Antonio Espina, el governador de la República que no volgué lliurar armes al poble el juliol de 1936 per defensar la Llibertat (tenien més por al poble treballador armat que als sublevats feixistes!).

La covardia del governador republicà va ser la responsable de l´assassinat de més de 2.000 mallorquins i mallorquines!

Posteriorment va ser torturat per l´escriptor Llorenç Villalonga mitjantçant descàrregues elèctriques – electroxocs- com informa Jaume Pomar en el seu llibre El meu Llorenç Villalonga (pàg. 45).

LLORENÇ VILLALONGA: ESCRIPTORS AL SERVEI DEL GENOCIDI CONTRA EL NOSTRE POBLE

Llorenç Villalonga i la tortura – Potents descàrregues elèctriques (electroxocs contra els malalts i contra Antonio Espina, governador civil de les Illes en temps de la República)

ALGUNS INTEL.LECTUALS FEIXISTES: ELS GERMANS VILLALONGA

L’escriptor Jaume Pomar, en el seu llibre El meu Llorenç Villalonga (Editorial Moll, pàg. 45) descriu, quan parla de la revista Brisas, el món elitista i refinat en el qual estaven immersos els germans Villalonga, ben lluny del sentir del poble treballador mallorquí. Més que lluny, a les antípodes dels problemes de fam, misèria i ànsies de justícia i llibertat que sacsejaven els sectors més dinàmics de la societat mallorquina compromesos amb la República, el socialisme i el comunisme.

Jaume Pomar explica (pàg. 44) sobre Llorenç Villalonga: “Durant els anys de la República es començà a emprar l’electroxocs, que Villalonga considerava un bon mètode per guarir les depressions profundes i les fortes tensions emocionals”. I, mentre el feixisme anava preparant la sagnant repressió del poble mallorquí, ell, despreocupat per tota qüestió solidària que fes referència al nostre poble, escrivia a Brisas, com ens diu Pomar (pàg. 45): “Parla d’un turisme refinat, artístic, paradigmàtic d’una vella civilització europea que ha iniciat la seva decadència… A la revista, les seves fotografies, articles, dibuixos, poemes, es barregen amb receptes de cuina o de rebosteria selecta, consells de bellesa, d’urbanitat o de sentit comú (com la recomanació de portar sabates marrons amb vestits del mateix color i no dubtar al respecte), notes de societat estrafolàries, modes, esports, etc”.

Llorenç Villalonga pren una posició activa en defensa del feixisme i el nou ordre sorgit de l’eliminació física i política de l’esquerra. Pel febrer del 37 són virulentes les seves col.laboracions a Radio Mallorca. Per a veure un exemple de la seva dèria anticatalana i antimarxista cal llegir “Fascismo y Fronteras”, publicat a Última Hora (18-II-37) i reproduït a Cien años de Última Hora, (Vol. I, pàg. 422).

Els germans Villalonga atiaren també l’odi vers el Principat i la catalanitat de Mallorca. Josep Massot i Muntaner, en l’obra citada (pàg. 212), escriu: “El ‘Manifest dels catalans’ es convertí en una autèntica obsessió per als feixistes i per als no feixistes mallorquins, atiats per Llorenç i per Miquel Villalonga, els quals durant el mes d’agost de 1936 expressaren públicament a la premsa de Palma el menyspreu que sentien envers la cultura catalana i envers els intel.lectuals que s’hi consideraven compromesos, amenaçats de mort o d’estranyament si no canviaven de rumb i s’adherien a la nova Espanya”.

Miquel Villalonga és nomenat (octubre de 1936), per part dels botxins del poble mallorquí, Jefe de Prensa y Propaganda, Radio y Censura en la Comandancia General de Baleares. Virulent, ataca els defensors de la catalanitat de les illes. Massot i Muntaner reprodueix alguna citació de Miquel Villalonga:” “No sé acumular ahora los reproches y advertencias que durante cinco años de mentida libertad impedísteis que os dirigiera”. Tenia el cinisme d’adreçar-se als “escritores de valía” que quedaven ‘en nuestro mundo provinciano” i els demanava que continuassin “colaborando en nuestros periódicos locales”, perquè convenia “dar la sensación de una absoluta normalidad” i no calia que tothom cantàs “las excelencias de nuestra revolución nacional-sindicalista”: qui volgués podia descriure la bellesa d’un llibre, l’elegància d’una dona o l’harmonia d’un panorama…”. (Els escriptors i la guerra civil…, pàg. 217).

Antoni Nadal diu de Miquel Villalonga: “…a partir de 1934 esdevingué l’ideòleg més considerable del feixisme a Mallorca…”, i “L’octubre de 1936, la seva formació intel.lectual el portà a dirigir el Gabinet de Premsa, Ràdio i Censura de la Comandància, càrrec mitjançant el qual va fer algunes campanyes anticatalanistes, entre d’altres”. Article “Miquel Villalonga” (Memòria Civil, 6-VII-86).