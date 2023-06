Les Illes i la restauración borbònica (la “transició”)- La primera manifestació legal.

Era per l’abril del setanta-sis. Dins del món obrer i els grups d’esquerra de les Illes covava de feia temps el desig de demostrar a les clares la creixent força de la revolta. El fraguista duc de Maura (el governador Civil, que havia substituït el feixista de Fuerza Nueva Carlos de Meer), anava amunt i avall, amb les restes del desprestigiat sindicalisme vertical -l’enfangada herència de Solís-, per a impedir una vaga d’hosteleria i una mobilització que podria arribar a tenir serioses implicacions polítiques.

Record que a començament del `76, després dels problemes amb la llibreria “Logos”, passava una de les meves normals temporades de dificultats econòmiques. La política revolucionària no donava ni una pesseta! Ben al contrari, el poc que guanyaves fent feines ocasionals, ho havies de donar per a poder enllestir la propaganda o pagar els viatges per a dur la premsa del partit. Fer revistes clandestines i octavetes, pagar el lloguer dels pisos ocults on ens reuníem, feia perillar sempre el migrat pressupost de l’organització. Fou quan en Paco Monge -havíem col.laborat molts d’anys a les pàgines culturals de “Diario de Mallorca”- em digué que els sindicats verticals estaven organitzant uns cursets per a aturats. Seria una bona oportunitat per a connectar millor amb un sector del món obrer que, com a comunistes, ens interessava molt. Pagaven unes vuit o nou mil pessetes mensuals per a ensenyar de llegir i escriure els treballadors sense feina. En Paco em digué que era una oportunitat única per a guanyar unes pessetes i alhora -ell sabia que jo militava amb OEC- provar d’aconseguir camarades per al meu partit. Ell s’estimava més afavorir l’esquerra revolucionària o l’anarquisme que no pas els reformistes. El PCE ja ho tenia copat quasi tot i no volien esquerrans. Fou per l’ajut d’en Paco que vaig poder entrar a donar classes als aturats. Crec que també va col.locar en Basilio Baltasar, que en aquella època era un radical àcrata com ningú no es pot imaginar. Fins i tot als partits que érem partidaris de la Revolució Socialista ens considerava de dretes!

Aquella primavera vaig començar a donar classes de cultura general a l’antiga caserna d’infanteria de marina de sa Faixina. Uns mesos després ens traslladarien a unes cotxeres del final del carrer General Riera. Teníem cura d’un tres-cents o quatre-cents treballadors. Entre els mestres, abundaven els militants del PCE. Tots -membres del PCE, d’OEC o anarquistes- convertírem les classes en aules de formació política. Muntàrem seminaris damunt la història del moviment obrer, i al mateix temps aprovitàvem que ningú no ens controlava per anar explicant la línia dels respectius partits.

