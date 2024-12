Les Illes i la novel·la històrica: El vicari d’ Albopàs

Barcelona en flames

Vivim encara sota les luctuoses notícies que ens arriben de Barcelona. La rebel·lió dels reservistes que no volien anar a la guerra del Marroc, la nefasta influència de mares i esposes dels soldats, han convertit la gran ciutat catalana en un camp de batalla amb centenars de barricades i tot d’esglésies i convents cremant. Tot plegat, com em comentava Miquel Costa i Llobera, un anunci de l’arribada de l´Anticrist, el terror de Marat i Robespierre, els salvatges parisencs de 1793 pugnant novament per tallar el cap de sacerdots i senyors i clavar-lo al capdamunt de llances i forques. L’Apocalipsi de sant Joan! Totes les profecies que sovint oblidam, portats pels nostres banals quefers quotidians!

Com ha estat possible arribar fins aquí? Què ens ha mancat per fer front al vendaval furient que agita els carrers i places de la capital de Catalunya? És encara el record de la pèrdua de Cuba i Filipines, els soldats morts en la defensa d´aquells bocins d´Espanya, el que ha reviscolat el caliu de la revolta? Com és possible que aquella societat que semblava en calma, de sobte esclati i llanci metralla arreu, avanci com un riu desbordat esbucant parets, envaint esglésies?

Fa tan sols onze anys que regressaven els sobrevivents de la guerra de Cuba. Havia anat a Barcelona per a conèixer personalment el bisbe de Vic, l´admirat Josep Torras i Bages. Qui no recorda les persecucions que va haver de patir en temps de la Revolució de Setembre de 1868 quan, perseguit i estant en perill la seva vida va haver de fugir a França? Mal vist per alguns sectors del clero, sempre ha estat una ment lúcida que ens ha servit de guia en els temps atziacs que ens toca viure. A la biblioteca, tenc en un lloc d´honor, el seu llibre El clero en la vida social moderna, que tant m´ha servit d´inspiració. El seu lema “Catalunya serà cristiana o no serà” és l´estendard que il·lumina les nostres conviccions. I ara, de cop i volta, tot es conjuga per acabar amb les tradicions del catolicisme que estima les nostres arrels i tradicions.

Sí, vaig poder veure, desfilant trists per la Rambla, el sobrevivents de la desfeta de Cuba. Tenc la seva imatge enregistrada a foc dins la ment. Prims, grocs, nafrats, esguerrats. Molta gent plorava en veure´ls desfilar desganats, sense forces per moure els peus. Vaig notar rampellades d´ira entre les dones que observaven la processó. Com si dins el cervell dels vianants que es miraven l´espectacle s´anàs congriant el desig de venjança, d´acabar amb el que per a la gentada era una expressió més de la follia de les nostres autoritats, portant a la mort els millors fills de la terra.

Per uns moments em vaig atemorir.

Talment copsar que algun fet poderós s´anava format en aquella Catalunya que tots consideràvem eternament cristiana, roca inamovible de la presència del missatge de Crist, del poder espiritual de Roma arreu del món.

Joan Maragall havia descrit aquell tràgic retorn en uns versos memorables que record a la perfecció.

Tornem de batalles, venim de la guerra

i ni portem armes, pendons i clarins;

vençuts en la mar, i vençuts en la terra,

som una desferra.

Duem per estela taurons i dofins.

Germans que en la platja plorant espereu,

Ploreu, ploreu!

[…]

De tants com ne manquen duem la memòria,

de lo que sofriren, de lo que he, sofert,

de la trista lluita sense fe ni glòria

d´un poble que es perd.

Germans que en la platja plorant espereu,

Ploreu, ploreu!

Les revistes modernes, per exemple Nuevo Mundo (entre moltes d´altres), tampoc fan res per apaivagar la situació. Nuevo Mundo sempre ha donat suport a la lluita contra els rebels del Rif, exaltant el valor de soldats i generals. Així i tot, mai no ha deixat de publicar fotografies esgarrifoses dels morts que hem tengut en nombroses batalles i assalts a les posicions espanyoles. És evident que les famílies que tenen soldats en aquelles planures quasi deshabitades es passen les publicacions provant d´esbrinar si aquell cadàvers envoltats de voltors són els fills estimats que marxaren a la guerra. Derrotes, horrors, que són hàbilment aprofitats pels anarquistes per crear confusió i confondre el poble humil.

Bastaran les nostres oracions, les pregàries de la bona gent, per aturar la descomposició social que ens amenaça?

