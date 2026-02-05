Narrativa insular – Una història amagada (Lleonard Muntaner Editor), nou llibre de narracions de Miquel López Crespí – Vet aquí un tast de la narració El Casal

Fou quan, per divertir-se, decidí cremar llibres i antiquíssims pergamins de la família. Vademècums hebreus salvats de la Inquisició; devocionaris primorosament il.luminats; tractats i receptaris per a assolir la saviesa perfecta heretats religiosament de generació en generació. Els llibres que havia pogut salvar de la biblioteca d’Antoni Villalonga, aquell foll que s’arruïnà provant d’alliberar els esclaus de Puerto Rico. Còdexs salvats miraculosament de l’assalt, en el mes d’agost de 1391, del Call de Mallorca; manuscrits de poesia àrab (vastíssima feina de copista feta per un llunyà cosí jesuïta); escrits de Mossé Gabbay, escriptor hebreu d’una prosa directa, precisa, de clar i expressiu vocabulari.
Mossé Gabbay, fugitiu de les persecucions de 1391, emigrà a Àfrica i retornà tres anys després a Mallorca com a agent del rei d’Aragó, Joan I; s’establí novament al Call amb la seva família. Cremaven igualment originals de Mossé Remos, l’Himne de la Creació, ple de filigranes sintàctiques i riquesa de lèxic. Autèntiques creacions d’Ishag ben Natan, poeta que també visqué en el Call vers 1347 i que traduí el comentari que el persa Muhammad al-Tabrizí havia fet de l’obra de Maimònides. Veig, igualment escampades per terra, pàgines del rabí Simeó ben Sémah Duran, del barceloní Ishag ben Sesset Perfecte, la primera edició dels Viatges de Gulliver, de Jonathan Swift, autor d’aquelles meravelles de països imaginaris com Liliput, Brobdinngnac, Lupata… El Diari d’un seductor, de Soren Kierkegaard. Una edició única d’aquella versió apòcrifa del Quixot que volgué aprofitar l’èxit de Cervantes (qui era en el fons Alonso Fernández de Avellaneda? Algú parla de fra Lluís d’Aliaga, de Bartomeu d’Argensola, de fra Joan Blanco de Paz… també de Lope de Vega, Tirso de Molina, fra Andrés Pérez, Joan Martí. El cert és que, segles després, ningú no sap res d’aquest escriptor amagat eternament sota un indesxifrable pseudònim: Alonso Fernández de Avellaneda, per a sempre perdut entre les escletxes dels segles). Les novel.les filosòfiques de Jean-Jacques Rousseau (per a saber què opinaven, en el segle XVIII els nostres enemics!); aquella utòpica Emili o De l’Educació, on Rousseau pretén ensenyar com s’han de formar moralment els homes sense que entengui la impossibilitat de la tasca degut a la maldat connatural de la humanitat. Quina follia la seva prèdica! El retorn a la natura, creure en l’excel.lència de l’ésser humà… L’absurd de lluitar per un contracte social capaç de protegir els drets dels més desvalguts. Ella, salvatge, incontrolable, només preocupada per alimentar les plantes carnívores, per oferir-se a les nits als servents… )què en sabia de la filosofia de Spinoza, de les aportacions de Rousseau al pensament universal? Quan acabà de destruir els més valuosos volums de la biblioteca, començà de nou la febril tasca amb la col.lecció de documents del meu avi. Cartes autèntiques de Colom, del Papa Climent VII, de l’emperadriu Caterina de Rússia narrant els seus amors amb el Príncep Potiomkim i altres nobles feudals de l’estepa. Allà, a la seva cambra convertida en un infern, suosa per l’esforç, dreta com una deessa grega, amb l’acostumada túnica de seda blanca transparent, marcades encara a les anques les mans brutes de qualsevol criat, llençava aquelles joies raríssimes al foc amb decisió i plaer exacerbat. Partitures originals de Wagner i Verdi; manuscrits del cardenal Mazzarino, el comte-duc d’Olivares, Napoleó I i Napoleó III, la reina Victòria, Pere el Gran, Ramon Llull. Les flames anaven consumint els treballats portolans creats pels hebreus del Call en l’Edat Mitjana, fórmules de verins inconcebibles i per a conquerir l’amor etern d’homes i de dones de totes les edats i posicions socials. La fórmula secreta proporcionada per bruixes i endemoniats de segles antics parlant de vigílies en la nit de Sant Joan on havies de romandre dret, enmig del porxo de la casa, amb una candela encesa on hi havia d’haver fulles d’herba valeriana mirant el cel per tal de collir-hi la llavor que hi floriria; els encanteris per fer venir persones absents i per a enamorar fins a la mort; els pergamins amb les ordres de l’Emperador per a degollar els agermanats empresonats… Era llavors quan em dominaven autèntics desitjos de matar-la, assassinar-la cruelment o, com féu el meu rebesavi amb la seva esposa, tapiar-la amb l’única companyia de les seves plantes carnívores dins d’una habitació sense sortides. Imaginava els seus sofriments sota l’efecte d’una terrible metzina, un verí letal que la matava a poc a poc, entre esgarrifosos patiments. L’hauria contemplada en l’agonia, mentre em demanava ajut, sense moure un dit, sense deixar-me impressionar pels crits d’auxili. Seria el moment adequat per a fer venir la meva orquestra de cambra, de tancar les portes del casal, d’encendre els canelobres i manar als darrers servents que cremassin encens arreu d’aquell món absurd que ens agombolava. Podríem interpretar Mozart o Haydn per a acompanyar l’ària final de la meva dona interpretant una òpera mortal. Una òpera tràgica, que mai s’ha escrit. Potser la darrera fórmula per a atènyer el plaer.
De la narració El Casal (pertany al llibre de narracions Una història amagada publicat per Lleonard Muntaner Editor)
