Narrativa insular del segle XX – Una narració de l’ escriptor Miquel López Crespí que podeu trobar en el llibre Una història amagada (Lleonard Muntaner Editor)

MIQUEL CLADERA

Informe de don Francesc Santacilia referent a la conspiració a favor dels enemics d’Espanya, de la monarquia i de la nostra Santa Religió ordida per Miquel Cladera, Josep Lax, Sebastià Andrés, Manuel Cortés, Bernardí Garasa, Joan Pons i altres còmplices que ja són en presó a l’espera de la condemna i merescut càstig.

Començaré aquest informe amb la narració de la gran traïció que, a imitació dels luctuosos fets de 1789 a París -atac a la Bastilla dia 14 de Juliol; creació de la Guàrdia Nacional; repartició de més de trenta mil fusells entre el poble…-, tenien ordida Miquel Cladera i els seus còmplices. Hem comprovat que molts d’aquests -professors, mestres, opositors a càtedra i alguna gent d’oficis vils com poden esser sabaters, comerciants, impressors o llibreters- eren destacats membres de les lògies maçòniques o de sectes carbonàries. La intenció de Miquel Cladera i els altres conspiradors era, com he dit en el començament d’aquesta relació, trastornar i mudar el nostre catòlic govern a imitació de les novetats esdevingudes a la nació francesa.

Entre els detinguts -provats agents d’Assemblea Nacional, primer, i de la Convenció, després- cal destacar el professor de la Universitat de Salamanca, Ramón de Salas, autor de l’anticristià pamflet clandestí Oració apologètica en defensa del benestar general d’Espanya. Aquesta terrible i diabòlica oració, manuscrita o difosa mitjançant la impremta, és l’escrit que més mal ha fet a la nostra cristianíssima Majestat i a la Santa Fe Catòlica en els darrers anys. I és un exemple que demostra clarament per quins errats camins pot marxar l’ensenyament si no controlam amb fermesa col.legis i universitats. Inquisidors generals, bisbes, ministres del rei hem arribat a la conclusió que molta d’aquesta mala literatura, l’endemesa contraria a la Fe que estam analitzant, anà covant a partir de la nefasta publicació El Censor, que, dirigida per l’advocat Lluís García, ajudà a enverinar la sana ment dels nostres estudiants entre 1781 i 1787 (data en què finalment la publicació fou suprimida). Hom ha trobat còpies d’aquesta nefasta Oració a diversos pobles de Mallorca -concretament a sa Pobla, Muro, Inca i Sineu-, a Madrid, Barcelona, València i ens han arribat informes que parlen de la seva circulació per col.legis i seminaris de L’Havana i Mèxic (sense mancar-hi tampoc algun convent). Particularment sóc de l’opinió que els jesuïtes han tengut part de culpa en la introducció dins del país d’algunes idees contràries a la nostra tradició. La propaganda dels desgraciats exemples dels experiments comunals amb els indis són un bon exemple del que estic explicant. Segons els nostres informes, també els jesuïtes són els introductors a l’Imperi espanyol de l’obra de l’abat Gabriel Bonnot de Mably, destacat seguidor de Rousseau que pretén demostrar que la propietat privada no és un dret natural. Entre d’altres errors, els llibres de Mably (que morí l’any 1785) expliquen que fou en temps d’aquesta societat primitiva -aquella en la qual no era coneguda la propietat- quan la humanitat va esser més feliç. Ramón de Salas ha estat detingut juntament amb el mallorquí Miquel Cladera. Aquest darrer era, evidentment, el cap principal de la conspiració, però li donaven suport i hi col.laboraven activament un tal Josep Lax, mestre d’humanitats; en Sebastià Andrés, opositor a una càtedra de matemàtiques; en Manuel Cortés, ajudant de l’escola d’enginyers; l’advocat Bernat Garasa -arribat recentment de París amb nombroses publicacions revolucionàries que es disposava a traduir al castellà i altres llengües de la nació-. Altres conspiradors que també, d’una manera inexplicable, anaven i venien a l’estranger eren en Joan Pons Izquierdo, que -sotmès a turment- acabà confessant que a França havia ajudat els descreguts que volien acabar amb aquella cristiana monarquia. Monarquia, cal no oblidar-ho, d’on prové la sàvia nissaga dels nostres reis -la casa de Borbó- d’ençà l’any mil set-cents.

Cal tenir en compte que la lluita contra el cristianisme, la “descristianització” de la societat, és una de les tasques essencials de les sectes dels nostres enemics. Hem de recordar que el combat dels jacobins contra la nostra Santa Fe Catòlica augmentà en intensitat a partir dels criminals esdeveniments del 10 d’agost de 1792, quan una massa ferotge d’homes i dones sens ànima, posseïts per l’esperit de l’infern, dominats pel Diabòlic, atacaren el Palau de les Tulleries; i l’Assemblea Nacional, a la força, impulsada per les circumstàncies i la pressió del carrer, decretà l’empresonament del rei i de la reina. Per a la gent d’ordre, per als cristians d’arreu del món, el 10 d’agost és una data trista. Allà hom pogué veure la criminalitat del poble revoltat. Alguns nobles i virtuoses princeses foren executats sense judici pels seus criats. Els caps d’aquests màrtirs del nostre temps foren passejats per la xurma xopa de sang. Un poc més endavant, en plena dictadura jacobina de Marat i Robespierre, fou ordenat el tancament de les esglésies, hom prohibí les misses. Molts capellans foren assassinats sense miraments. La Convenció decretà la llibertat de culte i, el que és encara pitjor, permeté la propaganda dels ateus en contra de qualsevol religió. La follia revolucionària continuà i s’aprofundí. S’inventà un nou calendari. Els noms dels mesos i dels dies fou mudat. La pobra gent s’hagué d’acostumar a dir “germinal” per a parlar dels mesos de març-juny. “Messidor” era juny-juliol, i “termidor” el juliol-agost. Les bogeries s’estenien per tots els aspectes de la vida quotidiana.

