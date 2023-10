Les Illes i la generació literària dels 70

L’art i la revolta

Era a mitjans dels setanta. Davant els nostres ulls l’”experimentació” artística popular, la creativitat demostrada pels col·lectius de teatre d’afeccionats, pels grups musicals, pels pintors i documentalistes que posaven les seves capacitats al servei de la revolta nacional i social superava qualsevol “recepta” de Brecht, Meyerhold, Artaud i del mateix Piscator. Creació cultural espontània; ruptura del concepte burgès d’art: uns que “en saben” i altres que “no en saben” i són solament espectadors, consumidors passius del que els “especialistes” van fent i els intel·lectuals de la superstructura cultural burgesa “consagren” com l’art que pertoca fer, demonitzant les experimentacions revolucionàries. Però en alguns d’aquests moments especials de la transició ja no hi havia divisió entre artistes, creadors i la resta de la societat. Marx havia teoritzat la necessitat de rompre la divisió burgesa del treball, d’anar abolint la frontera entre dirigents i dirigits, entre el treball manual i l’intel·lectual, entre creadors i no-creadors. Ara, com en el Maig del 68, com en els anys inicials de la Revolució del 17, en alguns moments de l’esclafi revolucionari de juliol del 36 a l’estat espanyol, ho podíem veure.

En el llibre de Lenin L’Estat i la Revolució, aleshores uns dels nostres texts de capçalera, el dirigent revolucionari havia afirmat que una vegada abolides les classes socials qualsevol persona seria capaç de dirigir l’estat. I posava l’exemple d’una cuinera dirigint el canvi social. Durant uns anys, abans de l’arribada al poder de l’estalinisme, moltes de les idees de Marx i Lenin es feren realitat mitjançant el poder assolit pel poble treballador amb els soviets, és a dir, els consells d’obrers i soldats que aboliren la monarquia tsarista i acabaren amb el capitalisme l’any 17. A moltes de les pel·lícules d’Eisenstein, pensem per exemple en Octubre, La vaga, El cuirassat Potemkim, ja no hi ha protagonistes individuals. És el poble, les mateixes masses que portaren endavant la Revolució Socialista les que participen i actuen en la cinematografia experimental soviètica d’aquells anys. Dziga Vertov encara porta més enllà la ruptura amb les concepcions burgeses del cinema. Les teoritzacions quant al “Cinema-ull” i pel·lícules com L’home de la càmera, així ho demostren. Era el “situacionisme” instintiu de Vertov, la pràctica del futurisme soviètic, de l’impressionisme alemany d’entreguerres, moltes de les propostes del Proletkult les que ara vèiem, en versió catalana i espanyola, sorgir de les fondàries dels barris suburbials, de les assemblees de barri, fàbrica i facultat en els anys anteriors a la transició i als pactes entre la prestesa oposició i el franquisme reciclat. Llegint el llibre de Vertov Memorias de un cineasta bolchevique (Barcelona, Editorial Labor, 1974) podíem copsar les similituds entre les concepcions del cineasta soviètic i el concepte de cultura que tenien Guy Debord i Raul Vaneigem. Sense oblidar emperò que Dziga Vertov sempre treballà fent costat al govern soviètic i els situacionistes es trobaven en una altra època i circumstàncies. Però talment com proposaven Debord i Vaneigem, l´important era avançar en la línia de lluita contra l’art i la cultura dels “especialistes” separats del poble, contra la mistificació del cinema i teatre comercials, dels guions ensucrats.

L’ampli moviment sociopolític i de revolta anticapitalista engendrat per les mobilitzacions contra el sistema de finals dels anys seixanta i setanta anava per aquest camí. Tot era u: el poble que creava les noves obres d’art que la “situació” requeria alhora que deixava de ser un simple espectador cultural, un inerme consumidor dels productes de l’elit especialitzada en aquelles funcions de la superstructura. Els estudiants i obrers dels anys setanta, almanco un sector d’avantguarda, segurament el més conscient, ho anaven aconseguint. En el moviment polític clandestí passava quelcom de semblant, ja que la nova esquerra sorgida a ran de les experiències del Maig del 68 ja no tenia res a veure amb l’esclerosi ideològica del neoestalisme que representava el PCE. Sorgien amb força organitzacions que es reclamaven de l’anarquisme, del trotskisme, de l’independentisme d’esquerres, i això era producte de la força del moviment popular dels darrers anys de la dictadura.