Tanmateix, no sé per què ens estranyam. Tot és escrit a la Bíblia: la història de la humanitat, el present, el futur que ens espera en els anys propers, en els segles que encara resten fins a la Fi del Món. Com oblidar les ensenyances dels antics profetes que anunciaren la vinguda del Mesíes? Qui ha llegit els textos profètics d´Isaïes, Ezequiel, les pàgines del Pentateuc, els Proverbis, les cartes del Nou Testament adreçades als filipencs, romans, corintis, gàlates, efesis, no pot pecar d´ingenuïtat. Tot és escrit des dels segles dels segles.

Miquel Costa i Llobera posseeix un esperit massa sensible. A vegades pens que, tot plegat, és producte d´una vida tranquil·la, allunyada de les bregues d´aquest món. Sempre aviciat per la mare, protegit pel poder immens de la seva família, a Pollença. Aquella gran propietat de Formentor, un castell inexpugnable per a les misèries de la vida. En Costa, pobre, té una por immensa al temps que s´endevina tèrbol, imprevisible. Em diu que no acaba de copsar com, després de tants segles de devota devoció a l´Església, s´ha pogut congriar una revolta que fa tremolar els fonaments de la vida cristiana.

Quan arriba a Alpobàs en tren, abans de marxar cap a Pollença amb la galera que l´espera a l´estació, sol comparèixer per la rectoria per fer-me participar dels seus dubtes i vacil·lacions. Té por. Prega diàriament pel futur del nostre món, ple de certituds fins ara mateix, sacsejat pel baf malèfic que surt de l´Infern. Les mans li tremolen. Respira agitat després d´haver sentit les notícies que ens arriben de Barcelona. Un home com ell, poderós d´ànima, fort com un roure, ara camina com si fos una persona d´edat avançada, talment hagués envellit de sobte. Diu que s´ha posat cil·licis per veure si el seu dolor personal pot servir per apaivagar el desordre establert arreu. Sembla que aquestes setmanes ha minvat moltíssim la seva producció poètica.

–Joan, no em veig amb força per escriure cap vers. També la lectura em costa, és feixuga. On ha marxat la meva passió per bastir amb les paraules aquella bellesa que ens pot apropar a la divina perfecció? Jo volia bastir un petit monument al Senyor amb les paraules que hem heretat dels avantpassats. La bellesa ens apropa a Déu. Elevar la mirada a les altures. Copsar la força del vent colpejant els nostres arbres centenaris. Em demanava com trasplantar a la paraula els suggeriments dels colors de la nostra terra, del rocam que cau a les fondàries de la mar. I del roure, l´olivera muntanyenca que ha resistit el pas efímer de generacions de pagesos. És el poder de Déu reflectit en cada sortida i posta de sol, en el blau maragda de la nostra Mediterrània, encalmada alhora; feresta quan es despentina. Voldria descriure la pau dels antics habitants de l´illa, aquells primers pobladors dels talaiots, els foners que un dia va comprar Roma. En les nits d´insomni, cada volta més freqüents, més insistents, em costa recordar la vida pacífica d´un poble dedicat al conreu de la terra i la caça, lluny encara dels paranys de la societat moderna. Sí; em diràs que no podien gaudir de la felicitat absoluta, ja que desconeixen l´Evangeli, la paraula que ens fa lliures. Però em consola imaginar que vivien en completa harmonia amb la natura fins que arribaren els mercaders i soldats de Roma amb l´espasa i les monedes que compraren llur altiva voluntat. Però com ho pots fer amb estudiada calma, veient com Satanàs s´ha apoderat d´un poble que nosaltres sempre havíem considerat dòcil, amable, preocupat per aconseguir, mitjançant la resignació i el sacrifici, el paradís promès a les Sagrades Escriptures?

–Miquel, exageres! –li dic–. No crec que aquells pobles que admires i la vida del qual vols portar a la literatura fossin la societat ideal que imagines.

Em mira estranyat i alhora encuriosit.

Prov d´explicar-li el meu pensament.

–Tu saps molt bé com, des de sempre, m´han interessat les qüestions d´història i arqueologia, conèixer a fons el passat més remot de la nostra terra. Els pagesos ho saben i em porten tot el que troben quan llauren els seus camps: olletes i lluminàries romanes, els collars i utensilis trobats als talaiots, monedes àrabs i catalanes… Així, a poc a poc, lentament, amb paciència, he aconseguit muntar aquest museu que deixaré en herència a l´Ajuntament d´Albopàs. Però, pensa, reflexiona un moment lluny de la teva enfebrada imaginació.

Costa i Llobera em mira interrogant, esperant les meves paraules.