Els detinguts, a part de mantenir relacions amb diverses lògies i clubs revolucionaris francesos -especialment els jacobins que tenen el centre d’iradació en el club dels Cordeliers-, han confessat la importància que han tengut determinats diaris en la formació de les llurs equivocades idees. Són publicacions extremadament crítiques i que nosaltres havíem consentit per ignorància del perill que en representava la difusió. Parl especialment de El Observador, editat per l’abat Marchena. Igualment han tengut certes relaciones d’afinitat amb un tal Santibáñez, professor del seminari de Bergara, i amb el noble castellà Santiago Miguel Rubín de Celis. Vivint a França, Marchena i Rubín de Celis enviaven als conspiradors empresonats papers i tractats de notable significació revolucionària per a la seva posterior distribució pel regne. El contracte social de Rousseau ha estat un dels llibres que més mal han fet a la societat. Les acostumades ximpleries fent referència a la bondat congènita de l’home! Entre els nombrosos papers trobats a l’execrable Miquel Cladera cal destacar la proclama A la nación espanyola. Pamflet que serví a l’abat Marchena per a l’admissió al Club d’Amics de la Constitució, a Baiona. Malèfic escrit que comença dient:

“Senyors:

Vénc de la terra de l’esclavatge, de la terra del més arrelat Despotisme Religiós i Civil. Un país on tots el poders s’ajunten per a aixafar alhora els homes honrats. Un país on minut a minut l’home plany la desgràcia d’haver nascut en aquest indret…”.

Llegit aquest fragment, ja ens podem imaginar tota la resta!

D’entre tots els papers, cartes i llibres que s’han pogut trobar als detinguts, destaquen per la seva maldat, per la seva insaciable set de sang, els del jacobí Jean-Paul Marat, agitador de professió i ànima de la revolució, maligne esperit que ha inspirat els pitjors crims de l’època del Terror que sacseja la desgraciada nació germana. Resta provat que els acusats es reunien en diversos hostals, tavernes i cases particulars -en farem la relació al final de l’informe- on discutien i traduïen les obres de Marat, Montesquieu, Voltaire, Rousseau i altres pensadors igualment equivocats i anticatòlics. Per a preparar la conspiració havien començat a estudiar totes les revolucions de les quals hi havia constància en els llibres d’història. Defensors d’una pretesa república romana, eren enemics del gran Cèsar conqueridor de les Gàlies i es declaraven partidaris de Brutus, l’assassí, que amb altres conjurats del Senat romà, finí amb la vida del gran dictador. En les seves reunions secretes ressuscitaven la memòria d’Espàrtac, posant com a exemple d’honor i de valentia, no pas la vida dels emperadors (Calígula, el gran Heliogàbal, Vespasià, Tiberi, etc), sinó la dels esclaus, la xurma que cremava temples, calava foc a les viles senyorials, assassinava els seus amos naturals: patricis i generals. Igualment discutiren la revolta de Cromwell a Anglaterra l’any 1668 en contra d’aquell magnífic sobirà que fou -fins a la seva execució per part d’un exèrcit de fanàtics- Carles I. Tot servia, doncs, a llurs sinistres propòsits. La revolta dels comuners castellans contra l’Emperador Carles Vè; la guerra de les Germanies a València i les Illes. Cal llegir, per a creure-ho, les mentides i falsedats que explicaven sobre la sàvia política de Felip V en relació amb una infidel Catalunya que, sense sentit patriòtic, s’havia venut als austríacs posant en perill la unitat d’Espanya i de rebot la fortalesa del nostre Imperi arreu del món.

