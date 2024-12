Mallorca i les novel·les de la Guerra Civil: Núria i la glòria dels vençuts (Pagès Editors)

Memòries d’una lluita frustrada

Miquel Font editor torna a publicar 23 anys després Mi desembarco en Mallorca (de la Guerra Civil española), la història del desembarcament republicà a punta de n’Amer per part del capità Alfredo Bayo

G. Amengual |

La història és plena de personatges que han intentat avortar, sense èxit, el curs dels esdeveniments. El capità d’infanteria i aviació Alberto Bayo Giroud (1892-1967) n’és un. Nascut a Cuba, aquest militar decidí mantenir-se fidel al govern republicà després de la revolta del 18 de juliol del 1936, que desembocà en la Guerra Civil espanyola.

Mi desembarco en Mallorca (de la Guerra Civil española) relata de primera mà les experiències de Bayo, que intentà configurar, sense èxit, una resistència republicana a Mallorca mitjançant un desembarcament amb sis mil homes a punta de n’Amer el 16 d’agost. Publicat a Sud-amèrica durant el franquisme i a l’Estat el 1987, aquesta nova edició inclou un total de 240 pàgines i cent imatges en blanc i negre, un increment siginificatiu respecte de les vint que il·lustraven l’edició anterior. “Necessitàvem més material gràfic. Aconseguírem contactar amb la família, que viu a Cuba, i a través d’ells aconseguírem el material”, afirmà l’editor del llibre, Miquel Font.

El temps convertí l’edició anterior de Mi desembarco en Mallorca en un objecte de col·leccionisme. “Tan sols es podia comprar a antiquaris. L’any passat en vam veure una còpia i en demanaven 120 euros”, apuntà Font. L’editor qualificà el llibre de Bayo com “un puntal històric” que relata un desembarcament que “portà llums i ombres” i, en conseqüència, “ferides per la zona de Manacor que encara no s’han tancat”. El llibre inclou com a apèndix una còpia de la publicació La columna de Baleares. Diario de combate antifascista, que reflecteix una visió molt propera de la comunitat aixecada contra les forces del feixisme. Després de la guerra, Bayo s’exilià a Sud-amèrica, on “destacà com a teòric de la guerra de guerrilles i assessorà Fidel Castro”, assenyalà Font.

Diari de Balears (dBalears) 7-X-2010

La novel·la històrica. El desembarcament del capità Bayo en el Port de Manacor.

Per Pere Rosselló Bover, escriptor i catedràtic de la UIB.

Núria i la glòria dels vençuts (Lleida, Pagès editor, 2000) forma part d’una trilogia de Miquel López Crespí sobre la guerra civil, juntament amb Estiu de foc (1998) i L’Amagatall (1999), que l’any passat va obtenir el Premi Miquel Àngel Riera. Tot i ésser la primera de la sèrie, Núria i la glòria dels vençuts ha estat la darrera de les tres novel·les a aparèixer.

Com a les altres dues, dos grans objectius semblen haver incitat l’escriptor de sa Pobla a l’escriptura: per un costat, l’afany de recreació d’uns fets històrics, que són narrats a partir de la documentació aportada per la historiografia recent; i, per un altre, l’explicació d’uns valors ideològics que coincideixen sobretot amb els de l’esquerra, l’anarquisme, el nacionalisme i l’antifeixisme. Per aquest motiu, aquest novel·la, com les altres que formen la trilogia, no ens ofereix una visió neutra dels fets ocorreguts l’estiu de 1936, car conté una identificació força palesa entre el pensament de l’autor i el de la narradora-protagonista. Aquesta, tal com també ocorria a L’Amagatall , es converteix en una mena de punt de vista a partir del qual López Crespí basteix un gran fris en el qual desfilen personatges reals, esdeveniments i anècdotes que configuren l’episodi històric recreat.

La labor de l’escriptor ha consistit a combinar aquests elements reals amb personatges i situacions que són fruit de la seva imaginació i que, sobretot, li han servit de fil conductor per contar la història i, alhora, per comunicar-nos la seva manera de pensar. En aquest sentit, López Crespí es mou entre els límits de la novel·la històrica més tradicional, en la qual el propòsit didàctic sempre és present. Aquest fet implica que, més que aprofundir en la peripècia psicològica dels éssers de ficció, sobretot cerca mostrar-nos com varen ocórrer els fets reals, per tal que el lector en pugui conèixer la veritat i els comprengui en tota la seva complexitat. És evident que aquest punt de partida actua en detriment de la profunditat humana dels personatges i a favor de la dimensió ideològica i documental de la novel·la. Per aquesta raó, no ens ha de sobtar, per exemple, que les cartes que Núria rep de Joan, el seu company, siguin plenes d’informació bèl·lica i quasi no contenguin -com seria lògic- els esplais sentimentals propis d’una parella d’enamorats, que viuen en constant perill de mort i allunyats un de l’altre a causa de la guerra. És cert que el moment que els ha tocat viure és excepcional i que es tracta de persones disposades a donar la vida per uns ideals utòpics; però això, als ulls del lector d’avui, precisament els resta humanitat, tal com sol ocórrer en la major part de la nove·la històrica tradicional.

