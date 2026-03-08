Les dones mallorquines perseguides i assassinades pel feixisme

J. Socies | 29/03/2011
L’historiador manacorí Antoni Tugores (Manacor, 1948), després dels llibres Antoni Amer, La història robada i Manacor. La guerra a casa, torna a les llibreries per tractar i descobrir-nos un sector de la guerra civil i el franquisme fins ara poc conegut, les dones. A Víctimes invisibles. La repressió de la dona durant la Guerra Civil i el franquisme, Tugores hi mostra dotze històries, dotze vides en femení que, com l’autor explica, “la dona era qui havia de gestionar la fam i la misèria en temps de guerra i de postguerra”.
Aurora Picornell, Magdalena Roig i Joana Caldentey Amer són algunes de les dones que Tugores dóna a conèixer en el llibre. “A Mallorca moriren 16 dones, deu d’elles a Manacor i sis a Palma, que coneguem de moment. En el llibre no surten totes, ja que no pretén ser un relat exhaustiu d’aquestes dones. Les que hi surten són les que hi ha en els arxius”. Per fer aquest recull, Tugores ha examinat causes i sumaris. “El 90% està tret a partir de documentació, ja que en alguns casos jo no coneixia res de la protagonista, ni la memòria oral tampoc no me n’ha sabut dir res”.
El llibre, que va néixer de la inquietud del Col·lectiu de dones de Llevant per conèixer el paper de la dona durant la guerra civil, és el resultat d’un article que Tugores elaborà per aquest col·lectiu i que després publicà al setmanari de Manacor Cent per Cent i que li va fer guanyar el premi de Premsa Forana al millor reportatge. Llavors, a l’historiador també li rodolava pel cap un comentari de Jaume Santandreu sobre el seu llibre referent al batle Garanya. “Santandreu em digué per jo amb aquesta història he descobert un personatge que es fa més gran que el batle, la seva esposa, Magdalena Roig”. Després de tot això, Tugores anà més enllà i espigolant va descobrir les noves històries, que ara veuen la llum. Per l’investigador, la història està plena de grans herois, sempre homes, però hi ha moltes heroïnes, invisibles, anònimes, i crec que valia la pena acostar-nos a les dones, amb la seva gran generositat, la humanitat il·limitada i la valentia poc comuna”.
Segons el pròleg de Jaume Claret, “el narrador espira a l’objectivitat, però sense renunciar ni amagar la seva imparcialitat”. Antoni Tugores assenyala que “aquella por encara la patim tots avui, la dona tal vegada amb més causa, ja que aleshores l’home podia partir, era ben vist, però la dona havia de quedar amb els infants i mirar de sobreviure de la millor manera”. El llibre, publicat per l’editorial Tria i amb pròleg de Jaume Claret, serà presentat avui vespre, a les 20 hores, al Teatre de Manacor per l’advocada Cristina Almeida.
Diari de Balears
A mitjans dels anys vuitanta, la dreta, malgrat l’èxit que per a ella significà el canvi de règim, les continuades victòries electorals, portava -i porta cada dia!- una intensa guerra ideològica contra les idees d’autodeterminació, canvi i progrés social. En fundar l’Ateneu Popular Aurora Picornell sabíem que una època grisa s’apropava. Es tornaven a cremar els homes i les dones a la “civilitzada” Europa. A Dresden, Hamburg, Madrid o París, s’hi veien fogueres amb llibres i persones. Els atacs constants contra la immigració! Al.lotells sense escrúpols, armats per misteriosos grups amb prou diners, atacaven -ataquen encara!- a les nits, les cases en runes on es refugien els immigrats àrabs o sud-americans.
Francesca Bosch, una de les principals impulsores de l’Ateneu actuava com els antics cristians. L’Evangeli portat a la pràctica lluny dels ensucrats sermons de les trones, que només serveixen per a alleugerir la consciència d’una societat egoista, només preocupada pels diners i els aparells que es poden comprar als hípers. M’ho digué moltes vegades, anant plegats a les reunions del Casal d’Amistat Mallorca-Cuba, a les de l’Ateneu Aurora Picornell (algunes de les quals les fèiem a casa del recordat company, el tinent Rafel Morales, espòs de n’Assumpta Massanet): “Vaig perdre un temps preciós amb el carrillisme i el reformisme, en temps de la transició. Ara me n’adon que tota la vida vaig defensar una política errada -l’eurocomunisme-. Unes posicions que l’únic que varen fer va esser enfortir la burgesia, col.locar ramats d’oportunistes a les poltrones institucionals, debilitar les idees del marxisme i el leninisme entre la classe obrera i el poble” (Última Hora, 12-II-84).
