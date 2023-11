Mallorca, anys 60 i 70 – Les primeres detencions

Per Internet he trobat les fotografies de l´antiga caserna de la Guàrdia Civil del carrer General Riera, l´indret on vaig ser detingut en els anys 60! Una autèntica troballa! – L´antiga caserna de la Guàrdia Civil en el carrer General Riera – La primera topada amb la Brigada Social no va fer més que enfortir el meu juvenil esperit de lluita. Vaig acabar les col.laboracions amb l’emissora del Partit signades per “Nova Mallorca”, però continuava sentint un interès cada vegada més accentuat vers tot el que ens prohibia la dictadura.

En aquell temps, la revista “Triunfo” començava a destacar-se com una publicació d’oposició al franquisme. Les emissores de ràdio (REI, la BBC de Londres, Ràdio París o Ràdio Moscou) em fornien de la informació de la qual estava privat per una ferrenya censura. Sense adonar-me’n, dominat per una creixent curiositat i per sortir una mica de la grisor cultural que ens aclaparava, vaig anar muntant una extensa xarxa de corresponsals a la resta de l’estat i a l’exterior que entretenien aquella difícil adolescència. Publicant la meva adreça a diverses revistes de difusió internacional (concretament “Mundo Hispànico”, una publicació oficial que era llegida arreu del món) vaig començar a rebre cartes de Cuba, Mèxic, l’URSS, la Xina, Alemanya. A poc a poc anava rebent notícies de primera mà damunt tot el que s’esdevenia en el món. Una mestra cubana em tenia assabentat dels avenços de la revolució (campanya d’alfabetització, reforma agrària, nacionalització de les grans propietats nord-americanes, la crisi del Carib). M’enviava el “Bohemia”, “Gramma” (òrgan del Partit Comunista Cubà) i “Casa de las Américas”, la millor revista cultural que mai he pogut llegir, curulla d’articles de Jean-Paul Sartre, l’Onetti, García Márquez, Sánchez Vázquez, el Che Guevara, etc.

De la Xina, una redactora de la secció espanyola de Ràdio Pequín m’enviava les publicacions que editaven en castellà. “China Reconstruye” i “Pequín Informa” eren les més interessants i les que fornien d’una informació més extensa damunt la construcció del socialisme, el motiu de les diferències sino-soviètiques i de mil qüestions culturals de l’estat més poblat del planeta. Per la meva part, feia tot el possible -gastant bona part del meu sou setmanal- per a enviar a la gent que m’escrivia postals de Mallorca, algun disc de música popular, les poques revistes progressistes que començaven a sortir (especialment “Triunfo”).

A Rússia, a Moscou concretament, tenia contactes amb un jove estudiant de literatura espanyola anomenat Serguei que també m’enviava el que s’editava en espanyol. Les publicacions “Unión Soviética”, “Cine Soviético” o “Literatura Soviética” eren les que més m’interessaven.

Mentrestant, a Mallorca, la cultura continuava dominada pel nacional-catolicisme i el feixisme més exagerat. La banalitat era la norma general de la premsa. Mentre jo començava a llegir Brecht, Gorki, Trotski, Celine o Espriu, a Palma el Teatre Principal estrenava obres d’Alfonso Paso. El casament d’Irene d’Holanda amb Carles de Borbó i Parma, era titular de primera plana. A l’Hotel Formentor l’ex-rei Simeó de Bulgària entretenia els periodistes amb ximpleries. Manuel Benítez el Cordobés era l’heroi de masses del moment; i, com es de suposar, cap diari ciutadà parlava de Gabriel Alomar o Rosselló-Pòrcel, completament desconeguts o silenciats pels comissaris falangistes. Mai no hauríem de perdonar a la dictadura tot el mal que ens va fer, amagant aspectes fonamentals de la nostra història. Més endavant, a Llibres Mallorca, poguérem anar a comprar-hi els primers discs de la Nova Cançó, descobrírem la “Gramàtica Normativa” de Francesc de B. Moll, les rondalles de Mossèn Antoni M0 Alcover i els primers llibres de la col.lecció “Raixa”, que ens obriren els ulls a l’existència d’una lluita amagada portada endavant per uns homes que, amb dificultat, bastien els fonaments d’un posterior recobrament nacional.