En Mateu Morro venia sovint, primer a l’antic quarter d’infanteria i després als locals de general Riera. Em portava material de les Plataformes Anticapitalistes i de l’OEC. Entre classe i classe, al bar de la cantonada, discutíem les tàctiques més adequades per a portar endavant la lluita dels aturats. La nostra companya Aina Gomila -del Comitè de direcció de l’OEC-, amb altres camarades del front obrer i diverses organitzacions d’esquerra revolucionària, participava en l’Assemblea d’Aturats que tants de maldecaps donava a les autoritats. En Basilio Baltasar aferrissat anarquista, pugnava amb el seu grup d’estudiants per “infiltrar-se” dins del moviment obrer. En aquell temps era tan radical que -ja ho he dit- considerava tots els que defensàvem el marxisme com a de dretes. Sempre ens sermonejava amb la mateixa cançó (parlava en foraster): “Partidos y sindicatos sois los condones de la revolución social”. Copiava les consignes del maig del seixanta-vuit. Però nosaltres ho sabíem que plagiava Cohn-Bendit, sense arribar a assolir mai la categoria del revolucionari alemany. Anys més endavant seria un dels revolucionaris que, amb l’ocupació de sa Dragonera, ajudaria a salvar-la de l’especulació capitalista. Un dia ens assabentàrem que hi havia muntada una manifestació del ram d’hosteleria per a forçar unes difícils negociacions amb la patronal. Era el moment que feia temps esperàvem per a poder demostrar a la burgesia i als buròcrates de les restes de l’aparat sindical de la dictadura la creixent força organitzativa del moviment obrer mallorquí. OEC, les Comissions Obreres Anticapitalistes, els diversos grups comunistes -inclòs el PCE- treballàrem activament preparant la convocatòria. El lloc de concentració seria El Molinar, prop del Portixol. Allà s’havien d’anar concentrant treballadors i militants. Foren dies d’una feinada intensa. Cada classe amb els aturats era un míting permanent. I cada treballador, un agitador que prometia portar més companys a la manifestació. A les cotxeres de general Riera, cada grup començà a organitzar els piquets que havien de pintar i defensar les pancartes. Record perfectament (els vaig fer una entrevista per a la revista “Cort”)- els homes de base que m’ajudaren en aquells dies d’esperança i lluita: Antonio Martín; José Campos Utrera; el marroquí Mohamed Fariki Ahmed; Ramón Jiménez Pérez; Antonio López; Miquel Tovar Palmar i molts d’altres, que, ben decidits, jugant-se la migrada subvenció que els donava el sindicat vertical, anaven a comprar pintura, paper, i, sense por, pintaven: “Llibertat Sindical”; “A Baix la dictadura de la burgesia!”; “Sindicato Obrero”; “Menos policia-más trabajo”; “Arriba los salarios-abajo los precios”. Era una època amb tantes esperances dins del cor de la gent que encara podíem pensar que una manifestació servia per a qualque cosa, que era una fita històrica en l’alliberament del nostre poble i de la humanitat.

De tot Mallorca anàrem convergint vers El Molinar. Amb poc temps el Portixol era un formiguer. Treballadors d’hosteleria venguts d’Artà, s’Arenal, Calvià, Palma Nova… Aturats, militants de tots els grups revolucionaris. Quan hi vaig arribar, amb companys de Comissions i Plataformes Anticapitalistes, ja hi havia en Pep Vílchez i en Paco Obrador. No em va agradar gens ni mica el que ordien. Amb els seus afiliats organitzaven el servei d’ordre de la manifestació. Sembla que en Paco Obrador havia pactat amb el governador un itinerari i unes determinades consignes. Fou la primera vegada que vaig copsar realment -en la pràctica- el que significaria el reformisme dins el poble. S’organitzaven per a fer la feina de la policia! Si hi havia consignes revolucionàries, ells provarien d’aturar-les o silenciar-les; si hi havia pancartes amb missatges no pactats, ells mirarien de llevar-les; si un grup de treballadors -com més endavant va passar- volien demostrar el rebuig al sindicat vertical feixista llençant els mobles de les oficines per la finestra, ells, els “condons de la revolució” -que deia en Basilio Baltasar-, serien els encarregats de protegir la propietat dels feixistes. Tot aquest control de la justa ira popular la feien amb el pretext de “no caure en provocacions”. No entenien ni volien entendre que, en la dictadura, l’única provocació era la mateixa existència del feixisme.

Aquell esperançador dia d’abril, el servei d’ordre no pogué rompre les pancartes del grups revolucionaris que havíem ajudat a convocar la manifestació d’hosteleria. Ni tampoc pogueren fer callar les veus. Partírem del Portixol i, per les avingudes, tothom, amb el puny alçat -malgrat el servei d’ordre repetia “no caigamos en provocaciones!”-, cridàvem fins a quedar afònics: “Volem sindicats obrers”; “A baix la dictadura de la burgesia!”; “Llibertats polítiques i sindicals per a la classe obrera!”. Els del PCE, la base que no entenia de pactes ni componendes, també deien, emocionats: “Aquí, se vé, la fuerza del PCE!”. I, nosaltres, per no ser menys, afegíem ben igual: “Aquí se sent la força de l’OEC!”. Supós que en Miquelet Tugores, amb els companys del PTE, deia quelcom de semblant. En Ramon Molina, del PORE, anava amunt i avall repartit les octavetes dels trotsquistes. Deixat darrera el bar Triquet, just quan passàvem per davant la casa de na Xesca Bosch, la vérem guaitant al balcó. Fou un esclat d’alegria. Ningú no va pensar que era la dirigent d’una força pactista. El nom històric del PCE encara tenia quelcom de connotació heroica -la guerra contra el feixisme- i tots, amb el puny alçat, la saludàrem com si anàssim a la conquesta del Palau d’Hivern o, fent costat a les Brigades Internacionals, partíssim vers la defensa del Madrid amenaçat per l’exèrcit de Franco i la Legió Còndor enviada per Hitler.

