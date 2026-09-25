  Nou llibre de Miquel López Crespí: Sa Pobla, memòries d´un escriptor (de propera publicació) – Articles de Biel Ferragut. Batle de sa Pobla; Mateu Morro, exdirigent del PSM i Biel Payeras, regidor de Cultura de l´Ajuntament de sa Pobla 

Avançaments editorials – Introducció al llibre de Miquel López Crespí Sa Pobla, memòries d´un escriptor (de propera publicació)
Un poble que recorda
Per Biel Payeras, Regidor de Cultura, Festes i Protocol de l’Ajuntament de sa Pobla. Conseller electe al Consell de Mallorca
Aquestes pàgines són, en primer lloc, un exercici de memòria. De memòria personal, familiar i col·lectiva. Hi trobam la sa Pobla de la pagesia i dels jornalers, dels petits tallers i dels carrers encara sense asfaltar; la dels padrins que transmetien històries a les noves generacions; la de les festes, els costums i les paraules que han anat configurant una manera de ser i d’entendre el món. Però també hi trobam les ferides d’un temps especialment dur: la Guerra Civil, la repressió franquista, els vençuts, els camps de treball i els silencis imposats durant dècades. (Biel Payeras)
Hi ha llibres que ens expliquen una història i n’hi ha que ens ajuden a entendre d’on venim. Sa Pobla, memòries d’un escriptor, de Miquel López Crespí, pertany clarament a aquesta segona categoria.
Aquestes pàgines són, en primer lloc, un exercici de memòria. De memòria personal, familiar i col·lectiva. Hi trobam la sa Pobla de la pagesia i dels jornalers, dels petits tallers i dels carrers encara sense asfaltar; la dels padrins que transmetien històries a les noves generacions; la de les festes, els costums i les paraules que han anat configurant una manera de ser i d’entendre el món. Però també hi trobam les ferides d’un temps especialment dur: la Guerra Civil, la repressió franquista, els vençuts, els camps de treball i els silencis imposats durant dècades.
Perquè els pobles no són només els edificis que conformen els seus carrers, les places que ordenen el seu espai públic o els camps que envolten el nucli urbà. Un poble és, sobretot, la gent que l’ha habitat. Les seves experiències, els seus esforços, les seves contradiccions, les seves alegries i també els seus conflictes. Darrere cada nom i cada malnom, darrere cada topònim, cada casa i cada ofici hi ha una història. I són precisament aquestes històries, sovint petites i quotidianes, les que permeten entendre la història en majúscules.
Aquest és un dels grans valors del llibre que teniu a les mans. Miquel López Crespí ens parla des de la seva pròpia experiència, però el seu record transcendeix constantment l’àmbit estrictament personal. Quan ens parla de la seva família, apareix la postguerra. Quan recorda el taller del seu pare i del seu oncle, apareix una sa Pobla que treballa, que exporta patata, que es transforma. Quan evoca els carrers de la seva infantesa, hi apareixen els veïnats, els costums i una manera determinada d’entendre la vida comunitària. Quan recorda els torrents, sa marjal o les festes, hi apareix un paisatge físic i humà que ha definit durant generacions la nostra identitat.
Hi ha en aquestes pàgines moltes imatges d’una sa Pobla que alguns lectors encara podran reconèixer perquè la varen viure, mentre que per a molts d’altres ja forma part d’un passat que només podem reconstruir a través de testimonis com aquest. Els carrers regats els capvespres d’estiu per apaivagar la calor; els balancins davant els portals i les converses a la fresca; les botigues de barri; els tallers; els cafès; els carros que començaven a conviure amb les primeres motocicletes i els primers cotxes; els pagesos pendents del temps i dels preus dels mercats; les jornades interminables a fora vila; les festes que interrompien, durant uns dies, la duresa de la vida quotidiana.
Són records individuals, però també són fragments d’una experiència compartida per moltes famílies pobleres. I aquesta és probablement una de les virtuts més importants de la memòria escrita: permet que allò que podria desaparèixer amb una persona passi a formar part d’un patrimoni que pot ser llegit, conegut, discutit i transmès.