Pel tema tractat, Miquel López Crespí ha pogut comptar amb una valuosa font d’informació, de la qual ha extret la major part de la base real de la seva història. Ens referim al llibre de Josep Massot i Muntaner El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost-setembre 1936 (1987), en el qual l’investigador benedictí reconstrueix amb tota mena de detalls els orígens de l’expedició, la reconquesta republicana de Formentera i d’Eivissa i la desfeta tràgica dels republicans a Mallorca després de més de mig mes de lluita. En l’apèndix documental d’aquesta obra es recull un dietari redactat per una miliciana que participà en el front de Portocristo, que ben bé podria haver servit a l’escriptor de sa Pobla de motiu d’inspiració a l’hora de dibuixar la protagonista de la seva novel·la. En general, el diari de la miliciana només coincideix parcialment amb Núria i la glòria dels vençuts: així, el relat anònim comença el mateix dia 16 d’agost i dura fins el 4 de setembre, mentre que la novella de López Crespí s’inicia a Barcelona amb els preparatius de l’expedició i acaba amb la lluita al port de Manacor, sense relatar la retirada de els tropes de Bayo. Un altre exemple de la relació de la novel·la amb les fonts històriques i documentals és la referència a la fotografia que la protagonista i dues milicianes més es fan a Portocristo, la descripció de la qual concorda exactament amb la imatge reproduïda a la portada del llibre de Massot i Muntaner Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears (1990). Amb tot això volem dir que a labor de López Crespí ha consistit a donar vida mitjançant la creació literària a uns materials reals, però que restaven en la lletra morta de l’erudicció. En aquest sentit, hem de concloure que l’operació resulta força reixida, car l’interès dels fets seleccionats i l’estil planer de l’autor ens proporciona una lectura alhora àgil i interessant.

Sens dubte, però, el que més sembla haver seduït el nostre novel·lista (Miquel López Crespí, autor de la novella Núria i la glòria dels vençuts publicada recentment per Pagès Editors) és la figura d’aquesta jove que, com altres anarquistes de l’època, va emprendre una vida nova. Núria sap que no ha anat a la guerra per fer el dinar, rentar la roba o cosir els mitjons dels seus companys milicians, sinó per lluitar per un món millor, en el qual no existeixin les injustícies socials ni tampoc les diferències de sexe. La revolta ha duit Núria no sols a combatre les tropes feixistes, sinó també a treballar contra els prejudicis dels seus companys republicans, que encara reserven a la dona una sèrie de treballs que la societat tradicionalment li a encarregat i que, fins i tot, creuen que el seu paper només ha de consistir a satisfer les necessitats de l’home. Aquesta dimensió feminista de la protagonista és el tret que connecta millor la protagonista amb els lectors d’avui. I, en certa manera, és també el que, als nostres ulls, la salva de la rigidesa i de l’excés d’ideologia. Gràcies a alguns petits detalls -com el de dur un pintallavis juntament amb les armes-, es reforça la versemblança del personatge.

l refús d’una societat estratificada, dividida en poderosos i dominats, és l’eix ideològic de Núria i la glòria dels vençuts. Per aquest motiu, la figura del capità Bayo és presentada d’una manera força crítica per la narradora-protagonista, que s’adona de la contradicció d’una societat que lluita per la igualtat, però que alhora és dirigida per aquells que n’ostenten un poder que àdhuc els atorga el privilegi de decidir la vida i la mort dels seus subordinats. Així, Alberto Bayo és vist com un militar d’acadèmia, amb un historial repressor, que en el fons només cerca el protagonisme personal, la qual cosa el porta a trencar amb el capità Manuel Uribarry, cap de les milícies valencianes. Per la seva vanaglòria, en començar el desembarcament al Llevant mallorquí, es vesteix amb l’uniforme de tinent coronel. I, sobretot, no dubta a exercir la seva autoritat despòtica sobre les seves tropes, fins i tot en aplicar una injusta sentència de mort contra un dels milicians valencians. Núria comprèn com serà de difícil bastir una nova societat igualitària, mentre els militars -imprescindibles per a guanyar la guerra- ostentin el poder: “No podem dir ni una paraula a uns comandaments que seran els principals enemics de la revolució”, perquè “o controlem els militarisme des del seu naixement o el militarisme acabarà amb nosaltres” (pag. 98). Al capdavall, ja compta amb l’exemple de la Rússia de Stalin. La lliçó final de la novella sembla ser que només la feina i el sacrifici resignats de les dones i dels homes anònims podrà conduir en el futur a un món millor.

Núria i la glòria dels vençuts narra un perible que va des de l’organització de la campanya al Principat -amb alguns retrocesos que remeten al triomf a Barcelona sobre els militars adherits al Movimiento durant els primers dies de la guerra-, fins als inicis del combat a la zona del port de Manacor, tot passant pel viatge fins a València per recollir els milicians d’Uribarry, la conquesta de Formentera i d’Eivissa i l’anada a Maó per completar les tropes de l’expedició. En resum, una història que, tot i que coneguem com acabarà, conté elements suficients per garantir l’interès del lector. López Crespí opta per tallar la novel·la abans que es produeixi la retirada de les tropes republicanes. Potser es tracta d’una manera de deixar la porta oberta a una futura continuació del seu relat. A nosaltres, però, ens fa l’efecte que més tost és un intent de concedir una nova oportunitat de triomfar als seus protagonistes. Tant de bo poguéssim canviar la Història!

Revista El Mirall número 115 (setembre 2000).

Web i llibres de l’escriptor Miquel López Crespí

Miquel López Crespí

Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)