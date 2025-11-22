Memòria històrica – 1974-76: els diversos sectors franquistes volien salvar l´herència de quaranta anys d́´opressiò feixista

Memòria històrica – 1974-76: els diversos sectors franquistes volien salvar l´herència de quaranta anys d́opressiò feixista
LA LLUITA CONTRA EL FEIXISME S’ANÀ ACCENTUANT DIA RERE DIA
D’ençà les grans vagues d’Astúries de començaments dels seixanta, la lluita contra el feixisme s’anà accentuant dia rera dia, any rere any. El moviment obrer i popular continua l’ofensiva en contra de la dictadura franquista i la burgesia. Hem de valorar que, si entre 1963 i 1967 només el 4 % de les vagues tenien contingut eminentment polític, des del 67 se’n polititzen amb important contingut anticapitalista el 45 %. La burgesia i el reformisme no aconsegueixen disminuir aquest ritme d’enfrontaments fins ben entrat el 1977. Culminació d’aquesta batalla per la desmobilització del poble foren els nefastos Pactes de la Moncloa, signats per totes les forces burgeses i reformistes -especialment PCE i PSOE- i que consolidaren la iniciativa de la reforma per a les forces del franquisme reciclat. L’execució de l’almirall Carrero Blanco l’any 1973 havia accelerat bruscament el ritme de la lluita de classes. A partir dels anys 1971-1973 les assemblees i els representants elegits d’aquesta manera s’oposen als enlaces i jurados del sindicat vertical feixista, molts dels quals homes de Carrillo, que, al seu torn, s’oposaven a qualsevol tipus de democràcia que no fos la burgesa, de tipus “occidental”, convertint-se en els enemics més aferrissats d’un autèntic avenç vers la República i el socialisme.
FRACASSOS DELS CARRILLISTES A MALLORCA
A Mallorca, per aquests anys, dos dels màxims responsables d’aquesta política de reconciliació amb els sectors reciclats del franquisme, i de lluita contra la República i el socialisme entès com a poder dels treballadors, són n’Antoni M. Thomàs i l’advocat Ignasi Ribas i Garau. Un articulista jovenet (que no va viure aquells de lluita per la llibertat), conegut per la seva constància en la defensa de les posicions del carrillistes, en parla en el seu llibre L’Esquerra Mallorquina i el Franquisme (pàg. 3O1): “La reorganització del Partit (nota de M. López Crespí: atenció! fixeu-vos-hi com, per als carrillistes i simpatitzants, només hi ha un Partit: el P”C”E! Aquesta és la “objectivitat” que empren en els seus treballs!), esdevinguda l’estiu del 1971, suposà la formació d’un nou Comitè Provincial dirigit per Antoni M. Thomàs. La nova direcció tractà de la necessitat d’editar periòdicament Nuestra Palabra, independentment que altres sectors, com la joventut o els intel.lectuals, tinguessin el seu propi periòdic”. El projecte carrillista -editar una revista-, com moltes altres iniciatives del P”C”E, no va quallar, i els esforços dels dirigents reformistes fracassaren. El mateix David Ginard, malgrat la seva devoció vers els carrillistes, ho reconeix així en el llibre abans esmentat. I, a la pàgina 301, escriu, parlant d’aquest significatiu fracàs d’Antoni M Thomàs: “De tota manera, en aquesta ocasió la publicació tampoc no aconseguí de quallar. De fet, no reaparegué fins el febrer del 1972… al qual seguí un altre, corresponent a l’abril de 1973…”. Això va ser tot… fins al 25 d’abril de 1974. Entre l’abril de 1974 i el novembre de 1975, el carrillisme illenc, en la seva línia de defensa dels pactes amb el franquisme reciclat i de lluita contra els partits comunistes, revolucionaris i nacionalistes, només aconsegueix treure nou números.
ELS FRANQUISTES “LIBERALS” VOLEN REFORMAR EL RÈGIM. LA INUTILITAT ABSOLUTA DE LA “KUNTA” [JUNTA DEMOCRATICA DE MALLORCA]
La mort del dictador el 20 de novembre de 1975, acompanyada per continuades vagues i manifestacions polítiques arreu de l’Estat, aterrí, primer, la burgesia monopolista espanyola que, desesperada, cercà una línia operativa de reforma del règim que conservàs intacte el seu aparell de repressió militar i policíac, la “sagrada” unitat d’Espanya, unida in aeternum sota la monarquia borbònica reinstaurada per Franco. Per altra banda, l’accentuació de la lluita de classes contra el capitalisme i la seva forma de dominació terrorista (la dictadura franquista), serví per a consolidar encara més les tendències de ferma col.laboració entre una pretesa esquerra i el franquisme reciclat [Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, etc. etc] que volia canviar la façana del règim per a continuar fruint dels seus històrics privilegis de classe.
