L’avantguarda cultural mallorquina dels 60 i 70

Posteriorment, ha fet exposicions a Palma, Eivissa, Sineu. etc. Segons els especialistes, la seva obra ha evolucionat a partir d’una etapa inicial figurativa cap a un llenguatge progressivament abstracte. En Pere Noguera, després de llicenciar-se en filosofia i lletres a la Universitat de les Illes Balears (1991), amplià estudis de teatre a Wroclaw (1975), París (1981), Lieja (1984) i Nova York (1988-89). En l’entrevista que li feia Miquel Ferrà Martorell, en Pere donava la seva visió sobre el fet teatral: “El teatre reflecteix efectivament tots els matisos de la vida, vull dir de la vida interior i exterior. És un poc de tot: meditació, entreteniment, denúncia, clam, ironia, crítica, burla, absurd, llenguatge, figuració, simbolisme… És com l’home mateix”. L’entrevista de Miquel Ferrà Martorell a Pere Noguera m’ha fet recordar els anys de les activitats culturals antifranquistes a l’estudi de l’amic Gerard Matas. Ara no podria dir si va ser el pintor Biel Noguera, el mateix Pere o en Joan Manresa qui un dia de 1966 em presentà el pintor i escultor Gerard Matas. Per uns anys, l’estudi d’en Gerard en el carrer Bosch fou un cau d’activisme cultural molt important a Ciutat. La majoria de cantants principatins i valencians que venien a Mallorca a fer recitals de la Nova Cançó (recitals uns autoritzats, altres prohibits) passaven, inexorablement, per l’estudi. Parl de Raimon, Marià Albero, Joan Manuel Serrat, Quico Pi de la Serra… i, entre els mallorquins, mitjançant en Joan Manresa (que treballava a la ràdio ajudant a difondre la nostra cançó), també connectàrem amb Maria del Mar Bonet, el seu germà Ramon (que aleshores tenia un baret en el Passeig Marítim), el mateix Guillem d’Efak, Miquelina Lladó… En Joan Ramon Bonet (com la seva germana, na Maria del Mar) era fill dels escriptors i periodistes Joan Bonet Gelabert i Mercè Verdaguer Mestres. En l’època de què parlam (1963-1967) enregistrà tres discs en solitari i un amb els Setze Jutges. Un dels màxims impulsors de tota aquella moguda era l’escriptor Joan Manresa que ja el 1961 s’havia donat a conèixer amb el seu llibre de poesia L’hostal de l’equilibri últim. Més endavant sortiren al carrer altres reculls (Res no hauré fet, 1972; Una creu en blanc, una cara buida, El cos cansat de dinou anys, 1976; Menjar-se les prunes amb la pell, 1980) i el relat Primer banyador blau marí, 1973. Des d’aleshores les seves activitats culturals han estat intenses. Recordem que ja en 1964 guanyà el premi Ciutat de Palma de poesia, amb Un, algunes vegades. Com molt bé reconeix la GEM, en Joan “va ser un dels creadors i organitzadors de Cançons de la Mediterrània”. És autor d’una magnífica biografia titulada Maria del Mar (1993). Una certa melangia em puja a la gargamella en parlar d’aquells temps! L’any 1966 en Raimon obtenia un èxit clamorós a París. De molt abans “era el nostre cantant”, l’expressió màxima dels nostres anhels i esperances. En Joan Manuel Serrat el seguia en preferències. Aleshores encara no era l’home famós de pocs anys més endavant. Un dia -crec que li degué donar la meva adreça en Joan Manresa- tocà al pis de casa meva (jo vivia a un pis de la meva mare en el carrer de l’Argentina, número 45, a la barriada de Santa Catalina). Davant la meva porta hi havia un jove simpàtic, vestit amb camisa i texans molt gastats. Acabava d’arribar de Barcelona, no havia menjat en tot el dia i per únic equipatge portava la seva guitarra. Havia d’anar a fer un recital al parc municipal de Felanitx i no sabia com arribar-hi sense peles i amb la panxa buida. Sé que menjàrem d’entrepans mentre comentàvem les darreres novetats de la lluita per la llibertat i de la marxa de la Nova Cançó. En aquells anys Nova Cançó era equivalent a lluita antifeixista, a combat mortal contra la putrefacció cultural del franquisme (l’equivalent a la lluita actual contra les brutors d’un Julio Iglesias o una Rocío Jurado, per posar-ne un exemple). Ajudar la promoció de la nostra cançó, per tant, era una les activitats més importants de la lluita d’aquell moment contra la dictadura. Quants de viatges no férem aquells anys ajudant en Marià Albero, na Maria del Mar Bonet, en