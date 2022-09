Neus Santaner Pons i els escriptors de la generació literària dels 70: Miquel López Crespí

Diario de Mallorca

En Miquel López Crespí és l’amic escriptor més prolífic dels que tenc i, a més a més, un home que viu per l’escriptura, cosa un tant estranya en aquests temps que vivim i el converteix en una ‘rara avis’ a la nostra terra.Miquel López Crespí és novel·lista, autor teatral, poeta, historiador i assagista. En Miquel començà l’any 1968 les seves col·laboracions (especialment literàries) en la premsa de les Illes:

Col·laborador dels suplements de cultura, ha publicat centenars d’articles dedicats a la literatura i també a la història de Mallorca i del moviment obrer català i internacional. Actualment té diverses seccions fixes a diaris i revistes. Entre 1996 i 1998 va publicar més de dos-cents articles referents a la història de Mallorca en el Diari de Balears . D’ençà 1999 ha escrit centenars d’articles en català en el diari El Mundo-El Día de Baleares . Miquel López Crespí escriu de cinema en la prestigiosa revista Temps Moderns , d’economia i política en el portaveu de la PIMEM Eurosalmón , d’història a Sa Plaça , de poesia a S’Esclop … Durant molts d’anys portà la secció d’entrevistes del suplement de cultura del diari Última Hora i de la revista de l’Obra Cultural Balear El Mirall .

En Miquel el vaig conèixer, ja fa tants d’anys que quasi no me’n record, jo devia tenir-ne divuit, era a la plaça de Santa Eulària i estava assegut en aquella àmplia terrassa del bar Modern. Jo parava unes orelles ben dretes perquè del que parlaven i del to amb el que parlaven pareixia que arreglarien el món de veritat, com diu aquella cançó d’En Raimon. Hi havia en Miquel, en Bernat, en Pep, en Tomeu, na Cati…

Quasi setmana sí i l’altra també ens topàvem. O bé en una conferència de la Casa Regional Catalana, o bé a la desapareguda llibreria de Can Tous o a la de l’Ull de Vidre, o al bar Bosch o a casa seva, prop del cine Rívoli. La seva casa era veïna de la d’un cirurgià que em va operar de petita i, quan anàvem a Can Miquel i l’ascensor estava espanyat, havíem de pujar-hi a peu i en passar per davant de cal metge, m’agafava un calfred de pensar com la infermera famosa (havia estat secretària, deien, d’en Perón) m’arrabassava l’esparadrap de la ferida. La casa d’en Miquel era una casa molt acollidora, amb molts, molts de llibres, i sempre es parlava del mateix: de política i de teatre. Allà de tan escoltar m’hagués pogut treure un màster en formació política i teatral, i no precisament d’aquella política que a la força em varen obligar a assistir a l’Institut Joan Alcover, la de la “Formación del Espíritu Nacional”, quan estudiava el batxillerat.

Una vegada, l’any 1972, sí que ha plogut d’aquesta!, coincidírem en uns premis de l’Ajuntament de Campos; ell en guanyà un de literari i jo un altre d’història. El dia que ens pagaren els respectius premis estàvem més contents que unes pasqües. I ho anàrem a celebrar amb les nostres parelles. Record aquest dinar en un petit restaurant del poble de Campos com un dinar molt divertit i alegre.

Anava passant el temps i les nostres trobades s’anaren espaiant. Tenia notícies de la tasca que anava fent perquè cada dos per tres en Miquel tornava a aparèixer als mitjans de comunicació, un altre poemari, una obra de teatre, un altre premi, i jo en llegir-ho em posava ben contenta i em deia que ja ho sabia que en Miquel era bo.

El primer llibre que vaig llegir d’en Miquel el vaig devorar fent cua renovant-me el carnet d’identitat, allà pel carrer de la Protectora, en aquell edifici tan llòbrec. El llibre es titulava La guerra just acaba de començar , encara crec recordar-lo, era petit i vermell. Em va motivar a seguir llegint teatre i a veure’n. Quasi sempre ens trobàvem en aquelles representacions que es feren a la primera època de l’ajuntament Ciutat, quan En Jaume Adrover era assessor, o un càrrec per l’estil, de l’àrea de cultura. En vérem en aquella època de bon teatre a Palma! Comediants, Dario Fo, la Cuadra, Victtorio Gasman! Després de les representacions ens trobàvem al bar, prop de l’Autitòrium i tornem-hi a parlar de política, de la cultura, del què hauríem de fer…

Passaven els anys i de tant en quan, sense gaire interval entre una i altra, les notícies dels guardons: “Joan Fuster 1984”, “Ciutat de Palma de Teatre 1974” i “Ciutat de Palma de Narrativa” (1991), Premis Ciutat de València (de narrativa i de poesia), “Joanot Martorell” de narrativa (València), “Pompeu Fabra 1984”, “Joan Santamaria 1989” (Barcelona), Premi Especial Born de Teatre, Premi Teatre Principal-Consell Insular de Mallorca de Teatre, “Marià Vayreda” de narrativa (Girona), Premi de les Lletres 1987 (Mallorca), Premi de Narrativa “Miquel Àngel Riera”, Premi de teatre “Carles Arniches” (Alacant), Principat d’Andorra (Grandalla) de Poesia, Premi de Literatura “Serra i Moret 1993” de la Generalitat de Catalunya, Premi de Poesia del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Premi de Literatura “Camilo José Cela”, etc, etc. I les publicacions a Barcelona, Lleida, Andorra, València, Alacant, Ciutat de Mallorca juntament amb traduccions a moltes comunitats autònomes de l’Estat espanyol (…) D’ençà començaments dels anys setanta ha publicat més de quaranta llibres de narrativa, poesia, teatre, memòries, novel·la i assaig.

M’arribaven notícies d’obres i més obres, de la posta en escena d’algunes, fins i tot alguna que altra obra seva musicada i cantada. Però un principi sempre es manté: una fidelitat, inqüestionable, sempre de part de les persones que han estat les perdedores, fidel amb el compromís social, des d’un posicionament marxista, obert i creatiu.

Han seguit passant els anys i a l’hivern passat ens tornàrem a trobar en la presentació d’un dels seus llibres, No era això: memòria política de la transició[El Jonc Edicions], i en vaig emocionar de recordar tants de fets viscuts als anys setanta i busques i vuitanta i la llagrimeta va rodar. Després l’Stei, la CGT i USO el várem cridar per a participar en la festa alternativa del Primer de Maig i de seguida ens digué que sí, participant de la mateixa manera que sempre ho ha fet d’ençà fa més de trenta anys.

En Miquel segueix amb la seva feina que és escriure, fidel al camí escollit, denunciant amb coratge tantes i tantes corrupcions, deslleialtats… segueix publicant llibres i articles. Per a molts d’anys, Miquel!.

Per Neus Santaner, exsecretària general del Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Illes (Stei)

Publicat en la revista L’Estel (1-IV-04)