Mallorca, estiu de 1936 – Les milicianes assassinades a Mallorca el setembre de 1936

Corre la brama que les infermeres foren vexades i violades, cosa més que probable si tenim en compte que Queipo de Llano, des de Ràdio Sevilla, animava la seva gent a violar les republicanes. La vilesa tenia premi. Queipo va ésser enterrat a l’església de San Gil, als peus de la Macarena. I la púrria que va divertir-se amb les infermeres va desfilar, l’endemà d’assassinar-les, pels carrers de Palma entre visques d’admiració, aplaudiments, so alegre de campanes i música de buf. (Llorenç Capellà)

Les infermeres i Ferrari Billoch

Llorenç Capellà | 01/09/2011 |

Llegeixo un llibre de Miquel Alenyà, de cent pàgines escasses i un títol llarguíssim. Heus-el ací: “Vuit voluntàries i un voluntari de Creu Roja moren a Manacor l’estiu de 1936”. L’ha editat Lleonard Muntaner, enguany, i el recomano de tot cor. Amb la història tràgica de les infermeres assassinades pels colpistes, Alenyà ret homenatge al voluntariat de Creu Roja que, en casos de guerra, arrisca la seva vida per salvar-ne d’altres, amb independència d’ideologies, ètnia o religió. La voluntat de no involucrar-se en el conflicte obliga Alenyà a conrear una prosa que recorda la de Graves, clara i precisa, despullada d’adjectius i allunyada de les emocions a flor de pell. La narració abasta des del setze d’agost fins al cinc de setembre, que és el temps que va durar l’expedició de Bayo a Mallorca. Les infermeres varen ésser capturades dia quatre, prop de les deu del matí.

Allò que m’ha colpit especialment és que Francesc Ferrari Billoch fes part de l’escamot del comte Rossi que les va detenir, perquè ni per formació ni per edat (Ferrari havia nascut el 1901!) dóna el perfil d’aquells forassenyats de primera volada que s’anomenaven Dragones de la Muerte. Els acompanyava com a periodista…? Potser. El pronunciament militar el va sorprendre (sorprendre és un dir del tot desencertat) d’estiueig a Portocristo, perquè ell, des de l’any vint-i-vuit, residia a Madrid, on feia part de la redacció del diari Informaciones. I la seva ideologia era inequívoca. Informaciones, abans de la guerra, era dirigit per Juan Pujol Martínez, l’home que havia escrit la proclama colpista de Sanjurjo del 32.

I després va fer-se’n càrrec Victor de la Serna, un de tants nazis dels que dirigien la premsa d’aleshores, però aquest amb bemolls i poc cervell, perquè no va tenir inconvenient de fer el panegíric de Hitler a la necrològica que en va publicar. Ferrari Billoch, per tant, encaixava perfectament en el feixisme de Pata Negra, tot i que ves a saber per quins motius el flirteig amb la maçoneria el va portar, els anys quaranta, a presidi. Tanmateix, no va perdre la seva consideració d’home del Règim, perquè en recobrar la llibertat va fer part de la redacció de La Hoja del Lunes i va guanyar, amb un article, un premi concedit pel Ministerio de Educación Nacional. Però tornem a la detenció de les infermeres a Portocristo amb la participació activa de Ferrari Billoch. Comenta, Miquel Alenyà, que no se’ls va reconèixer cap dret ni cap garantia i que “resten a mercè del caprici dels captors i sotmeses a una inhumana i esfereïdora impunitat que no coneix ni legalitat ni responsabilitat”.

Corre la brama que les infermeres foren vexades i violades, cosa més que probable si tenim en compte que Queipo de Llano, des de Ràdio Sevilla, animava la seva gent a violar les republicanes. La vilesa tenia premi. Queipo va ésser enterrat a l’església de San Gil, als peus de la Macarena. I la púrria que va divertir-se amb les infermeres va desfilar, l’endemà d’assassinar-les, pels carrers de Palma entre visques d’admiració, aplaudiments, so alegre de campanes i música de buf. De l’assassinat de les infermeres, dilluns en farà setanta-cinc anys. Ferrari va aconseguir una de les escasses còpies que Capitania va fer del diari personal d’una d’elles, cosa que ens ve a demostrar l’ascendent que tenia entre els colpistes. Probablement va presenciar aquell vòmit d’immoralitat que va enviscar les parets de la seva de Falange. O en va tenir informació puntual i exacta. Però no en va escriure ni una ratlla de denúncia. No tothom és Zola. És evident.