L’autor escriu, a més, des d’una mirada inequívocament compromesa. La seva biografia personal i literària no es pot separar de la memòria republicana del seu pare i del seu oncle, ni de la defensa de les llibertats, de la justícia social i de la cultura catalana. Les històries que escoltà de petit sobre la guerra, els vençuts i la repressió deixaren una empremta profunda en la seva formació i, posteriorment, en la seva obra. Però tampoc no podem separar aquesta trajectòria de sa Pobla, perquè és aquí on situa una part essencial de les seves primeres referències humanes i culturals.
És interessant, en aquest sentit, comprovar com en López Crespí conviuen dues dimensions que, lluny de ser contradictòries, es complementen. D’una banda, hi ha un escriptor atent als grans debats polítics, literaris i culturals del seu temps, interessat pels corrents que travessen Mallorca, els Països Catalans i Europa. De l’altra, hi ha una mirada que torna una vegada i una altra a sa Pobla, als carrers de la infantesa, a la família, a sa marjal, als records i a les persones que varen formar part del seu primer univers.
Potser aquesta és una de les idees més suggeridores que travessen el llibre: no hi ha contradicció entre estar arrelat i mirar el món. Al contrari. Saber d’on venim ens permet mirar més lluny. Conèixer la pròpia història no ens tanca, sinó que ens proporciona un punt de partida des del qual entendre altres realitats. Les arrels no haurien de ser una frontera, sinó una referència.
Vivim en una Mallorca que s’ha transformat extraordinàriament en poques generacions. La sa Pobla que apareix en moltes d’aquestes pàgines és geogràficament molt propera a la nostra, però socialment pot semblar-nos llunyana. En unes dècades hem canviat les formes de treballar, de comunicar-nos, de desplaçar-nos i, fins i tot, de relacionar-nos entre nosaltres. Han desaparegut oficis, s’han transformat carrers i paisatges, han canviat les famílies i les formes de sociabilitat. Moltes coses han millorat; d’altres s’han perdut pel camí.
Conèixer aquell món no significa idealitzar-lo ni voler-hi tornar. La memòria no hauria de ser mai un exercici de nostàlgia acrítica. Aquella sa Pobla era també una societat marcada per desigualtats profundes, per la duresa de determinades feines, per la precarietat, per l’emigració i, durant massa anys, per la manca de llibertats. Recordar-la significa assumir-la en tota la seva complexitat.
Significa entendre els esforços, els conflictes i les lluites de les generacions que ens han duit fins aquí. Significa comprendre d’on provenen moltes de les coses que avui consideram normals. I significa també recordar que els drets socials, les llibertats democràtiques, la nostra llengua i la nostra cultura no són realitats caigudes del cel ni conquestes necessàriament irreversibles. Darrere hi ha persones que les defensaren en circumstàncies molt més difícils que les nostres i, en molts de casos, en pagaren un preu molt alt.
Al llarg del llibre apareixen també els canvis econòmics i socials que transformaren profundament Mallorca a partir dels anys cinquanta i seixanta. El món agrícola que havia estructurat durant segles bona part de la vida poblera començava a conviure amb una nova realitat. El turisme, la societat de consum, els nous mitjans de transport, la televisió i les noves oportunitats laborals canviaren expectatives, costums i formes de vida. Molts de joves començaren a cercar fora del camp una estabilitat que l’agricultura no sempre podia garantir.
La mirada de López Crespí ens permet observar aquesta transformació des de dins, des de la perspectiva de qui va veure com desapareixia progressivament un món mentre en naixia un altre. I això converteix el llibre no només en unes memòries personals, sinó també en un testimoni d’un dels períodes de canvi més intensos de la nostra història contemporània.
Però hi ha una altra transformació, més silenciosa, que també recorre aquestes pàgines: la de la transmissió de la memòria. Durant molt de temps, una part important de la història dels pobles es transmetia oralment. Els padrins contaven als nets allò que havien viscut; els veïnats compartien històries davant el portal; els noms, els malnoms, els costums i les anècdotes passaven d’una generació a la següent gairebé sense necessitat de deixar-ne constància escrita.
Aquell mecanisme de transmissió s’ha anat debilitant. Les nostres formes de vida són unes altres i, amb la desaparició de les generacions que varen conèixer aquella sa Pobla, correm també el risc de perdre una part dels coneixements i dels records que varen acumular. Precisament per això adquireixen encara més importància els llibres, els arxius, els testimonis orals, les fotografies i totes aquelles eines que ens permeten preservar aquesta memòria.