Sabem que s’inspiraven principalment en el llibre de Marat intitulat Les cadenes de l’esclavatge (un patracol indigest i mal escrit). Aquest metge ressentit -molta gent diu que només va arribar a tenir cura de porcs i animals de granja-, sense clients; aquest “científic” fracassat -l’any 1782 l’Acadèmia de Ciències negà validesa als seus experiments damunt l’electricitat-; aquest personatge tèrbol, castigat per Déu Nostre Senyor, malalt -havia de romandre tot el dia dins d’una banyera-, envejós dels fastos dels nobles i gent d’alta posició social, carregava a la monarquia, a la cort que saviament governava des de Versalles, la culpa de totes les desgràcies de la terra. Mai no s’ha vist escrit en un llibre, des que el món és món, tal quantitat de desbarats acaramullats! Marat escriu sense descans plagiant allò que li convé, modificant el pensament dels clàssics segons els seus interessos, utilitzant citacions de Tit Livi, Tàcit i Plutarc contra prínceps i reis. Falsifica i manipula tota mena de documentació que li arriba a les mans (les històries de les repúbliques italianes); santifica, com ja he informat abans, Cromwell, tots els regicides de qualsevol època o contrada. I… )a quines conclusions arriba aquest ferotge enemic del gènere humà? No cal pensar gaire per a imaginar on condueix el seu pensament. A Les cadenes de l’esclavatge explica fil per randa com és precisament la monarquia la pitjor institució que té la humanitat, el principal obstacle que cal enderrocar si l’home vol assolir la utòpica llibertat que predica. I, )qui serà, qui és, l’heroi, en tan al.lucinant interpretació de la història? Evidentment, l’heroi, el “salvador” del món és el poble inculte, la massa treballadora, els desheretats de la nació, la púrria sens cultura ni sentiments que, per a Marat, són la part més sana del gènere humà. Les constants aberracions del llibre -era a punt de ser traduït!- que hem confiscat a Miquel Cladera i als seus sequaços, no acaben aquí. Marat, inspirat igualment pels enciclopedistes, enemics permanents de la religió, afirma que són els grans financers, la noblesa, els especuladors, els latifundistes, qui causen tots els mals que pateix l’home sobre la terra. I, si encara faltava res per a aconseguir que tots els seus desencaminats lectors anassin a l’infern, el sanguinari botxí ens vol convèncer que és precisament el cristianisme -predicant la santa paciència i la resignació entre els pobres- allò que ajuda els rics a fruir eternament dels seus privilegis.

Aquest era un dels llibres que Miquel Cladera i Josep Lax estaven traduint al castellà i al català en el moment de la seva detenció. Qualsevol paper, qualsevol idea herètica i perniciosa servia als designis dels empresonats. Amb els papers que els arribaven de França confiaven en poder explicar “la bona nova” de la mudança de lleis i costums a totes les regions espanyoles. Amb promeses de repartiment de propietats i d’aconseguir la vertadera justícia a la terra, excitaven la malaltissa imaginació del poble. Confiaven anar arreplegant adeptes i seguidors entre les diverses classes socials -especialment entre la gent més mancada de cultura i més envejosa de la riquesa dels poderosos-. Amb promeses, discursos i alguns regals -sopars i vi gratuïts, festes de balls prohibits als boscos- esperaven anar ajuntant una munió de seguidors que, quan les tropes franceses travessassin les fronteres, s’alçassin en contra del nostre rei, proclamant, de no jurar aquest la Constitució que estaven redactant, una República a imitació de la francesa.

Cal dir que algunes guerres mantingudes pel nostre monarca en defensa de la Santa Fe Catòlica; les calumnies fent referència a les relacions entre la reina Maria Lluïsa i el Príncep de la Pau, Don Manuel Godoy, d’amagat del rei Carles IV; la pesta que assola diversions regions espanyoles; la fam -el blat no basta per a mantenir una població tan afamegada-; la inoperància, aquests darrers anys, del Sant Tribunal de la Inquisició; la disminució de les condemnes i desterraments a penals d’Amèrica (a indrets insalubres d’on poca gent tornava); tot això ha anat creant les condicions necessàries perquè hi hagi un munt d’errats, munió de desesperats, folls de tota mena útils per a anar creant un invisible, però cada vegada més poderós, exèrcit de possibles seguidors dels conspiradors.

Quan es mesclen el fanatisme amb la utopia, la fam amb l’ànsia de novetats, el resultat pot ser completament explosiu!

I, en aquesta conspiració que ens ocupa, no tan sols eren alguns nobles, professors i mestres equivocats, advocats seduïts per l’exemple del poder absolut que arribava de França, els qui ordien plans contra l’ordre establert. També l’església -si bé en una escala petita i insignificant- s’ajuntava a la conspiració. Per sort hem pogut investigar els papers de Fra Miguel de Santander i del caputxí Fra Diego de Cádiz, i ha estat possible aturar de bon principi una malaltia que amenaçava d’estendre’s per seminaris, convents i rectories.

Els responsables màxims d’aquesta fallida provatura de mudar les lleis i costums del regne són -no tenc cap dubte al respecte- Miquel Cladera i Josep Lax, agents dels jacobins i individus que havien creat grups de “afinitat filosòfica” -lògies maçòniques i sectes carbonàries- a Mallorca, Salamanca, Barcelona i Madrid. Per la gran quantitat de documentació que els hem pogut agafar i que ara estudien els procuradors reials, sabem a la perfecció que d’ençà fa molt temps mantenien correspondència amb els principals instadors dels lamentables fets parisencs. A la casa de Miquel Cladera hem trobat cartes signades per Mirabeau, Robespierre, Danton i Marat. Hi ha igualment, en la documentació intervinguda, discursos de Sant-Just i Lafayette a l’Assemblea Nacional francesa i una exacta relació dels fets del 14 de juliol de 1789 i del 10 d’agost de 1792, així com nombrosos esborranys de constitucions -totes a imitació de la francesa-. Però els documents i instruccions més comprometedors són els signats per Michelangelo Buonarrotti (descendent del gran Miquel Àngel) i un dels caps de la maçoneria parisenca. Buonarrotti, Sylvain Maréchal i François-Noël Babeuf són els fundadors de la “Société du Panthéon”, una de les més radicals que han existit mai sobre la terra, propugnadora d’un comunisme igualitari situat fins i tot a l’esquerra dels mateixos Marat i Robespierre. Per tant, si analitzem amb cura tot el material que obra en el nostre poder, podem constatar com la tendència dels empresonats no era -ni molt manco!- una de les branques conciliadores o partidàries de la preservació de la monarquia francesa. A l’Assemblea Nacional, abans de la Convenció i de la dictadura dels jacobins, sempre hi hagué una tendència que pugnava per mantenir les lleis i disposicions del passat. Durant un cert període, els monàrquics constitucionalistes formaven el grup més influent de l’Assemblea (Mirabeau, l’abat Sièyes, Lafayette). Aquests homes, malgrat equivocacions i errors, sempre s’oposaren a la fracció que comandava el tirà Robespierre. Per tot el que sabem, per la gran quantitat de diaris (L’amic del poble o les publicacions del radical Hébert), hem comprovat que els detinguts eren partidaris dels que, a París, impugnaven en tot moment les proposicions moderades de l’Assemblea i simpatitzaven amb els sectors més extremistes, els partidaris de l’execució de Lluís XVI i Maria Antonieta, de la proclamació de la República i de l’extermini sens pietat de tots els nobles que caiguessin en llur poder.

