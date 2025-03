Memòria històrica – Els franquistes legalitzen el carrillisme (PCE-PSUC)

Fent tornar monàrquics uns militants fins aleshores republicans; atacant el marxisme revolucionari i rebutjant l’herència revolucionària de Lenin i els grans clàssics del socialisme científic; destruint el que restava de partit dels treballadors per a convertir el P”C”E en un simple front electoral democràta-radical -sovint dirigit per fills d’antics dirigents feixistes- sense cap mena d’unió amb el comunisme; propiciant -com es veuria de seguida- la signatura de tota mena de pactes antipopulars -Pacte de la Moncloa- que carregava damunt l’esquena del poble tot el pes de la crisi capitalista; desgastat per haver estat anys i més anys lluitant contra les experiències més avançades del moviment obrer -la democràcia de base, el consellisme, la unitat obrera enfront la divisió sindical; defensant la “sagrada unitat d’Espanya” que consagraria aviat la Constitució; lluitant aferrissadament per fer oblidar l’heroica lluita guerrillera dels anys 50 i 60 contra el feixisme, les tortures i assassinats de la dictadura contra el poble de totes les nacions de l’Estat (qüestió tabú per al carrillisme)… el carrillisme poca cosa podia fer ja per a la burgesia que no hagués fet en els darrers deu anys. La seva legalització era el pagament que el sistema donava pels seus inestimables serveis a la causa de la consolidació de la reforma monàrquica i capitalista. (Miquel López Crespí)

EL CARRILLISME (PCE) I L’ABANDONAMENT DE LA LLUITA PER LA REPÚBLICA EN TEMPS DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA. (I)

Santiago Carrillo i Adolfo Suárez, el darrer dirigent del “Movimiento Nacional”, el mateix que va legalitzar els carrillistes. La direcció del carrillisme espanyol (PCE) va ser l’encarregada de desactivar la lluita republicana, atacar els principis del socialisme i lluitar contra l’independentisme de les nacions oprimides de l’estat. Una feina bruta que, evidentment, no haurien pogut portar endavant solament els partits de la burgesia i el franquisme reciclat (UCD).

L’onze d’abril de 1977, la monarquia borbònica, la burgesia espanyola, els sectors reformistes del franquisme d’acord amb els EUA (i evidentment, amb la CIA), legalitzaven el P”C”E carrillista. Amb el temps tots sabríem les brutors dels pactes Carrillo-franquisme. La “unitat sagrada” del P”C”E amb la monarquia de Juan Carlos. Però en aquell moment -setmana santa de 1977- encara no sabíem -malgrat ja intuíem quelcom- de tota la putrefacció de Carrillo i els diferents comitès de direcció provinciales que li donaven suport.

Nosaltres – l’OEC- no vèiem tan pròxima la nostra legalització. Els partits comunistes que no acceptàvem la reforma érem sistemàticament silenciats i marginats. Premsa, ràdio i televisió no en volien saber res, de comunistes i republicans. Per a nosaltres, els militants d’OEC, aquella havia estat una setmana de molta feina. Record repartides de fulls per s’Arenal, amb Antònia Pons i altres companys i companyes. Repartides de fulls i revistes de les COA (Comissions Obreres Anticapitalistes) amb Domingo Morales i els camarades del front obrer per Llucmajor, Inca i Lloseta. El P”C”E, com tots ja havíem imaginat, seria l’únic partit amb etiqueta de “comunista” que es podria presentar legalment a les eleccions del 15-J. Els altres partits comunistes (OEC, PTE, MCE, POUM, AC, etc) ens hi hauríem de presentar camuflats sota la ficció d’unes agrupacions d’electors. Al Principat, l’aliança entre AC, POUM i OEC s’anomenava FUT (Front per la Unitat dels Treballadors). A les Illes, on hi havia implantació ni d’Acció Comunista (AC) ni del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista), els comunistes ens presentàrem sota la disfressa de FTI (Front de Treballadors de les Illes). Nosaltres (l’Organització d’Esquerra Comunista) no seríem legalitzats fins passat l’estiu del 77, quan ja la reforma s’havia anat consolidant. La banca capitalista només oferí préstecs, milions de pessetes, als partits del consens amb el franquisme reciclat. Tan sols qui acceptà la monarquia, la unitat d’Espanya i el manteniment dels aparats d’Estat heretats del franquisme, pogué participar-hi amb un mínim de possibilitats. Premsa, ràdio i TVE jugaren fort a favor de P”C”E, AP, PSOE i UCD, que -juntament amb les organitzacions nacionalistes de la burgesia basca i catalana- eren els partits amb el suport del capitalisme internacional -la Trilateral- i l’imperialisme nord-americà.