Com a Ajuntament, editar aquest llibre és assumir una responsabilitat que va més enllà de publicar una obra. És contribuir a preservar i transmetre la memòria del nostre poble. Una memòria plural, complexa i construïda a partir de moltes mirades. Una memòria que no pertany només als grans noms ni als grans esdeveniments, sinó també als pagesos, als jornalers, als menestrals, als fusters, als ferrers, a les dones treballadores i a totes aquelles persones anònimes que, generació rere generació, han fet sa Pobla.
Aquesta és també la raó de ser d’una col·lecció municipal com Uialfàs: posar a l’abast de la ciutadania obres que ens permetin conèixer millor el nostre passat, el nostre patrimoni i la gent que l’ha construït. Editar és conservar, però sobretot és compartir. És fer possible que un record que fins ara pertanyia a una persona o a una família pugui arribar a centenars de lectors i passar a formar part d’una memòria més ampla.
I això implica també acceptar que la memòria no és mai única. Cada persona ha viscut el poble des d’un lloc diferent i el recorda d’una manera diferent. Aquest llibre és la mirada de Miquel López Crespí: una mirada personal, literària i ideològicament compromesa. Precisament per això té valor. Perquè construir la memòria col·lectiva no significa cercar un relat únic, sinó preservar les diferents veus que ens permeten aproximar-nos a allò que vàrem ser.
Alguns lectors hi trobaran persones que varen conèixer. Altres hi reconeixeran carrers, cases, paisatges o històries que havien sentit contar a ca seva. I per als poblers i pobleres més joves, moltes d’aquestes pàgines seran probablement la descoberta d’un poble que costa imaginar encara que no sigui tan llunyà en el temps.
Aquesta trobada entre generacions és, probablement, una de les millors coses que pot provocar un llibre com aquest.
Perquè un poble és també allò que recorda.
Ho és quan conserva els noms de les persones que el varen construir. Quan explica els seus moments de progrés, però també els episodis més dolorosos. Quan manté viva la seva llengua, les seves festes i el seu patrimoni. Quan és capaç de mirar críticament el seu passat sense renunciar-hi. I, sobretot, quan transmet aquesta memòria als que venen darrere.
Conservar-la no significa quedar ancorats en allò que vàrem ser. Ben al contrari. Significa disposar de més eines per decidir què volem ser.
Que aquestes Memòries d’un escriptor serveixin, idò, perquè molts poblers i pobleres hi retrobin una part de la seva pròpia història; perquè d’altres descobreixin una sa Pobla que no varen arribar a conèixer; i perquè tots plegats continuem mantenint viu el fil que uneix les generacions que ens precediren amb les que encara han de venir.
Perquè només podem avançar de veres quan sabem d’on venim.
Biel Payeras Torrandell
Regidor de Cultura
Ajuntament de sa Pobla
Avançaments editorials – Nou llibre de l´escriptor Miquel López Crespí –
Propera publicació de Sa Pobla, memòries d´un escriptor (Llorenç Gelabert Editor)
La literatura de Miquel López Crespí, testimoni d’un temps
Per Mateu Morro i Marcé, historiador i exsecretari general del PSM
La narrativa de finals dels seixanta i dels setanta va tenir molta importància en la formació d’un pensament crític davant la realitat mallorquina. La presència d’un grup nombrós de narradors va esser una de les mostres del deixodiment de la literatura mallorquina d’aquells moments, i en va esser un factor d’actualització i d’acostament a la societat. Per primera vegada la prosa, i amb un nivell de qualitat i maduresa prou acceptable, desplaçava la poesia com a gènere literari estelar -que havia regnat de manera absoluta des dels inicis de la Renaixença-, aprofitant el treball d’innovació formal i temàtica que havien fet, amb anterioritat, escriptors com Llorenç Villalonga, Jaume Vidal Alcover o Blai Bonet. Aquell esclat, per tant, no va esser tan sobtat com aparentava, tenia al darrera un llarg procés de preparació, però es va trobar en un context social i polític que l’afavoria. Gabriel Janer Manila, Miquel Ferrà Martorell, Llorenç Capellà, Miquel López Crespí, Carme Riera, Maria Antònia Oliver, Guillem Frontera, Baltasar Porcel, Antoni Mus, etc., oferien una obra molt útil en un moment on hi havia poc on agafar-se per interpretar una societat en canvi accelerat.