–Miquel… tu també has visitats els talaiots, has escrit poemes en el combat per recuperar mites i tradicions, la història de l´illa. O no has vist les àmplies i poderoses murades que els encerclen? Mira les Païses, per dir solament un nom, un indret que coneixes a la perfecció. Poderoses pedres de milers de tones mogudes a mà en aquella època pretèrita. Ni avui dia, amb la força dels motors, les podríem moure de lloc! Reflexiona. Ho feien simplement per passar el temps, per distreure´s quan no tenien cura dels ramats i l´agricultura? Què els movia a bastir aquelles imponents fortificacions? De què tenien por? Una murada només s´alça quan hi ha enemics al voltant, quan hi ha perill segur a la vora, quan l´essencial es protegir-se del que t´envolta.

Veig que Miquel Costa i Llobera mou el cap amb gest afirmatiu. Coneix molt bé la terra que trepitjam, la nostra història. Sap, sense cap mena de dubte, que no mentesc. Quantes excursions no hem fet plegats pels camins polsosos que porten fins a Artà, Costitx, Son Oms, Son Fornés…

Li vull arrodonir els meus pensaments.

Continuo.

–Parles d´una societat idíl·lica, feliç. No ho és tant quan has de bastir aquestes fortaleses de pedra enmig del camp o la muntanya. Tot plegat només significa que eren en guerra permanent. Que es vigilaven mútuament, que era una societat on t´havies de protegir d´aquesta manera per salvar la vida, protegir els teus de la rapinya i l´esclavatge. La subsistència era difícil. La terra per conrear alguns cereals, mala de cultivar. Tenien pocs estris de feina. Just començaven a saber treballar el bronze i el ferro. Més que res tenien cura dels ramats d´ovelles i vaques. No coneixien el torn, i els productes del fang els batien a mà, sense gaire decoració artística. Per això mateix defensaven els seus poblats amb les grans murades que sovint han sobreviscut fins els nostres dies presidits per un gran talaiot, una impressionant torre ritual que també servia de talaia per comprovar d´on podien provenir els enemics que amenaçaven aquella existència sempre en perill.

Li veig els ulls vidriosos, com si no hagués dormit en molts dies. Parla i alhora, de forma instintiva, acarona la creu d´or que sempre porta penjada al coll. Una creu, regal de la seva mare quan era infant, que estima més que qualsevol cosa d´aquest món.

El prov de calmar. Faig que la criada li porti una tassa de valeriana amb un poc de sucre natural, de canya. Les mans li tremolen i vessa el líquid sobre el blanc mantell brodat de la tauleta. Demana disculpes amb la mirada. No deixa de pronunciar paraules, a vegades, sense sentit. Passa dels esdeveniments de Catalunya a parlar dels llibres que té per llegir. M´explica que no pot concentrar-se en la lectura.

-Els llibres em cauen de les mans –afegeix, preocupat–. Sovint, a la nit, en el pis de Palma, he de deixar el volum a la tauleta de nit i, impulsat per una força misteriosa, vaig a les palpentes fins al despatx on tenc el Crist que m´il·lumina els dies, i caic agenollat davant la sagrada imatge. Em pas les nit resant el rosari, sense llevar-me els cil·licis de braços i cames. Potser és el dolor el que em manté despert. No ho podria endevinar en aquests moments. Em dominen imatges esborronadores, fantasmes sorgits de l´Avern. I si un dia trobam que la Mallorca que sempre hem conegut ha esdevengut un nou París en flames, una nova Barcelona i contemplam desfilades amb les banderes roges del socialisme anunciant futures desgràcies per a la humanitat?

Em mira fixament als ulls. M´interroga amb la mirada alhora que s´esplaia provant de comunicar-me els sentiments que el dominen.

–Vivim envoltats de problemes que no coneixien els nostres avantpassats. Aquesta munió de baralles, conflictes, disputes que ens encerclen: la qüestió d´Orient, la qüestió d´Àfrica, la qüestió militar, la qüestió econòmica, la qüestió política, la qüestió obrera, la qüestió religiosa, la qüestió social i mil altres qüestions que tenen el món embullat i en brega constant. Què podem fer des del nostre humil racó a l´Església per aturar el terratrèmol que ens sacseja implacable?

Com si la valeriana hagués actuat de forma ràpida i efectiva, not que l´agitació dels primers moments s´ha aturat. Miquel Costa i Llobera respira més calmat. Li ha desaparegut el tremolor a les mans. Em parla amb relativa tranquil·litat.

