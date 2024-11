Llorenç Capellà i Miquel López Crespí analitzen el compromís d´alguns escriptors mallorquins amb el feixisme 

Riber, Salvà i el trenta-sis

Per Llorenç Capellà, escriptor

Arnau Company acaba de publicar una biografia, sòlida i ben estructurada, d’Emili Darder, el darrer batle republicà de Palma. Darder va ésser un home força vinculat al món de la cultura i, tant des de l’Associació per la Cultura de Mallorca com des de l’Ajuntament, va promoure homenatges a Costa, Alcover, Marian Aguiló i altres prohoms de la literatura. Un dels arguments que s’esgrimiren contra ell, en la pantomima de judici que el va sentenciar a mort, va ésser el seu catalanisme militant, cosa que va provocar la befa de l’advocat defensor, l’enginyer Eusebi Pascual, aleshores incorporat a l’exèrcit amb el grau de tinent. Arnau Company se’n fa ressò, d’aquest detall. Després de recordar que Llorenç Riber va ésser nomenat membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua en temps de la Dictadura de Primo de Rivera, Pascual va enumerar una sèrie d’escriptors nada sospechosos com Guillem Colom, Elvir Sans Rosselló, Joan Ramis d’Ayreflor i altres. En realitat la llista s’hauria pogut fer inacabable. Què en direm de Tous i Maroto, d’Aina de Villalonga, de Gabriel Cortès? O de Joaquim Verdaguer, de Joan Estelrich, dels germans Villalonga…?

Igualment Eusebi Pascual pensava en Maria Antònia Salvà i el seu germà Antoni, atès el prestigi literari d’ella i el canvi de camisa, espectacular, d’ell. Miquel Ferrà en va deixar constància, d’aquest nou look ideològic, en uns versos dolguts: Companyó qui ens has deixat/ quan el cel s’entenebria,/ quan l’Estel, velat de sang,/ un fum d’odis obscuria,/ tu que a l’hora del gran dol/ abandones la família/ i la nostra antiga fe/ en la prova renuncies. Josep Massot afirma que Miquel Gayà i Guillem Colom li garantiren que Ferrà es referia a Antoni Salvà. Altres opinen que feia referència a Llorenç Riber. Tant se val. A ambdós el poema els escau com un vestit fet a mida que, a més a més, poden compartir des del moment que el Consell de Mallorca prepara, per a la primeria d’abril, una exposició dedicada conjuntament a l’erudit de Campanet i a dona Maria Antònia. L’un i l’altra moriren enguany fa cinquanta anys, heus ací el motiu que els ajuntin. També en fa setanta del traspàs de Rosselló-Pòrcel. I cent del naixement de Mercè Rodoreda, però aquesta havia nascut a Barcelona, en lloc de a Felanitx o a Valldemossa, la qual cosa deu anul·lar qualsevol possibilitat d’homenatge institucional. En fi…! Tornem a Riber i a Maria Antònia Salvà.