Hi havia una seu del vertical a la cantonada de Vía Alemania amb Comte de Sallent (just damunt les oficines d’Ibèria). Quan hi arribàrem, els ànims s’havien encalentit. Vaig veure en Pep Vílchez preocupat. No li agradaven les nostres pancartes ni les d’en Basilio Baltasar. El servei d’ordre del PCE va fer una pinya davant la porta d’entrada. Una massa ingent de treballadors, entre els quals em trobava, començàrem a cridar: “Feixistes, vosaltres sou els terroristes!” i “Espanya, demà serà republicana”. Més enllà es sentia “Dissolució forces repressives!”. El servei d’ordre, per a apagar les consignes, cridà: “Llibertat, Amnistia, estatut d’autonomia!”. I, en un determinat moment, la gent començà a espitjar i fer força per a entrar a les oficines del vertical. Moments abans, en Paco Obrador hi havia pujat per a lliurar una carta amb les reivindicacions del sector. Nosaltres volíem acabar amb l’arnat i podrit sindicalisme feixista, no pactar amb un organisme mort, en plena agonia. Vaig sentir: “Hem de tirar els mobles per la finestra!”. S’hi apuntà un grapat immens de companys. Vaig veure els aturats de la meva classe i la d’en Paco Monge. El moment era crític. Fou com hom va poder constatar tota la força de la demagògia infiltrada dins del moviment obrer. Monges i capellans que entenien la lluita revolucionària com un acte de caritat cristiana, no com una lluita a mort, eterna, permanent, entre explotats i explotadors. En Paco Obrador, ràpid, s’enfilà damunt d’una finestra i començà a sermonejar com un capellà predica al seu ramat d’ovelles: “(Compañeros! No caigamos en provocaciones que para nada nos sirven. Hoy hemos demostrado ante la patronal la fuerza de los trabajadores. No empañemos, con acciones irresponsables, esta jornada memorable. (Cumplido nuestro objetivo, volvamos a casa en paz!”. El discurs en defensa dels verticalistes continuà una bona estona. Provàrem de pujar les escales, però eren més de cinquanta els membres del servei d’ordre protegint les oficines dels feixistes. Al cap d’una llarga estona, tensa, dramàtica, la manifestació es començà a dissoldre. Nombrosos companys se n’anaven a casa amb llàgrimes als ulls. Hom comprenia que no hi bastaven les ganes de lluitar, l’esperit de combat. La burgesia tenia dins del moviment obrer i popular gent que la defensava de les envestides dels de sota.

Aquell dia -el de la primera manifestació permesa per les autoritats- vaig comprendre com seria de llarg el camí vers el nostre alliberament nacional i social. Els revolucionaris ens hauríem d’enfrontar amb molts d’enemics per a arribar a assolir els nostres objectius. Ens adonàvem que hi havia nombrosos partits pretesament d’esquerres que l’únic que feien era de dic davant el capitalisme, per a foragitar les onades populars. I els famosos “serveis d’ordre” muntats en teoria per a “protegir les manifestacions”, servien únicament per a estalviar feina a la policia. Sense quasi adonar-nos-en, els partits reformistes anaven convertint una part del treballadors en policies dels altres.

La lluita per finir definitivament amb les restes del feixisme esdevenia cada vegada més i més difícil