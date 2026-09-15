Les Illes i els joves antifranquistes

La glòria dels vençuts
De la revolució russa ens interessava més l’època inicial, consellista, de creació de l’Exèrcit Roig, quan Lenin i Trotski dirigien realment el procés revolucionari mundial, que no pas la “gloriosa” construcció “pacífica” del socialisme en mans de Stalin i els seus sanguinaris botxins. Una Rússia que era capaç de tenir directors de cine com Mikhaïl Einsestein, poetes con Essenin i Maiakovski, escriptors com Bàbel i Gorki, teòrics del teatre com Meyerhold, ens seduïa molt més que tota la grisor posterior de la burocràcia estaliniana,
A les nostres organitzacions hi solíem militar companys provinents de diferents classes socials. Importava la “posició de classe” -la pràctica revolucionària concreta- i no tant l'”origen de classe”. Els fills dels explotadors i dels explotats ens hi barrejàvem sense problemes. Ningú anava a cercar si érem fills d’un assassí dels escamots d’afusellament o d’un manobre del Molinar. Al començament, les idees i les accions ens unificaven sense anar a cercar res més. Fins i tot, als que procedíem de les classes populars, ens estranyava, ens sorprenia i ens encoratjava -per què no dir-ho?- veure com a les nostres fileres hi acudien membres de les classes posseïdores.
Ara bé, des de l’esquerra no els criticàvem per ser fills dels guanyadors, sinó per les seves posicions polítiques: fer de portaveus del carrillisme illenc amb tot el que això significava de pactes, renúncies i traïcions al moviment obrer i popular; acceptar una constitució que negava el dret d’autodeterminació dels pobles, defensava l’economia de lliure mercat, la monarquia, la possibilitat d’un cop d’estat legal per part de l’exèrcit…. Alguns dels revolucionaris dels anys seixanta i setanta procedien de bona casa, fills de militars franquistes, hereus de casals i possessions, eren els primers en la manifestació, els més puntuals a l’hora de la reunió. L’únic defecte que els trobàvem era el seu esperit de culpabilitat. Un esperit de culpa -per tot allò de què fruïen i que no havien guanyat amb la seva suor- que els feia proposar les formes de lluita i organització més inversemblants per a arribar al socialisme. La campanya de proletarització de la militància fou un exponent significatiu del que vaig contant. Escrivien a la premsa partidista, intervenien als congressos clandestins, a les reunions de cèl.lula, dient que tots nosaltres -la majoria érem estudiants- havíem d’entrar a treballar per a arribar a conèixer així l’explotació del capitalisme. Només patint en la feina podríem arribar a ser uns perfectes revolucionaris. Els homes i dones procedents del cristianisme foren els més extremats en la defensa d’aquestes posicions. Record algunes conferències clandestines de Paco Obrador i Jaume Santandreu per caus de s’Arenal. Dins l’OEC, sobretot entre els militants procedents de les JOC (Joventuts Obreres Catòliques), també s’hi podien trobar alguns esquitxos d’aquest cristianisme passat pel Concili Vaticà II. Com moltes altres organitzacions de l’esquerra revolucionària, hi havia en els nostres fileres alguns antics missioners que havien deixat la “professió” per a incorporar-se a la lluita pel socialisme. Molt bons amics que es proletaritzaren foren en Mateu Ramis (capellà al Perú) i en Jaume Obrador (missioner a Burundi). Per a mi era una curiositat l’actitud dels cristians amb consciència de culpabilitat. Bastava que trobessin -ocasionalment- una feina d’escura-plats a un hotel, i a les mans els sortís una mica de pell dura, per a veure’ls orgullosos, mostrant les mans a tothom que les volia mirar. Com més treballaven a escarada, com més els insultava el patró i menys diners guanyaven, més feliços els veies, més contents