)Quina era la intenció manifesta d’aquests perillosos elements que conspiraven contra el savi govern del nostre rei Carles IV i el Príncep de la Pau, don Manuel Godoy? És evident que els nostres conjurats estaven completament imbuïts de les falses idees d’igualtat i llibertat sortides de la ferotge carnisseria francesa. Llur somni absurd era fer a les Espanyes el mateix que la massa sens Déu dels descamisats està fent a totes les comarques de França: detenir i empresonar nobles i rics, acabar amb la sagrada propietat i posar en mans de l’estat els immensos recursos econòmics de la noblesa i el clergat. Qui signa aquest informe, com a jutge instructor del cas que ens ocupa, ha davallat als soterranis on són interrogats i, sincerament, hom no pot imaginar els desbarats que aquests seguidors de Marat, Saint-Just, Robespierre i Babeuf imaginaven per a la nostra terra. Prohibir l’ensenyament religiós a les escoles; bastir instituts i col.legis per tal que pogués estudiar la massa inculta posada per Déu només per a servir els poderosos; instaurar la llibertat de premsa i de religió (la qual cosa significaria la fi de la nostra Santa Fe Catòlica); suprimir el tribunal de la Inquisició; convocar unes corts generals i exigir dels reis el jurament d’una constitució o, si Ses Majestats no volien acceptar tan gran humiliació, proclamar la República, primera passa vers la ferotge dictadura dels sense res. Pobres esperits posseïts per l’error, han imaginat, en llurs folles al.lucinacions, fer a Espanya el mateix que els descreguts han portat a terme a la desgraciada França. Entre els llibres i diaris que estam estudiant hem trobat un pamflet que du per nom Manifest i un altre que s’anomena Instrucció. El més demagògic d’ambdós és el Manifest, burda còpia d’alguns dels decrets de l’Assemblea Nacional aprovats entre el quatre i l’onze d’agost del 1789. Ens referim a la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà -escrit pel qual donarien la vida la majoria dels empresonats, tanta és l’estima que tenen a l’error aquests desgraciats que acabaran en la forca. Amb uns fonaments tan dèbils, amb idees agafades d’enllà dels Pirineus, aprovades a París enmig de la sang, l’odi i la venjança, aquí, entre nosaltres, Miquel Cladera i els altres conjurats volien portar endavant un terratrèmol d’igual repercussió històrica. Llur intenció gens amagada era -amb ajut de la part més inculta del poble- mudar, alterar, reformar les lleis i acomodar-les a les aprovades a França. Els confabulats, amb el suport de la població -que imaginaven tan manipulable i sanguinària com la de París-; ajudats per sectors de l’oficialitat que pensaven comprar amb or i promeses d’ascendir a coronels, generals i ministres; formarien una Junta Suprema. Aquesta Junta Suprema, a l’espera de la convocatòria d’unes Corts Generals, tendria en les seves mans tot el poder legislatiu i executiu de la Nació. Les autoritats designades per la infal.lible voluntat reial -els ministres i capitans generals, els almiralls nomenats pel rei- serien substituïdes al moment per comissaris a les ordres de la Junta. I, si el nostre rei Carles IV, el Príncep de la Pau, la reina Maria Lluïsa o qualsevol altre membre de la Cort no volgués obeir els dictats de les noves autoritats revolucionàries, aleshores, sense mirament, hom havia d’empresonar, jutjar secretament i executar d’una forma immediata els dissidents.