Dins la línia de defensar aquestes idees de justícia social i de combat permanent contra les desigualtats organitzàrem la presentació de l’Ateneu. La primera reunió informativa per a la premsa tengué lloc en el local del PCB (carrer Sindicat, 74, 1er, Ciutat de Mallorca) a les 17h. del dimarts dia 5 de març de 1985. Ens encarregàrem de la presentació Francesca Bosch i jo mateix. Isabel Fernández i Joan Torres, del diari Última Hora cobriren la informació que sortí publicada dia 6-III-85.
En els darrers anys de la seva vida, Francesca Bosch, ajudant a enfortir l’experiment del PCPE(PCB), treballant activament per a l’Ateneu Popular, dirigint “Nostra Paraula“, participant en les nostres reunions de la junta directiva del Casal d’Amistat Mallorca-Cuba, volgué recuperar el temps perdut, quan ajudà el pactisme antirepublicà de Santiago Carrillo.
Ja fa més de dos lustres. Era el matí de dia 17 de gener de 1987. Les nou en punt. L’indret: un conegut bar de la plaça de Santa Eulàlia. Feia temps que l’Ateneu Popular “Aurora Picornell”, del qual érem màxims responsables Lila Thomàs, Francesca Bosch i jo mateix, tenia la intenció de retre un homenatge a la dirigent comunista, defensora dels drets dels treballadors de les Illes, Aurora Picornell. N’Aurora Picornell havia estat assassinada pels feixistes mallorquins en la matinada del cinc de gener de 1937. Havien passat ja deu anys d’ençà les primeres eleccions democràtiques i l’oblit, l’amnèsia històrica, es feia cada vegada més fonda. Retre un homenatge públic als homes i dones que donaren la seva vida per la llibertat, esdevenia, per als socis i simpatitzants de l’Ateneu “Aurora Picornell”, un acte d’ estricta justícia. A poc a poc, aquell matí del 17 de gener, començaren a comparèixer els intel.lectuals i dirigents de l’esquerra mallorquina que moments després aniríem a veure el batle de Ciutat, Ramon Aguiló, per a demanar-li que el consistori dedicàs un carrer a la dirigent obrera assassinada pels feixistes.
El primer a comparèixer va ser Guillem Gayà, membre del PCB, antic dirigent comunista mallorquí (ingressà en el PCE l’any 1931). Després, l’estimada i recordada Maria Plaza, la vídua del dirigent socialista Andreu Crespí. A poc a poc hi comparegueren en Josep M. Llompart de la Peña, en Gabriel Janer Manila, en Miquel Ferrà i Martorell, n’Antoni Serra, en Ferran Gomila, en Guillem Ramis (del Moviment Comunista de les Illes, MCI), la mateixa Francesca Bosch, en Bartomeu Sancho (del PASOC) i alguns altres polítics i intel.lectuals.
El mateix dia (17-I-87), coincidint amb la reunió abans esmentada en el bar de la plaça de Santa Eulàlia, el diari Baleares es feia ressò de la campanya de divulgació que, des de feia setmanes, portaven a terme la direcció i els socis de l´Ateneu Popular “Aurora Picornell”. Record ara mateix les innumerables reunions per a concretar detalls fetes a casa de l’inoblidable company d’esperances i de lluites, el tinent Rafel Morales i la seva esposa, n’Assumpta Massanet. Reunions on hi eren presents recordats amics de lluita del temps de la República, com el ja traspassat Gaspar Soler, o amics com Manel Domènech, la mateixa Francesca Bosch, en Pep Valero, na Lila Thomàs, en Miquel Rosselló, etc, etc. L’endemà, el mateix diari Baleares escriu (amb una fotografia en la qual es pot veure Ramon Aguiló, Josep M. Llompart, Lila Thomàs, Gabriel Janer Manila, Miquel López Crespí, Ferran Gomila i Bartomeu Sancho): “El poeta y escritor Josep M. Llompart de la Peña, leyó, en nombre del grupo de personas que acudieron a Cort, la solicitud al alcalde. Llompart puso de relieve que el consistorio presidido por Aguiló había dedicado diferentes calles y plazas de la ciudad a la memoria de personas que se habían destacado por defender los intereses democráticos durante el período republicano”.
Record que n´Aguiló acceptà de seguida la nostra proposició. No hi hagué cap entrebanc per la seva part. El diari recull fidelment les paraules del batle: “Transmitiré a mis compañeros de corporación este deseo, y tengo la seguridad que será bien acogido”. En efecte, com hem dit abans, no hi hagué cap problema per part de l’Ajuntament de Ciutat per a dedicar un carrer de la barriada del Molinar a n’Aurora Picornell.