Aquesta ofensiva revolucionària del poble es concreta, a nivell d’Estat, amb les vagues de la SEAT, les vagues generals polítiques de Vigo, el Ferrol i Pamplona (any 1972). Amb la mort de Carrero Blanco continuen les mobilitzacions de caràcter revolucionari al Baix Llobregat, la tercera vaga general a Pamplona i al País Basc per l’amnistia i l’autodeterminació (any 1974). L’any 1974 és també aquell en què es reorganitzen i fan les primeres passes molts del grups que havien restat forçadament inactius (a causa de la repressió franquista). UGT desperta a poc a poc i es comença a organitzar la CNT. Es constitueixen els fantasmals organistes unitaris que volen negociar amb la dictadura el consens i una sortida pactada a la greu crisi que pateix el sistema. El muntatge oportunista d’aquestes inútils plataformes “unitàries”, el cinisme dels seus dirigents, els ha descrit a la perfecció Antoni Serra en la seva obra Gràcies, no volem flors (pàgs. 151-154): “En García Trevijano anava abrandadíssim. Ens va venir a dir que el franquisme estava llest i que aquelles ‘Juntas’ serien com l’embrió de govern del futur pròxim. Com se sap, els mallorquins tenim fama de ‘roquers’, però en aquella avinentesa anàvem ben informats, de manera que les raons de García Trevijano, no ens impressionaren gaire. La veritat és que a mi no m’acabava de convèncer tot allò i, sobretot, desconfiava dels termes d’urgència amb què una qüestió tan seriosa per al futur polític de les Illes ens era plantejada. Em semblava una maniobra política del centralisme, més o manco d’esquerra, però centralista al capdavall. I en aquest sentit vaig veure que coincidia amb Climent Garau. Li demanàrem sobre la reacció que, respecte a la qüestió, s’havia produït en altres llocs de l’Estat espanyol:
-Han aceptado la Junta con verdadero entusiasmo. En Andalucía ya se trabaja en este sentido. Es nuestra solución del mañana -tornà a dir.
-I l’Asseblea de Catalunya, què?
-No hay problema. La Asamblea se ha disuelto para convertirse en Junta Democrática de Cataluña -afegí amb un cinisme fora mida.
I dic amb cinisme, perquè feia poques hores que en Climent Garau i jo, per separat, havíem parlat amb en Josep Benet i ens havia informat que l’Assemblea de Catalunya no havia acceptat el plantejament [del P”C”E carrillista], després d’haver debatut el tema en una reunió que havia tingut lloc el vespre anterior. També havia parlat amb un comunista català, l’historiador Ramon Garrabou, que m’havia contat les grans tensions que havia produït la ‘Junta’ a Catalunya. Volguérem insistir sobre el tema, però un comunista d’aquí ens digué que no es tractava “de hablar de cuestiones frívolas ni de nacionalismo, sino de constituirnos en Junta Democrática”. Així que no arribàrem a cap acord definitiu. Però l’endemà tornaren tir junta -ja em perdonareu la redundància-, a la qual no vaig esser convocat, i aquí sí que ja fou constituïda la ‘Kunta Democrática de Mallorca’. Per si no en tenia prou evidències, vaig comprovar en aquella ocasió que la política era un joc oportunista en mans de jugadors més o manco afeccionats. En molt de temps no vaig poder-me llevar la impressió que ens havíem deixat entrar un cavall de Troia a dins ca nostra. No era el primer ni tampoc seria el darrer dins aquesta ‘dissortada pàtria’. Una vegada més, l’important havia estat, semblava, cobrir l’expedient. Ho dic perquè, de fet, l’activitat de la Junta va esser nul.la…”.
