NI FEIXISTES NI GONELLISTES
Per Antoni Mir, president de Nova Editorial Moll, editora de les Obres Completes de Josep M. Llompart
He sentit la necessitat de reivindicar la dignitat de tots els qui estibaren la Plaça Major de Palma aquell 29 d’octubre de 1977, en la Diada per l’Autonomia, tant dels qui cridaren “català! català!” com dels qui cridaren “mallorquí! mallorquí!”, quan he llegit en un mitjà informatiu en català una versió difícilment acceptable sobre el que hi va passar.
Aquell dia Llompart va protagonitzar el seu gest més recordat, quan estreny el puny i es reafirma en ‘català, català’. La imatge, que Vicenç Matas va filmar, immortalitza aquell moment i contribueix a mantenir-ne viva la memòria.
Al mitjà en qüestió es diu textualment que, quan Llompart esmenta la llengua com a catalana (o català), “un grupuscle feixistoide i gonellista es va posar a cridar a la primera fila ‘mallorquí! mallorquí! mallorquí!’ ”.
Tal afirmació conté, al meu entendre, quatre inexactituds. No era un grupuscle sinó que ho va cridar una part significativa de la plaça. No eren feixistes sinó manifestants que reclamaven les llibertats i l’Estatut. No eren gonellistes, sinó persones que no havien tengut l’oportunitat d’aprendre la pròpia llengua. Tampoc es pot insinuar que la resposta, al seu cas, hauria estat induïda quan va ser completament espontània, encara que aquest mitjà no parli més que de la “primera fila”(sic).
El gest de Llompart va ser ferm i positiu en els seus efectes. Això passa amb les actituds contundents quan responen a la realitat i són justes. I defensar el nom científic i general de l’idioma ho és. He rellegit aquests dies el seu discurs, ben escrit, pactat, expressió d’una època i d’un moment del nostre camí com a país.
Si amb Llompart el temps ha fet justícia, no se n’ha fet amb els manifestants. Amb una simple consulta per internet es pot constatar com, en articles i cròniques, el nombre dels que cridaren “mallorquí! mallorquí!” va minvant amb el pas dels anys passant d’una esbroncada general dels inicis fins arribar a la inexistència actual en què són substituïts per la caricatura d’un grupuscle feixistoide.
Si pensam en qui emplenava la Plaça Major aquell 1977, veurem que majoritàriament eren persones compromeses amb les llibertats i l’antifranquisme, juntament amb persones sense adscripció, que ho feien per primera vegada, però que volien la democràcia i la recuperació de les institucions pròpies.
A la part central de la plaça, no tothom però sí una part significativa de gent a prop meu va cridar “mallorquí! mallorquí!” de manera espontània i lliure. Hi havia sindicalistes del moviment obrer de l’hoteleria de tot Mallorca, de la pell i altres indústries d’Inca, de la fusta i de les perles de Manacor; hi havia estudiants; hi havia dones que després liderarien amb capacitat demostrada el moviment feminista, hi havia joves i adults que més envant farien una molt bona contribució a la democràcia tant en partits polítics i institucions com en la societat civil, de manera coherent amb els anys de lluita antifranquista que duien a l’esquena. Dels que jo coneixia, cap ni un ha fet bandera de l’anticatalanisme al llarg dels anys posteriors.
La contraposició popular entre mallorquí i català d’aleshores no ha d’estranyar ningú. La majoria no havia pogut accedir al coneixement de la llengua catalana, expulsada del sistema educatiu, prohibida, perseguida i amagada per la Dictadura. L’Escola Mata de Jonc, la primera que va oferir tot l’ensenyament en català a les Balears, començà a operar el mateix 1977. Els mitjans de comunicació massius eren en castellà i l’Informatiu Balear, la desconnexió de TVE en català, no començà emetre fins a dos anys després, el 15 de novembre de 1979.
En dir “mallorquí! mallorquí!” molta gent expressava la manera popular de denominar la llengua que parlaven cada dia, així de senzill. Atribuir qualsevol expressió de mallorquinitat al gonellisme és desconèixer Mallorca i no fa cap favor a la llengua catalana ans al contrari. Com a prova, el mateix Francesc de B. Moll, que havia duit el pes de la resposta a Pep Gonella l’any 1972, amb el seu habitual esperit didàctic ple d’empatia, pronuncià un any després de la Diada per l’Autonomia la conferència inaugural dels cursos de català de l’OCB a l’Estudi General Llul·lià “Català o mallorquí? Llengua o dialecte?’ (1978), posteriorment editada i difosa extensament. Senyal que trobava que feia falta.
Els milers de persones que cridaren “mallorquí! mallorquí!” no eren ni feixistes ni gonellistes, eren mallorquins demòcrates, tant com els que cridaren “català! català!”. Amb totes les seves contradiccions com té qualsevol societat viva, aquella generació que encarnava la ‘primavera civil’ de què parlava Llompart es mereix, sencera, el respecte i el reconeixement íntegre de les generacions que han vingut i que vendran.
El gest de Llompart té un valor referencial, no necessita que ningú li millori els fets. I molt manco al preu de menystenir gent que honestament expressava la seva identitat primera.
