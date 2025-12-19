Mallorca, anys 60 i 70: els premis de teatre en la lluita antifeixista i per la normalització del català (I)

Memòria històrica – Cultura i país –
“El ‘teatre regional’, tenguem-ho ben present, mata tot quant toca”. (Josep M. Llompart)
Josep M. Llompart tenia molt mala opinió de l’anomenat “teatre regional”. En un article titulat “Present i futur del teatre mallorquí” (vegeu el llibre Mallorca, teatre pàgs. 37-60) Llompart era molt més que dur. Senzillament, les seves asseveracions que compartíem i compartim, eren lapidàries. Escrivia: “La situació [del teatre mallorquí] -tots ho sabem- és aquesta: a Mallorca vàrem tenir, i tenim, una poesia normal i, en certs moments, d’envejable alçada; tenim ja una novel.la que pot mirar amb seguretat i amb esperança cap al futur; vàrem tenir un inici, tan modest i humil com es vulgui però autèntic, de teatre; avui, emperò, el vertader teatre mallorquí no existeix. Ocupant el seu lloc hi ha una cosa, probablement a punt de morir, que li diuen ‘teatre regional’, o sigui, un teatre que ja va néixer amb el cap baix, humiliat, ferit per aquest adjectiu, ‘regional’, que, tenguem-ho ben present, mata tot quant toca”. Llompart sap molt bé que aquest teatre de l’autoodi (el teatre rekional) té poc o no res a veure amb l’autèntic sainet costumista. El costumisme tenia i té coses vertaderament importants, aportacions bàsiques per a conèixer els costums d’un temps i d’una societat determinats. En les bones peces del sainet del XIX trobarem sempre una intenció satírica, de critica social basada la majoria de vegades en la comicitat. Per això Llompart salva el teatre d’en Pere d’Alcàntara Penya i d’en Bartomeu Ferrà (“teatre humil, però de veres”).
“El ‘teatre regional’ és això: la suplantació de la rialla moralitzadora per la rialla estupidititzadora” (Josep M. Llompart) Però on en Llompart no baixa la guàrdia és en el moment de ficar el bisturí dins la grolleria de l’autoodi que significà i significa encara aquest “teatre”. Escriu Josep M. Llompart (pàgs. 53-54 de l’article abans esmentat): “El ‘teatre regional’ és el sainet despullat de virtuts, de sentit i de finalitat. És parlar, premeditadament, en necio, pensant que així el públic ha de pagar. Si el sainet tenia ambicions modestes, el ‘teatre regional’ no té cap ambició. Accepta amb alegria les limitacions més humiliants. Sap que no es pot permetre el més petit intent de dignitat lingüística, sap que no pot plantejar problemes mínimament inquietants, mínimament humans; sap que no pot interessar a ningú que s’interessi vertaderament pel teatre. El nostre sainet tractava amb amor, amb tendresa, els seus personatges; respectava i enaltia la seva dignitat d’homes. El ‘teatre regional’ els tracta amb tota la crueltat del menyspreu; vol que tot un poble faci burla d’ell mateix, de les seves coses més sagrades i entranyables. El ‘teatre regional’ és això: la suplantació de la rialla moralitzadora per la rialla idiotitzadora”.
Repressió feixista contra el teatre progressista i d’esquerres
Les meves primeres obres de teatre (Ara, a qui toca, Les germanies, Estiu de foc, Autòpsia a la matinada…) anaven en aquesta línia: defugir tota la podridura d’aquest “teatre” idiotitzador (que deia Josep M. Llompart). Dia 7 d’octubre de 1972, a Alacant, guanyava el premi de teatre en català “Carlos Arniches” (era el primer any què es convocava en la nostra llengua). A l’endemà, tots els diaris de la península (i a les Illes Diario de Mallorca) informaven de la notícia. En la mateixa convocatòria guanyava el premi en espanyol J. D. Sutton amb la seva obra Mañana. Els jurats del meu primer premi teatral havien estat en aquells moments les figures màximes de la cultura catalana i de l’espanyola progressista. Em referesc als directors i autors Ricard Salvat, José Monleón i Sanchís Sinisterra (un gran autor de València que ja havia guanyat el Carlos Arniches -versió castellana- l’any 1968 amb l’obra Tú, no importa quién).