ELS PCs ESTALINISTES ABANDONEN LES RESTES DEL SEU VERBALISME “REVOLUCIONARI”
Pel gener de 1974, en una conferència de PCs pro-soviètics, en Carrillo -que ja havia criticat per conveniències tàctiques i oportunistes la invasió de Txecoslovàquia- comença a definir aquesta estranya criatura que la premsa anomenà eurocomunisme. La qüestió, a mesura que s’apropava el moment del pacte amb el franquistes reciclats, era deixar a la cuneta tot allò que pogués restar de verbalisme revolucionari en el PCE. Parlam de l’abandó de conceptes com el marxisme-leninisme, la lluita pel poder dels treballadors (dictadura del proletariat), la consolidació d’un partit de classe. El PCE, s’assemblava cada dia més a una senzilla agrupació de demòcrates que volien la “llibertat” en abstracte, que no a un partit de classe format per militants autènticament comunistes; el PCF, per febrer de 1976, en el seu XXII Congrés, abandonava públicament el concepte -per a ells, verbal i simplement teòric- de dictadura proletària. Cal matisar que, per als partits d’origen estalinista com el PCE espanyol o el PCF, el concepte dictadura proletària simplement significava, seguint el model soviètic, dictadura del partit. Mai el carrillisme va fer cap intent seriós de formar els seus militants o d’explicar-los els conceptes bàsics del socialisme científic, o d’encoratjar-los en l’estudi dels clàssics del pensament revolucionari. Ben al contrari, moltes de les obres de Marx, Engels i Lenin eren considerades “superades” pel pensament “pràctic i clarivident” de Santiago Carrillo. No en parlem de les obres de Mao Zedong, Trotski o Rosa Luxemburg, completament desconegudes per a unes direccions anticomunistes i ignorants. Quan dirigents carrillistes del tipus Antoni M Thomàs, Ignasi Ribas, Pep Vílchez, etc, anomenaven aquests gran teòrics del pensament revolucionari, només ho feien per a blasmar en contra de les seves idees i les seves respectives pràctiques polítiques, tan divergents de la buidor i pamfletarisme propagat per la direcció històrica del PCE.
ELS DIVERSOS SECTORS DEL FRANQUISME VOLIEN SALVAR L’HERÈNCIA DE QUARANTA ANYS D’OPRESSIÓ. ELS POBLES DE L’ESTAT ES REVOLTEN CONTRA LES COMPONENDES DELS FRANQUISTES RECICLATS AMB LA “OPOSICIÓ” DOMESTICADA
En les altures del poder s’anà establint un ampli compromís entre diversos sectors del franquisme (Arias, més feixista) i els més “aperturistes” (Fraga). La monarquia reinstaurada per Franco i les diferents “famílies” del règim volien salvar, fos com fos, l’herència dels quaranta anys d’opressió. PSOE i PCE pugnaven per fer oblidar al poble els crims constants de la dictadura -tant els de la guerra i postguerra, com els de cada dia. 1976 naixia enmig de la sang obrera i popular. En menys de dues setmanes (març de 1976) hi hagué set morts. I, en la ment de tots els antifranquistes encara hi era ben fresc el record dels afusellaments del 27 de setembre de 1975, quan, en una matinada que fou una orgia de sang, cinc joves antifeixistes del FRAP i d’ETA, era executats per forces de la policia i la Guàrdia Civil.
Però la burgesia espanyola i l’esquerra pactista feia temps que estaven desbordats per l’activisme creixent del poble de totes les nacionalitats de l’Estat. El reduït aparat del PSOE (partit que, amb el suport de la socialdemocràcia mundial, i especialment la d’Alemanya, s’estava organitzant en aquells moments crítics) i la més forta organització dels carrillites provaven de llevar continuitat revolucionària a les accions combatives del poble. Per a l’esquerra pactista, no es tractava d’avançar en la lluita fins a aconseguir una ruptura amb el franquisme i anar a la instauració d’una República Federal o un règim socialista. PSOE i PCE, en temps de la transició, eren els enemics més aferrissats de la lluita pel socialisme, per mesures de signe anticapitalista o que anàs vers l’obtenció de l’autodeterminació i independència de les nacionalitats oprimides. En aquell temps era prou coneguda l’escasa sensibilitat del P”C”E illenc vers el problema nacional. L’escriptor Antoni Serra, en el llibre Gràcies, no volem flors (pàg. 110) en deixa constància d’aquest fet: “Per aquella època, les meves relacions amb Antoni Tarabini s’intensificaren. Els militants de Bandera Roja a Mallorca dubtaven si integrar-se o no dins el Partit Comunista, com ja hem dit anteriorment, i, pel que deia Tarabini, semblava que qüestionaven l’escassa sensibilitat que mostraven els comunistes [el P”C”E carrillista] per tot allò que feia referència al fet nacional de les Illes”.
