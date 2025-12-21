Memòria històrica – Sa Pobla, 1936 – Catalina Caldés i Guillem Roig (fundador de Falange Española a sa Pobla), executats per les milícies antifeixistes de Catalunya i València, respectivament

La revista Sa Plaça: un bon instrument per a conèixer la història del nostre poble
Els amics Joan Llabrés i Joan Company, des de la revista poblera Sa Plaça, porten endavant una important tasca de divulgació de la nostra història. L’entrevista amb la germana de Jaume Serra Cardell, Margalida, publicada en el número 43 (abril de 1996) provocà cert enrenou en el poble. L’editorial de la revista Sa Plaça de juliol de 1996 deia, entre d’altres coses: “…seixanta anys després, sembla que encara les greus ferides que llavors s’obriren [1936] encara no acaben d’estar closes, i han arribat a la redacció de la nostra revista tot un seguit de crítiques per haver encetat aquesta recordança, crítiques que provenen, sobretot, de sectors directament al.ludits per les declaracions en aquesta revista de Margalida Serra Cardell. Certament les declaracions d’aquesta senyora són certament incòmodes per a tots perquè ens recorden uns fets gravíssims que acabaren amb la mort del seu germà…”. Però, seixanta anys després d’aquests fets, pensam s’hauria de poder parlar de tot el que fa referència a sa Pobla sense por i sense cap mena d’entrebancs. En Joan Llabrés i en Joan Company, interessats per aquests fets de la nostra història, han publicat semblances de Pere Serra Seguí (1907-1937), pobler assassinat a començaments del 37; dels carrabiners Crisant Valcàlcer Moll i Juan Orozco Trulla (número 47 de Sa Plaça), de Fra Francesc Caldés Serra (número 45) i, recentment, de Sor Catalina Caldés Socies i de Guillem Roig, aquests dos darrers morts la primera pel juliol del 36 a Barcelona i, el segon, l’agost del 36 a València (Sa Plaça núm. 48).
Catalina Caldés i Guillem Roig (fundador de Falange Española a sa Pobla), executats per les milícies antifeixistes de Catalunya i València, respectivament
Gràcies als nostres dos bons historiadors podem saber que Sor Catalina Caldés Socies va néixer dia 9 de juliol de 1889, filla de Miquel Caldés i de Catalina Socies. L’any 1921 va ingressar a la Congregació de les Germanes Franciscanes de Pina; va fer els vots perpetus el 15 d’octubre a Nostra Senyora de Bonany. Va estar destinada a Lloret, Lloseta, Ciutadella; l’any 1930, a la Comunitat de Nostra Senyora del Coll a Barcelona. Una vegada que esclatà el Movimiento, Sor Catalina Caldés (era la nit del 23 de juliol de 1936), juntament amb altres cinc religiosos, foren duts a un descampat a l’Arrabassada, entre el Tibidabo i la Vall d’Hebron, on foren afusellats per milicians de la FAI.
L’altre pobler mort també en tràgiques circumstàncies era en Guillem Roig que va néixer l’any 1913 a la República Argentina, fill de Guillem i de Magdalena. L’any 1936 es trobava a València per fer oposicions a Mestre Nacional. Guillem Roig va ser un dels fundadors de Falange Española a sa Pobla, i, segons informa el marquès de Zayas a la Història de la Vieja Guardia, va estar tancat uns dies a la presó d’Inca com a conseqüència de la seva activitat política.
La relació de falangistes poblers que dóna el marquès de Zayas (vegeu Història de la Vieja Guardia, pàgs. 161-162) és la següent: Juan Más Franch, Antonio Garriga Cladera, Pablo Ferragut Serra, Miguel Alomar Coll, Lorenzo Torrens Borrás, José Bennassar Vallespí, Guillermo Roig Mascaró, Antonio Cladera Serra, Bernardo Vallespir Comas, Pablo Serra, Miguel Bonnín, Gabriel Loria, Bartolomé Mascó Soler, Bartolomé Serra Serra, Jaime Amer Carbonell, Miguel Caldés Mir, Antonio Cladera Soler, Gabriel Serra Cladera, Guillermo Cladera Crespí, Guillermo Crespí, Miguel Serra Vallespí, Jorge Serra Company, Martín Comas, Lorenzo Mateo Cladera, José Reynes Simó, Bartolomé Sans y Antonio Barreras Serra.