compareixien a les nostres trobades. A nosaltres, els que de veritat havíem treballat als tallers extraradials -mecànics, pintors de parets i de cotxes, pagesos amb poca terra-, ens sorprenia aquest sobtat descobriment de la feina en uns fills de casa bona. La nostra concepció del món, del treball i de la lluita revolucionària, era ben diferent. Avorrits pels anys de feina esclava, sense assegurança, sense festes ni vacances, sense poder haver agafat mai un llibre ni llegit amb tranquil.litat, el que desitjàvem era deixar aquelles inestables feines ocasionals, acabar uns estudis, tenir uns ingressos suficients per a poder fruir de la cultura -novel.la, poesia, escoltar música com els rics, anar a una sala de concerts-. Era inútil que els repetíssim citacions de Lenin al “Què fer?”, explicant que el gran dirigent revolucionari parlava de la brutalitat del treball, de l’embrutiment cultural i espiritual del proletariat a causa de les intenses jornades laborals, de la falta de temps per a cultivar-se. Al “Què fer?” hi ha una recomanació especial als quadres dirigents del Partit en la qual suggereix d’una forma imperativa que tots els obrers que es destaquin pel seu interès polític han de tenir els medis per a deixar el treball esclau, i el Partit els ha d’alliberar de la tasca productiva. Han d’esdevenir homes d’un nou tipus, formats integralment, revolucionaris professionals, intel.lectuals orgànics del poble, com aconsellaria més endavant Gramsci.
No ens poguérem entendre mai. Posseïts per un insà esperit de culpabilitat i sacrifici, sovint rebutjaven aprofundir en el marxisme, en l’estudi dels clàssics del pensament revolucionari. Alguns -pocs- atacaven la poesia i la literatura -“coses de burgesos”-, no entenien la música clàssica, la pintura més d’avantguarda, dient que eren productes de la burgesia i l’aristocràcia decadents. I nosaltres, els fills dels perdedors, que volíem tenir temps lliure per a poder estudiar, llegir poesia, anar a una sala de concerts, fruint de tot allò de què mai havíem pogut gaudir!
És evident que per a molts la revolta va ser efímera, ocasional. No n’hi hagué cap que aguantés gaire en les feines ocasionals. Amb el temps foren els primers a abandonar la militància partidista i a poc a poc s’anaren reincorporant als negocis familiars, al despatx de metge o misser que els deixaven en herència llurs famílies. Es reciclaren dins del sistema. Estudiaren una carrera, feren oposicions per a funcionaris. Sense gaire escrúpols -“s’ha de mantenir la família”- han anat treballant per als diversos governs sortits de les urnes. Primer per al PSOE; ara, a les ordres del PP. Hi hagué eixelebrats anarquistes que finiren fent de servils d’UCD. Nosaltres no escoltàrem mai les seves recomanacions. No ens vàrem “proletaritzar”, i per això mateix continuam en el mateix lloc d’abans.
Són ben complicats els camins de la lluita de classes dins d’un partit!
De les revolucions, sempre ens interessaren els moments crítics de la ruptura, mai el procés de consolidació posterior. En això ens diferenciàvem també d’altres companys del Partit, més interessats en la lletra de les constitucions redactades o en les tones d’acer produïdes que en la transformació de la vida que tot canvi radical representa.
No ens podíem imaginar un Espàrtac legislant des d’un Palau Imperial. A la batalla, al capdavant dels esclaus revoltats, derrotant l’una rere l’altra les legions de Roma, sí. Aquesta era la nostra imatge preferida: la batalla, la cavalleria dels pobles revoltats posant en fuga les cohorts imperials, obrint les portes de les presons, cremant els mercats d’esclaus, obrint els grans magatzems de l’Emperador, repartint gratuïtament el blat entre els milions d’afamegats. Potser per això ens sedueixi la imatge de Crist, amb el fuet a les mans, foragitant els mercaders del Temple, a Jerusalem.