Els instructors de la causa que ens ocupa no dubtam que els fils de la conspiració són a París. Aquestes folles idees de trasbalsar el món, de mudar lleis i costums que a través dels segles han anat demostrant la seva validesa, només poden sortir d’un home fracassat, d’un malalt, d’un esperit que només pot sobreviure mitjançant la destrucció de tot allò que és bell i perfecte en el nostre món. I aquest esperit de destrucció és el de Marat. És ben cert que fou el director de L’amic del poble -segurament ajudat per Robespierre i pels “generals” dels descamisats, Rossignol i Fion- qui redactà el comprometedor document que explica les regles i el mètode de la insurrecció contra el monarca i la noblesa. No res d’improvisacions que són inútils -explica el nefast paper ordit per ments tan diabòliques-. Una minoria de revolucionaris -la gent més intel.ligent de la societat, la més decidida, expliquen- ha de tenir ben clares les idees del que ha de fer molt abans que comenci la revolta. La selecta minoria, confosa entre la massa, formant part de la massa, i sense que ningú pugui sospitar res, qui -a les ordres de la Junta Suprema- dirigirà el poble, controlarà les juntes i assemblees de barri, tendrà sota control els arsenals i casernes, els vaixells de la flota, proposarà l’ascens d’oficials que s’hagin distingit en la defensa del nou ordre revolucionari. Aquesta minoria preclara serà l’encarregada d’agitar la població, de fer córrer falses notícies contra els reis i els nobles. Han de ser els membres d’aquestes lògies secretes -agermanades amb les de França, Itàlia i Holanda- les que propagaran entre la massa crèdula suposades atrocitats dels nostres reis i naturals senyors. És un pla meticulosament preparat i que a París va donar uns resultats excel.lents. El poble, quan s’aixeca, atordit pel renou dels tambors, per la seva pròpia força, per la bestialitat dels seus instints, es pensa fer una revolució pel seu compte i no sap que ha estat manipulat, controlat i dirigit per aquests professionals de l’agitació i del terror. Els luctuosos esdeveniments de França ens han fet veure a la perfecció quin són els plans dels revolucionaris del tipus de Miquel Cladera o Josep de Lax. És ben evident que la defensa d’una pretesa llibertat dels ciutadans, la proclamació d’uns hipotètics Drets de l’Home, l’aprovació d’una constitució que pretengui controlar el poder dels monarques o suprimir-lo, la injusta confiscació de les propietats de la noblesa i el clergat, només és la cortina de fum que amaga la vertadera intenció dels conjurats. I aquesta intenció, no ens enganem, no és altra que proclamar llur particular i exclusiva dictadura. )Què succeí a París entre els dies 31 de maig i 2 de juny de 1793? Els jacobins, les sectes maçòniques i carbonàries que els donaven suport, els partidaris d’un hipotètic comunisme primitiu -falses concepcions heretades de Rousseau i del sacerdot Jean Mellier (l’autor de Testament, editat molt abans de la revolució per Voltaire), decidiren desfer-se de la Convenció que ja no seguia les seves bogeries. Amb la força de les armes, amb els canons de la Guàrdia Nacional apuntant als pobres diputats que no estaven d’acord amb els cruels designis dels sectaris, detingueren els moderats (més tard els manaren executar). Avui dia, a París, en aquella capital tan rica i tan feliç, lliurada a mil festes i saraus fa uns anys… )qui pot oposar-se als decrets sanguinaris d’un Robespierre, a les maquinacions anticristianes dels maçons i carbonaris? El poder extraordinari exercit pel Comitè de Salvació Pública… )qui el pot controlar? )No han anat a la guillotina, cantant fins i tot la Marsellesa, nombrosos diputats moderats que havien ajudat a consolidar la revolució? )On ha acabat aquella pretesa igualtat i fraternitat entre els homes? Dreta i esquerra, aliats ahir en la lluita contra el rei Lluís XVI i Maria Antonieta, són avui dia considerats “enemics de la Revolució” i executats sens pietat. )No sabien, o no volien recordar els nostres conjurats, que fou el mateix Robespierre qui donà les ordres per a executar els jacobins radicals? Els noms d’Hébert i Chaumette… )no els diuen res, no els feien imaginar quin podia ser llur destí si guanyava la revolució que propugnaven? )No confirmen aquests esdeveniments el que sempre hem predicat damunt l’home i la seva congènita maldat? Tot ens confirma les nostres suposicions: l’error de les idees de Rousseau i de Morelly, de Babeuf i Mably. Els fets de França ens ho confirmen a la perfecció: no hi ha bondat innata en l’home. És mentida que la societat corrompeixi les persones. Fals el concepte que sense rics, sense privilegis, acabant amb la legislació actual que afavoreix els aristòcrates, molta gent podria tenir terres per a viure del seu treball honrat, cultura pels seus fills. La revolució, els fets d’aquests anys, ens demostren el contrari. Les lleis que semblen atorgar la llibertat a les persones són les que, en definitiva, ajuden a crear les injustícies més grosses. En Miquel Cladera i els altres conspiradors declaraven, sota turment, que llur acció anava encaminada precisament a acabar, mitjançant una més justa distribució de la terra, amb les epidèmies de fam que sacsegen el comú de la gent. Predicaven en hostals i tavernes, universitats i col.legis, seminaris i palaus, que lluitaven per la felicitat de la gent pobra i de baixa condició, per la igualtat entre tots els homes. Les accions que porten a la pràctica els descreguts membres del Comitè de Salvació Pública palesen quelcom de ben diferent; confirmen com els propòsits més bons esdevenen els seus contraris i que és de folls voler mudar la perfecta immutabilitat de les lleis i dels governs.