Cal dir que els tres autors i membres del jurat que em guardonaren aconseguiren -i això era vertaderament important en aquells anys de repressió i d’entrebancs envers la nostra cultura per part del feixisme- que, juntament amb el premi en espanyol hi hagués també un altre en català. Els tres homes de teatre aconseguiren guanyar aquesta important batalla per la llengua i per la llibertat argumentant l’èxit de públic de El retaule del flautista a tota l’àrea dels Països Catalans. Els franquistes de l’Ajuntament d’Alacant no tenien ni idea del que significava per al poble El retaule… En Ricard Salvat i en José Monleón els hi mostraven fotografies amb les cues de gent i insinuaven què, de guardonar i estrenar una obra en català, ells, com a regidors, podrien fer-se famosos… qui sap si Hollywood els enviaria a demanar per portar a la pantalla l’obra premiada! Pobres! S’ho cregueren ben a les totes!
A nivell de simple recordatori, cal dir que la casualitat de guanyar aquest premi de teatre vengué donada per la publicació a la revista Lluc (maig de 1972) de les bases del concurs. Consultant la col.lecció de Lluc, a la pàgina 24 d’aquest mes de maig s’hi pot trobar la nota que dóna informació del primer concurs de teatre en català des de la guerra civil. Textualment la nota deia: “Alacant: Per primera vegada un premi de teatre en català” I ampliava més endavant l’escrit enviat per un corresponsal “del País Valencià”: “L’Ajuntament d’Alacant convoca el I Premi de Teatre Carles Arniches, exclusivament per a obres em llengua catalana, al qual podran concórrer els autors que ho desitgin, de tots els Països Catalans”.
Ara, quan ho penses, fan riure aquestes anècdotes de començaments dels anys setanta. Però aleshores eren batalles molt importants en defensa de la nostra llengua, una passa important en la lluita per la nostra llibertat com a persones i com a poble.
Obrir escletxes de llibertat
Els titulars de l’entrevista amb Sanchís Sinisterra, deien, amb lletres de motllo (La Verdad, 7-X-1972): “El Premio Arniches podrá hacer una gran labor en la potenciación de la lengua valenciana”. A Mallorca i molts indrets de l’Estat alguns partits de la clandestinitat encara no havien ni estudiat ni molt manco posat en pràctica una necessària normalització (escriure en català) de les seves publicacions. Dins la mateixa organització -aleshores OICE (OEC)- on vaig militar més endavant, aquesta qüestió no estava gens aclarida. No em parlem dins del carrillisme espanyol i en alguns partits maoistes i estalinistes! Per tant, la meva obra, obrint els premis de teatre d’Alacant al català, aconseguia escletxes de llibertat i normalització en moments ben crítics i problemàtics per a la nostra supervivència com a poble.
Pel que fa a la qualitat de les obres presentades al premi en la seva vessant “valenciana”, en José Monleón, parlant a la mateixa entrevista abans esmentada, deixava ben clara l’alta qualitat de la majoria d’obres. Més endavant, quan el periodista demana a Sinisterra la història dels premis en català, l’entrevistat aclareix: “La idea surgió de Monleón y los otros miembros del jurado del año pasado y creo que hay que felicitarles. Alicante está viviendo la problemática de su propia lengua y creo que el Arniches puede hacer una gran labor para potenciarla; el Arniches le dará una mayor raigambre y contribuirá a activar este proceso de desarrollo”.
