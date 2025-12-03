Memòria històrica – L’avantguarda cultural mallorquina dels anys 60 i 70 

Miquel Ferrà i Martorell entrevistava Pere Noguera Vizcaíno (1949), ciutadà de Mallorca, professor d’arts dramàtiques, promotor d’espectacles, diplomat en interpretació, mim i pantomima, llicenciat en filosofia i lletres i actual director del Teatre Principal. Pere Noguera explicava d’aquesta manera els seus orígens teatrals: “El Leaving Theatre em marcà molt, allà, al Romea de Barcelona… Vaig aprendre, també, molt d’aquell gran mim, el polonès Pawel Rouba. Aquest és, per a mi, un nom gloriós. Com aquell altre, Andrzej Leparsky, també de Polònia. Val a dir que els polonesos eren els més avançats en el teatre gestual, i el teatre gestual era la gran oportunitat del nostre teatre…”.
Amb els germans Noguera Vizcaíno, Pere i Biel, repartírem l’any 1967 un bon munt d’exemplars de Els mallorquins de Josep Melià. Al pintor Biel Noguera i al seu germà, en Pere, els vaig conèixer en el col.legi Lluís Vives de Ciutat, on estudiàvem tots tres. A part de compartir la mateixa dèria per l’art (en Biel dibuixava historietes a les classes, mentre jo m’entretenia escrivint estranyíssims contes de ciència ficció), allò que -d’una forma instintiva, solidària- ajudà a consolidar la nostra amistat (que perdura més de trenta anys després), potser fos que els nostres pares havien lluitat junts en temps de la guerra en defensa de la llibertat i per la República. En unes aules on solien abundar els fills dels vencedors, els responsables de la repressió contra el poble mallorquí, era tranquil.litzador compartir jocs i provatures culturals amb al.lots de la mateixa procedència social i cultural.
Amb el temps, malgrat en Biel marxà a la Universitat de Barcelona, continuàrem mantenint el contacte. Durant els anys 65, 66 i 67 -a l’estiu en Biel ajudava la família a portar una botiga de souvenirs prop de Portopí, al final del passeig Marítim- intercanviàvem revistes revolucionàries (algunes clandestines que ell em portava de Barcelona; altres, de la Xina, Cuba o el Vietnam, els hi portava jo fins a la botiga), el Serra d’Or, les edicions ultrasecretes -per por de la repressió- del just acabat de néixer Sindicat Democràtic d’Estudiants… Més endavant, quan la família dels germans Noguera bastí una casa a Palmanyola i els pares els muntaren dos estudis a les golfes, també hi compareixa juntament amb un altre artista de la colla d’aquell temps. Em referesc al pintor, escultor i cantant Gerard Mates.
Biel Noguera Vizcaíno (València, 1946) ha esdevingut un excel.lent pintor. El 1978 féu la primera mostra individual a Lugo (vegeu Gran Enciclopèdia de Mallorca). Posteriorment, ha fet exposicions a Palma, Eivissa, Sineu. etc. Segons els especialistes, la seva obra ha evolucionat a partir d’una etapa inicial figurativa cap a un llenguatge progressivament abstracte. En Pere Noguera, després de llicenciar-se en filosofia i lletres a la Universitat de les Illes Balears (1991), amplià estudis de teatre a Wroclaw (1975), París (1981), Lieja (1984) i Nova York (1988-89). En l’entrevista que li feia Miquel Ferrà Martorell, en Pere donava la seva visió sobre el fet teatral: “El teatre reflecteix efectivament tots els matisos de la vida, vull dir de la vida interior i exterior. És un poc de tot: meditació, entreteniment, denúncia, clam, ironia, crítica, burla, absurd, llenguatge, figuració, simbolisme… És com l’home mateix”.