S’ha de tenir en compte -per a copsar tota la maldat de la conspiració- que, en diverses ocasions i emprant una falsa documentació, els reus havien viatjat en secret a França. Tant en Miquel Cladera com en Manuel Cortés; tant l’advocat Bernat Garasa com l’opositor a una càtedra de matemàtiques, en Sebastià Andrés, romangueren com a convidats dels jacobins a diverses cases del districte parisenc de Saint Antoine (barri on exercia el seu poder omnímode Danton). De 1789 a 1793 és l’època més exultant de la Revolució. En un determinat moment Marat (a causa d’unes falses denúncies en contra de Necker) s’ha d’exilar a Londres. En Miquel Cladera l’acompanya a la capital anglesa i tornen plegats el mes de maig de 1790. En algun instant pareixia que Lafayette, els moderats, podien salvar el rei, aturar els excessos de la Revolució. Però res no pot aturar la set de sang dels jacobins. Per les confessions de Miquel Cladera sabem que mallorquins, castellans, catalans i aragonesos aprofiten els constants viatges a Baiona i París per a ajudar els sectors més extremistes de l’Assemblea Nacional. Es tracta d’anar cremant etapes. Aconseguir, primer, l’abolició de la monarquia; després l’empresonament dels reis; i més endavant, llur pública execució. D’agost de 1791 a agost de 1792 Marat ha de viure en clandestinitat, amagat dins un insalubre subterrani que li agreuja encara més la inguarible malaltia que pateix en a la pell. En tot moment rep ajuda dels jacobins més radicals. Ajuntat amb una obrera fanatitzada -Simone Evrad-, enemiga mortal de la noblesa i de tot el que és digne i elevat, no deixa d’escriure dia i nit en contra dels “que volen desviar la Revolució dels seus vertaders objectius”-. Marat, amagat dins del soterrani, famèlic, perseguit per molts dels seus que el consideren massa extremista, sense poder guarir de la malaltia que el va impossibilitant dia rere dia, no deixa de donar instruccions als seus partidaris de les seccions parisenques i dels departaments, als estrangers que, com els nostres conspiradors, el visiten en secret per a demanar-li instruccions. Ara, escoltant, llegint les declaracions que han fet els detinguts, copsam tota la importància de Marat en les històriques jornades del 10 d’Agost a París, quan el poble assaltà les Tulleries i obligà el rei Lluís XVI a posar-se en mans de l’Assemblea Nacional. El diari de Marat, L’Amic del poble, sortint -miracle d’una infernal voluntat!- dia a dia, orienta, dirigeix els obrers, els gremis, els petits propietaris contra la corona. Espectadors privilegiats de tot el terrabastall que s’esdevenia a França -han vist els carretons plens d’innocents, curulls d’aristòcrates d’empolvada perruca, marxar, inexorablement, vers la guillotina que esperava a la plaça de la Revolució. Per això els nostres conspiradors, comprovant que l’exèrcit francès s’acostava a Espanya; imaginant que seria molt bona ocasió per a acabar amb el santíssim regnat de Nostre Senyor Carles IV i la reina Maria Lluïsa; conveniren anar organitzant la revolta popular. A una cambra que tenien llogada a una taverna, prop de les Carmelites, foren trobades, amagades dins d’un cofre, ben dissimulades, cinc pistoles, cinc espases, dues ganivetes de muntanya i petites quantitats de pólvora. Malgrat que fins ara no s’han descobert altres arsenals, i que algun instructor piadós diu que, amb aquestes armes, poques revolucions es podien fer, el cert és que no sabem encara si hi resten altres amagatalls secrets que a poc a a poc anirem trobant. No hem d’oblidar que Marat, assenyat dirigent de masses sens ànima, és un mestre de l’art de la guerra i la insurrecció.

Les investigacions ens han permès també descobrir un altre centre de permanent conspiració. Es tracta de l’hostal que existeix en el carrer de Lavapiés (els propietaris del qual també han estat portats a la presó). En aquest hostal, en una cambra especialment preparada, els conspiradors portaven a terme les traduccions de la major part del material que els arribava de França i d’altres indrets i que, a través de Cadis, venia dels mateixos Estats Units, la rebel nació que ha decidit, equivocadament, separar-se d’Anglaterra, proclamant una República que ben cert aviat serà reduïda a la llei i l’ordre. Miquel Cladera en persona dirigia la tasca dels traductors del material de propaganda revolucionària que hem trobat a la taverna. Cal explicar, emperò, que Miquel Cladera amagava les seves activitats fins i tot a sa dona: tanta era la importància que donaven a la seguretat aquests conspiradors. Hem sabut, pels delators, que també tenien reunions secretes a un altre hostal del barri de las Vistillas (que era on romanien amagats els diferents membres de les lògies que venien, des de totes les províncies espanyoles, a Madrid, a la recerca d’instruccions). Sabem igualment que diversos missatgers -a vegades homes i dones disfressats de frares o monges- li portaven or i plata des de París perquè pogués comprar les voluntats que més dificultats posassin a l’aventura. Amb aquests diners els conjurats podien pagar les diverses cases i habitacions que tenien llogades. Igualment els permetien fer les traduccions dels llibres i documents i organitzar després la posterior distribució a pobles, ciutats i casernes. Or i plata emprats sempre, mitjançant el concurs de desenfeinats i dones de mala vida per a xerrar malament de les autoritats en els mercats, tavernes, entrades i sortides de missa, festes de poble i, en definitiva, indrets on s’arreplegava la gent. La feina d’aquestes bagasses no era altra que exagerar, entre la gent pobra i afamegada, les riqueses dels nobles fent veure la diferència que hi havia entre la vida regalada dels de dalt -deien- i els que no tenien res. Aprofitaven festes, representacions teatrals, curses de braus, processons religioses, per a fer veure les naturals diferències entre les persones. La igualtat! Quina idea més nefasta vinguda de fora! Pretendre acabar amb els rics o que tothom tengui el mateix es com pretendre que homes i dones siguin de bon veure i no n’hi hagi de lletjos i malcarats! Altres meuques, disfressades de beates, hipòcritament predicaven tothora en contra de l’abundor de joies que porten sants i verges. Intencionadament suggerien a cau d’orella les nombroses necessitats que es podrien resoldre si el rei o les autoritats aprofitassin aquesta “inútil” riquesa exposada en els altars per a guarir el poble, l’exèrcit de “desvalguts que s’arrosseguen pels carrers”.

