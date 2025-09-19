Memòria històrica – La lluita anticapitalista i antiimperialista mundials en els anys seixanta i setanta

La lluita anticapitalista i antiimperialista mundials en els anys seixanta i setanta
El naixement de la Teologia de l’Alliberament coincideix amb molts fets històrics de transcendència mundial. Els començaments dels anys seixanta vénen marcats per la importància de la Revolució Cubana que, per primera vegada a l’Amèrica Llatina, després de més d’un segle i mig de constants invasions estato-unidenques (els marines i la CIA han posat i ensorrat governs quan i com han volgut) aconseguia foragitar les grans companyies multinacionals ianquis i tota la seva colla de servils (Batista i el seu exèrcit de gàngsters). El posterior blocatge imperialista, la invasió de Bahía de Cochinos l’any 1961 (atac propiciat pels EUA), va fer que la Revolució Cubana hagués de demanar ajut a la burocràcia soviètica amb les “normals” hipoteques polítiques que així comportà. Però aquesta és una altra història de la Revolució Cubana que deixam per a més endavant. Ara som en els anys seixanta quan, dirigit per Fidel Castro i Ernesto Che Guevara (entre molts d’altres), el moviment “26 de Julio” aconsegueix la victòria a Cuba.
Els seixanta són anys d’important agressivitat imperialista. Iniciada la ferotge guerra d’intervenció ianqui contra el valent poble del Vietnam, es celebra aleshores a L’Havana (1966) la Conferència Tricontinental dels pobles i moviments que lluiten contra el bestial imperialisme del Nord (i també europeu, evidentment!). Són moments (després de la descolonització d’Àfrica i altres continents del tercer món) de fondes esperances en la possibilitat de vèncer el colonialisme. Es crea igualment l’Organització de Solidaritat amb els Pobles d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Per altra banda la mort del dictador Stalin l’any 1953 havia ajudat a reverdir certs corrents del pensament marxista silenciats pel brutal pare d’un nou capitalisme d’estat: el que controlava la burocràcia anticomunista estalinista. El 1962 se celebra a Roma el Concili Vaticà II que obre les portes a una interpretació oberta de l’Evangeli i permet (malgrat els constants entrebancs dels sectors més reaccionaris del Vaticà) els contactes, cada vegada més profunds, entre marxistes i cristians. A l’estat espanyol, l’efecte del Vaticà II es va sentir en l’estreta aliança entre sectors marxistes i els nous moviments cristians. Aleshores els esquerrans encara vivíem recordant el nefast paper del clergat catòlic en el suport de la dictadura feixista del general Franco. Hi era ben present en la memòria el fet que Pius XII declarà la sublevació militar del trenta-sis com a “croada contra el marxisme i el bolxevisme”. Franco i els seus botxins foren beneïts pel Vaticà i durant quaranta anys el sanguinari dictador va entrar a combregar sota palli. Però amb el Concili Vaticà II tot això començà a mudar. Les naixents CC.OO. (i els diversos partits revolucionaris) que anaven sorgint a mitjans dels anys seixanta (el FLP, per exemple) es reunien a convents i seminaris amb la complicitat del clergat progressista. A Barcelona fou famosa “la Caputxinada” (9 a 11 de març de 1966): es tractà de la fundació, per part de l’esquerra catalana, del Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona (de clara tendència antifeixista). Els caputxins oferiren el seu convent per la fundació d’aquest sindicat independent. La policia provà d’impedir-ho, però els fets donaren la volta al món i la dictadura rebé un cop important. Els sectors més dinàmics de l’església catalana rompien així amb un tenebrós passat que els lligava als aspectes més foscos del feixisme dominant.