El reformisme traïdor d’aquests partits era tan accentuat que a poc a poc anaren renunciant fins a la lluita per una simple república burgesa de tipus occidental (que no hagués posat en perill el sistema de dominació i opressió capitalistes), fins a esdevenir els millors guardians de la maniobrada de reforma del règim ordida pel sectors “liberals” del franquisme, amb el suport de l’imperialisme estato-unidenc. Per això, i coincidint amb els fets revolucionaris de Vitòria, els diversos organismes unitaris fantasmals decidiren unir-se per a anar consolidant l’oferta de canvi pactat amb el franquisme. Encara calents els cadàvers dels obrers assassinats per Fraga, Martín Villa i Suárez, en Carrillo i en Felipe González decideixen unificar els seus respectius aparats propagandístics, i pel març -encara sonant els trets a Vitòria- proclamen la formació de la Platajunta que s’ofereix a negociar amb els hereus del franquisme.
JA NO ES DEMANAVA “LLIBERTAT” EN ABSTRACTE. RENAIXEMENT DELS CONSELLS OBRERS I LA DEMOCRÀCIA DIRECTA
Però no avancem esdeveniments. Els anys 74, 75 i, especialment, 1976, marcaren una fita importantíssima en l’avenç de la consciència anticapitalista i nacionalista radical dels pobles de l’Estat.
A nivell de lluita pels seus drets nacionals, el Principat, Euskadi i Galícia porten la flama pel recobrament de la seva llibertat.
Ara ja no es demanava simplement “llibertat” en abstracte, dins la línia de respecte del sistema d’opressió capitalista que propugnaven en Carrillo i el PSOE. A Mallorca, carrillistes destacats com Ignasi Ribas, Manolo Cámara, Pep Vílchez, Antoni M. Thomàs, Albert Saoner, etc, s’encarregaven de predicar la reconciliació nacional amb els franquistes reciclats (parlar a favor de Girón i la Confederación de Ex-Combatientes hagués estat massa fort, evidentment!). Al final, tota aquesta gent acabà acceptant la bandera de Franco, la “sagrada unitat d’Espanya” i la monarquia que ens havia imposat el dictador, essent els més ferotges enemics dels partits de l’esquerra nacionalista i revolucionària mallorquina (parlam d’organitzacions tipus OEC, MCI, PSM, PORE, CNT, etc). Els seus pamflets, els seus atacs inquisitorials contra les idees republicanes i el marxisme revolucionari, arribaren fins en el moment actual, quan, posseïts encara per aquesta dèria obsessiva, atacaren l’autor d’aquest article (vegeu el diari Última Hora, 28.IV.94, article (?) titulat Sobre l’antifranquisme a Mallorca). Article (?) que fa evident (vint anys després dels fets que narram!) el seu odi i ràbia viscerals contra tot allò vertaderament revolucionari i antifeixista que ha donat la lluita del nostre poble. Signaren també el pamflet en contra de l’esquerra revolucionària i en defensa de la nefasta política de renúncies i traïdes carrillistes, uns altres defensors de les brutors pactistes, antisocialistes i antirepublicanes. Són els senyors Gabriel Sevilla, Bernat Riutort, Gustavo Catalán, José M. Carbonero, Jaume Carbonero i Salvador Bastida.