L’entrevista de Miquel Ferrà Martorell a Pere Noguera m’ha fet recordar els anys de les activitats culturals antifranquistes a l’estudi de l’amic Gerard Mates. Ara no podria dir si va ser el pintor Biel Noguera, el mateix Pere o en Joan Manresa qui un dia de 1966 em presentà el pintor i escultor Gerard Mates. Per uns anys, l’estudi d’en Gerard en el carrer Bosch fou un cau d’activisme cultural molt important a Ciutat. La majoria de cantants principatins i valencians que venien a Mallorca a fer recitals de la Nova Cançó (recitals uns autoritzats, altres prohibits) passaven, inexorablement, per l’estudi. Parl de Raimon, Marià Albero, Joan Manuel Serrat, Quico Pi de la Serra… i, entre els mallorquins, mitjançant en Joan Manresa (que treballava a la ràdio ajudant a difondre la nostra cançó), també connectàrem amb Maria del Mar Bonet, el seu germà Ramon (que aleshores tenia un baret en el Passeig Marítim), el mateix Guillem d’Efak, Miquelina Lladó… En Joan Ramon Bonet (com la seva germana, na Maria del Mar) era fill dels escriptors i periodistes Joan Bonet Gelabert i Mercè Verdaguer Mestres. En l’època de què parlam (1963-1967) enregistrà tres discs en solitari i un amb els Setze Jutges. Fotògraf i cantautor, els amics mai no li perdonàrem que deixàs de cantar just quan començava a ser una figura cabdal de la naixent Nova Cançó. En aquests darrers temps ha treballat intensament la fotografia il.lustrant nombroses monografies artístiques, i l’hem vist col.laborant amb mostres del pintor Guinovart. També recordam les exposicions col.lectives Memòries urbanes (Palau Solleric, 1988) i Arquitectura i paisatge (Col.legi d’Arquitectes, 1989).
Un dels màxims impulsors de tota aquella moguda era l’escriptor Joan Manresa que ja el 1961 s’havia donat a conèixer amb el seu llibre de poesia L’hostal de l’equilibri últim. Més endavant sortiren al carrer altres reculls (Res no hauré fet, 1972; Una creu en blanc, una cara buida, El cos cansat de dinou anys, 1976; Menjar-se les prunes amb la pell, 1980) i el relat Primer banyador blau marí, 1973. Des d’aleshores les seves activitats culturals han estat intenses. Recordem que ja en 1964 guanyà el premi Ciutat de Palma de poesia, amb Un, algunes vegades. Com molt bé reconeix la GEM, en Joan “va ser un dels creadors i organitzadors de Cançons de la Mediterrània”. És autor d’una magnífica biografia titulada Maria del Mar (1993).
Una certa melangia em puja a la gargamella en parlar d’aquells temps! L’any 1966 en Raimon obtenia un èxit clamorós a París. De molt abans “era el nostre cantant”, l’expressió màxima dels nostres anhels i esperances. En Joan Manuel Serrat el seguia en preferències. Aleshores encara no era l’home famós de pocs anys més endavant. Un dia -crec que li degué donar la meva adreça en Joan Manresa- tocà al pis de casa meva (jo vivia a un pis de la meva mare en el carrer de l’Argentina, número 45, a la barriada de Santa Catalina). Davant la meva porta hi havia un jove simpàtic, vestit amb camisa i texans molt gastats. Acabava d’arribar de Barcelona, no havia menjat en tot el dia i per únic equipatge portava la seva guitarra. Havia d’anar a fer un recital al parc municipal de Felanitx i no sabia com arribar-hi sense peles i amb la panxa buida. Sé que menjàrem d’entrepans mentre comentàvem les darreres novetats de la lluita per la llibertat i de la marxa de la Nova Cançó.
No record ja com arribàrem a Felanitx. Però en aquells anys Nova Cançó era equivalent a lluita antifeixista, a combat mortal contra la putrefacció cultural del franquisme (l’equivalent a la lluita actual contra les brutors d’un Julio Iglesias o una Rocío Jurado, per posar-ne un exemple). Ajudar la promoció de la nostra cançó, per tant, era una les activitats més importants de la lluita d’aquell moment contra la dictadura. Quants de viatges no férem aquells anys ajudant en Marià Albero, na Maria del Mar Bonet, en Joan Manuel Serrat, en Quico Pi de la Serra, en…
En el capítol “Artistes i escriptors contra la dictadura” del meu llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) ja n’havia parlat una mica, d’aquest estudi de Gerard Mates. Són els anys del naixement i consolidació arreu dels Països Catalans del moviment de la Nova Cançó, que tanta importància tengué en el nostre redreçament nacional i cultural. En parlar d’aquell temps, si exceptuam les grans vagues dels anys seixanta, hem de pensar que -a Mallorca- l’única activitat pública de certa envergadura i que arrossegava “masses” era, precisament, el de la cançó. En aquell moment, els discos -de clara influència francesa- que ens arribaven dificultosament eren els de Miquel Porter, Remei Margarit, Josep M. Espinàs, Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Maria del Carme Girau, Martí Llauradó, el mallorquí Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia Pedrerol i Joan Manuel Serrat. Són els inicials Setze Jutges, als quals s’hi aniran afegint altres components.
