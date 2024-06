Narrativa insular – Lleonard Muntaner Editor publica Una història amagada

– Una història amagada (Lleonard Muntaner Editor), nou llibre de narracions de Miquel López Crespí – Vet aquí un tast de la narració El Casal –

Fou quan, per divertir-se, decidí cremar llibres i antiquíssims pergamins de la família. Vademècums hebreus salvats de la Inquisició; devocionaris primorosament il.luminats; tractats i receptaris per a assolir la saviesa perfecta heretats religiosament de generació en generació. Els llibres que havia pogut salvar de la biblioteca d’Antoni Villalonga, aquell foll que s’arruïnà provant d’alliberar els esclaus de Puerto Rico. Còdexs salvats miraculosament de l’assalt, en el mes d’agost de 1391, del Call de Mallorca; manuscrits de poesia àrab (vastíssima feina de copista feta per un llunyà cosí jesuïta); escrits de Mossé Gabbay, escriptor hebreu d’una prosa directa, precisa, de clar i expressiu vocabulari. Mossé Gabbay, fugitiu de les persecucions de 1391, emigrà a Àfrica i retornà tres anys després a Mallorca com a agent del rei d’Aragó, Joan I; s’establí novament al Call amb la seva família. Cremaven igualment originals de Mossé Remos, l’Himne de la Creació, ple de filigranes sintàctiques i riquesa de lèxic. Autèntiques creacions d’Ishag ben Natan, poeta que també visqué en el Call vers 1347 i que traduí el comentari que el persa Muhammad al-Tabrizí havia fet de l’obra de Maimònides. Veig, igualment escampades per terra, pàgines del rabí Simeó ben Sémah Duran, del barceloní Ishag ben Sesset Perfecte, la primera edició dels Viatges de Gulliver, de Jonathan Swift, autor d’aquelles meravelles de països imaginaris com Liliput, Brobdinngnac, Lupata…

http://pobler.balearweb.net/post/138826