Després de molts d’anys de predomini d’una mateixa estètica i una mateixa moralitat, que amb les figures menors de l’escola mallorquina havia derivat cap a un notable estancament, en el món literari mallorquí hi apareixia tota una fornada renovadora. Uns escriptors joves que volien parlar d’allò que realment passava a la societat mallorquina, i cercaven un llenguatge propi en un país de narradors escassos, i així i tot poc coneguts. Costava molt de desfer-se d’uns cànons que semblava que havien d’esser aptes per a totes les èpoques, entre altres coses perquè la literatura catalana no havia pogut tenir un procés evolutiu normal, la llarga nit del franquisme havia exercit una influència destructora tan profunda que res se n’havia alliberat. Sense ensenyament de la llengua, sense mitjans de comunicació, sotmesos a una rígida censura, el fet literari no deixava d’esser també un fet de resistència cívica. En gran mesura s’havia de començar quasi de bell nou. Per això cada un d’aquells llibres, en ell mateix, tenia una potència crítica extraordinària: d’entrada perquè les situacions i els personatges que apareixien duien a tot un exercici de repàs de la història recent de Mallorca -començant pel mite de la Guerra Civil i acabant per la nova societat engendrada per l’economia turística-. La literatura s’acostava a la societat i una part d’aquesta societat responia llegint, i seguint amb interès el treball de cada un d’aquells joves autors. Per això, joves i delerosos de novetats, no ens podia passar desapercebut un López Crespí que trencava absolutament amb el món ideològic de la nostra intel.lectualitat tradicional.
Miquel López Crespí en els seus textos literaris, però també en els seus articles, transpuava un món cultural nou i uns fonaments ideològics originals. Sorgia un escriptor de vena, rebel, amb un instint vital d’insubmissió, impregnat d’una història, la seva, a la qual no volia renunciar: la del seu pare, pres per antifranquista, picant esquerda a les carreteres; la d’una avior de pagesos de sa Pobla, aferrats a la terra i al treball; la d’una Mallorca de la postguerra trista i en blanc i negre, com la de No-Do, i la d’una Mallorca turística, més acolorida, que estava engegant totes les altres.
En Miquel escrivia a la premsa diària articles de crítica literària, defensava abrandat el compromís social de l’escriptor, segurament en posicions no massa llunyanes del realisme social, i adesiara ja començava a guanyar qualque premi. Miquel López Crespí, sobretot, ens aportava referències culturals de primera necessitat: Maiakovski i Bertolt Brecht, però també Joan Brossa o Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Entre línies, en aquells escrits sobre literatura francesa o nordamericana, hi enteníem missatges d’inequívoca vocació política, missatges d’heterodoxia que passaven per malla als censors i, a vegades, també als lectors. El paisatge no era gens engrescador: el vell dictador agonitzava, pels diaris sabíem que hi havia indrets on s’aixecava un veritable clam per la democràcia, i miràvem al nostre entorn i vèiem una societat conformada i indiferent. Les plomes de Josep Maria Llompart, Gregori Mir, Miquel López Crespí o Gabriel Janer Manila, en aquest context tan empobrit, duien a terme una funció importantíssima.
López Crespí escrivia des de posicions marxistes. Des d’un marxisme obert, creatiu, plural, ric de matisos, que feia veure a la llegua la seva distància de l’estalinisme i el comunisme oficial. Ningú que llegís amb atenció aquells escrits hi podria detectar res de semblant a l’encarcarament propi de qualsevol dogmatisme. Lluny de doctrinarismes i mandarinats, Miquel López Crespí escrivia textos crítics i personals. L’herència del maig de 1968 era la seva herència, i feia seva la història dels derrotats i dels heterodoxos de tots els temps. El seu missatge era literari, però d’una densitat inequívoca i fàcilment ubicable. Miquel López Crespí, en un procés d’autodidactisme no molt diferent del de la majoria dels joves escriptors de la seva generació, duia a la literatura mallorquina contemporània la tradició d’una esquerra crítica i alliberadora. Potser, sobretot mirant-ho amb ulls actuals, amb una alta dosi d’utopisme, però recollint tot un aspecte fonamental de la història del segle XX. El que més valorava de la història del moviment obrer era la capacitat de trencar cadenes, no la d’engendrar burocràcies o aparells d’estat policials. El nacionalisme, la vivència d’home d’esquerres, l’oposició a tota forma d’opressió, formaven en ell un tot, una glopada furiosa d’aire vital, que sortia de portar a la sang la urgència de lluitar contra la injustícia d’una manera activa, i duia a un treball frenètic, més o menys encertat, però riquíssim de resultats i d’experiències.