No hi havia sistema de perdició de les ànimes que aquests conspiradors no emprassin per a fer mal a Sa Majestat i a les justes i sàvies lleis del Regne. En Miquel Cladera i els seus subordinats -perquè ell es considerava el cap dels revolucionaris i així ho ha declarat en els seves confessions- ensopegaren un dia amb dos homes de provada honradesa. Els senyors Juan Béjar i Manuel Hernández -veïns de l’hostal de prop l’Ajuntament, platers d’ofici- feia temps que havien vist i notat estranyes entrades i sortides. Es demanaven… )què fan estudiants i professors anant amunt i avall, carregats de llibres, diversos fardells, cofres, quan tothom és a la feina, treballant en els seus quefers? No varen trigar gaire a prendre una decisió i es posaren en contacte amb l’autoritat reial com ha de fer tot bon ciutadà que vegi quelcom de sospitós. Vigilaren amb més atenció i constataren les anades i vingudes de les meuques, dels soldats i oficials, gent de tan diversos oficis que anava i venia sens aturar. )Què hi feien aquelles donotes, a l’hostal, si era evident que no les seguien els acostumats clients? I els soldats… )què significava l’arribada de soldats i alguns oficials a altes hores de la nit? Els nostres dos bon ciutadans, vigilants perquè sabien de les maldats que s’estaven cometent a França, volien que no s’esdevingués el mateix a la nostra terra.

Els senyors Juan Béjar i Manuel Hernández són els que ens han donat clarícies de complot tan perillós. En la documentació incautada als conspiradors, hom ha trobat -com ja ressenyàvem- nombrosos llibres i opuscles. Per llur perillositat destacaria, a part dels anteriorment anomenats, els Comentaris de Cèsar, Les cadenes de l’esclavatge de Marat i La República, de Plató. I aquests encara no serien els més perillosos si els comparam amb els diversos opuscles de Diderot i articles d’Alembert. )Què en direm, de la voluntat demoníaca que hi ha a L’Esperit de les lleis de Montesquieu, o en el Discurs sobre l’origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes de Rousseau? Voldria destacar, davant el fiscal que ha d’emprar aquest informe, la famosa Instrucció. Aquest document és essencial. Són les ordres exactes que els conjurats, amb l’ajut del poble afamegat i els soldats i oficials confabulats, havien de portar endavant el dia de la revolta contra el rei.

P ensam que el Tribunal que jutja aquest cas ha de tenir tots els elements de judici per a adonar-se de la perillositat dels esdeveniments que havien ordit tan meticulosament. És molt important estudiar el reglament i treure’n les conclusions oportunes.

Els jacobins, avui per sort empresonats, havien de portar a terme aquest pla:

“Per a aconseguir la Proclamació Universal dels Drets de l’Home i del Ciutadà.

Primera recomanació: cal fer una proclamació universal dels Drets de l’Home i del Ciutadà per tots els carrers i places de la ciutat. Al mateix temps, gent preparada i ben disciplinada, mesclada entre el poble, anirà dient: Visca una justa Constitució!, Visca el poble sobirà! Mori el mal govern!

Cada barri s’ha de reunir en Assemblea i ha d’elegir les seves respectives autoritats, tant civils com militars. Més endavant, tots els caps de barri o secció elegits pel poble triaran llurs respectives municipalitats. Els representants de les municipalitats seran els encarregats d’elegir els diputats que proclamaran l’Assemblea Constituent. S’ha de procurar que cap dels antics nobles o persones principals, aprofitant-se de llur experiència en els negocis públics i en la gestió de l’administració, s’apoderin ara de les regnes de la governació de les ciutats. En època de mudança de les lleis i dels costums, els antics posseïdors i senyors, per a no perdre els privilegis, d’una manera oportunista, solen acceptar les noves idees i retre homenatge a les autoritats revolucionàries. No s’ha d’oblidar emperò, que, en tot moment, estan a l’espera de les errades i dificultats de la Revolució per a restaurar l’antic ordre de coses.

Per a prevenir tal possibilitat, els clubs revolucionaris, les lògies, els més provats i autèntics patriotes, d’acord amb les assemblees de barri, nomenaran comissaris amb poders absoluts per a detenir i interrogar tots els que considerin refractaris o sospitosos.

