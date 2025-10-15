Les eleccions del 15-J i els comunistes de les Illes (OEC)

Quan el 2 de juliol de 1976 els carrillistes illencs, amb permís especial del governador civil, el reformista Ramiro Pérez Maura, feren el seu primer míting oficial, la premsa celebrà l’esdeveniment com a “presentació pública dels ‘comunistes'”. En el Teatre Balear hi parlaren na Catalina Moragues, na Francesca Bosch i en Ramón Tamames. Cal dir, emperò, que per a nosaltres, els comunistes de l’OEC, aquell acte no podia representar mai la sortida pública dels “comunistes”, ja que per a l’OEC, per a l’esquerra revolucionària (i hi podríem incloure dins aquesta valoració el MCI, la LCR, el PORE…), el partit de Carrillo era, a conseqüència dels seus abandonaments d’idees i principis, el grup més allunyat que hi pogués haver del comunisme (dins el camp de l’esquerra, és clar). No en parlem de quina era la nostra opinió quan, a mesura que s’anava consolidant la reforma, Carrillo anà abandonant la lluita per la república democràtica, el socialisme entès com a poder dels treballadors, el leninisme (democràcia directa, consells obrers [soviets]…), l’autodeterminació, la consolidació de la unitat sindical… Tota una llarga història d’abandonaments que feia que els comunistes mai no el poguéssim considerar un grup proper a les posicions del marxisme revolucionari.
Per això, per a les organitzacions que ens reclamàvem del socialisme i la república la primera aparició oficial dels comunistes va ser la nostra, la de l’OEC (malgrat que abans ja havíem fet moltes “sortides” públiques que sovint acabaven en detencions: venda de premsa, mítings ràpids enmig del carrer, intervenció en assemblees a hotels, barris i facultats, manifestacions…). Aquesta presentació semilegal (el patrit encara no havia estat legalitzat) va ser la que reflectia la periodista Elena Checa en el diari Baleares el 21 de maig del 1977. Era una sortida pública a Son Cladera coincidint amb les primeres eleccions d’ençà de la guerra civil. Aleshores els pactes entre el franquisme reciclat i l’oposició no permeté la legalització dels comunistes (només es legalitzà el grup de Carrillo). Els altres partits comunistes (MC, POUM, AC, LCR…) ens haguérem de presentar disfressats rere les sigles de fantasmals i inexistents “Agrupacions d’electors”. Però la trampa ja era feta. Els diners de la banca i el poder dels grans mitjans de comunicació (TVE, premsa, ràdio) varen ser posats al servei dels partits que acceptaven la reforma del règim i l’esquerra que acceptava la monarquia.
Existien tants fets d’ençà la mateixa revolució soviètica o de la guerra civil i la postguerra que ens separaven dels hereus de l’estalinisme! Cap a l’any 1976-77 el PCE encara no havia fet autocritica dels crims dels Ardiaca-Carrillo-Pasionaria (entre molts d’altres) contra l’avantguarda marxista i anarquista dels anys trenta. Ens referim a les matances de militants del POUM i de la CNT-FAI (i de brigadistes internacionals) en els tràgics Fets de Maig de 1937 a Barcelona, i posteriorment. Per als partits comunistes oficials l’estalinisme acabà amb la mort de Stalin i no calia fer més voltes a la qüestió. Però per a l’esquerra revolucionària que procedíem de l’Oposició Obrera a l’estalinisme, de l’herència dels bolxevics i revolucionaris soviètics, la cosa no era tan simple com pretenien els hereus del dictador de Moscou (Stalin). La manca de crítica envers aquest passat i sobretot l’actitud del PCE en temps de la transició provant de desactivar tota mena de mobilització antisistema ens repellia. La pràctica carrillista i socialdemòcrata en aquells anys arribà a cotes d’irrealisme bestials (irrealisme per a qui pogués pensar encara que PCE i PSOE volien un canvi en l’estructura de l’estat espanyol). L’antipopular Pacte de la Moncloa (1977) tornà a confirmar la tenebrosa història d’unes direccions venudes en cos i ànima a l’oportunisme més ferotge. No cal dir que exceptuam d’aquesta anàlisi el provat valor dels seus militants de base, els anònims i esforçats lluitadors contra la dictadura franquista. Aleshores ja era evident que els pactes socials més importants de la transició varen ser els de la Moncloa, que van desactivar la lluita obrera (democràcia directa i coordinació de les assemblees, “soviets” a Vitòria i altres indrets de l’Estat, unitat popular anticapitalista arreu, republicanisme i independentisme…). Posteriorment, en la mateixa línia de claudicacions davant els sectors més reaccionaris de la societat i de la patronal, tant PSOE com PCE continuaren amb la seva línia desmobilitzadora. Recordem l’Acord Nacional d’Ocupació (ANE) de l’any 1981, signat després del cop d’estat de Tejero, i l’Acord Econòmic i Social (AES) del 1984, amb Felipe González en el poder; ambdós comportaren una pèrdua decisiva de poder adquisitiu dels salaris a canvi de la promesa mai complerta de reduir l’atur. A. Van den Eyden en el seu imprescindible Petit vocabulari polític de marxisme (publicat per Edicions de 1984) explica (pàg. 110): “Fou tan desastrosa l’experiència d’aquests pactes socials, que en els tretze anys següents semblà impossible repetir-la. I quan, l’any 1997, sota Aznar, Comissions Obreres i la UGT van acordar amb la patronal una segona ‘reforma laboral’ que abaratàs i liberatitzàs l’acomiadament, el govern no la va firmar, per dissimular el caràcter de pacte social inspirat des del poder capitalista”.
