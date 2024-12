Narrativa insular – Un tango de Gardel en el gramòfon (SetiMig Editorial)

Un viatge al darrer refugi

Els temps més dolents han passat. A vegades em sorprenc a mi mateix pensant que, malgrat que un dia Franco donàs l’indult, no voldria sortir de l’amagatall. En definitiva, si tornàs al que diuen la vida “normal”… ¿què podria trobar? Ben segur que una societat completament diferent de la del trenta-sis, de la que vaig deixar el dia de la sublevació militar. He seguit els canvis per la ràdio. Malgrat que hagi estat amagat tants d’anys, la ràdio, alguns dels diaris que em portaven, em feia saber el que s’esdevenia fora. Sé que la guerra ha acabat amb tot l’esperit de canvi d’una generació. Trista sort dels amics, la majoria morts o exiliats, uns a França, altres a Mèxic, Montevideo, Buenos Aires… Quan romania al sostre, sentint els trets cada dia, meditava que hauria estat millor embarcar en el vaixell que anava a Barcelona aquell juliol perdut en els calendaris. O, com molts d’altres companys que no volien morir com a conills dins la lloriguera, provar d’agafar una barca i arribar a Menorca, a Alger, on fos, fugint de la furient llopada que ens havia caigut al damunt.

Un tango de Gardel en el gramòfon

Si no pensàs tant en el diluvi que ens ha caigut damunt em podria considerar feliç, ara que ha finit l’època d’en Barral i ja no vénen a escorcollar. Una mort miserable i, en el fons, ben merescuda, la d’en Barral. Un aterridor final semblant al que ell va donar a tants d’innocents. Ningú, ni la seva família, estigué al seu costat quan expirava, podrit pel càncer, amb la carn de la cara que li queia a bocins, irreconeixible, demacrat, escopint sang, demanant pel comte Rossi, anomenant alguna de les meuques que l’agombolaven entre execució i execució en els llunyans anys de la guerra… Saraus amb allotes de bona vida en xalets discrets del Terreno, de Son Armadans, en pisos moderns de l’eixample. Tangos de Gardel en el gramòfon mentre, diumenges i festes de guardar, la majoria dels “valerosos” voluntaris mussolinians, del bracet de llurs “núvies”, van a missa i ofereixen aigua beneïda als veïns que vénen al darrere. Barral, abandonat, com un ca, fermat amb corretges a una cama de ferro, fent-se les necessitats al damunt, pronunciant frases inconnexes, dient, posseït per la follia:

-A sus órdenes, camarada Zayas. Mande. ¡Usted diga los nombres de los enemigos de España y yo los busco aunque sea bajo tierra, en el fondo del mar, y los ejecutamos!

Barral estigué uns mesos a les ordres personals de Rossi fent de cap d’un grup de criminals. Mà dreta del pare Adrover, es divertia amb la seva feina de botxí major. Una de les bromes que més el divertien era demanar per un sacerdot perquè ajudàs a confessar algun maçó penedit. O, almanco, això era el que deia al religiós.

Quan aquest hi acudia, sempre era massa tard. La víctima feia estona que jeia amb un carregador dins el pit o amb el cap destrossat per les culatades; a vegades una pedra grossa del camí servia a la perfecció per enllestir la feina.

Aleshores en Barral, sorneguer, vent la suada que havia pres el sacerdot, li escometia, des de la distància:

No cal córrer, Pare. No hi ha res a fer. Ja l’he enviat a l’infern, a fer companyia a Llucifer. Una feina menys, Pare. Podeu tornar a fer la migdiada.

I, després d’un curt silenci, donant temps perquè el religiós contemplàs l’obra d’art -l’assassinat-, finalitzava:

-Un altre pic vos avisaré amb més temps. Era qüestió de segar les males herbes aviat. Està ennuvolat i no volíem xopar-nos. Després, si plou, ens fem malbé l’uniforme, s’embruta el corretjam, les armes poden rovellar-se. Es tracta d’enllestir la neteja ràpidament. Fer via. Tanmateix era un desgraciat. Els rojos no tenen ànima. No ens hem de preocupar gaire si van al cel o a l’infern. Malparits. Porcs de mala raça. Un clot de terra els sobra o, cremats, amb benzina, millor. Així les seves despulles no contagiaran de cap malaltia ni animals ni plantes.

