
Quan, per equivocació, perquè no el coneixien prou, algun grup clandestí anava a veure’l, es posava vermell, treia el jove o l’allota a la porta de casa seva i, mirant a dreta i esquerra -amb pànic que el carrer no estàs vigilat-, mormolava amb un fil de veu, tremolant de cap a peus: “No torneu venir mai més per aquí! Heu perdut l’enteniment! O és que voleu que ens tanquin a la presó! Ja vos he dit mil vegades que no vull saber res de les vostres activitats. Marxau, marxau!”. I, sense cap contemplació, els tancava la porta davant els nassos.
En reflexionar en el que s’esdevingué en aquell temps, t’adones -amb molt retard- dels pocs que érem realment al tall. D’on sorgia el voluntarisme ferotge, la manca de preocupació per la nostra situació personal? L’impuls de la joventut? L’herència del pare i de l’oncle, antics lluitadors republicans represaliats per la dictadura? Segurament tot plegat, ara que ho analitz amb la fredor que dóna l’apropar-se a la maduresa.
El cert és que companys com en Ribas i Thomàs, el mateix escriptor petrer -en Sebastià Martorell, el poruc-, anaven bastint el seu futur particular d’una manera ben diferent a com ho encaràvem nosaltres.
En aquella trobada del Club, mentre assaboríem una excellent cervesa alemanya, en Sebastià, gens ni mica avergonyit pel que ens deia, continuava explicant els motius de la seva dedicació a la literatura:
-S’ha d’anar sobre segur. No volia que em passàs com a tant d’artista i autor morts de fam. Llegiu les històries de l’art i de la literatura! El trist final de Mozart i mil genis més! La dedicació a l’art és un luxe dels exquisits. Ho he sabut des de sempre. A part de no servir per a guanyar cap pesseta, seria prostituir tan digna afecció amb la intenció, vulgar, de treure diners d’una novella o d’un llibre de poemes. Per això primer calia acabar al carrera, casar-se -a ser possible amb una rica hereva sense germans-, bastir una casa, un xalet a la platja, donar estudis als fills… Mentrestant -això sí- vaig anar estudiant el que es fa i, sobretot, aprenent dels mestres: Joyce, Kafka, Borges, Musil, Villalonga… Volia -i vull encara!- bastir una obra personal que els superi… Quin sentit tendria posar-se a escriure per a ser un més, un nom com qualsevol altre del llistat del Club?
Dit això ens mirava interrogant, demanant -malgrat fos amb un silenci còmplice- la nostra aprovació. Era el moment en què badava els ulls com un plat i, nerviós, posseït per no $sé$ +se+ sap quina misteriosa malaltia, anava amunt i avall de la cambra, ensopegant amb qualsevol objecte que trobàs al davant.
Provant d’excitar-lo encara més, li fèiem preguntes capcioses que el treien fora de si. Es posava vermell; semblava que un atac d’ira l’ofegaria allà mateix i cauria al terra.
-Sí, el teu admirat Villalonga… vol dir que hauries fet el mateix que ell, l’any trenta-sis, quan feia xerrades contra la cultura catalana i en favor de Franco? Quanta sang per les carreteres de Mallorca! Un litre de sang per cada pàgina que escrivia el teu estimat mestre de la literatura!
Enfollia, ens mirava com si ens volgués matar. I això que sempre presumia de no poder aixafar ni una mosca. És curiosa aquesta pretensió de qualsevol afeccionat a escriure una obra que superi Joyce, Kafka i Pere Calders plegats. No tenen sentit de la modèstia, els companys! Per això no llegeixen les obres dels altres socis del Club… Com ho haurien de fer? Impossible. Si de bon començament ja et consideres superior a Musil, Cortázar o Virginia Woolf, si opines que amb les teves esquifides quartilles has superat la galeria de genis de la humanitat… )com podries perdre part del teu preciós temps llegint la novella d’un company de Sóller, sa Pobla o Manacor?
Mentre rememorava las mil subtils justificacions d’en Sebastià -l’escriptor “oficial” de Petra-, copsava quanta raó tenia avui matí n’Antoni Cladera quan m’ha vengut a veure.
-Covardia davant les seves responsabilitats com a intellectuals; temor en el moment d’escollir entre el sou segur, la bona posició social, els diners en el banc o l’art i la literatura; por davant la dona ja que no serien capaços ni de separar-se -malgrat l’esposa els enganàs amb un altre- per allò del “què diran?”…
I continuava:
-I aquest -parlava d’en Sebastià-, encara no és dels més perillosos. El pobre, amb quatre premiets de poble, amb un parell d’entrevistes fetes pels amics, amb els cinc o sis poemaris que, per art de màgia, ha aconseguit que li publiquin -mil visites als editors- ja està satisfet, creu haver tocat l’Olimp amb les mans. És així de simple. Els més perillosos són els que no es conformen, els que saben que no han fet res, els conscients que, la relativa fama aconseguida -en el poble, en el reduït cercle de la província autonòmica-, ha estat a base de l’amiguisme més clar i llampant i de pagar amb dinars i sopars les poques “crítiques” elogioses sortides a premsa i suplements culturals… Aquests són -la majoria!- els que coven l’enveja més verinosa i mortal contra els que han anat bastint una obra de qualitat, reconeguda arreu dels Països Catalans, amb traduccions a l’anglès, el francès, l’alemany…
-Se’ls menja la ràbia -continuava dient en Cladera. No els importa saber que ells han tocat el poder amb les mans: diners, llocs de comandament professional i polític, amb bones relacions a totes les institucions que els donen substancioses subvencions, que els paguen cicles de conferències, viatges per a ampliar coneixements, i els publiquen els llibres que mai cap editorial mínimament seriosa s’atreviria a editar. Tot això, assolit després d’anys i més anys de claudicacions i vinclar l’esquena, no els fa feliços. Ni molt manco! El que els amarga de veritat, el que voldrien posseir i mai no obtindran -són vells i ho saben, han perdut fa segles qualsevol bri de creativitat que els pogués quedar- és tenir posat el seu nom i cognom a cada un dels nostres llibres. Les obres que no han sabut escriure i que -ocupats a fer carrera, posar la catifa davall els peus de qui comanda- no han tengut temps per a bastir. Per això el desesper més absolut, la impotència, les travetes que ens posen cada dia en un intent desesperat de silenciar el que nosaltres hem fet. Aquesta és l’autèntica realitat. No ho dubtis.
En efecte. No mentia en Cladera. Érem ben conscients de la misèria que ens encerclava.