Quan els comunistes illencs (amagats sota les sigles de “Front de Treballadors” perquè pel maig de 1977 encara érem illegals) ens presentam a les eleccions ho fem per provar de sortir de la clandestinitat i, en els darrers temps, del cercle de ferro en què el franquisme reformat i l’oposició pactista ens tenien reclosos. Parlam del silenci i la marginació constants a què érem sotmesos. I el 20 de maig de 1977 els candidats oficials del “Front de Treballadors” (disfressa d’OEC) que sortim a donar la cara en el “Salón Odeón” de la barriada de Son Cladera de Ciutat som: Josep Capó, Jaume Obrador, Antonio Abarca, Martí Perelló i Miquel López Crespí. En aquell moment ja sabem que la banca i tot el poder dels grans mitjans de comunicació de masses del sistema, són al servei d’UCD, PSOE, PCE i els partits nacionalistes burgesos (de Catalunya i d’Euskadi). Els comunistes, a part de no ser legals encara, només servim (1977) per donar carta de credibilitat a la maniobra reformista. Per això no ens detenen quan en els mítings, perdent la por, cada vegada més agosarats, anam traient els símbols que ens indentifiquen amb l’Organització d’Esquerra Comunista. La maniobra de reforma pactada entre franquisme reciclat i oposició domesticada requereix fins i tot certa participació de “radicals” (comunistes, independentistes…) en aquell gran muntatge propagandístic.
Nosaltres (a part del programa de reivindicacions transitòries que presentam) som gent de principis. Aleshores pensàvem (i pensam encara!) que els principis són les idees bàsiques d’una política o d’un partit. Per als marxistes (d’aleshores i d’ara mateix) són principis les idees relatives al caràcter de classe del partit (obrer), als seus objectius (el comunisme, la societat sense classes socials), als seus mètodes (l’acció revolucionària), a la seva teoria (el marxisme revolucionari), i a tot el que hi ha de més sòlidament establert en l’ideari del partit. La política del marxisme és política de principis, en el sentit que rebutja en general les maniobres i les combinacions que els contradiuen. Als Països Catalans la unitat de l’OEC es va fer amb el POUM i AC. L’agrupació d’electors es deia FUT (Front per la Unitat dels Treballadors). A Barcelona, el míting central del FUT tengué lloc el dia 9 de juny del 1977 amb participació de la vella guàrdia del POUM. Hi era present, fent costat als dirigents i militants d’OEC, AC i de la LCR, un dels fundadors del POUM i company de lluita d’Andreu Nin, així com antic secretari de les Joventuts Comunistes Ibèriques (JCI), Wildebaldo Solano. En el míting intervingueren Pau Pons (LCR), Dídac Fàbregas (OEC), els dirigents del moviment obrer basc Sabino Arana i Tomás Etxabe i diversos membres de la candidatura del FUT (Gabriela Serra, Emili Espín, Montserrat Cervera i Antonio de Alfonso). A Ciutat, com explicàvem una mica més amunt, la sortida a la llum pública dels comunistes es va fer a Son Cladera (una de els barriades de Ciutat on, gràcies a Jaume Obrador i Maria Sastre, existia una forta presència d’OEC). El periodista Joan Martorell féu una breu ressenya de l’acte. La petita nota sortí publicada a l´Última Hora del 21 de juny del 1977 i deia (entre altres coses): “Un local del barrio de Son Cladera fue el escenario elegido por el Frente de Trabajadores de las Islas para presentar a los integrantes de su cantidatura ante las próximas elecciones.
‘Tras el comentario de las trayectorias personales de Ana Gomila, Jaime Obrador, Martín Perelló, Antonio Abarca, Miguel López Crespí y José Capó, integrantes de la candidatura, se habló de la necesidad de que el pueblo esté presente en las próximas elecciones… Tras ser comentado el programa electoral del Frente de Trabajadores se incidió en la necesidad de reestructuración de la economía de las Islas, haciendo especial hincapié en la importancia de socializar la industria turística, reforma fiscal y de las estructuras agrarias, todo ello en el marco de la lucha por la autonomía y el autogobierno del pueblo de las Islas. En este contexto la canidatura del Frente de Trabajadores se presenta como medio de presión para la conquista de la amnistía total y la libertad sin exclusiones para todos los partidos y organizaciones populares, reivindicando además el derecho a la autoorganización de la clase trabajadora”.