Joan Manuel Serrat, en Quico Pi de la Serra… En el capítol “Artistes i escriptors contra la dictadura” del meu llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) ja n’havia parlat una mica, d’aquest estudi de Gerard Matas. Són els anys del naixement i consolidació arreu dels Països Catalans del moviment de la Nova Cançó, que tanta importància tengué en el nostre redreçament nacional i cultural. En parlar d’aquell temps, si exceptuam les grans vagues dels anys seixanta, hem de pensar que -a Mallorca- l’única activitat pública de certa envergadura i que arrossegava “masses” era, precisament, el de la cançó. En aquell moment, els discos -de clara influència francesa- que ens arribaven dificultosament eren els de Miquel Porter, Remei Margarit, Josep M. Espinàs, Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Maria del Carme Girau, Martí Llauradó, el mallorquí Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia Pedrerol i Joan Manuel Serrat. Són els inicials Setze Jutges, als quals s’hi aniran afegint altres components. En Gerard, amb el temps, hi participà activament -edità un disc- i féu bastants recitals, tant a Barcelona com a Mallorca. Però essencialment Gerard Matas (Palma, 1954) era pintor i escultor. Sovint ens contava multitud d’anècdotes del seu aprenentatge a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, de Palma, i a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona. D’ençà la nostra coneixença, allà pels anys 1965-68, ha esdevingut un dels valors més sòlids de la pintura mallorquina contemporània, i ha fet nombroses exposicions a Barcelona, Palma, Bilbao, Alacant, Felanitx, Inca, Madrid, Pollença, Múrcia, Tarragona, etc. Participà activament a les mostres col.lectives Ensenya-1 (1973), a Palma, Pintura Jove de Mallorca (1974), a Campanet i Inca, i Art Jove a Mallorca (1976), a Inca. La GEM ens informava recentment de la brillant participació de l’artista en les mostres Art Contemporani ARCO 89 (Madrid) i Expo 92 (Sevilla). Gerard Mates era fill d’un gran artista, del qual serv grata memòria, ja que vaig tenir l’honor de conèixer i escoltar els seus assenyats consells referents a multitud de qüestions relacionades amb l’art. Parl, evidentment, de Gabriel Mates Valls (Palma, 1896 – 1981). En el meu llibre L’Antifranquisme… he deixat constància d’un viatge a Barcelona amb en Gerard a ran dels esdeveniments del maig del seixanta-vuit, a París. L’estudi d’en Gerard fou l’indret on escoltàrem els primers enregistraments de cantants del tipus Georges Brassens, l’inoblidable Jacques Brel, Ferré, Joan Baez, Ferrat, la Juliette Greco… fins i tot moltes de les cançons d’Edith Piaf ens servien per a evadir-nos una mica de la brutor cultural de la cançó folklòrica impulsada pel feixisme (Lola Flores, Carmen Sevilla, Paquita Rico, la mateixa Sarita Montiel). És evident que, com a gent progressista interessada en la cultura de les nacionalitats oprimides per l’Estat imperialista, res no teníem en contra de l’autèntica cultura popular de les nacions oprimides (les cançons no adulterades del nostre folklore, així com de l’andalús, castellà, basc o gallec). Cal dir, emperò, que per damunt de tot, qui marcava el ritme del que havia de ser una autèntica cançó popular, arrelada a la terra, crítica amb la brutor del món de la cançó de la burgesia, eren en Pete Seegers, en Bob Dylan, els mateixos Beatles, els quals teníem mitificats fins a límits increïbles. Reconec que fa trenta anys en sabien poc del control de les grans multinacionals del disc damunt la creació dels mercats musicals. Nosaltres odiàvem tot el que sortia de les emissores franquistes: el podrit món cultural del nacionalcatolicisme i del falangisme, amb tota la seva cort d’inútils i pseudoartistes, ens feia autèntic fàstic. Per això la nostra dèria pel moviment de la Nova Cançó, pels primers discos de Raimon, Joan Manuel Serrat o la mateixa Maria del Mar Bonet. Unes cançons autèntiques de Joan Ramon Bonet, Gerard Matas, ens eren més estimades que els quaranta anys de Lolas Flores i Paquitas Ricos. Cultura i país – Literatura catalana contemporània – 1.388 articles de l’escriptor Miquel López Crespí) – http://pobler.balearweb.net/category/921