En termes universals el naixement i consolidació de la Teologia de l’Alliberament coincideix amb els fets de maig de 1968 a París i amb la revolta del poble txec contra l’ocupació del país per part de les tropes de l’agressiu Pacte de Varsòvia. Sorgeixen més moviments revolucionaris arreu del món. Després del triomf de la Revolució Cubana (1959) s’estenen i consoliden moviments guerrillers d’inspiració marxista i cristiana (especialment a l’Amèrica Llatina). És tal la força d’aquestes organitzacions que l’any 1967 decideixen unir esforços per a continuar la lluita contra el brutal enemic del nord (els EUA) i constitueixen a L’Havana l’Organització Llatinoamericana de Solidaritat (OLAS). Malauradament les diferències polítiques existents entre la burocràcia soviètica i la xinesa (més interessades en defensar els respectius estatus de grans potències que no pas en la revolució antiimperialista mundial) impediren una més estreta coordinació dels revolucionaris com es demanava des de Cuba i des dels altres moviments revolucionaris d’Amèrica Llatina.
La situació a l’Amèrica Llatina (augment progressiu dels moviments guerrillers i populars contra el capitalisme i l’imperialisme ianqui) era madura per a l’avenç de la Teologia de l’Alliberament i les Comunitats Cristianes de Base (que amb el temps anirien confluint amb les lluites encapçalades per comunistes de totes les tendències). Un capellà del Perú, Gustavo Gutiérrez, teoritzà (juliol de 1968) en la conferència “Hacia una Teología de la Liberación” aquestes implicacions socials del nou pensament cristià: “…encontrar un lenguaje sobre Dios que nazca desde la situación y sufrimientos creados por la pobreza injusta en que viven las grandes mayorías (razas despreciadas, clases sociales explotadas, culturas marginadas, discriminación de la mujer). Pero que sea, al mismo tiempo, un discurso alimentado por la esperanza que levanta un pueblo en lucha por su liberación…”.
Com explica Marta Harnecker en el seu assaig La izquierda en el umbral del siglo XXI: haciendo posible lo imposible (vegeu pàgs. 29-30): “Esta inmersión en el mundo de los pobres y de los oprimidos hace del discurso teológico un discurso comprometido y con un sentido práctico. Hay un interés objetivo por la eficacia, porque [finalmente] lo que cuenta, no es tanto la reflexión teológica, sino la liberación concreta de los pobres. Es esta liberación […] la que anticipa el Reino y agrada a Dios […].
El món viu, en tensió revolucionària, l’heroica experiència del poble de Vietnam fent front a una de les majors potències imperialistes de la història: els EUA. El Che Guevara, finits els compromisos que tenia amb la revolució cubana, és a Bolívia a impulsar el combat per anar creant “un, dos, tres Vietnams” i ajudar així aquell poble d’herois que s’està enfrontant als ianquis i als seus sanguinaris designis. A Bolívia, amb uns destacaments militars ensinistrats per la CIA, el Che i el grup de guerrilleres que comanda cauen en una trampa i moren assassinats d’un tret al cap (com moriran -i moren encara!- tants de revolucionaris de tot el món que gosen enfrontar-ne als carnisseres ensinistrats pel Pentàgon). Però l’assassinat del Che a mans de la CIA no atura (ans al contrari, no fa més que enfortir) els diversos moviments guerrillers antiimperialistes i anticapitalistes. La Teologia de l’Alliberament fa el seu efecte dividint i subdividint algunes de les organitzacions de la democràcia cristiana existents. D’origen cristià són el MAPU i la Izquierda Cristiana, a Xile; Acción Popular, al Brasil, ajunta forces procedents d’Acció Catòlica i moltes comunitats cristianes de base. Els Grups d’Acció Unificadora (GAU) de l’Uruguai també provenen d’aquest cristianisme crític. És el moment d’accions conjuntes cristiano-marxistes entre moviments del tipus abans esmentat amb gent de forta formació marxista-leninista (en alguns casos d’origen peronista, com els Montoneros). Arran d’aquesta unitat d’acció (sovint contradictòria) s’inicien les grans ofensives contra els governs-lacais a les ordes dels ianquis. Els Tupamaros passen a portar l’avantguarda de la lluita antisistema a l’Uruguai; a l’Argentina són els trotsquistes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) i els Montoneros (peronistes) els que, amb els cristians de base i altres militants independents, porten a coll la lluita contra els governs corruptes posats pels EUA o les assassines dictadures militars que imposa la CIA aquí i allà. Al Brasil porta endavant la lluita Acció Alliberadora Nacional (dirigida per Marighella); i a Xile, el MIR esdevé una avantguarda revolucionària cada vegada més sòlida.