Els diaris de Ciutat continuaven parlant de bodes reials -el casament d’Aina Maria de Grècia amb Constantí-. L’Hotel Formentor i el de Son Vida -plens de multimilionaris i artistes de la Paramount o Century Fox- acabaven d’arrodonir l’actualitat. A tot això, per la meva banda, i dintre de les meves minvades possibilitats econòmiques, provava de distribuir el material que m’arribava dels aleshores anomenats països “socialistes” entre els meus corresponsals espanyols i d’altres. M’escrivia amb una al.lota asturiana, supós que membre del Partit Comunista per les informacions que em proporcionava damunt la reviscolada del moviment obrer a Astúries arran de les grans vagues del 62. Un dia la detingueren i li trobaren les cartes i bona part del material subversiu que li enviava. I aquí començà la “tragèdia”. La Guàrdia Civil de Sama de Langreo va telegrafiar de seguida a la de Palma, i un matí, abans d’anar a la feina, mitja dotzena de guàrdies civils sense uniforme, envoltaren casa nostra a Son Serra i començaren l’escorcoll. Per sort no trobaren tot el que tenia amagat a la meva cambra! Crec que els hi faltava una mica de pràctica. A Mallorca, llevat les esporàdiques detencions dels anys quaranta i cinquanta, els rojos -afusellats la majoria en temps de la guerra- no donaven gaire senyals de vida. Amb diaris “Baleares” endarrerits havia tapat els munt de “Pequín Informa” i “Gramma” que m’enviaven els corresponsals. Damunt la tauleta de nit trobaren emperò un número de “Literatura Soviética”, i la novel.la “Txapàiev” de Dimitri Fúrmanov que m’acabava d’enviar Serguei, des de Moscou. Penjat a la paret també tenia un calendari xinès amb reproducció d’escenes de la Llarga Marxa, que els semblà d’allò més subversiu: treballadors, milicians, banderes roges… Ho agafaren sense miraments i em feren pujar al cotxe per a acompanyar-los a la caserna. Als pares no els molestaren gaire, car ja devien saber que no es ficaven en res. Els digueren que havien d’interrogar-me i partírem. Estava ben atemorit, no us penseu! Que quan tens quinze o setze anys t’emportin sis guàrdies civils no són bromes.

A la caserna em ficaren a un despatx i em començaren a demanar si estava organitzat dins les Joventuts Comunistes. Volien saber els meus contactes amb el PCE. Degueren pensar que, aquell marruell -l’exuberant correspondència amb els països de l’Est, la distribució des de Mallorca a la resta de l’estat del material comunista-, no podia ser obra d’un al.lot tan jove, sense tenir darrere el suport d’una forta organització. A poc a poc comparegueren pel despatx els “comandaments” de la caserna. El capità, que digué, des de la porta: “Ah, )este es el joven comunista fichado por lo de Astúrias?”; el sergent de guàrdia; un tinent; tothom hi entrà a ensumar. No era cada dia que agafassin subversius! Del Govern Civil portaren una carpeta groga on sembla que hi havia la meva fitxa, la història de les pintades en favor de la vaga d’Astúries i l’Amnistia. Però jo no podia donar cap nom, era impossible! D’ençà la dissolució de la cèl.lula del “Lluís Vives”, mai més no vaig entrar en contacte amb el PCE. A Mallorca no coneixia ningú que milités en el Partit Comunista. M’havia organitzat mitjançant Ràdio Espanya Independent, via París, i després, atemorit per les conseqüències de la primera acció, no ho havia tornar a provar. Havíem arribat a la caserna molt prest, devers les nou del matí, i em demanaren informació fins devers les cinc de l’horabaixa. No em pegaren, però no hi hagué cap tàctica que no provassin. M’atemoriren de totes les maneres que hom pot imaginar. Primer a les bones, després aixecant la veu, provant de convèncer-me que si els deia els noms dels “responsables” i companys no em passaria res.

Vaig basar la meva defensa en el simple interès cultural. Conèixer la història de la Unió Soviètica i la Xina; col.leccionar segells i targes postals; intercanvi de discs de música popular. Supós que finalment em degueren creure -eren gent del servei d’informació i devien comprovar que el meu rostre no mentia-. Així i tot foren més de vuit hores seguides d’interrogatori, i, en determinats moments, les pressions foren fortes, amb amenaces concretes d’enviar-me a un reformatori si no deia els noms dels camarades que dirigien l’organització on suposàvem militava.