Miquel Costa i Llobera en la novel·la històrica de les Illes: Defalliment (El Gall Editor) i Damunt l’altura. El poeta il·luminat . (Pagès Editors)

El ‘programa’ del catolicisme del Vaticà, del qual Costa i Llobera esdevé un sacerdot militant, és d’una claredat evident: bastir la Catalunya cristiana, una gran murada de la Fe que pugui oposar-se a les idees ‘dissolvents’ que provenen tant de la influència protestant com de la ideologia igualitària i anticlerical que irradia la Revolució Francesa i els seus hereus, les ‘satàniques sectes anarquistes i socialistes. (Miquel López Crespí)

Costa i Llobera, protagonista indiscutible de Damunt l’altura , marxa cap a Roma “amb el remordiment d’haver perdut els millors anys de la meva joventut en la recerca d’impossibles”, com explica en el capítol “Temporal”. Costa ara ja és un home segur de quin ha de ser el seu destí en aquest món. Vol ser, sense dubtes, un autèntic “Soldat de Crist”, que és precisament el títol d’un dels sis capítols dedicats a la seva estada a Roma. Ara vol trobar Déu “en el Gorg Blau, en Lo Pi de Formentor en La Vall, en un temporal sacsejant, furient, els penya-segats de Tramuntana”. Déu és la seva terra, i Costa sent la presència de l’Altíssim “en la serenor de Cala Gentil”. Trobar Déu mitjançant la bellesa i l’exercici de la poesia, tasca que, amb el temps, també li portarà nombroses contradiccions i continuats problemes de consciència. Finalment vencerà la seva vocació sacerdotal en perjudici de l’obra de creació estrictament literària.

Quan Costa i Llobera, en el capítol “Darrera caminada per Via Appia Antiga“, s’acomiada de Roma ja és un home completament format en el dogma catòlic i amb una vasta formació cultural. L’estudi de sant Jeroni, sant Joan Crisòstom, santa Teresa de Jesús i sant Agustí ja l’ha fet un vertader “soldat de Crist” en la línia marcada pel Papa Lleó XIII, amb el qual s’entrevista abans de tornar a Mallorca, o del bisbe Torras i Bages, del qual se sent un vertader deixeble. El “programa” del catolicisme del Vaticà, del qual Costa i Llobera esdevé un sacerdot militant, és d’una claredat evident: bastir la Catalunya cristiana, una gran murada de la Fe que pugui oposar-se a les idees “dissolvents” que provenen tant de la influència protestant com de la ideologia igualitària i anticlerical que irradia la Revolució Francesa i els seus hereus, les “satàniques sectes anarquistes i socialistes”.

En el fons, i no ens hem d’enganyar, Costa i Llobera, com a intel·lectual orgànic al servei de les classes dominants espanyoles i mallorquines, el que fa és lluitar contra el “fantasma del comunisme” que aquests sectors parasitaris i explotadors veuen rere qualsevol manifestació democràtica i igualitària. El Vaticà, les classes dominants del món sencer, són encara sota l’impacte, per a elles esfereïdor, dels esdeveniments de la Comuna de París de 1871, quan, per primera vegada en la història, el proletariat, les classes populars franceses enlairen la bandera roja al capdamunt de les barricades de la ciutat revolucionària. Miquel Costa i Llobera, evidentment, amb els anys de formació vaticanista, esdevé un eficient i actiu militant catòlic, potser no tan eixelebrat com mossèn Antoni M. Alcover, però igual o més d’efectiu per la seva inabastable capacitat de treball propagandístic pels pobles de les Illes.

A partir d’aquest instant, la novel·la Damunt l’altura ens descobreix els moments de plenitud espiritual i literària de Miquel Costa i Llobera. En els capítols “Estrabó i Cala Gentil”, “La cançó dels bons catòlics”, “Als caiguts en la batalla de les Termòpiles” i “Raixa” podem trobar aquests moments especials de plenitud del poeta pollencí. Però ben aviat arribaran els fets de la Setmana Tràgica de Barcelona de 1909 i aquí, data cabdal per a copsar el final decantament de Costa i Llobera envers la religió, el seu món, l´univers segur i aristocràtic d’un ric hereu de possessió mallorquina, trontolla fins a límits increïbles. Tot aquest terrabastall personal, el qual ja havia anat novel·lant en els capítols “La Setmana tràgica” i “De matinada” a Defalliment , l’he reprès ara amb més força a Damunt l’altura en el capítol-sintesi “El calvari”, amb les pàgines del qual es clou definitivament aquest cicle de novel·les dedicades a Miquel Costa i Llobera.

Costa, com a personatge bàsic i central de Damunt l’altura , reflexionant en els esdeveniments de la Setmana Tràgica pensa: “Comprovar el poder momentàniament triomfant de l’anarquia i la revolució em caigué al damunt com una pesada llosa. Em sincerava amb Maria Antònia Salvà, sense poder trobar resposta a tots els meus interrogants. Com demanar l’autonomia en nom de la personalitat d’un poble que en tanta part se declara anarquista i revolucionari? Com proclamar la cultura des d’una ciutat de sis-cents habitants que no pot capturar, o no ho gosa fer, una turba de lladres, sacrílegs i incendiaris”.

Costa i Llobera ja no serà mai més l’escriptor que vol portar la bellesa literària com a fórmula salvadora que impedeixi que el poble senzill sigui guanyat per les sectes dissolvents de l’anarquisme i el socialisme. Ara, amb les esglésies i convents de Barcelona cremant, amb el poble enmig del carrer protestant iradament perquè les mares no volen que els seus vagin a morir al Marroc, en defensa dels egoïstes interessos de la Compañía del Rif, Costa endevina la dificultat que tendran les classes dominants per a bastir la Catalunya cristiana somniada per Torras i Bages, per Gaudí, que situa creuats dalt el terrat de la Pedrera i basteix a la Sagrada Família un gegantí i altíssim univers d’anacoretes cristians a l’estil que li suggereixen les coves i muntanyes de Capadocia.

És la crisi final d’un escriptor que anirà concretant-se en una decantació cada vegada més accentuada envers el servei a l’Església Catòlica. Aquesta és la història que he narrat en dos llibres, Defalliment i Damunt l’altura , que són, en realitat, com he indicat en aquest article, una sola i única obra: la vida novel·lada de Miquel Costa i Llobera.

Miquel López Crespí

Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)