En tenir notícia que el Consell s’havia proposat no deixar passar per alt l’efemèride, vaig pensar que la casualitat ens brindava la possibilitat de lligar caps entorn de la postura dels intel·lectuals mallorquins davant el cop d’Estat del trenta-sis. Tant Riber com els germans Salvà s’instal·laren còmodament en el nou ordre. No va ésser impediment que tots ells haguessin publicat a La Nostra Terra, una revista de la qual Antoni Salvà va ésser director, ni que haguessin mantingut una actitud cívica i intel·lectual que, en llenguatge d’ara, qualificaríem de nacionalista. Antoni Salvà va afiliar-se a Falange, dona Maria Antònia va dedicar un poema a Franco, i Riber aconseguia col·leccionar floretes tan aclaridores de la seva militància feixista com les que va dedicar-li, en plena guerra, Giménez Arnau, Director General de Premsa i amic íntim de Serrano Suñer, en dir-li que el prestigio de su pluma reporta un valioso servicio a la Causa de España. Malauradament, no he vist en els actes organitzats pel Consell de Mallorca l’enunciat de cap conferència o taula rodona que em permeti suposar que se’n parlarà, de tot això. Un setciències m’ha dit que allò que importa, d’ells, és únicament la seva obra. També ho pensen els responsables de cultura del Consell? Em resisteixo a creure-ho. No puc entendre que Alemanya es negui a passar pàgina en la biografia de Günter Grass sense aclarir el seu passat nazi, i que nosaltres passem per alt les col·laboracions de Riber a Acción Española o Aquí Estamos, òrgans de la dreta més salvatge. Si ho continuem fent, renunciarem a algunes de les claus més determinants de la nostra història. Atesa la vàlua literària, tant de Riber com de Maria Antònia Salvà, la seva col·laboració, a voltes entusiàstica, amb els colpistes, canta més que la de molts d’altres. Cal remarcar-ho, perquè en realitat va ésser el món literari mallorquí en bloc -descomptant algunes excepcions conegudes de tothom-, qui va donar suport a un cop d’Estat que ens qüestionava llibertat, identitat i llengua. I la represa, a la postguerra, va fer-se de la mà de la mateixa gent que, d’una manera tèbia o compromesa, col·laborava amb la Dictadura. Aquesta realitat, mala de pair i sovint oblidada en evitació de digestions feixugues, no s’ha quedat en una anècdota, sinó que ha condicionat la forma d’interpretar el país del catalanisme militant. Vulgues no vulgues, els trenta anys darrers de vida política i social mallorquina no s’entenen si no és explorant en els plecs, dissimulats, d’aquesta època.

Diari de Balears (9-III-08)

Els escriptors catalans i el feixisme: Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber, Llorenç Villalonga, Joan Estelrich…

Per Miquel López Crespí , escriptor

El 1955, editat per l’Editorial Moll, sortiren a la llum unes memòries de Maria Antònia Salvà amb el títol Entre el record i l’enyorança . Aquest llibret és molt important per a conèixer a fons la vida i especialment les condicions socioeconòmiques que possibiliten l’obra d’aquesta poetessa de l’Escola Mallorquina. Dos capítols són essencials.

Com explica la GEM parlant de la poesia de l’autora que ens ocupa: “El paisatge, tractat autònomament i des d’un punt de vista idíllic, esdevé objecte d’atenció constant i és, sovint, el reflex del seu món interior. Hi és palesa una religiositat profunda”. Constatar, per boca de la poetessa, quines eren les condicions de vida de la gent que feia feina en les possessions mallorquines de finals del segle XIX i començaments del XX ens permet copsar -per contraposició- on se sustentava el seu amor pel paisatge, aquesta “visió idíllica” de la terra de la qual estaven imbuïts els propietaris.

El “motor”, la “màquina humana” que en aquella època creava i produïa la riquesa de què fruïen els senyors, eren, com molt bé explica Maria Antònia Salvà, “els missatges llogats per tot l’any i els jornalers contractats a tant el jornal, pel temps que fossin necessaris”. Alhora, els missatges se subdividien en parellers (llauradors que menaven cada un un parell de bísties per la conró de les terres) i guardians (els qui tenien al càrrec les guardes del bestiar).

A les propietats de Maria Antònia Salvà hi havia també el pareller major, el pareller segon i el pareller tercer, que menaven els respectius parells de mules. S’hi afegia encara un altre pareller, el del cavall i l’ase (sementals) i encara el bover, que menava un parell de bous; total, cinc parellers d’arada, que, com ens explica la poetessa, “bé s’havien de mester pel cultiu dels amples sementers de conradís”.

Venien llavors els guardians: l’oguer, el mosso de l’oguer, els pastors (del bestiar de llana), o sia, el de l’esplet, el de la bassiva, el porquer; total, cinc guardians. “I encara el garriguer, el moliner, que era també l’hortolà, el volando (o sia, un allot al servei de tothom) i la criada”.