Els assenyats historiadors expliquen que la Revolució Francesa només es consolidà mitjançat les lleis promulgades per Napoleó. Però Napoleó féu la passa que el convertí de Primer Cònsol en Emperador. Ens estimàvem més el `93. Imaginar una França republicana amb el poble senyor dels carrers de París, i l’Incorruptible, Robespierre, blasmant contra la monarquia al capdamunt de la Convenció. En el passat, els romàntics del segle XIX deien que només els pobles que saben executar en el moment oportú els seus tirans poden esdevenir lliures. )Fou la legislació de l’Emperador, o la sang del 93, qui de veritat féu immortal la Revolució? A nosaltres, quan anàvem a París, mai ens passava pel cap anar a veure la tomba del gran militar. Ben al contrari, arribats a l’estació d’Austerlitz, suats encara després de les llargues hores passades al tren, acudíem a la plaça de la Concòrdia i contemplàvem extasiats el lloc exacte on els revolucionaris executaren Lluís XVI i Maria Antonieta.
Potser una tendència malaltissa que ens porta a anar sempre contra corrent. Preferir en tot moment els derrotats als vencedors. Dipositar flors al fossar on caigueren afusellats milenars de comuners l’any 1871. Qui se’n recorda, o qui porta flors avui a la tomba de Thiers?
Al II Congrés del Partit discutírem el procés de la revolució a l’any trenta-sis. Una bona part de la militància la considerava com una guerra contra una invasió estrangera: els italians i alemanys que vingueren a ajudar Franco. Nosaltres defensàrem -i perdérem!- el contingut revolucionari inicial de la guerra: el poder al carrer en mans dels sindicats i les milícies antifeixistes; la confiscació de propietats, les col.lectivitats agràries; la fi de l’exèrcit regular; l’enfonsament de la maquinària estatal -policia, sistema judicial-. No hi havia forma d’arribar a una síntesi. La majoria considerava una victòria el que nosaltres vèiem com una derrota: la creació d’un exèrcit regular comandat per oficials d’Acadèmia; el restabliment del Poder Central; la reconstrucció de la policia; la il.legalització del POUM; l’extermini de les col.lectivitats agràries a l’Aragó per part de Líster.
De la revolució russa ens interessava més l’època inicial, consellista, de creació de l’Exèrcit Roig, quan Lenin i Trotski dirigien realment el procés revolucionari mundial, que no pas la “gloriosa” construcció “pacífica” del socialisme en mans de Stalin i els seus sanguinaris botxins. Una Rússia que era capaç de tenir directors de cine com Mikhaïl Einsestein, poetes con Essenin i Maiakovski, escriptors com Bàbel i Gorki, teòrics del teatre com Meyerhold, ens seduïa molt més que tota la grisor posterior de la burocràcia estaliniana, malgrat la propaganda exaltés el triomf de la mediocritat com a “vertader” socialisme.
Amb el temps, la malaltissa tendència nostra de fer costat als vençuts s’anà afermant i consolidant: ens exaltà el moviment del maig del seixanta vuit, la victòria de Salvador Allende, l’experiència frustrada del Che a Bolívia, l’experiment portat per Mao Zedong i la Guàrdia Roja a la Xina, provant, inútilment, de barrar el pas a la restauració capitalista. Els tancs pels carrers de Praga ens feien veure que Berlín i Budapest als anys cinquanta no eren una casualitat. Només Cuba o Vietnam eren l’excepció a la regla que venia del temps de les Germanies.
Tampoc no estàvem al costat dels guanyadors quan optàrem per la ruptura en temps de la reforma del franquisme; ni quan férem campanya a favor del NO a l’OTAN; no serviren tampoc les escoles i hospitals construïts a Nicaragua, amb la vana esperança d’aturar el pas a la desfeta; i aquí estam, en el mateix vagó en què viatgen tots els vençuts de la terra, amb l’ànima forta i l’esperit despert per a fer front als nous combats que encara han de venir.
Ben segur que estaríem avergonyits i no sabríem on amagar-nos si, en el passat, haguéssim escollit la falsa drecera dels vencedors.
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