Guillem Roig era un feixista agresiu, pel que podem col.legir dels records de Joan Rettich: sempre duia la camisa blava de la Falange sota la camisa de vestir, i ni tan sols arran l’assassinat de Calvo Sotelo volgué llevar-se-la. Fou mort l’agost del 1936; segurament, atrapat per una patrulla de control antifeixista.
Pere Serra Seguí, socialista i republicà pobler, mort destrossat, arrossegat fermat al parafang d’un cotxe per membres del Glorioso Movimiento Salvador de España l’agost del 36
Al contrari que els dos personatges abans esmentats, en Pere Serra Seguí, com la majoria dels poblers morts violentament en aquella època, es compta entre els assassinats pel Movimiento. A mitjans d’agost de 1936 (testimoniatge de l’amo Joan Pons Fornari “Puça”, recollit per la revista Sa Plaça), Pere Serra Seguí va ser detingut juntament amb altres poblers (el batle Felip Serra “Mel”, el regidor Pere Pons “Lluc”, en Miquel Bennàssar “de son Fornés”, en Gabriel Siquier “Gallet”, en Gabriel Mateu “Capeller”, en Sebastià Beltran “Sabater”, en Bartomeu Fiol, n’Andreu Pastor i un altre de què l’amo Joan Pons no se’n recorda).
Els poblers detinguts foren portats a la presó provincial. Pere Serra Seguí tengué molt mala sort. Un dia li comunicaren que quedava en llibertat. Era el 2 de gener del trenta-set. Com explica Llorenç Capellà en el seu Diccionari vermell “morí destrossat, perquè l’arrossegaren fermat al parafang d’un cotxe per la carretera d’Andratx”. Pere Serra Seguí treballava de picapedrer i era el president de la UGT.
Els carrabiners Crisant Valcárcel i Juan Orozco, dos defensors de la República i la llibertat assassinats per la reacció dretana en el Fort d’Illetes
Dos dels carrabiners afusellats per haver defensat la legalitat republicana el juliol de 1936 varen ser Crisanto Valcárcel Moll i Juan Orozco Trulla. Record que d’infant la meva mare em contava la tragedia que significà per als republicans i carrabiners de sa Pobla la sublevació militar. El 20 de juliol hi hagué trets al quarter dels carrabiners i, després de la fugida d’aquests a Cap des Pinar, plor i llàgrimes a les cases dels que fugiren, perseguits pels falangistes i l’exèrcit. No hi ha dubte que, com dèiem al començament d’aquest article, el paper de la revista Sa Plaça en l’intent de servar la memòria d’aquells anys és importantíssim en aquest moments d’oblits. ¿Com es pot bastir una nació sense tenir memòria dels fets més recents de la seva història? Crisanto Valcárcel Moll va néixer l’any 1902 a Maó, ciutat on el seu pare estava destinat com a carrabiners. També ell va fer-se carrabiner, i, estant destinat a Fariza (província de Zamora), es va casar amb Teresa Lorenzo, també filla de carrabiner. Després d’haver prestat els seus serveis a Can Picafort, l’any 1932 va ser destinat a la caserna de carrabiners de sa Pobla, on era en esclatar la rebel.lió militar.
Llorenç Capellà, en el seu Diccionari vermell (vegeu pàgina 175), diu: “El comandant Castelari ordenà a la guarnició que lliurassin les armes i un grup de carrabiners, entre els quals hi havia Valcàrcel, varen negar-se i s’escaparen amb un parell de poblers, després d’haver mantingut una breu lluita en el transcurs de la qual l’esmentat comandant resultà ferit. Visqueren, carrabiners i paisans, amagats pel Cap Pinar fins que els detingueren: i varen comparèixer a judici a l’Escola d’Arts i Oficis de la Ciutat de Mallorca, el vint-i-quatre de febrer del trenta-set. Crisant Valcàrcel fou condemnat a mort i l’executaren en el Fort d’Illetes, a les sis i mitja del matí de l’onze de març del trenta-set”.