En Miquel havia fet una opció inusitada en la Mallorca d’aleshores: havia triat la literatura com a vivència i com a professió. El seu ofici era el d’escriptor, i s’hi enfrontava amb tota la naturalitat i tota la conseqüència possible. Encara que això en qualque avinentesa posava seriosament en entredit el contengut de l’olla que cada dia s’ha de posar al foc per menjar. Era un escriptor professional, sempre ho ha estat, en un país que dóna escasses possibilitats a gent tan rara. Llegia i escrivia, i alhora era fidel a tot allò que li semblava digne d’esser respectat.
Més tard, quan vaig conèixer en Miquel més de prop, i vaig passar de lector a amic, em vaig adonar de la seva vasta formació. Ho llegia tot. A la seva casa els llibres s’hi acaramullaven per tots els racons, i s’hi podien veure els títols més introbables en aquell període final del franquisme. Cada viatge havia estat dedicat a explorar llibreries, cada contacte havia estat aprofitat per conèixer autors i tendències. La novel.la, el teatre, la poesia i l’assaig, en totes les llengües, componien un univers amplíssim. I els joves que podíem entrar en aquell sancta sanctorum li demanàvem llibres. Aquesta va esser la causa, en aquells temps de febrosa curiositat intel.lectual, que part d’aquella magnífica biblioteca s’escampàs per aquí i per all’a, i a en Miquel li costàs de recuperar molts d’exemplars valuosos.
A L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) en Miquel López Crespí deixa constància de la seva vivència d’aquells anys. Ens descriu la seva experiència apassionada, des de la seva infància a sa Pobla als fets polítics més recents, en un llibre farcit d’anècdotes, ple del suc de la història viscuda, ple de petits fets que dibuixen tot un procés, i que el fan un document interessant. En situar-se en aquest pla concret ens resta dibuixada la trajectòria intel.lectual i ètica d’en Miquel López Crespí, i la de moltes altres persones que, com ell, feren la seva contribució, bàsica, al desvetllament cultural i polític dels mallorquins. En els escrits de Miquel López hi ha una reivindicació clara de la clandestinitat, del treball quotidià mai no reconegut pels llibres de la història oficial. A la política clàssica hi contraposa la tasca apassionada dels militants, dels que mai no cobraran una pesseta de la política, dels que sense demanar cap reconeixement posaren els fonaments de la democràcia.
Aquesta història és la que interessa a Miquel López Crespí, perquè amb ella vol posar les coses en el seu lloc. Vol posar en el seu lloc la realitat de forces polítiques inexistents en la resistència antifranquista, o de forces que recolliren part del que era el franquisme. Però, i jo diria que sobretot, vol posar al seu lloc l’estalinisme, amb totes les seves versions. L’assassinat dels dirigents obrers revolucionaris, la creació d’uns estats policials, l’asfíxia del pensament alliberador amb tota casta de catecismes i bíblies oficials, són atemptats contra la humanitat, però, d’una manera particular, contra allò que Miquel López Crespí estima i s’hi sent identificat. Són fets històrics que cap raó pragmàtica pot justificar, i que pesen massa sobre la consciència per a esser obviats fàcilment. López Crespí no vol renunciar a esser testimoni d’aquesta història que l’apassiona i que el compromet personalment. La literatura, el teatre, la narració, la poesia, estant impregnats d’aquesta experiència i d’aquesta fidelitat a una determinada tradició emancipàtoria.
Pens que és aquí on se situa l’aportació lúcida d’en Miquel López Crespí. Des del testimoni d’un temps viscuts amb passió que es projecten cap a un nou temps i cap a uns nous combats. I ara, quan reneixen idees d’intransigència en el món, quan es desenvolupen noves violències contra les persones, quan formes d’explotació molt més sofisticades i tenebroses -tant que amenacen la continuïtat de l’espècie sobre el planeta-, es consoliden, ara, idò, es torna plantejar, des d’una clara unitat entre la cultura i la política, entre la literatura i la vida, la mateixa opció per l’emancipació humana que va fer en Miquel a sa Pobla quan, amb fruïció, esborrava les consignes feixistes de les parets del local de la Falange i s’indignava davant tot el que era discriminació o injustícia.
