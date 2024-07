L´esquerra oficial i la consolidació dels borbons, la “sagrada unidad de España” i el capitalisme

La qüestió nacional a les Illes i el PSOE (pàgines del meu dietari)

Aquestes setmanes [juliol de 2002] hem pogut gaudir d’un interessant debat referent al PSOE i la qüestió nacional a les Illes. Josep Moll Marquès ens volia fer creure que el zapaterisme espanyol (i abans, el felipisme) defensaven el dret d’autodeterminació dels pobles o que havien estat a l’avantguarda del nostre deslliurament nacional lluitant per aconseguir més quotes d’autogovern per a les Illes. L’article de Miquel Àngel Maria Ballester “El PSOE i el nacionalisme” (El Mundo-El Día de Baleares, 8-VII-02); el de Llorenç Capellà titulat “Nacionalisme i psocialisme” (Diari de Baleares, 9-VII-02) el del diputat del PSM Antoni Alorda Vilarrubias “Els ‘nacionalistes’ del PSIB-PSOE” (Diari de Baleares, 9-VII-02), el de Joan Pericàs “La Qüestió…” (El Mundo, 11-VII-02) i els que han escrit Joan Mir, Nanda Ramon i Joan Marí han ajudat a deixar les coses en el seu lloc.

Tot plegat coincidia amb la trucada d’un amic editor que em demanava si podia fer-li arribar algun original meu referent a la qüestió nacional a les Illes. De cop i volta m’he adonat d’una situació paradoxal ja que, de no reunir en alguns llibres el nombrós material que tenc dividit en centenars d’articles, estudis i llibres d’assaig, potser s’anàs oblidant la lluita i les aportacions teòriques i/o pràctiques dels intellectuals que hem lluitat -i lluitam- per una constitució autènticament democràtica que reconegui el dret dels pobles a l’autodeterminació i la possibilitat de federar comunitats autònomes. El confusionisme escampat per articles com els del senyor Moll m’ha fet constatar que, de no anar vius, els que hem lluitat de veritat per aquestes idees aviat podríem ser esborrats del mapa per aquells que sempre han claudicat davant els poders fàctics (la recent història de la transició és l’exemple més evident que podem recordar).

L’acció política concreta (militància dins les organitzacions que portaren -i algunes porten encara!- al coll la lluita per l’autodeterminació i el socialisme), el combat polític i cultural en defensa dels nostres drets nacionals res no signifiquen davant l’embranzida propagandística dels que solament empren la paraula “nacionalisme” en el marc del més barroer electoralisme. Però així van les coses i mai no s’ha d’esperar cap mena de reconeixement per la coherència en la defensa de determinats principis democràtics. Vegeu el pagament fet a Gabriel Alomar, Joan Fuster o a l’escriptor Manuel de Pedrolo. El silenci i el buit més vergonyós és el premi que sempre han tengut els intellectuals que nosaltres admiram. Res no importa a la colla d’oportunistes i menfotistes que ens encercla l’exemple ètic i la decidida actuació en defensa dels nostres drets nacionals i socials de Manuel de Pedrolo, Gabriel Alomar, Joan Fuster, Llompart de la Peña….

En el llibre d’assaig No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc, 2001) i en previsió d’un possible llibre fent referència a la qüestió nacional, ja havia anat deixant indicis que servissin de “guia” per aquest hipotètic editor interessat en sistematitzar els meus treballs referents a la qüestió nacional.

En el capítol del llibre abans esmentat titulat “L’abandonament de la lluita per l’autogovern” (pàgs. 209-216) informava d’on es podien trobar alguns d’aquests treballs (no tots!) publicats en temps de la transició. Deia en aquest capítol: “Com ja he explicat en un altre capítol, a ran d’unes xerrades amb Llompart de la Peña vaig decidir -a part de la meva lluita estrictament de militant dins l’OEC- portar una mica ‘la guerra pel meu compte’ i provar d’utilitzar els mitjans que la premsa oficial podia oferir-nos. I així, quan pareixia que -obtingudes les respectives poltrones institucionals- s’havia oblidat la lluita pel nostre redreçament nacional, vaig escriure nombrosos articles denunciant la maniobra reformista de la transició i el silenci dels parlamentaris elegits a les Illes, envers tot el que es referia al combat per l’autodeterminació i l’autogovern. Entre d’altres, els treballs més destacats en aquest sentit que vaig anar signant foren els següents: Autonomía: la lucha contra un silencio (Última Hora, 15-II-78); Els altres callen… Autonomies: al gust d’UCD (Baleares, 25-II-78); Nuestras enmiendas al Proyecto Constitucional (Baleares, 5-III-78); Al Sr. Antonio Ensenyat (Última Hora, 11-III-78); Autonomía de Baleares y Pitiüsas (La Voz de los Trabajadores, III 78); Per l’Autonomia (Baleares, 18-IV-78); Autogovern i estatut (a la secció ‘La Columna de Foc’ del diari Última Hora, 22-4-78); En defensa de la nostra nacionalitat (en la secció ‘La Columna de Foc’, Última Hora, 5-V-78; La Constitució: greus limitacions per l’autonomia (secció ‘La Columna de Foc’, Última Hora, 13-V-78; El gonellisme d’UCD (Baleares, 4-V-78); UCD: La dreta centralista de sempre (Baleares, sense data); Per una constitució autènticament democràtica (Baleares, 16-V-78); Mallorca: clamor contra UCD (La Voz de los Trabajadores, 15-VII-1978); El fascismo en Mallorca (La Voz de los Trabajadores, 1-VI-78); En defensa de una constitución auténticamente democrática (escrit meu però signat per l’Oficina de Premsa de l’OEC, Baleares, 20-VII-78); La situación política actual (Baleares, 7-VI-78).

