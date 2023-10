L’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i les Illes: els viatgers romàntics         

Aquest darrer temps he repasat diversos materials en relació amb la presència de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria tant a Mallorca en general com a sa Pobla en particular. Entre els llibres referents a l’Arxiduc he llegit amb molt d’interés el que va escriure Leo Woerl titulat El Archiduque Luis Salvador de la Casa Imperial de Austria como investigador del Mediterráneo (Palma de Mallorca, Associació d’Amics de l’Arxiduc, 1998) en traducció de Gottfried i José Macías Molina i introducció i notes de Sebastià Trias Mercant. Dins la mateixa línia d’especial interès informatiu per a tots aquells que volen aprofundir en la vida i l’obra del famós personatge, he estudiat igualment l’imprescindible opuscle de Pedro Bonet de los Herreros El Archiduque de Austria Luis Salvador publicat l’any 2000 mercès a la col·laboració de l’Associació d’Amics de l’Arxiduc amb el Consell de Mallorca. M’interessa repassar tot aquest material (i molt d’altre) per a trobar tots els indicis possibles d’aquella històrica visita de l’Arxiduc a sa Pobla que tengué lloc el dia 19 de gener de 1872 i que, segons tots els coneixedors de la vida del nostre personatge, va condicionar ja per sempre la seva relació amb Mallorca i els mallorquins.

Precisament en un altre dels llibres consultats recentment, concretament en el titulat Sa Pobla, la gent, el medi, la història escrit pels professors Martí Canyelles, Margalida Pujals, Sara Ripoll i Alexandre Seguí en trobam molta informació. En aquest llibre d’indubtable interès didàctic i en l’apartat “Sa Pobla vista per l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria (pàgs. 81-82) podem trobar una breu nota biogràfica, la descripció resumida de sa Pobla feta per l’Arxiduc en la seva obra magna, Les Balears descrites per la paraula i el gravat , i el que és més important per al propòsit que ens ocupa: podem llegir un petit bocí del que el mateix Arxiduc va escriure en Lo que sé de Miramar referent a sa Pobla i la compra de la possessió.

Citem, doncs, aquests darrers autors: “El día 19 de gener de 1872, l’Arxiduc va partir de la porta de Sant Antoni de Ciutat -aleshores estava hostejat a la casa dels Comtes de Formiguera-, amb la galera de Don Joan Palou de Comassema, acompanyat per aquest i Don Manuel de los Herreros, camí de Pollença. Allí s’instal·laren a la posada de Don Joan Palou de Comassema, per assistir el dia següent, Sant Sebastià, als tradicionals balls de les Àguiles.

‘Una pluja torrencial i continuada va desbaratar els projectes de l’Arxiduc de visitar la vall d’en Marc, al camí de Pollença a Lluc. Aleshores, cansat de tanta inactvitat, va tenir la idea d’anar a sa Pobla, a demanar per comprar la finca Miramar, propietat de Don Joan Serra”.

Fins aquí el que ens diuen els autors del llibre Sa Pobla, la gent, el medi, la història . Potser és interessant conèixer el fet en paraules del mateix Arxiduc. Hem de tenir sempre present que Miramar va ser la primera finca que va comprar el nostre famós personatge, una compra que, evidentment, condicionà ja per sempre la seva relació amb la nostra terra i el va fer part indestriable de la nostra història. Els mallorquins del segle XXI ens demanam sovint si la història de la serra de Tramuntana hauria estat a com la coneixem sense l’amor de l’Arxiduc pel nostre paisatge, la nostra història, la nostra gent. La conservaciò d’indrets, terres, marjades, possessions, bardisses, caminois, safareigs, molins, cales, pinedes… ¿s’hauria pogut realitzar sense aquelles compres que s’iniciaren a sa Pobla? Vist el que s’ha esdevengut amb la major part de Mallorca en aquests darrers anys d’allau turistíca, de colonització desenfrenada dels nostres minvats recursos i territori, ho dubtam.

El llibre Sa Pobla, la gent, el medi, la història també ens informa de forma acurada i precisa del tarannà de l’Arxiduc. Parlant del seu amor a Mallorca, podem llegir: “Combinava [l’Arxiduc] les seves estades a Mallorca amb viatges per tot el Mediterrani: França, Egipte, Itàlia… amb el seu vapor ‘Nixe’. Prest adquirí gran popularitat, a causa de la seva personalitat excèntrica i la seva integració en el món popular, arribant a esdevenir fins i tot un personatge llegendari. De fet, varen ésser famosos els seus romanços amb les joves pageses mallorquines.

‘Interessat per les llengües, ben aviat aprengué perfectament el català. Es va relacionar amb els intel·lectuals més detacats de l’època, mallorquins i catalans: Antoni Mª Alcover, Mateu Obrador, Miquel Costa i Llobera, Francisco Manuel de los Herreros, Santiago Rusinyol, Miguel de Unamuno, Jacint Verdaguer…”.

Seguramenrt les adquisicions, iniciades l’any 1872 amb la possessió de Miramar, de sa Font de Sant Ramon, Can Caló, Cas Papàs, Ca na Matgina, Son Galceran, s’Estaca, Son Moragues, Son Ferrandell, Son Marroig de la Foradada, Son Gual, Son Gallard, sa Pedrissa i altres indrets ha servit perquè poguem gaudir d’una part de Mallorca que, altrament s’hauria pogut fer malbé per sempre talment com s’ha fet malbé bona part de l’illa.