En Gerard, amb el temps, hi participà activament -edità un disc- i féu bastants recitals, tant a Barcelona com a Mallorca. Però essencialment Gerard Mates (Palma, 1954) era pintor i escultor. Sovint ens contava multitud d’anècdotes del seu aprenentatge a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, de Palma, i a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona. D’ençà la nostra coneixença, allà pels anys 1965-68, ha esdevingut un dels valors més sòlids de la pintura mallorquina contemporània, i ha fet nombroses exposicions a Barcelona, Palma, Bilbao, Alacant, Felanitx, Inca, Madrid, Pollença, Múrcia, Tarragona, etc. Participà activament a les mostres col.lectives Ensenya-1 (1973), a Palma, Pintura Jove de Mallorca (1974), a Campanet i Inca, i Art Jove a Mallorca (1976), a Inca. La GEM ens informava recentment de la brillant participació de l’artista en les mostres Art Contemporani ARCO 89 (Madrid) i Expo 92 (Sevilla). Gerard Mates era fill d’un gran artista, del qual serv grata memòria, ja que vaig tenir l’honor de conèixer i escoltar els seus assenyats consells referents a multitud de qüestions relacionades amb l’art. Parl, evidentment, de Gabriel Mates Valls (Palma, 1896 – 1981).
En el meu llibre L’Antifranquisme… he deixat constància d’un viatge a Barcelona amb en Gerard a ran dels esdeveniments del maig del seixanta-vuit, a París.
L’estudi d’en Gerard fou l’indret on escoltàrem els primers enregistraments de cantants del tipus Georges Brassens, l’inoblidable Jacques Brel, Ferré, Joan Baez, Ferrat, la Juliette Greco… fins i tot moltes de les cançons d’Edith Piaf ens servien per a evadir-nos una mica de la brutor cultural de la cançó folklòrica impulsada pel feixisme (Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico, la mateixa Sarita Montiel). És evident que, com a gent progressista interessada en la cultura de les nacionalitats oprimides per l’Estat imperialista, res no teníem en contra de l’autèntica cultura popular de les nacions oprimides (les cançons no adulterades del nostre folklore, així com de l’andalús, castellà, basc o gallec). Cal dir, emperò, que per damunt de tot, qui marcava el ritme del que havia de ser una autèntica cançó popular, arrelada a la terra, crítica amb la brutor del món de la cançó de la burgesia, eren en Pete Seegers, en Bob Dylan, els mateixos Beatles, els quals teníem mitificats fins a límits increïbles. Reconec que fa trenta anys en sabien poc del control de les grans multinacionals del disc damunt la creació dels mercats musicals. Nosaltres odiàvem tot el que sortia de les emissores franquistes: el podrit món cultural del nacionalcatolicisme i del falangisme, amb tota la seva cort d’inútils i pseudoartistes, ens feia autèntic fàstic. Per això la nostra dèria pel moviment de la Nova Cançó, pels primers discos de Raimon, Joan Manuel Serrat o la mateixa Maria del Mar Bonet. Unes cançons autèntiques de Joan Ramon Bonet, Gerard Mates, ens eren més estimades que els quaranta anys de Lolas Flores i Paquitas Ricos.
Tot servia per a combatre la dictadura. La cançó, la pintura, l’escultura… Anys endavant coneixeríem els experiments que, en silenci, dins de la marginació més absoluta del que era el món oficial de la cultura, feia l’escultor Miquel Morell en el seu estudi de Camp Rodó. Fins i tot la mímica era útil. Essent amic d’en Gerard, vaig entrar en contacte amb els excel.lents actors del grup de mímica Farsa, que dirigia el també pintor i escultor (un temps més endavant membre fundador de la CNT a Mallorca) Pere Martínez Pavia.