Pròleg de Biel Ferragut Mir, Batle de sa Pobla al llibre de Miquel López Crespí Sa Pobla, memòries dç un escriptor
En les més de dues-centes pàgines d’aquest llibre, Miquel López Crespí ens
endinsa en una sa Pobla que ja no existeix. La dels carrers de terra sense
asfaltar, les marjals sembrades i els molins que encara funcionaven. Un
municipi marcat per la pagesia i per les ganes de subsistència de la seva gent.
Un poble amb oficis que ja han desaparegut, però que encara formen part de
la memòria de moltes famílies. Sa Pobla ha canviat molt durant els darrers
vuitanta anys, com també ho han fet molts altres pobles de Mallorca, i
l’escriptor pobler ha aconseguit fer un magnífic exercici de memòria per
explicar-nos com era aquell món i com es va anar transformant.
Amb el llibre Sa Pobla, memòries d’un escriptor, el pobler Miquel López
Crespí ha tornat a revisitar el seu municipi des d’una mirada madura i precisa.
Ho fa amb ganes de contar com ha viscut ell la història i els canvis que ha
experimentat el nostre poble durant les darreres vuit dècades, però també
amb la voluntat de deixar constància d’una manera de viure que, en bona
part, ja ha desaparegut.
En les més de dues-centes pàgines d’aquest llibre, Miquel López Crespí ens
endinsa en una sa Pobla que ja no existeix. La dels carrers de terra sense
asfaltar, les marjals sembrades i els molins que encara funcionaven. Un
municipi marcat per la pagesia i per les ganes de subsistència de la seva gent.
Un poble amb oficis que ja han desaparegut, però que encara formen part de
la memòria de moltes famílies. Sa Pobla ha canviat molt durant els darrers
vuitanta anys, com també ho han fet molts altres pobles de Mallorca, i
l’escriptor pobler ha aconseguit fer un magnífic exercici de memòria per
explicar-nos com era aquell món i com es va anar transformant.
Sa Pobla, memòries d’un escriptor és un llibre que reconstrueix històries
personals, familiars i col·lectives. Explica records que han passat de repadrins
a padrins, de pares a fills, i que s’han d’escriure per conservar-los i evitar que
desapareguin. Però també conta una història personal que comença durant
la seva infantesa, molt marcada per la dictadura franquista. López Crespí mira
amb una certa nostàlgia aquells dies aparentment innocents de la infància:
els jocs d’infants pels carrers de sa Pobla, els horabaixes en què tocava treure
els balancins als portals de casa per prendre la fresca amb la família i els
veïnats del carrer, els primers llibres que el feren descobrir l’interès per la
literatura o els primers anys de militància política.
És precisament a través d’aquestes històries personals que Miquel López
Crespí aconsegueix, també, plasmar al llibre la història de sa Pobla. Parla de
com es va viure la dictadura al poble, de les ferides i la repressió de la
postguerra, de la duresa de la pagesia, de les antigues botigues i oficis que
donaven vida als carrers, de l’arribada del tren o dels primers televisors, de la
importància de l’Escola Municipal de Música, de la dessecació de s'Albufera,
de l’arribada del turisme a Mallorca, dels antics cinemes o de com es vivien les
festes populars durant els anys cinquanta i seixanta del segle passat.
Un llibre, com deia, que és memòria personal, familiar i col·lectiva. Perquè
parteix dels seus propis records, però aconsegueix anar més enllà d’allò
personal. Ens fa observar des del futur aquella sa Pobla del passat que en
poques dècades va veure com canviava el paisatge, l’economia, els costums i
la manera de viure.
Miquel López Crespí ha aconseguit escriure un llibre imprescindible per
conèixer d’on venim i com hem arribat fins aquí. Alguns el llegiran amb la
nostàlgia que suposa que hagin desaparegut uns temps i uns costums que
segurament no tornaran mai. Hi llegiran històries que hauran viscut i hi
trobaran personatges que han conegut i ja no hi són. Però n’hi haurà d’altres,
especialment els més joves, als quals totes aquestes històries i records els
permetran descobrir com era la sa Pobla del passat, aquella que només
coneixen a través de les històries dels seus pares i padrins, i els farà analitzar
com ha canviat, com s’ha transformat i crescut, per arribar a entendre les
arrels del seu poble i de tots els seus habitants.
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