Amb el temps es van consolidant diverses estratègies per a arribar al poder. Les provatures guerrilleres són sistemàticament perseguides per exèrcits i forces repressives ensinistrades per especialistes ianquis. La liquidació i extermini físic (com el que s’esdevingué amb el Che o el sacerdot Camilo Torres a Colòmbia) marca la “via ianqui a la pau”. Sovint, vistes aquestes perspectives d’anihilació total, diversos collectius socialdemòcrates, socialistes i/o cristians, cerquen en les “vies legals” la possibilitat de rompre amb la dependència de l’imperialisme. A Xile, l’any setanta (pel setembre) una coalició esquerrana guanya les eleccions i pareix que permet el que s’anomena la “via xilena al socialisme”. És un somni que dura poc. De seguida que el nou govern prova de tocar alguna multinacional (el control del coure per part dels ianquis és total), el govern democràtic (i els seus dirigents: Allende) són, de fet, condemnats a mort per l’imperialisme. L’ambaixada ianqui dirigeix en els anys setanta un procés (amb la complicitat dels partits de la dreta i extrema dreta i sectors de l’exèrcit) contra el govern socialista de Salvador Allende. Finalment els EUA donen l’ordre del cop i l’exèrcit, comandat per l’assassí Pinochet, se subleva (11 de setembre de 1973) i inicia una ferotge repressió contra les forces populars (marxistes i cristians compromesos amb el procés de canvi) que porta a la mort a milers i milers de xilens i xilenes. Novament és la cara bestial de l’imperialisme que sotmet per la força (i amb rius de sang) les nacions d’Amèrica Llatina (i del món). Recordem, malgrat sigui de passada, que els EUA han efectuat més de cent invasions armades contra els pobles del sud (sense comptar els nombrosos cops d’estat patrocinats i dirigits des de les seves ambaixades).
A Vietnam l’imperialisme, malgrat que ha llençat més tones de bombes (i de napalm!) que tot el que es llançà durant la segona guerra mundial, es veu que perd la guerra d’agressió. Cuba (la revolució ha expropiat les grans multinacionals dels EUA) s’ha consolidat després de la vergonya derrota de l’expedició anticubana muntada per la CIA. Washington creu que és l’hora d’acabar amb les floritures democràtiques. És el moment dels cops d’Estat i de la sang a lloure. Cop d’estat a Xile (1973) amb milers d’assassinats per la dictadura militar; cops d’estat a l’Uruguai (1973) i a l’Argentina (1974). Al Brasil la CIA ja havia organitzat una ferotge matança d’opositors esquerrans l’any 1964. A Bolívia, Hugo Bánzer (dirigit per l’ambaixador dels EUA) comença la matança de revolucionaris l’any 1971.
Els sofriments que aquestes dictadures pro ianquis han causat als pobles no té nom. La sang vessada: infinita. És l’hora de les tortures, dels desapareguts a Xile, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil… Poca cosa tenen a envejar els assassins ensinistrats pels assessors ianquis a les SS hitlerianes. Fa vint-i-cinc anys que els supervivents d’aquest genocidi contra l’esquerra marxista i contra els cristians compromesos (o simples persones progressistes independents) és comentat pels mitjans informatius d’arreu del món. La recent batalla per aconseguir jutjar el criminal Pinochet és una bona aprova de la sensibilització mundial quant a aquelles carnisseries… Només intellectuals servils que treballin (conscientment o inconscientment) per l’imperialisme poden provar d’ocultar i dissimular tanta infàmia, tants crims contra els drets més elementals de les persones.