‘Com he dit abans, alguns d’aquests treballs varen ser comentats i discutits amb Josep M. Llompart en el seu despatx de l’Editorial Moll, en el carrer Torre de l’Amor, núm. 4, on anava a lliurar-li el material per a ‘ La Columna de Foc ‘. Dies inoblidables, aquells, quan encara les traïdes i les renuncies no s’havien consumat a fons i, amb certa illusió, podíem imaginar que amb esforç i persistència podríem anar redreçant la situació a què ens abocaven els partits que ajudaven la reforma del sistema”.

Cal recordar que, la redacció del llibre Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984, 2000) i el d’assaig No era això: memòria política de la transició ja anaven enfocats en la línia de recuperació de la nostra memòria històrica. Cultura i antifranquisme conté nombrosos capítols que permeten visualitzar a la perfecció la història de la creació de les bases polítiques i culturals del futur nacionalisme d’esquerres a les Illes. Que jo recordi, no teníem el PSOE al nostre costat ni en els anys de la lluita per una Constitució autènticament democràtica, ni en els anys vuitanta, quan lluitàvem per un Estatut “via 151”. Com molt bé explica el diputat Antoni Alorda, ja fa més d’un quart de segle que sempre ensopegam amb enteses PP-PSOE per barrar el pas al nostre autogovern. Perfeccionar el disseny de l’Espanya autonòmica és l´únic que ha fet el partit del senyor Moll (això i coses molt més tèrboles de les quals ja han parlat durant anys i més anys els mitjans de comunicació). Crec que ja ho vaig escriure en un altre article: el “nacionalisme” no és qüestió de paraules ni de sermons. És tracta d’una pràctica militant i de fets concrets. I els fets concrets del felipisme o del zapaterisme no han anat mai en direcció d’augmentar les nostres quotes d’autogovern i, manco encara, de lluitar pel dret democràtic a l’autodeterminació de les nacions.

Miquel López Crespí

Actualment hi ha una forta polèmica damunt qüestions històriques. Tot ha vingut motivat per un escadusser informe de la “Real Academia de la Historia”. Molta gent es demana per l’origen autèntic de l’actual batalla política. En el fons, el debat que el PP ha obert en el front de l’ensenyament (i, per tant, en el de la ideologia i de la cultura, en el de la història i la filosofia) no es pot deslligar dels resultats de la transició espanyola. És evident que ens trobam amb sectors nostàlgics de “la España eterna”, aquella Espanya imperial que ens ensenyaren els professors atemorits per falangistes i la Gestapo del règim (la Brigada Social). Recordem que, després de la victòria del nazifeixisme en la guerra civil, la majoria de mestres, professors liberals, republicans, socialistes, quan no van ser executats van haver de marxar a l’exili (penseu solament en la gran quantitat d’intellectuals que hagueren de reorganitzar la seva vida a Mèxic). Aquí, en el desert assolat per la repressió, només hi restaven els fidels amants de la maniquea història imperial (El Cid, Don Pelayo, Els Reis Catòlics, aquell “Imperio donde no se ponía el sol”, el món de Carles I, Felip I –que ells anomenaven Carlos V i Felipe II- i, no hi mancaria més, Felip V!). Ara bé, la batalla ideològico-cultural de la dreta contra l’esquerra en el camp de la història no és tan sols “nostàlgia imperial”. Ni molt manco! Si no ens fixam atentament com anà la transició, sobre quins pactes i renúncies (històriques, polítiques, culturals) es va aconseguir que l’esquerra oficial arribàs a l’usdefruit de les poltrones institucionals, haurem entès poca cosa del combat del present. Recordem que l’esquerra oficial aconseguí la seva legalització (per part dels sectors franquistes reciclats) a costa d’abandonar els seus signes d’identitat històrica, és a dir, al preu de renunciar al marxisme, a les tradicions republicanes (s’acceptà de seguida la monarquia). En el fons, aquestes renúncies significaven enterrar quasi un segle i mig d’història liberal de l’Estat espanyol. Igualment s’abandonà la lluita democràtica per l’autodeterminació i la possibilitat de federar comunitats autonòmes… Acceptant els antipopulars Pactes de la Moncloa, desactivant el moviment obrer (abandonant les pràctiques de democràcia directa, acceptant la divisió sindical, posant sordina a celebracions republicanes, cada vegada més silenciades, no em parlem de servar la memòria de la guerrilla antifeixista!), els poders fàctics trobaven en una esquerra amnèsica (per conveniència) el millor aliat per a conservat l’essencial del sistema. Aquesta era la primera batalla que havia de guanyar el poder abans de passar a noves fases de la seva ofensiva. La batalla en el camp de la història, el que estam veient en el present, es deixava per a més endavant, quan la primera etapa del pla es consolidàs.