En Pere (Melilla, 1927) era -i és!- un excel.lent pintor i escultor dominat per una activa i ferrenya febre creativa i que, en els moments més durs de la dictadura, no dubtà gens ni mica a posar tota la seva creativitat en la tasca complicada i difícil de l’alliberament del nostre poble. En Pere s’instal.là definitivament a Mallorca el 1941, i el 1953 es donà a conèixer amb una exposició d’escultures i dibuixos a les galeries Costa, de Palma, i a l’Institut d’Espanya, de Londres. D’ençà aquella llunyana època, els seus èxits en el camps artístic han estat permanents i ha fet exposicions arreu del món (Ginebra, 1963). Entre les seves obres més conegudes podríem destacar el monument als herois de l’11 de maig de 1561 (1961), de Sóller; La parella (1983) del carrer de l’Institut Balear, de Palma; la Dona cosint (1959) de la plaça de la Mare de Déu de la Salut, de Palma, etc., etc. El 1966 fundà el grup de mim i pantomima Farsa. D’entre tots els muntatges de Farsa record especialment A, e, i o, u, any 2000, estrenat a Palma el 1969. El grup de Martínez Pavía actuà, amb notable èxit, a la Trobada de Mims dels Països Catalans (Parets del Vallès, Barcelona, 1968).
Recentment he trobat un caramull de fotografies d’aquella època. Acompanyant en Gerard, amic de Xesca Ferrer i Guillem Llabrés (ambdós, actors del grup Farsa), els feia fotografies en l’intent de fer una exposició. Aquesta afecció -la fotografia-, que sempre he mantingut una mica soterrada, dominada i controlada per l’altra, la que de veritat guanyà la partida -la literatura-, pens si em vengué donada per les xerrades i converses que aleshores teníem amb n’Antoni Catany.
Antoni Catany era de Llucmajor (1942). Ja l’any 1966 m’havien impressionat una sèrie de reportatges seus publicats a Serra d’or (especialment un caramull de fotografies de Menorca i Eivissa). Però no va ser fins el 1972 que realitzà la primera exposició individual a Barcelona. Després, els seus èxits com a fotògraf han estat permanents. Sabem que ha exposat a Alemanya, Japó, Països Baixos, Anglaterra, Tunísia, Estats Units, Itàlia, França, etc. Hi ha obra seva a la Biblioteca Nacional de París, al Museu d’Art Modern (París), a la Universitat de Parma (Itàlia), a la Internacional Polaroid Collection (EUA) i al Museu de Mallorca.
Mirant aquelles fotos veig na Clara i na Socorro Thomàs, els mateixos Gerard Mates i Guillem Llabrés, na Carme Sampol (neboda d’en Jaume Vidal Alcover i ajudant molt eficaç de Jaume Adrover a les Aules de Poesia que es feren al local de Grifé & Escoda del carrer de Jaume III), en Mateu Forteza, na Margarida Tomàs, en Josep Oleza, en Joan Guerra, na Lourdes Sampol i en Josep Santlleí… Lluitar contra la dictadura amb la mímica! Tots els que anàvem a les actuacions del grup ho sabíem a la perfecció, que quasi tots els números que imaginava en Pere Martínez Pavia tenien aquesta intenció… denunciar la misèria de la vida sota la dictadura franquista, imaginar una existència lliure, sense el domini aclaparador de la pseudocultura del nacionalcatolicisme… Per desgràcia Farsa desaparegué el 1970, però el record que en servam tots el que li férem costat serà perdurable i ens acompanyarà mentre visquem.
Tot el renaixement cultural de finals dels seixanta s’havia anant incubant a ran de les grans vagues del seixanta- dos i seixanta-tres a Astúries i altres indrets de l’Estat. Vist amb perspectiva, t’adones com tot aquell ampli moviment cultural antifeixista (conferències, Aules de Poesia, Teatre i Novel.la, la Nova Cançó, les creacions autèntiques dins del cine, el teatre, la novel.la, la poesia, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat) eren obra, en bona part, d’autors i creadors independents. Els partits (en aquell temps només hi havia grups comunistes o anarquistes) no entengueren -ni han entès mai!- la necessitat de la lluita contra la burgesia i el feixisme en el camp de la cultura, la ideologia o l’art. El moviment fou àmpliament espontani; amb els anys, s’hi anirien afegint els partits i personatges que aniran pujant al carro de la lluita que comença a agafar amplària.
A les Illes cal recordar que l’Obra Cultural Balear és fundada (gràcies a l’esforç de Francesc de B. Moll) l’any 1962 (data, per altra banda, de les meves primeres detencions). També l’any 62 neix Edicions 62 i, entre altres coses d’importància cabdal dins de la nostra cultura, Francesc de B. Moll conclou la publicació de l’impressionant monument immortal a la nostra llengua que és el Diccionari català-valencià-balear.
