Les aules de novel·la, poesia i teatre en els anys 60 – La resistència cultural antifranquista a les Illes

En Joan Oliver (Pere Quart) havia de clausurar les Aules de Teatre. La prohibició governativa va esser notificada als organitzadors de l’acte pels sicaris de la Brigada Social quan el poeta ja era al local. Josep M. Llompart ho hagué d’explicar al públic. Ben cert que en aquelles circumstàncies de manca de llibertat no podíem fer gaire cosa. Els aplaudiments varen esser la nostra forma de protesta. Ningú no ens podia dir res si aplaudíem un escriptor! No sé quant de temps durà l’acció -gens silenciosa, per cert! Crec que degué ser la primera “manifestació” pública contra el feixisme a Mallorca d’ençà la proclamació de l’estat de guerra per l’exèrcit aquell nefast juliol de 1936. Els agents de la Social, els membres del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil i els diversos cossos militars entraven i sortien del teatret de la Casa Catalana vermells d’ira i desesperació. Un social molt conegut, per malnom li deien “El Bigotes”, fins i tot s’atreví a dir “¡Despejen, despejen la sala!”. Ningú no li feia cas. Ningú que no ho hagi viscut pot imaginar ara mateix l’emoció d’aquells moments, la tensió que ens dominava a tots. Jo crec que més d’un s’hagués deixat matar per defensar la llibertat d’expressió! Quan ara veiem la corrupció que ens domina (fuga de milions, comptes corrents a Suïssa, pagament de comissions il.legals, etc, etc); quan constatam l’oportunisme que envolta moltes activitats culturals, els milions que s’embutxaquen els comissaris i assessors al servei d’institucions i partits polítics, no podem deixar de recordar aquella època amb una certa melangia! Aleshores tot es feia per “la causa” (de la llibertat). Ningú no cobrava una pesseta per portar endavant aquelles perilloses activitats culturals. I, ben al contrari, com hem dit més amunt citant un article de Porcel, era un honor per a tothom aportar, segons les teves possibilitats obres (quadres, escultures, etc) o diners per a ajudar a aquelles autèntiques protestes cíviques i populars contra la dictadura.
El punt àlgid d’aquesta valuosa aportació a la lluita per una cultura antifranquista, lliure i autènticament progressista, culminà amb les aules de Novel.la, quan els agents de la Brigada Social (la policia política del règim) interromperen la conferència que donava l’escriptor Antoni Serra i el detingueren. […]
Aturada la conferència, obligat el públic a sortir de la Casa Catalana, enmig del carrer, per “no circular” i “provocar aldarulls” foren arrestats Josep M. Llompart, Ginés Quiñonero, Antoni Figueras, Miquel Àngel Femenías i Emili Janer. La Social no volgué emportar-se les dones que havia arrestat a la sortida. Es tractava de na Lieta López, na Francesca Bosch, n’Aina Montaner i una altra dona de la qual no he trobat informació. Com explica l’escriptor Antoni Serra en el seu llibre de memòries Gràcies, no volem flors (vegeu pàg. 43): “De sobte, abans que el jeep es posàs en marxa, l’inspector Ferrà pegà una ullada al cotxe i, desaforat, va ordenar:
– ‘¡Mujeres, no! ¡Las mujeres abajo!
‘I les dones baixaren i foren substituïdes per cinc homes…”.
La detenció i la campanya de solidaritat que tengué lloc pocs dies després foren una de les lluites més importants de les Illes l’any 1968. S’ha de tenir en compte que aleshores la majoria de partits de l’oposició no existien i els comunistes només podíem fer alguna pintada ocasional demanant la llibertat del nostre poble.
Signaven aquella carta de solidaritat amb els detenguts (exposant-se així a la repressió policíaca): Francisco Candel (escriptor); Llorenç Soler (director de cine); Joan Aguilar (cineasta); Montserrat Camps (estudiant); M. Teresa Cabré; Alfons Carles Comín (escriptor); José Coromines (metge); Manel Costa-Pau (escriptor); Josep Verdura (editor); Mercè Pons; Xavier Fàbregas (escriptor); Jaume Cruspinera (sacerdot); José Pulido (obrer); Laureano Bonet (professor); Josep Serra i Jové; Joan Farnés; Martí Fàbregas (empleat).