En els anys 76-77 el que era més important era la desactivació de tots els continguts anticapitalistes del moviment obrer i popular. Rompre la columna vertebral, unitària, dels treballadors, els estudiants, els sectors professionals antifeixistes… Es tractava de consolidar la monarquia, enterrar la memòria republicana dels pobles de l’Estat (la pretesa esquerra renuncià de seguida a demanar un referèndum que servís per a conèixer la voluntat popular quant a la qüestió de monarquia o república). Felipe González protagonitzà aquella farsa de sortir del PSOE fins que l’organització no abandonàs el marxisme. Santiago Carrillo, la plana major del PCE, feren el mateix dins del seu partit. Són els anys en els quals els poders fàctics deixaren en mans del PSOE i del PCE tota la feina bruta d’anar acabant amb la història republicana, nacionalista, antisistema, dels sectors populars. Els partits de l’esquerra revolucionària són criminalitzats de forma permanent i són presentats com a “agents de la policia política franquista”. En una data tan recent com el mes d’abril de 1994, la plana major del PCE, en un furibund pamflet contra l’autor del llibre que teniu en les mans, encara s’atrevia a dir que els revolucionaris havíem treballat per a la policia política de Franco, per al “franquisme policíac”! I ho signaven públicament sense cap mena de vergonya!

Tot això és tan evident que fa uns mesos un equip d’historiadors, escriptors i estudiosos del moviment obrer signaren a Barcelona un famós manifest titulat El combate por la historia en el qual s’aprofundeix en els elements que he senyalat una mica més amunt. Destacats intel·lectuals com Jerónimo Bouza, Antoni Castells, Chris Ealman (de la Universitat de Cardiff), Carlos García Velasco, Ramon Molina, Abdy Durgan (assesor històric de la pellícula “Terra i Llibertat”), Antoni Jutglar, Eduard Pons Prades, Rafel Mestre (Fundació “Salvador Seguí” de València), Mary Low (autora en 1937 de Red Spanish Notebook), Baltasar Palicio (historiador), Reiner Tosstorff (historiador), Assumpta Verdaguer (Centre de Documentació Històrico-Social) i qui signa aquesta introducció… (hi ha centenars de signatures més, revistes històriques, ateneus, centres de documentació històrics) s’han posat a la tasca de recuperar munió d’esdeveniments soterrats en temps de la transició tant per part del poder com per bona part d’oportunistes que acceptaven l’ocultació còmplice, la mentida, la tergiversació més barroera. Són els dirigents polítics d’aquesta esquerra covarda, els “intel·lectuals” al seu servei els que han anat silenciant durant prop de vint-i-cinc anys els aspectes més conflictius del moviment obrer (minusvaloració del moviment anarquista, del POUM, oblit dels Fets de Maig de 1937, de la guerrilla antifeixista…). Són els mateixos que, en temps de la transició (i en l’actualitat!), criminalitzant permanentment el marxisme, l’anarquisme o el cristianisme revolucionari, han fet tot el possible perquè s’oblidàs la combativa història dels pobles de l’Estat. Són els culpables de l’amnèsia permanent, de la marginació de tot fet històric que no servís per a consolidar el nou estat sorgit dels pactes de la transició.

Per tant, com dèiem, els centenars d’historiadors i intel·lectuals que hem signat a Barcelona el manifest Combate por la historia no ens hem d’estranyar que, una vegada que s’ha acomplert la primera part (i la part més complicada) del pla de la reforma i modernització del règim sorgit de la dictadura franquista, ara es vulgui fer la passa final. Acabada la feina bruta dels servils (vint-i-cinc anys de tergiversacions amagades rere preteses “cientificitats) arriba el moment de la “Real Academia de la Historia”. Res que ens véngui de nou. Cap cosa no esperada de fa temps. La “Real Academia de la Historia”, els poders fàctics que hi ha el seu darrere, només proven de recollir els fruits sembrats en dècades manipulació intencionada. Ja no existeix una esquerra combativa com en els darrers temps de la dictadura, ja no surten a Catalunya un milió de persones demanant l’autodeterminació ni les vagues generals unitàries del moviment obrer i popular no posen el perill el sistema (Vitòria l’any 1976, per exemple)… Cohesionat políticament l’Estat, derrotades les possicions rupturistes i revolucionàries en la transició, ara és el moment d’aquest atac final en el camp de la història, la cultura, la filosofia. El Cid cavalca de nou! El Cid, i les tropes de l’Emperador Carlos V contra comuners i agermanats; els requetés del segle XIX contra els hereus de la Constitució de Cadis de 1812; les tropes de Franco contra nacionalistes, marxistes i republicans de totes les tendències. El document de la “Real Academia de la Història”, el decret d'”Humanidades” que serà aprovat properament pel Parlament de l’Estat, serà simplement la darrera batalla de la transició.

Miquel López Crespí