Era la filosofia d’en Barral. No coneixia altra moral que la d’arreplegar diners per a casa seva, la d’anar al llit amb totes les dones que podia, engatar-se, escopir al rostre dels esquerrans abans d’amollar-los el tret al clatell.

Ho pensava en milers de nits interminables quan el petit racó de supervivent provisional s’omplia de sang roja com la que em circulava per les venes. No pot imaginar-se ningú què significa saber que hom viu per casualitat, perquè encara no t’han trobat. Aquella sensació d’ofegament, de mort en vida només superada dificultosament per les paraules amoroses de l’esposa. Em salvà el fet que hi hagués, a pocs metres, la presència de na Joana, na Rosa, els pares. Els germans que, abans i després de fer el servei militar, d’amagat de llurs allotes, venien fins al forat per on em donaven el menjar a explicar-me el que havien copsat per la península, a comentar com era de diferent la gent d’ençà que s’inicià la mortaldat.

El canvi de les persones! Això era el què em feia més por. Na Joana m’ho comentava. Molts dels nostres coneguts, dins la misèria a què eren reduïts, enmig del suprem dolor que significa haver patit els insults, les humiliacions diàries a què eren sotmesos pels vencedors, servant en la memòria, com una gran ferida sempre oberta, el record preciós dels pares, l’espòs, els fills assassinats, encara mantenien el cap alt i mai no vinclaven l’esperit. En plena matança, quan els senyors de possessió es delien per lluir la camisa blava i les nines de la rància aristocràcia illenca tornaven summament complaents davant els imaginaris atributs dels voluntaris italians, Maria Plaza, la companya del professor Andreu Crespí, s’atrevia a portar dol, pel Born, en honor dels morts. Em digué na Joana que les senyores, en sortir de missa, amb braçalet portant el jou i les fletxes, l’aturaven i li escopien a la cara…

-I tu, per què portes dol? Nos saps que els rojos no podeu dur dol per la gentussa que hem fet desaparèixer per salvar Espanya?

Restes d’una generació que pretengué millorar la situació dels desvalguts. Ens indignaven les guerres ordides pels de dalt. Jo havia nascut en plena conflagració mundial. Prop de París, Verdun, els militars francesos o, a l’altra banda, els prussians, mentre feien el te, mirant els mapes sabent que a la nit els esperava un palau amb les meuques de rigor, feien morir cent mil joves -francesos o alemanys, no importa ara la nacionalitat- tan sols per experimentar alguna tàctica d’acadèmia, una metralladora més eficient, el poder dels gasos damunt les persones. Crec que va ser la guerra juntament amb la injustícia vista a ran de casa, el que m’obrí els ulls a les idees de progrés social i cultural.

M’ajudà molt a resistir, escoltar des del sostre els plors o les rialles de na Rosa, la filla; poder agafar cada dia la mà de na Joana, sentir la força, la decisió que em comunicava el contacte amb la seva pell; constatar la dedicació absoluta dels pares, dels germans, la preocupació perquè no m’agafassin els falangistes, em donava ànims. Fins i tot quan m’enfonsava en les meves freqüents cavillacions; quan, en les nits xafogoses dels estius, la sang de les víctimes innocents penetrava en el reduït enfony que m’agombolava i amenaçava d’ofegar-me, era aquesta presència constant la força vital que em feia suportar les situacions més difícils. Segur que hauria emmalaltit o m’hauria deixat morir a un racó de la cambra, sense voler menjar, si no hagués estat per la dedicació permanent que em demostraven. Sabia -els germans m’ho contaren- de problemàtiques ben diferents: dones que, amb el cadàver de l’home encara calent, tapat de cal a la fossa comuna, perdien el cap anant rere qualsevol ganàpia amb jou i fletxes que els prometia el món i la bolla, falsos paradisos de celluloide. El que arriba a fer la debilitat dels homes i les dones! Trair els morts per una mica més de ranxo, per una cartilla de racionament, per continuar tenint als llavis el gust del cafè o la xocolata…

Del llibre de narracions Un tango de Gardel en el gramòfon (SetiMig Editorial)