‘Tu marido es una manzana podrida y a las manzanas podridas hay que apartarlas’ (Antoni Palou, rector de sa Pobla, a la dona de Crisant Valcárcel)
En el número de setembre de 1995, la seva filla Maria explica que, el dilluns dia 20 de juliol de 1936, com solia fer molts de dies, dugué el dinar al seu pare; quan va ser a prop del quarter va sentir trets de fusell, es va fer por i se’n va tornar a casa seva. Maria recorda les gestions desesperades que va fer la seva mare per intentar salvar el seu marit. Joan Llabrés i Joan Company recorden, en deixar constància de les declaracions de la filla de Crisant, que: “En aquells dies tràgics era fonamental, ens diu [Maria], els informes que poguessin donar el batle o el rector. Amb aquest motiu anà a veure el rector don Antoni Palou per demanar-li que intercedís en favor del seu marit i que es fes càrrec que deixaria una vídua i cinc fills sense pare. Maria recorda molt bé, per haver-ho sentit contar moltíssimes vegades a la seva mare, quines varen ésser les paraules del rector Palou: ‘Tu marido es una manzana podrida y a las manzanas podridas hay que apartarlas’. Maria ens conta que la seva mare davant aquestes paraules l’únic que va fer va ser demanar-li si sabia que deia el quint manament”.
Juan Orozco, un carrabiner exemplar defensor de la República
També morí tràgicament un altre dels defensors de la llibertat aquell infaust 20 de juliol de 1936. Es tracta del carrabiner Juan Orozco Trulla. Orozco va néixer a Tarragona. Destinat a Alcúdia, hi va conèixer na Catalina Llabrés Vives, amb qui es va casar als vint-i-tres anys. També va prestar serveis a Vilallobent i a la Seu d’Urgell, a Can Picafort, al Port de Pollença i, finalment, a sa Pobla. Dia 24 de febrer del trenta-set, fou jutjat a l’Escola d’Arts i Oficis de Ciutat de Mallorca i el condemnaren a mort. Fou executat amb sis homes més, en el Fort d’Illetes, l’onze de març del trenta-set, a les sis i mitja del matí.
Sabem per informacions recollides pels redactors de Sa Plaça que la muller va fer moltes gestions per millorar la sort del seu marit. El seu fill Joan, que viu a Alcúdia, ha contat a la revista Sa Plaça que la seva mare va anar a parlar amb els rectors de sa Pobla i d’Alcúdia (recordem que Catalina Llabrés Vives era alcudienca i ell havia estat de servei a Alcúdia). Segons el seu fill mentre que els informes del rector d’Alcúdia havien estat bons, l’informe del rector de sa Pobla fou negatiu.
Una vegada executat Juan Orozco Trulla pels militars defensors “de la sagrada unidad de España, del orden y de la santa y apostólica religión” -l’exèrcit franquista-, en Joan, el fill que ara té seixanta-set anys, explica que la seva mare i els seus dos germans se’n tornaren a Alcúdia perquè allà la seva mare tenia tota la família. Conta que, després de l’execució del seu pare, ho passaren molt malament: la seva mare es va veure obligada a anar a jornal per poder pujar la família, i amb moltes de dificultats. És el mateix que succeïa a l’esposa de Crisant Valcárcel. Igualment sense poder rebre ja el sou del marit empresonat i després assassinat “legalment”, Teresa Lorenzo, la vídua de Crisant, va haver de posar-se a fer feina. Teresa Lorenzo aconseguia algun jornal molt dificultosament. També es veié obligada a llogar les tres nines i el nin perquè amb el magre jornal que ella duia a casa no tenien ni per a menjar. Marginats per la societat “oficial”, en ple apogeu del feixisme més exacerbat i del nacionalcatolicisme més virulent i sectari, poques mans s’allargaven per a ajudar els orfes i les vídues causats per la repressió.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!