La Brigada Social contra el teatre d’avantguarda
Record que Ara, a qui toca? era una obra experimental. Els crítics d’aleshores parlaven de certa influència del teatre de Brecht, Anouill, Ionesco, Beccket, etc. Els papers on havia escrit Ara, a qui toca?, juntament amb els de Les Germanies (que més endavant guanyaria el premi de teatre de més prestigi en aquells temps, el Born, de Ciutadella), Estiu de foc i alguns altres materials de poesia i narrativa em desaparegueren pels anys setanta-cinc/setanta-sis en uns d’aquells nombrosos escorcolls de la Brigada Social i dels serveis d’informació de la Guàrdia Civil. Mai no he pogut recuperar aquestes obres malgrat que, una vegada consolidada la reforma, ho vaig intentar. Ningú no sabia res d’uns papers segrestats per la Social! Originals de teatre? Em miraren com si hagués perdut l’enteniment. De les obres segrestades (i segurament cremades o perdudes per aquests sicaris del nazi-feixisme) només em resta l’esborrany de Les Germanies. Aquest esborrany té unes quaranta o cinquanta pàgines i permet una llunyana aproximació al que va ser l’obra guardonada a Menorca. Dic “una llunyana aproximació” perquè record a la perfecció que el projecte inicial sofrí moltes modificacions i ben cert que el material conservat -per miracle! a una de les carpetes que no escorcollaren els sicaris, és només una pàl.lida aproximació al que degué ser l’obra una vegada acabada; malgrat que sempre he pensat que no hi ha mai cap obra “acabada”. Sempre he estat partidari de l’obra “oberta”. Per entendre’ns: “oberta” a les suggerències creatives dels col.lectius que l’han de representar, als grups revolucionaris (en els anys setanta) interessats en la seva promoció i difusió o a les idees de directors, actors o públic en general (públic conscienciat, és clar).
“Els nostres autors -em referesc, naturalment, als autors amb un mínim o un màxim d’honestedat- varen reaccionar, de fa temps, contra la ignomínia del ‘teatre regional'”. (Josep M. Llompart)
En aquell temps havíem seguit amb atenció les experimentacions teatrals de Llorenç Villalonga. Hi havia aspectes interessants. En referesc especialment a Faust (publicada l’any 1956) i a Aquil.les o l’impossible i Alta i benemèrita senyora (publicades l’any 1964). Sense deixar de reconèixer que eren experiments tal volta útils (les podríem definir de “teatre literari”), el cert és que aleshores, joves com érem, ens costava molt dissociar la figura Villalonga-escriptor, de la figura Villalonga-feixista. Bertolt Brecht havia escrit a un amic, parlant del problema de la relació entre l’art i la política (febrer de 1938): “Com puc mantenir allunyades aquestes coses [el sofriment del poble alemany sota el nazisme] dels meus escrits? I arreu on miri, si miro una mica més enllà d’on acaba aquest estret, veig la get sotmesa a aquests sofriments. I si el sentiment d’humanitat és destruït, l’art deixa d’existir. Compondre paraules belles no és art. Com podrà l’art commoure els homes, si ell mateix no es commou per la sort dels homes? Si jo mateix em tanco davant els sofriments dels homes, com s’obrirà el cor dels homes davant els meus escrits? I si no m’esforço a trobar un camí perquè surtin de llurs sofriments, com trobaran el camí dels meus escrits?”.
Nosaltres (juntament amb n’Alexandre Ballester, en Joan Soler Antich o en Llorenç Capellà) reaccionàvem en contra de la grolleria de l’autoodi estupidititzador. Josep M. Llompart escrivia en “Present i futur del teatre mallorquí”: “Els nostres autors -em referesc, naturalment, als autors amb un mínim o un màxim d’honestedat- varen reaccionar, de fa temps, contra la ignomínia del ‘teatre regional'”. El mateix Llompart ens havia dit en nombroses ocasions que “avui, el vertader teatre mallorquí no existeix”. Potser ingènuament la nostra intenció era ajudar a crear aquest “teatre nacional-popular” que pensàvem necessitava el nostre poble. Quan l’editorial Daedalus publicà les obres teatrals de Baltasar Porcel, per uns moments ens miràrem dins d’aquell miratge que prometia ser esplendorós. Llompart havia escrit parlant de l’obra de Porcel La simbomba fosca: “Aquesta darrera obra d’En Porcel, supera encara, d’un bon tros, l’encert primerenc de Els condemnats. Tots els qui assistírem a la lectura vàrem romandre literalment amb la boca oberta. A l’hora dels comentaris sonaven els noms de Samuel Beckett, Ionesco, John Osborne. Això ja és dir-ho tot”.