LES MENTIDES DE SALVADOR BASTIDA, ANTONI M. THOMÀS, GABRIEL SEVILLA, ALBERT SAONER, BERNAT RIUTORT, IGNASI RIBAS, GUSTAVO CATALÁN, JOSÉ M. CARBONERO, I JAUME CARBONERO
Se seguida que començaren els atacs contra el meu llibre (L’Antifranquisme a Mallorca, 1950-1970), nombrosos ciutadans i ciutadanes, organitzacions socials i culturals, partits d’esquerra, sindicats, personalitats de la cultura independents, sortien en defensa de les idees que expressava en tal obra. El dossier de premsa fent referència al llibre arribà en poques setmanes a les dues-centes trenta pàgines. En el número del 27 de maig al 2 de juny de 1994, a la secció “Tribuna” de la revista Migjorn, Una ciutadana escrivia sota el títol de Mentides carrillistes: “Senyor director: voldria expressar la meva sorpresa en constatar els barroers atacs que senyors com Antoni M. Thomàs, Albert Saoner o Ignasi Ribas dediquen -defensant Carrillo- a tots els homes i dones que, des de l’esquerra revolucionària lluitàvem per la llibertat, la República -que ells traïren- i el socialisme. És una brutor inclassificable dir que els antifranquistes que no eren del seu partit (els grups esquerrans) “foren utilitzats més d’una vegada per a tractar de debilitar des del franquisme sociològic, i de vegades des del franquisme policíac, el Partit Comunista”.
Tothom sap que amb aquesta mena d’afirmacions el PCE exterminà a la Catalunya de l’any 37 el POUM i el gran dirigent obrer català Andreu Nin. Considerar “agent de la policia” qui no pensa o no actuava com els defensors del carrillisme no té cap mena de lògica, i la mentida dels Ribas/Saoner només produeix fàstic i indignació. Ningú mínimament format o coneixedor de la història no pot creure que a Nin en el 37 o als revolucionaris mallorquins que no traírem la lluita per la República, l’autodeterminació i el socialisme, ens pagava la policia de Franco. La mentida és tan evident que fa riure.
M’admira també la confusió política d’aquests fervents defensors del claudicant carrillisme davant el franquisme (varen vendre quaranta anys de lluita del poble per una poltrona). En la seva carta contra el company M. López Crespí (UH, 28-IV-94) comparen Andreu Nin (el dirigent del POUM assassinat d’un tret al clotell per la direcció del PCE a Madrid l’any 1937) amb Dimitrov (un sicari a les ordres de Stalin). És d’ignorants comparar la víctima amb els botxins. Sembla mentida que hagin estudiat història! El mateix podem dir de comparar el gran poeta Vladimir Maiakovski amb Dimitrov. ¿Què tenen a veure un poeta revolucionari que es va haver de suïcidar perseguit per la policia política de Stalin, amb Dimitrov? ¿Confusió intencionada? ¿Ignorància històrica? Els Ribas, Saoner, Carbonero o Riutorts, s’han lluït amb aquesta demostració ben palesa de mala intenció contra qui (en López Crespí) sempre ha ajudat tots els grups d’esquerra mallorquins. Veritat que tothom sap a Mallorca”.
Si la meva tasca té cap valor i cap utilitat, aquests constitueixen a retornar al poble una memòria llargament patida i llargament silenciada. No hi tenc altre mòbil. Si els sap greu als culpables, jo no hi puc fer res: no vaig ser jo qui traí el poble. “Passeu aquest full, germans, i redacteu-ne de similars” (típic full volant del front rus, 1917).
Enlairar la bandera de Franco i portar-nos a l’actual corrupció política ha estat tot el que aquests “senyors” han aconseguit traint la lluita popular.
Enhorabona pels resultats obtinguts amb la defensa del carrillisme!.
La més bestial i perillosa força contrarevolucionària
L’historiador Ramon Molina, membre del Centre d’Estudis d’Història Industrial i director del Museu de sa Pobla, deia (parlant del paper dels PCs oficials i la socialdemocràcia), en una entrevista que li vaig fer per a la revista El Mirall (núm. 60, pàgs. 44-47): “Consideràvem a la socialdemocràcia i inclús l’estalinisme com a organitzacions obreres -tot i considerant-les reformistes i oportunistes- i ens oblidàrem que representaven la més bestial i perillosa força contrarevolucionària mai coneguda. La ruptura històrica i política amb la generació de revolucionaris dels anys trenta i quaranta féu que tractéssim de camarades als hereus dels assassins de R. Luxemburg i K. Liebknecht, dels bolxevics, de Nin i de milers i milers de revolucionaris”.
I, a Mallorca, els hereus dels assassins d’Andreu Nin, de l’extermini del POUM, la CNT i la criminalització de l’esquerra revolucionària mallorquina en temps de la transició eren precisament els Saoners, Ribas, Antoni M. Thomàs, Riutorts, Carboneros, Bastides, Sevilles, etc, etc.