Cada barri ha d’armar un nombre suficient de guàrdies revolucionaris. Aquests guàrdies han de bastar per a mantenir l’ordre dins de les ciutats, per a prevenir la contrarevolució i, alhora, han d’anar bastint el nucli del futur exèrcit del poble que defensarà les nostres fronteres de qualsevol intervenció dels països monàrquics i feudals que ens envolten.

Segona recomanació: Seran els ciutadans -no caldrà que siguin propietaris de cases o de terres per a poder votar- de cada barri els que elegiran les noves autoritats civils i militars. Les autoritats només exerciran el càrrec per un màxim de tres mesos i podran esser substituïdes en qualsevol moment quan l’Assemblea ho decideixi. Els ciutadans podran actuar lliurement d’aquesta manera, sense que ningú els pugui demanar explicacions.

Igualment els soldats del nou exèrcit popular podran elegir els oficials en tot moment i destituir-los si consideren que llur comportament fa el joc a l’enemic. Es proclama el dret permanent a la insurrecció del poble en qualsevol circumstància. Cap decret posterior no podrà modificar o suprimir aquesta exigència elemental de la població.

Tercera recomanació: Cal controlar des del primer dia de la revolta les casernes i fàbriques d’armes. Artilleria i pólvora han de passar, de seguida, a mans dels populars. S’han de posar destacaments especials a bancs, palaus i indústries necessàries per a la subsistència de la població (especialment totes aquelles que tenen relació amb el blat i la farina). Controlar el preu dels queviures i no deixar que quatre comerciants aprofitats puguin fer la seva fortuna amb les necessitats del poble, és deure essencial de les noves autoritats.

Clausurar els diaris monàrquics i feudals, posar-los de seguida a les ordres dels comitès de barri i soldats: aquesta serà la forma més efectiva de consolidar la llibertat de premsa i impremta. Decretar, a partir del primer dia del triomf revolucionari, la gratuïtat i l’obligatorietat de l’ensenyament.

Quarta recomanació: vigilar d’una forma molt estreta el clergat. Seria aconsellable suprimir convents, tanta quantitat d’ordres inútils de frares que no aporten cap riquesa a la nació. Tancar els convents de monges i convertir aquests en hospitals per a vells necessitats. Rompre, des del primer dia, ben a les clares, la dependència amb al Vaticà i no consentir que cap poder forà mani en el nostre territori. Proclamar la llibertat de cultes i, si la població ho accepta, avançar, mitjançant l’educació, vers un nou tipus de ciutadà i de ciutadana que no depengui de falsos salvadors -déus, polítics, falsos filòsofs- per a viure lliurement.

Quinta recomanació: tots els esforços de la revolta han d’anar encaminats a acabar amb la cruel i parasitària monarquia dels borbons que fa un segle que ens oprimeix. Muntar juntes extraordinàries a cada una de les regions oprimides per l’estat. Recuperar els antics drets forals, les lleis arrabassades per Carles I, Felip II i Felip V, serà igualment una de les nostres tasques més importants”.

No cal dir el perill que hagués representat una victòria de les eixelebrades idees de maçons i carbonaris. Tots sabem el que s’ha esdevingut a la veïna França: allò que pot succeir a Espanya i a qualsevol país d’Europa si no acceptam la vigilància i el control damunt la població. La ferotge crueltat del poble, els crims quotidians que encara tinyen de roig el pobre país caigut en mans dels jacobins, podria esdevenir entre nosaltres en qualsevol moment. Serveixi aquesta Instrucció per a copsar la gravetat de la situació, el perill que ens amenaçava si no haguéssim pogut detenir a temps els conspiradors.

Per tant, jo sóc partidari de demanar una condemna exemplar per a tots els conjurats empresonats. Un càstig que serveixi per a atemorir la plebs. Un escarment que aturi el creixement de les sectes carbonàries entre nosaltres. Cal foragitar el perill que representa la maçoneria. Cal anar fent les passes que ens allunyin dels falsos predicadors, dels esperitats i al.lucinats que follament prediquen la fi de la misèria i les injustícies sense saber que totes les desgràcies de la terra les ha posades Nostre Senyor per ajudar-nos a guanyar el cel.

Condemnar Miquel Cladera i Josep Lax, Sebastià Andrés i Manuel Cortés, l’advocat Bernat Garasa i Joan Pons a morir a la forca. Condemnar igualment el professor de la Universitat de Salamanca Ramón Salas a vint anys de presó al penal de Ceuta. Desterrar quinze anys a l’illa de Cabrera l’advocat Lluís García, i set anys Miquel Rubín de Celis. També suggeresc, com és norma en aquests casos, la confiscació de tots llurs bens i el desterrament dels seus familiars, siguin joves o vells. I que mai cap dels condemnats que no siguin enforcats puguin tornar al seu poble o ciutat. Els reus condemnats a mort hauran d’esser arrossegats pels carrers i en arribar al patíbul, amb acompanyament de tambors, els serà tallada la mà dreta i la llengua, com se sol fer amb els pitjor criminals.

Aquesta és la sentencia que segons llei i costum cal donar als conspiradors si volem, de veritat, preservar nostre catòlic regne de les idees nefastes i pertorbadores que arriben de la desgraciada nació francesa, avui en mans del sanguinari triumvirat que formen Robespierre, Saint-Just i Marat.