Aquestes excellents condicions per a la feina intellectual permeten que la nostra poetessa basteixi diversos llibres que sintetitzen la seva experiència estètica. Parlam d’obres com Poesies (1910), Espiques d’Or (1926), u>El retorn (1934), Llepolies i joguines (1946), Cel d’horabaixa (1948), Lluneta de pagès (1952), etc, etc.

En el capítol que comentam (“Missatges”), M. Antònia Salvà conta com la soldada als missatges es pagava el dia de Sant Miquel i quan, els dissabtes horabaixa, afaitats i mudats amb la roba neta, marxaven cap a casa seva, “se’ls donava a cada un pa”. Es curiós constatar això: “Els pans que es donaven als missatges eren més grossos que els dels jornalers”. Per les festes de Nadal es lliurava a cada un dels missatges dos pans de blat, un pa de xeixa, una coca bamba i una pesada de carn. A les criades se’ls donava, a més, una coca de torró i un paquetet de neules.

No és gens estrany, doncs, que una bona part de la intellectualitat tradicional mallorquina, amb unes arrels socials d’explotació de la pagesia com la de la gran propietaria abans esmentada, en esclatar la sublevació militar el juliol de 1936, sapigués de seguida quin era el bàndol que defensaria els seus interessos econòmics. Com explica l’historiador Josep Massot i Muntaner en el seu llibre Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950) (pàgs. 160-161): “Maria Antònia Salvà fou addicta al Movimiento des del primer moment, en tant que, com a catòlica i conservadora, hi veia la salvació de l’anarquia republicana, suggestionada fàcilment per la propaganda ‘nacional’, que insistia només en la persecució religiosa i en el caos de la zona ‘marxista’.

‘El desembre de 1936 escriví una poesia humorística, El meu ‘Copeo’, arran d’una malaltia que l’obligava a fer règim durant les festes de Nadal, i no hi mancava una allusió a Franco, ‘el General / de l’Espanya una’:

‘Benhaja el mortal

que avui per sa boca

pot tastar sa coca

del temps de Nadal;

que a mi, amb el meu mal,

per no estar dejuna,

patorrat em cal

de farina bruna

Farineta bruna,

oli sense sal…

Visca el General

de l’Espanya una!

Farineta bruna,

oli sense sal,

això és lo que em cal.

Visca el General!’



‘Durant tota la guerra, Maria Antònia mantingué la seva adhesió a Franco, com demostra la seva correspondència i el pròleg en castellà que el 1938 posà a las Poesías del seu parent Lluís Ripoll i López, mort l’any anterior al front del Jarama”.

Un altre cas de flagrant collaboració amb el feixisme és el de Llorenç Riber i Campins. Ho explica amb molt de detall Josep Massot i Muntaner a Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950) . A les pàgs. 165-166, escriu: “Però aviat envià [Llorenç Riber] articles a la revista falangista de Mallorca, Aquí estamos, collaborà des del final de 1938 al Servicio Nacional de Prensa -lliurant treballs al ‘semanario para el extranjero’ del Servei- i publicà altres articles a la premsa de Palma… Tot plegat fou suficient perquè un article anònim de la Gaceta Regional de Salamanca arran de La Liberación de Cataluña, en cantar les absoltes de la cultura catalana, es referís amb elogi a l’actitud de ‘normalitat nacional’ riberiana: “…hoy se salvan los que en Cataluña han mantenido o han cabado por seguir una línea de normalidad nacional: Eugenio d’Ors, José Pla, Ferando Valls [Taberner], Lorenzo Riber…'”.

