Memòria històrica de la Diada de Mallorca (I)

Tots els diaris de Ciutat i de la resta dels Països Catalans, així com els mitjans informatius de l’esquerra nacionalista catalana, es feren ressò del gran èxit de la Diada nacionalista de dia 30. L’escriptor i periodista de Diari de Balears Sebastià Bennassar, en una excel·lent crònica publicada diumenge dia 31 de desembre del 2000, deixava constància de l’embranzida de l’independentisme illenc que, novament, qüestionava des de l’esquerra els estrets límits de l’actual Constitució (que no reconeix el dret a l’autodeterminació i prohibeix expressament la federació de comunitats autonòmes: un atac directe a la nostra nacionalitat). Sota un gran titular (“El nacionalisme illenc planta cara al mal temps per recordar el seu origen; més de dos mil persones es manifestaren i proclamaren el dret a l’autodeterminació”) que reflectia a la perfecció l’estat d’ànim dels milers de nacionalistes d’esquerra i revolucionaris que sortirem al carrer dia trenta, en Sebastià escrivia: “‘No volem ser una regió d’Espanya, no volem ser un país ocupat. Volem, volem, volem la independència, volem, solem, volem Països Catalans’. Aquesta proclama, una de les múltiples que es corejaren ahir horabaixa per part de més de dues mil persones, resumeix a la perfecció les aspiracions de tots els manifestants que, desafiant una temperatura glacial, la pluja i el fort vent, demostraren que el nacionalisme no s’oblida dels seus orígens com a poble.
‘Els manifestants es concentraren a partir de les sis de l’horabaixa al passeig del Born, que progressivament es va omplir de quadribarrades i d’estelades”.
Aproximadament era l’hora en la qual qui signa aquest article es trobava amb l’escriptor Jaume Santandreu, el diputat del PSM Cecili Buele, els sindicalistes Guillem Ramis (de Revolta) i Llorenç Buades (responsable d’Acció Sindical de la CGT) per a començar la manifestació. Posteriorment poguérem veure molts polítics d’esquerra i destacades personalitats de la cultura illenca. Podríem destacar la presència de Pere Sampol, vicepresident del Govern Balear; el director general de Cultura Pere Muñoz, i el de Política Lingüística, Joan Melià; els regidors de Cort Sebastià Serra i Gabriel Barceló; el director del Teatre Principal, Pere Noguera; Miquel Àngel Marc, del GOB; i l’activista Macià Manera. Hi havia igualment nombrosos “històrics” de la lluita antifeixista i anticapitalista a les Illes entre els quals podríem destacar els germans Antoni Pons (actual responsable de “Deixalles” i antic dirigent de l’OEC) i Antònia Pons (de Revolta i també exmilitant de l’OEC i del MCI).
L’amic Sebastià Bennasar continuava la seva crònica dient: “Després d’un entusiasta recorregut, els manifestants desenbocaren a la plaça de l’Olivar, on desafiaren el vent per proclamar ‘Visca la terra lliure’. Tot seguit, Catalina Canyelles va procedir a la lectura del manifest unitari, en què recordà ‘la memòria històrica és un tresor que ens permet conservar la pròpia identitat. L’entrada a ciutat de Mallorca de les tropes catalanes del rei Jaume I, el 31 de desembre de 1229, marca el nostre naixement com a país i la nostra vinculació a la resta dels Països Catalans, una nació ara esquarterada entre dos estats i diverses comunitats autònomes, però amb un clar sentit d’unitat i d’identitat’.
‘El manifest atacà molt durament el fet que les institucions volen fer desaparèixer aquesta feta i la globalització a què ens veim sotmesos a nivell nacional. Les paraules de Catalina Canyelles varen ser molt aplaudides just abans que els xeremiers fessin el silenci amb les primeres notes de La Balanguera.
‘Les estelades es varen moure amb força. No eren les úniques senyeres. Una bandera del Bloc Nacionalista Gallec, dues d’Occitània, i una de la Xunta Aragonesista acompanyaren les quatribarrades. Després les JERC entonaren Els Segadors. Tothom els seguí. Fou el final de la festa”.
També el diari Última Hora destacà la gran participació de gent i la periodista Sebastiana Carbonell deia: “Entre los manifestantes destacó la presencia del vicepresidente del vicepresidente del Govern Balear, Pere Sampol, quien comentó que este año ‘a pesar del mal tiempo, hemos conseguido la participación de más gente que nunca’ recalcando que ‘los que estamos aquí tenemos claro que somos un país, una nación, a pesar de no estar de moda'”. L’article destacava la participació de milers de persones i continuava: “Jaume Santandreu, Miquel Àngel March, Pere Muñoz, Miquel López Crespí, Sebastià Serra, Cecili Buele, Macià Manera, Joan Antoni Salas, entre otros, también se sumaron al acto en el que participó un grupo de jóvenes occitanos y gallegos”.
Potser seria important deixar constància que en la manifestació destacava el gran nombre de grups nacionalistes marxistes i d’esquerres, sempre a l’avantguarda del combat pel nostre deslliurament nacional i social. A les sis de l’horabaixa érem al costat dels combatius companys d’Alternativa per Mallorca, el PSM, l’Àrea de Joventut d’Esquerra Unida, el Comitè de Solidaritat amb Euskal Herria, Endavant-OSAN, Esquerra Republicana de Catalunya, PSAN, Joves d’Esquerra Nacionalista, Maulets, Revolta, STEI i Sa Sargantana, entre alguns altres.
Aquesta omnipresència d’una esquerra nacionalista majoritàriament anticapitalista i antiimperialista, de provada militància antiborbònica, és el fet més remarcable de la gran Diada Nacional del 30 de desembre. Una hipotètica dreta nacionalista (i l’extrema dreta, que de tot hi ha a la vinya del senyor) o no hi era lluitant pels nostres drets nacionals o si hi era (que ho dubt) devia anar pels racons, morta de por, atemorida davant l’esplendent exèrcit de puny tancats i les estelades. La bandera roja amb la imatge del Che segurament va fer fugir, tremolant de por, qualsevol reaccionari dretà infiltrat!
Els únics incidents remarcables varen ser els crits contra la bandera espanyola, que va ser acollida amb exclamacions de “Aquesta bandera és estrangera!”. La presència d’aquests símbols (que a molts ens recorden que va ser la bandera borbònica la que guanyà la guerra a l’esquerra i acabà amb els estatuts d’autonomia republicans i va ser responsable d’un cruel conflicte amb més de mig milió de morts i prop de tres-cents mil afusellats pel feixisme) provocà que alguns independentistes llançassin ous a les autoritats que presidien l’ofrena floral al rei en Jaume.