Diari de Balears





La guerra, la lluita per la llibertat, l’antifeixisme, són qüestions que m’han interessat des de sempre. A començaments del seixanta jo cursava quart de batxillerat en el Col·legi Lluís Vives de Ciutat, just acabat d’arribar de sa Pobla (el pare volia muntar un taller de pintura a Palma i per això deixàrem el poble per aquestes dates). A casa meva jo ja havia sentit parlar molt de la guerra (el pare i l’oncle havien lluitat en defensa de la República; conegueren Miguel Hernández, Modesto, Galán, la majoria de dirigents anarcosindicalistes, comunistes i socialistes que en aquells moments eren al capdavant de la lluita contra el nazifeixisme).(Miquel López Crespí)

Literatura catalana i anarquisme a Mallorca. La República, la guerra i la Revolució en la novel·la històrica catalana contemporània

Josep Massot i Muntaner i les infermeres de la Creu Roja assassinades a Manacor (1936) (I)

Si haguéssim de fer una història exhaustiva de l’origen i gènesi de les novel·les que he publicat referents a la guerra civil ( Estiu de foc , Columna Edicions 1997; L’Amagatall , Col.lecció Tià de Sa real 1999; Núria i la gloria dels vençuts , Pagès Editors 2000…), a més de les que encara resten inèdites ( Un tango de Gardel en el gramòfon , L’al.lota de la bandera roja ; Nissaga de sang , etc., etc.,) ens hauríem de remuntar a finals dels anys cinquanta i començaments dels seixanta. M’explicaré. La guerra, la lluita per la llibertat, l’antifeixisme, són qüestions que m’han interessat des de sempre. A començaments del seixanta jo cursava quart de batxillerat en el Col·legi Lluís Vives de Ciutat, just acabat d’arribar de sa Pobla (el pare volia muntar un taller de pintura a Palma i per això deixàrem el poble per aquestes dates). A casa meva jo ja havia sentit parlar molt de la guerra (el pare i l’oncle havien lluitat en defensa de la República; conegueren Miguel Hernández, Modesto, Galán, la majoria de dirigents anarcosindicalistes, comunistes i socialistes que en aquells moments eren al capdavant de la lluita contra el nazifeixisme). Però de llibres referents a la guerra no n’hi havia gaires (si exceptuam els “oficials”, els panegírics de la “cruzada”). I un al·lot de catorze anys tampoc no disposa de gaire diners per a aquest tipus de despeses tan “luxoses”. Molt manco hi havia res referent al mític desembarcament republicà de 1936 en el Port de Manacor. Però jo ja estava a l’aguait de qualsevol llibre (malgrat que fos franquista) que em pogués aportar un mínim d’elements d’anàlisi dels fets de la guerra.

Cursaven el quart de batxiller en el Llúis Vives alguns fills de vencedors (fills de militars, buròcrates dels sindicats verticals, falangistes o, qui sap, dels mateixos escamots d’extermini antimarxistes i anticatalanistes). Aquests companys de classe, per a obtenir unes pessetes s’havien especialitzat a saquejar les biblioteques i golfes de la família. Pispaven llibres i revistes dels anys quaranta als progenitors. Al matí, moments abans d’entrar a classe, en la porta del col·legi, d’amagats dels professors, s’establien uns petits “encants” per a iniciats. Supós que si ens veia algun professor es devia pensar que intercanviàvem segells, tebeos… No li donaven gens d’importància a tot aquell sarau de jovençans. Aquests companys compareixien amb munts de revistes de la Segona Guerra Mundial (un altre dels temes que m’apassionava i apassiona encara!), publicacions pornogràfiques italianes o franceses, algun llibre curiós (curiós per a qui s’interessàs per la guerra, evidentment!). Les publicacions més abundoses eren Mundo i la nazi Signal . Jo comprava tot el material que podia (exceptuant la pornografia dels vencedors!) amb les pessetes que cada setmana em donaven els pares per a anar al cine (i sovint gastava fins i tot els diners de l’entrepà!). La mare, a migdia, no podia imaginar-se d’on provenia la immensa gana que em posseïa i que em feia devorar tot el que em posaven pel davant!