Actituds com les de Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber, els germans Villalonga, etc., són les ajudaren al feixisme a mantenir durant dècades el poble mallorquí -i concretament la dona mallorquina- en una situació d’endarreriment social i cultural del qual només ha començat a sortir a ran de l’embranzida turística. Aquesta embranzida, amb totes les seves contradiccions, amb el terrible cost d’haver destruït, en bona part, la nostra terra -la famosa balearització-, ha permès, emperò, rompre el cicle de la misèria que des de temps immemorial era el pa nostre de cada dia de les nostres classes populars. Recentment, Gina Garcías (Palma, 1954), investigadora i periodista, ha estudiat aquesta problemàtica. Gina Garcías ha publicat (entre d’altres llibres) Calvià, del verde al azul , en collaboració amb Sebastià Verd; i diversos estudis sobre la situació de les dones, com Mallorquines d’avui (1982), La desigualtat en xifres (1993), Les mallorquines d’avui (1987), Ramón Aguiló (1996), etc. Sincerament crec que no s’ha fet justícia amb una obra com Les mallorquines d’avui . Aquesta és, pens, una de les aportacions més importants al coneixement de la dona illenca que s’han escrit en els darrers temps. Saber que més del setanta-u per cent dels analfabets mallorquins són dones i que, en canvi, menys d’una tercera part dels titulats superiors pertanyen al sexe femení, és important per a copsar en tota la seva amplitud la problemàtica de la dona. Personalment -ara que estic enfeinat en la redacció de la cinquena part de L’Antifranquisme a Mallorca (1950-197O) -, el capítol “L’educació de les mallorquines” (pàgs. 11-20) m’ha servit moltíssim per a copsar el nefast paper de l’església en el retardament del procés d’incorporació de la dona a l’activitat pública.

En acabar la guerra que la dreta feixista ordí contra el poble treballador (1936-1939), és a dir, a començaments dels anys quaranta, un 23 % de la població adulta mallorquina era analfabeta; d’aquest percentatge, un 28 % eren dones. El 1950 els analfabets eren el 17 %, entre els homes; la xifra d’analfabetisme entre les dones continuava en el 28 %. L’autora analitza a fons el procés pel qual el feixisme i l’Església Catòlica a Mallorca s’uneixen per a continuar mantenint la dona en el seu paper clàssic de submissió, tot negant-li l’escola i el coneixement. Aquesta política feixista i clerical (defensada a fons per intellectuals reaccionaris del tipus Llorenç Riber, Miguel i Llorenç Villalonga, la mateixa Maria Antònia Salvà, Joan Estelrich -secretari de Cambó, agent del franquisme-… ha portat com a conseqüència que, avui dia, més del setanta per cent de les mallorquines en edat de treballar romanen encara recloses en l’estreta funció de mestresses de casa, no arriben al deu per cent les que participen en política i molt poques tenen un lloc rellevant en la vida social, econòmica i cultural de les Illes. De l’any 1939 fins a començaments dels setanta, franquisme i clergat dificulten l’accés de la dona als instruments de coneixement (escola). Es tractava, per al feixisme i el nacionalcatolicisme, de conformar la dona en el paper “històric” de mestressa de casa. Com explica la nostra investigadora: “Les mallorquines que avui són adultes i que pogueren assistir a l’escola, varen anar majoritàriament a centres religiosos en què rebien un programa d’estudis distint al dels centres masculins i orientat a mantenir-les en el mateix paper que havien representat les seves mares”. És el paper concret representat per matèries com les “labores del hogar”, la “formación cívico-social” o, fins i tot, assignatures especialment programades per a elles com l’Educació Física, el Dibuix o les “Lecturas recomendadas“. També, des de la trona, l’escola o el receptor de ràdio, el franquisme i el clergat varen difondre la imatge del “modelo de mujer española”. El conreu de l’oració substituïa el de la ciència. En temps de la República i la guerra, els rojos havien comès l'”error” de “masculinitzar” la dona (és a dir, d’incorporar-la a la producció, a l’ensenyament, a la política, a la cultura, en definitiva).

Miquel López Crespí