És l’any del primer disc d’Edigsa que em cau a les mans: Al vent, de Raimon; cançó, per altra bada, que ja havia escoltat per l’emissora clandestina del partit de Santiago Carrillo (Ràdio Espanya Independent).
De tota la colla de l’estudi de Gerard Mates (Joan Manresa, Biel i Pere Noguera, especialment), potser era jo el que estigués més ficat dins el que era la política estricta (treballar pel socialisme i per l’antifeixisme més radical). Moltes de les revistes les passava als amics -especialment a Biel Noguera- per a fer-les circular per Ciutat. De la Xina, com ja he dit en un altre article, m’enviaven moltes publicacions (començava la Revolució Cultural Proletària). Igualment en rebia de Cuba (el Che Guevara i Fidel Castro demanaven a través de la Tricontinental -una conferència mundial de tots els moviments guerrillers del món- la creació de molts Vietnams per a acabar definitivament amb l’imperialisme i el neocolonialisme). Després d’alguna de les meves freqüents detencions -feia anys que estava fitxat per la Brigada Social- solíem anar a l’estudi a escoltar una mica de música, parlar i, sobretot, imaginar un temps on poguéssim escriure, cantar, organitzar-nos en llibertat, sense haver de patir, com en aquells moments, sota el feixisme. Tenc igualment moltes fotos d’aquells dies tenebrosos, en els quals l’amistat dels amics abans esmentats (Gerard Mates, Biel i Pere Noguera) m’ajudà a sortir de la profunda depressió en què et deixaven els brutals interrogatoris de la Brigada Social. Si no hagués estat per l’amistat, la solidaritat i, moltes vegades, els acudits que em contaven per a no fer-me pensar en les males hores viscudes, ben cert que en alguna ocasió m’hauria enfonsat psicologicament i en qualsevol altra detenció no hauria tengut la capacitat de resistència al xantatge feixista que l’amistat m’ajudà sempre a conservar.
El mateix 1968, coincidint amb els esdeveniments revolucionaris a París, vaig anar a Barcelona amb Gerard Mates. En Guillem d’Efak li havia muntat una “presentació” oficial a la Cova del Drac. Aleshores tots els cantants afeccionats que pugnaven per integrar-se dins del naixent moviment de la Nova Cançó feien una “presentació oficial” en aquest cau. En el llibre de Bartomeu Mestre Crònica de la Nova Cançó (pàg. 76) podem trobar una saborosa descripció de Joan Manresa pel que fa a l’aventura de Gerard Mates dins dels moviment de la Nova Cançó. Diu en Joan parlant dels discos d’en Gerard:
“Aquell capvespre En Mates va agafar la guitarra com ho havia fet tantes i tantes vegades: per fer gresca. Feia anys que sortiren els primers discos de Raimon i la cançó catalana estava en els primers graons, ell ja guitarrejava, tant com podia, al seu estudi del carrer Bosch. Guitarrejava o bé escoltava discos dels Beatles, dels Rolling Stones, de Bob Dylan… Jo li deia: ‘Hauries de provar de fer cançons’. I ell no en feia cas. Seguien les reunions, bevent vi i cantant. Un dia el vaig trobar de vena i em demanà, per favor, que li fes una lletra senzilla, fàcil. Amb pocs moments sortí una cançoneta d’amor: ‘Et duia pel caminet/de la meva infància…’. Fou el començament. Llavors més lletres i més músiques: més cançons. O al contrari: primer la música i llavors la lletra. Però el resultat és el mateix. Es van discutint més lletres. ‘Rossinyol caduc’, de Pere Quart, es transforma en cançó. ‘Quan arribarà aquell moment’, de Rosselló-Pòrcel, també; i uns poemes de Guillem Colom, amb la música i el crit d’En Mates, esdevenen cançons dins una línia popular. Guillem d’Efak les escolta, li agraden i se’n mena En Mates a actuar a Barcelona. Tot és així de ràpid. Segueix, amb més entusiasme que mai, el camí de la cançó. I no deixa gens la mímica, la talla, la pintura. Són diferents cares d’En Mates. Diferents cares de la seva exigència davant la vida: el treball. Per a ell hi ha temps per a tot. Si un dia, a posteta de sol, passau pel seu estudi del carrer Bosch, i hi entrau, el trobareu pintant. La guitarra està a l’altra peça de l’estudi i ell la traurà per a cantar-vos una cançó. La més nova”