D’aquesta manera, comprant ara tres revistes, demà quatre, vaig poder anar fent una bona col·lecció que, anys endavant, vaig enquadernar i ara formen part dels meus arxius. Ara que ho record: era ben curiós tot això de la pornografia que atresoraven, d’amagat, alguns dels vencedors. T’adonaves de la hipocresia que hi havia en el món. Tota la mentida moral, la manca d’ètica, la brutor personal d’aquesta munió d’antimarxistes. La hipocresia del vencedors! Munió de franquistes que compraven, quan anaven a Lurdes o Roma, pornografia pura i dura. Particularment, com he dit una mica més amunt, mai no em va interessar gaire aquest tipus de material, els “tresors” dels falsos beats de missa i comunió diària. Però entre altres companys de classe sí que era un “producte” molt sol·licitat. M’interessaven més les publicacions referents a la guerra civil (i a la Segona Guerra Mundial), els llibres que poguessin dur. D’aquesta manera em vaig poder fer (per un duro d’aleshores!) amb la famosa obra del feixista Francesc Ferrari Billoch (Manacor 1901-Madrid 1958) Mallorca contra los rojos , amb una gran quantitat de números de Mundo… I va ser precisament gràcies al llibre de Ferrari Billoch comprat a començaments dels anys seixanta a la porta del col·legi Lluís Vives de Ciutat que vaig poder veure (en la pàgina 41) la fotografia de les cinc infermeres republicanes. Infermeres que poc després del reembarcament de les milícies antifeixistes serien violades i afusellades pels falangistes. Aquestes dones tengueren la mala sort de no poder reembarcar amb les tropes republicanes de Bayo. Tenc el llibre que coment obert per la pàgina quaranta-u. Mentre escric aquest article veig les cinc infermeres assassinades per la reacció. Són cinc al·lotes amb posat trist (potser imaginant ja el seu trist final). La imatge de les infermeres republicanes em quedà per sempre enregistrada en la memòria. No l’he oblidada mai. Ja de jove pensava en quina havia estat la seva vida, em demanava com havien arribat a Mallorca, quins motius les impulsaren a participar, voluntàries, en l’expedició que volia alliberar Mallorca. Posteriorment (sobretot estudiant les aportacions de Josep Massot i Muntaner) vaig anar aprofundint en la història del desembarcament de Bayo i, a poc a poc, vaig anar acumulant informació no solament damunt les cinc infermeres, sinó sobre els altres voluntaris i voluntàries que intervingueren en aquells combats. Durant dècades he parlat i consultat un munt de qüestions a supervivents (dels dos bàndols) d’aquella època. I, amb alguns dels voluntaris republicans desembarcats a Son Amer, he fet (més d’una vegada!) pam a pam (“aquí teníem un niu de metralladores; aquí les trinxeres; aquí caigué un amic; aquí férem retrocedir la Guàrdia Civil, els falangistes…”) el recorregut pels indrets on fa més de seixanta anys, els militars de la República, els voluntaris antifeixistes del POUM, PCE, UGT, CNT, PCE, ERC i Estat Català provaren de deslliurar l’illa del feixisme.

D’aquest llibre, Mallorca contra los rojos , la històrica fotografia de les cinc infermeres presoneres feta moments abans de ser executades pels escamots d’assassins feixistes, era el que m’impressionà més, l’origen primigeni de les novel·les Estiu de foc , L’Amagatall i ara, més recentment, de Núria i la gloria dels vençuts .

Hauré d’agrair a un enemic de l’esquerra i el catalanisme, Ferrari Billoc, aquestes novel·les de la guerra? El detall de la fotografia de les infermeres que he explicat una mica més amunt és ben real. La importància del llibre (les mentides i falsificacions que vaig intuir de bon començament) és cabdal. És un dels primers volums que vaig adquirir de la meva biblioteca, aleshores en els seus inicis. A part de l’immund plamflet contra l’esquerra i la cultura catalana que comentam, Francesc Ferrari Billoch col·laborà en la reaccionària Història de la cruzada española de Joaquín Arrarás. Posteriorment treballà en nombroses editorials nazifeixistes i s’anà especialitzant en la lluita contra maçons i marxistes. Va ser autor de La masonería al desnudo. Las logías desenmascaradas (1936); Entre marxistas y masones (1937); Masones. Así es la secta. Las logias de Palma e Ibiza (1937); La masonería femenina (1940) i Los hombres del triángulo (1940).

Miquel López Crespí