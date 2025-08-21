Literatura a Mallorca entre dos mil·lennis Miquel Àngel Vidal21/08/25 11:05

…escriptors de l’anomenada Generació dels 70 (Miquel Ferrà i Martorell, Antònia Vicens, Jaume Pomar (†), Antoni Lluc Ferrer, Gabriel Janer Manila, Guillem Frontera (†), Joan Guasp, Llorenç Capellà, Antoni Vidal Ferrando, Biel Mesquida, Maria Antònia Oliver (†), Miquel López Crespí, Valentí Puig…), en general continuaren la seva trajectòria amb vitalisme i excel·lència 0
La sensació que hom té avui en dia de la literatura és que l’arbre del davant és tan gruixut que de cap manera es pot veure el bosc, que és impossible tenir perspectiva suficient per abastar un territori tan ampli i amb tantes publicacions anuals (el 2023, el darrer del qual tenc dades, sols a les Illes Balears es publicaren un total de 1086 llibres), fins i tot a una literatura restringida com és la catalana. Resulta una quimera poder estar al dia del fet literari. Primer, perquè actualment es publiquen desenes de llibres cada dia en català (i una bona part són de caràcter literari) i ni la crítica ni el públic en poden tenir una visió més que superficial i reduïda. Segon, perquè aquesta visió superficial i reduïda ve controlada per les grans editorials del Principat (tot i ser petites respecte a altres llengües) tant per la comercialització i distribució com pel màrqueting i influència en els mitjans de comunicació, mentre que les editorials petites s’han de conformar, en general, amb les miques, si és que en queden. Tercer, no hi ha vasos comunicants entre la difusió de les obres publicades en editorials valencianes (i més encara en les illenques) i les publicades en editorials del Principat: les de fora tenen molt més difícil (per no dir gairebé impossible) arribar al mercat de Catalunya i, en canvi, als escriptors catalans els és més fàcil arribar al mercat valencià o balear.
Una conseqüència de tot això és la sensació que, excepte uns pocs autors, la majoria d’escriptors mallorquins queden sepultats entre l’allau de novetats i ni la crítica ni el gran públic en coneixen l’existència o difícilment accedeixen a les seves obres.
I una altra és que la sobreabundància literària atabala els crítics i estudiosos que, si no pequen d’autoindulgència, han d’admetre que es veuen desbordats, incapaços de triar entre tanta oferta, i es posen en mans del circuit comercial o d’afectes. De fet, n’hi ha ben pocs que gosin a fer, com era habitual en èpoques pretèrites, una panoràmica de la literatura catalana a partir de la darrera dècada del segle XX i menys encara del primer quart de segle XXI. Jo tampoc no em veig amb coratge de fer-ho amb tota la literatura produïda en català, però m’arriscaré a l’àmbit de Mallorca, amb els escriptors nascuts des de 1930 fins al final de la Dictadura, que és el màxim que puc arribar a conèixer (i potser ni així), i faré també una pinzellada de les darreres promocions. Vagin per endavant les meves disculpes si em deix algun nom transcendent sense incloure aquí, però pensau que no està en el meu ànim ser exhaustiu. D’una banda, és lògic que en tot llistat s’oblidin alguns noms, i d’altra, com he dit abans, resulta impossible conèixer tota la producció de la literatura illenca.