Com escriu Pedro Bonet de los Herreros en El Arxiduque de Austria Luis Salvador (vegeu pàgs. 39-41): “Desde que compró Miramar no ha dejado el Archiduque de mejorarla artística y materialmente, y lo mismo ha hecho con las fincas sucesivamente adquiridas. Empezó por restaurar la antigua casa, que adornó con muebles antiguos al estilo del país; una magnífica colección de platos de mayólica; el cenotafio del que fue su secretario Vyborny, por el escultor Tantardini, de Milán, de blanco mármol de Carrara; objetos artísticos fabricados en el país, etc., convirtiéndola así en un verdadero Museo de muebles antiguos mallorquines…”.

Aquella primera compra realitzada a sa Pobla és narrada pel mateix Arxiduc amb aquestes senzilles paraules: “Sense pèrdua de temps, llogàrem un carro i sortírem, amb pluja pertinaç, cap a sa Pobla, invertint dues hores en el trajecte.

‘Arribàrem al carrer Major, que semblava un torrent; no es veia una ànima. Finalment poguérem demanar a una dona, que guaitava per la porta, quina era la casa del senyor Serra-

‘-C’an Serra és aquella, a la dreta, amb un portal d’arc.

‘Prest hi fórem; cridàrem, i una joveneta d’uns dotze anys ens obrí.

‘-És aquí can Serra? -vaig demanar.

‘-Sí, el senyor Serra és mon pare; vaig a cridar-lo de seguida. Però, passin.

‘Passats uns instants, es presentà un home d’una quarentena d’anys, d’aspecte amable:

‘-És vostè don Joan Serra? -li vaig demanar.

‘-Sí senyor -me respongué.

‘-Idó jo som un estranger que vaig recorreguent l’illa. M’han dit que tenia vostè una petita possessió a la costa de Tramuntana, dita Miramar, i que la volia vendre.

‘-Sí senyor -va contestar- tenc totes les meves terres aquí, a sa Pobla, on visc, i aquella finca me resulta enfora.

‘-Bé, jo no vull regatejar; digui’m un sol preu, i que sigui raonable, li dic això anticipadament; perquè si és exagerat, no ens entendrem i no diré més que una paraula, si o no.

‘Va reflexionar un instant, i me donà una xifra que me va semblar acceptable.

‘Pujàrem altra volta al carro, i sempre ploguent, tornàrem a Pollença. Miramar estava comprat”.

En l’opuscle El Archiduque de Austria Luis Salvador (vegeu pàgs. 33 i 34), Pedro Bonet de los Herreros descriu igualment aquesta anada a sa Pobla amb aquestes paraules: “Sitiado por el agua, paseaba S.A. de un lado a otro del aposento, no pudiendo resignarse su activo carácter a la ociosidad que la lluvia le imponía. En esto se vuelve de repente al Sr. Herreros y le dice:

‘-D. Francisco, ¿quçe vamos a hacer todo el día en la posada? ¿Sabe Ud. En qué estaba pensando?… En que, ya que la tormenta no me permite dibujar, podríamos aprovechar el tiempo yendo a La Puebla.

‘-¿A La Puebla? ¿Y para qué? -preguntó el Sr. Herreros.

‘-A comprar Miramar, pues como Ud. Sabe, su dueño, D. Juan Serra, vive allí y según he oído decir tiene la finca en venta.

‘-¿A La Puebla, con tal mal tiempo? -dijo el Sr. Herreros-. ¿Y sin coche?, pues no hay que pensar en pedir al Sr. Comassema sus mulas, fatigadas por la marcha de ayer.

‘-Iremos en un carro -replicó el Arxiduque-; el toldo nos resguardará de la lluvia.

‘Y efectivamente, dicho y hecho, alquilaron uno y en este mal carro, contra viento y lluvia fueron los expedicionarios a La Puebla y quedó concertada la adquisición del predio de Trinidad, antes Miramar, firmándose la correspondiente escritura pública el 6 de julio de 1872…”.

Pedro Bonet de los Herreros parla igualment de la casualitat, del fet de la inesperada pluja que va fer que l’Arxiduc volgués aprofitar el dia anant a sa Pobla per a parlar amb el propietari de Miramar. Com diu aquest autor: “Quien sabe si en vez de caer la lluvia, doblemente beneficiosa para Mallorca, ya que fructificó su campiña y con la isla ligó para siempre al Archiduque, hubiera lucido un sol espléndido, tal vez se hubiera limitado a sacar sus vistas para no volver jamás y Miramar estaría hoy poco menos que olvidado? ¿Quién sabe? Con frecuencia las pequeñas causas producen grandes efectos”.

D’aquesta històrica compra també n’ha parlat l’escriptor Alexandre Ballester en el llibre Retalls de la memòria: sa Pobla (Edicions Albopàs, Sa Pobla, 2000)Hi diu: “Miramar va ésser l’inici del Patrimoni de l’Aexiduc Lluís Salvador a Mallorca, i clau i lligam de permanència a l’Illa. L’Arxiduc va morir el dotze d’octubre de 1915, al seu castell de Brandeis, al nord de la ciutat de Praga. Don Joan Serra i Serra, va ésser nomenat Comendador de la Orden de Isabel la Católica, per decret reial del vull d’agost de 1888, signat per Alfonso XII, en los Baños de Betelú, Pamplona.

‘Don Juan Serra, senyor de can Verdal, va morir el deu de juliol de 1893, a la finca de Santa Eulàlia, Can Picafort, d’un accident de caça. Na Margalideta, donya Margalida Serra i Morey, es va casar amb don Miquel Planes i Poquet, jove advocar pobler, amb ell i els seus fills, comença una nova etapa de la història de sa Pobla, d’ahir mateix”.