–Com aconseguir que la societat visqui de nou en pau, sense bregues ni revolucions? Crec que el nostre paper, el paper dels bons catòlics i del clergat, és summament important per fer que les aigües desbordades tornin al cau d´on sortiren en dies de tempesta. Restaurar l´antigua unió entre els cristians, l´honradesa dels costums, fer que regni l´ordre i la justícia, consolidar la moralitat entre totes les persones, ensenyar amb més força que mai el valor de la resignació davant l´adversitat.

Li agaf la mà per mostrar-li la meva solidaritat, el meu acord absolut amb paraules tan assenyades

–Sí, Miquel. Tens tota la raó del món. L´oblit dels més sagrats manaments de la religió és la causa principal dels moments de crisi que patim. Sense que la societat oblidi les absurdes idees que la porten a la guerra social no avançarem pel camí de la salvació. I si no bastàs l´oració, la predicació des de les trones de totes les esglésies del món, sempre en restarà el recurs del fuet i l´espasa.

Arribats en aquest punt de la conversa deixam de pronunciar paraules. Ambdós reflexionam sobre l´època que ens ha tocat viure. Els darrers raigs del sol de l´horabaixa travessen els vidres del despatx. Al jardí, les fulles dels arbres i les plantes s´agiten, com si volguessin participar en el debat. Si no fos un peca [?] pensaria que també la mitja dotzena dels pins de la clastra tenen ànima, són essers humans. L´escolà, metòdic, sense que li hagi de dir res, és puntual al campanar per fer sonar les hores que indiquen el final de la feina del dia, la tornada a casa després que el poble s´ha guanyat la subsistència quotidiana amb la suor del front,.

El missatge que porta la galera truca a la porta amb el capell a la mà, sense atrevir-se a penetrar a l´ample rebedor de la rectoria. Com si li fessin por les rajoles brillants, acabades de fregar, el mobles, el quadres de sants penjats a les parets, ennegrits pel pas dels anys, amb imatges quasi irreconeixibles. Amb un gest, des de la taula del despatx, al fons del rebedor, li indic que véngui. El moviment de la meva mà, aquest gest imperatiu, l´anima a avançar lentament, com si tengués por d’embrutar el terra amb les velles espardenyes de missatge de possessió. Dèbilment, sense gosar d’alçar la veu, mussita:

–Don Miquel, perdoni que hagi vengut a cercar-lo. Però el cel s´ha ennegrit de sobte anunciant perill d´un fort temporal. Plou intensament a les muntanyes i el ruixat amenaça de fer complicada l´anada a Pollença. Convendria marxar com més aviat millor. Els cavalls renillen, intuint llamps i trons…

Miquel Costa i Llobera marxa seguint les indicacions del missatge. Abans de pujar a la galera es gira per dir-me, amatent:

–Joan, has de tornar prest a casa meva. Encara no t´he mostrat les darreres relíquies que m´han enviat de Roma. Són relíquies cristianes provinents de misterioses compres fetes a Jerusalem per enviats especials de la Cúria. T´interessaran. Hi ha un fragment del llençol que serví de mortalla a Nostre Senyor Jesucrist, un clau de la Santa Creu on va morir, davant els ulls plorosos de la seva mare i la indiferència dels botxins de Roma i els fariseus que se´n reien del seu patiment. A les catacumbes de Roma, en una sepultura, s´han trobar restes de roba, encara amb signes d´antiquíssima sang; robes dels primers cristians enviats a la mort per Neró. En tenc un bocí en una capseta de plata que he comprat expressament. Sovint, a les nits d´insomni, quan ja ningú circula pels carrers solitaris de Pollença i només se sent el miolar dels moixos i algun lladruc dels cans, madur [m’assec?] a contemplar aquest miracle. Qui era el màrtir que vestia aquesta tela en el moment del sacrifici? Devia ser un personatge prou important per escapar de l´enterrament col·lectiu de les despulles a les fosses comunes. Potser era membre d´una rica família cristiana. Algú que degué pagar una bona grapada d´or i plata per comprar el que restàs d´aquell germà nostre i dipositar-les en un nínxol particular. T´ho mostraré quan vénguis. T´impressionarà. Aleshores podrem continuar parlant dels esdeveniments de Barcelona, el que pot passar a Mallorca si no augmentam la feina per aturar el Mal, que s´apropa, no ho dubtis, poderós.

La conversa amb Miquel Costa i Llobera m´ha tret de les meves reflexions. Just començava a corregir les proves del nou número de Sa Marjal, la revista que, com un far enmig de les tenebres, ha de servir per a vèncer el poder dels enemics que tant atemoreix l´autor de tants bellísims poemes dedicats a la nostra terra.

De la novel·la El vicari d’ Albopàs (Ajuntament de sa Pobla)