En els anys 90 i principis del 2000 encara van seguir publicant autors nascuts poc abans o durant la Guerra Civil (Miquel Àngel Riera, Baltasar Porcel, Bartomeu Fiol, Alexandre Ballester…, que en l’actualitat, lamentablement, ja són cadàvers exquisits), si no obres cabdals, sí que arrodoniren la seva producció; escriptors de l’anomenada Generació dels 70 (Miquel Ferrà i Martorell, Antònia Vicens, Jaume Pomar (†), Antoni Lluc Ferrer, Gabriel Janer Manila, Guillem Frontera (†), Joan Guasp, Llorenç Capellà, Antoni Vidal Ferrando, Biel Mesquida, Maria Antònia Oliver (†), Miquel López Crespí, Valentí Puig…), en general continuaren la seva trajectòria amb vitalisme i excel·lència; i els que van néixer cap al mig segle i fins a 1960 (Miquel Mas Ferrà, Bernat Nadal, Xesca Ensenyat (†), Àngel Terrón, Joan Perelló, Lluís Maicas, Víctor Gayà, Rosa Planas, Andreu Vidal (†), Guillem Rosselló Bujosa…), que en aquests anys començaren a treure el cap o a tenir certa repercussió.
En el centre de la darrera dècada del segon mil·lenni i les dues primeres del tercer hi ha la Generació de 2000 (que també podria tenir altres noms grandiloqüents com «Generació d’inicis de segle XXI» o «del nou mil·lenni») que són autors nascuts abans de la mort de Franco (entre 1961 i 1975). Els trets comuns són:
—No hi ha una efemèride concreta, però l’any 2000 (i, sobretot, el canvi de segle i de mil·lenni) és una important frontera temporal psicològica que tots tenen present.
—Van viure la infància o l’adolescència a la Transició (1975-79) i la majoria d’edat els agafà a tots ja en plena època democràtica.
—Tots tenen estudis superiors i la majoria universitaris.
—Gairebé tots són narradors, encara que conreen altres gèneres (poesia i teatre) i solen publicar amb certa regularitat.
—Han obtingut nombrosos premis literaris i, al caliu d’aquests, han editat part de la seva producció.
—Han estat traduïts a altres llengües.
—Són eclèctics quant a gusts literaris, però coneixen la literatura catalana moderna i estan en sincronia amb la literatura que es fa a la resta del món, sobretot amb la literatura europea i americana.
—Són col·laboradors habituals en premsa.
—Paradoxalment una les característiques més acusades d’aquests autors és no tenir consciència de pertànyer a cap promoció. No hi ha revistes ni actes comuns ni tertúlies, sols algunes antologies. Tot i certes relacions amistoses, impera l’individualisme. Cadascú va a la seva i se les arregla com pot.
—Tenen propensió al realisme (amb matisos). Tot i usar gèneres, temàtiques i formes molt diverses, a les seves obres, en general, hi ha una crítica a la realitat social i cultural de Mallorca, al món del turisme i a la transformació urbanística de l’illa. També els conflictes individuals i l’intimisme en són notes dominants.
El primer autor en destacar de la generació fou el malaguanyat Gabriel Galmés (1962-2002). Formen part d’aquesta promoció per edat: Maria de la Pau Janer, Neus Canyelles, Miquel Àngel Vidal, Miquel Bezares, Sebastià Perelló, Miquel Àngel Llauger, Josep Lluis Aguiló, Sebastià Alzamora, Albert Herranz, Joan Pons Bover, Pere Joan Martorell… Els escriptors d’altres terres de parla catalana dins aquests paràmetres temporals intuesc que compleixen les mateixes característiques o similars, però no em veig capaç ni per lectures ni per coneixements de fer-ne una catalogació.
A partir d’aquí, entre els escriptors nascuts en el darrer quart de segle XX (entre els quals hauria d’incloure a Pere Perelló i Nomdedéu, tot i haver nat el 1974, per afinitats estètiques i d’amistat), amb major proporció de poetes, puc citar alguns autors de relleu, com Pau Vadell, Pere A. Pons, Jaume C. Pons Alorda, Lucia Pietrelli, Carles Rebassa, Melcior Comes, Jaume Miró, Llucia Ramis, Laura Gost, Sebastià Portell, Emili Sánchez-Rubio, Antònia Massanet…, però he de reconèixer que em perd al laberint i que de la majoria sols en conec alguna obra però no la trajectòria. Com dic, l’arbre és molt gruixut.