La carta molt educada, “civilitzada” a més no poder, va ser ciclostilada i circulà de mà en mà pels reduïts ambients progressistes de l’època. Aquella signatura col.lectiva era una de les primeres experiències d’allò que més endavant seria una pràctica habitual a tot l’Estat. I simplement explicava els fets que s’havien esdevengut el dia 21 de maig de 1968 a la Casa Catalana. Pel seu interès històric crec important reproduir íntegrament aquell document, que conserv en el meu arxiu. Diu així:
“Excel.lentíssim senyor:
‘Els sotasignants hem tingut notícia dels fets esdevinguts dia 21 de maig proppassat a l’Aula de Novel.la, a conseqüència dels quals foren arrestats els senyors Antoni Serra, Josep M. Llompart, Ginés Quiñonero, Antoni Figueras, Miquel Àngel Femeníes, Emili Janer, en el curs d’una conferència autoritzada per l’autoritat competent i que va donar l’escriptor senyor Antoni Serra.
‘El nom de Mallorca, a través d’aquestes aules, a les quals han participat els membres més representatius de les cultures castellana i catalana, ha aparegut dins la major part dels mitjans d’expressió nacional com a exemple de civisme i de les coses que es poden fer a favor de la cultura.
‘Ens demanam si no deu ésser possible, dins una ciutat com la nostra que rep anualment milions de visitants, donar exemple de convivència ciutadana. Creiem que aquesta solament és possible quan hi ha un respecte a la llibertat i integritat de les persones.
Tots nosaltres recordam que aquesta Aula de Novel.la ha estat enguany motiu d’una distinció ciutadana amb ocasió de l’adjudicació del Premi dels Premis ‘Ciudad de Palma’, convocats per l’Excel.lentíssim Ajuntament de la Ciutat de Mallorca.
‘En vista de tot això, els sotasignants volem fer constar, a través d’aquesta lletra col.lectiva, que creuen representativa d’un corrent d’opinió tan respectable com d’altres, llur respectuosa protesta contra uns actes que anaren en contra de la necessària convivència i demanar:
‘1) Sobreseïment de qualsevol expedient administratiu que pugui haver estat incoat contra les persones esmentades.
‘2) La represa de l’Aula de Novel.la inacabada.
‘3) Garanties perquè no es tornin a produir incidències pertorbadores de l’ordre públic com la que va provocar la persona que interrompé la conferència del senyor Serra.
‘4) En fi, que siguin estimulats i afavorits qualsevol mena d’actes que tendeixin a envigorir la nostra cultura. ‘Ciutat de Mallorca, 24 de maig de 1968”.
Els detenguts romangueren molt poc de temps dins comissaria. La poca gent que aleshores es movia per les catacumbes de la clandestinitat antifranquista es mobilitzà a fons per alliberar els “presos”. Particularment, detengut en diverses ocasions a ran de les pintades a favor de les vagues d’Astúries a començaments dels seixanta i per l’amnistia dels presos polítics, vaig procurar que la Social no em veiés gaire. Pensava que em vendrien a cercar i vaig fer desaparèixer un caramull de revistes prohibides que tenia amagades per casa. A la Casa Catalana un dels lacais del règim que m’interrogava em pegà una ullada d’assassí que recordaré tota la vida. Com dient-me: “I tu, roig de merda, què fas per aquí? Quan tanquem aquests desgraciats a comissaria ja t’aglapiré. No et preocupis”. Estava segur que vendrien a cercar-me: ells, els de la Social o els del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil (jo, per als interrogatoris, “depenia” del Servei de la “Benemérita” de la caserna que hi havia al principi del carrer General Riera -just davant l’actual “Torre de Mallorca”).
