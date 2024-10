L´anticapitalisme en el segle XXI

Obstruir aquests poder immensos necessita de contraposar un altre que li planti cara i arribi a subvertir-lo, capgirar, neutralitzar, guanyar i, a la fi, construir-ne un de nou. Exercir la sobirania democràtica i aconseguir millores econòmiques, socials i polítiques, necessita de la lluita, la mobilització, l’organització treballadora i ciutadana. Aquesta lluita bàsica cal transformar-la en polítiques favorables a la majoria treballadora, dins les pròpies institucions i la democràcia del gran capital. Sense refiar-se’n ni un pel. La repressió dels amos sempre ha estat despietada. I no hi ha cap indici de que no ho torni a ser en quan puguin o no tinguin més remei per salvar els seus bens i poder. Una societat comunalista, socialista i comunista només pot ser fruit de la revolució treballadora, republicana, feminista, amb unes institucions de natura completament diferent, obrera i popular. A Rússia van ser els Sòviets, a Catalunya i a l’Estat espanyol és cosa del futur a fer.

A la pel·lícula “EL 47”, crònica encertada de la construcció d’un dels barris barcelonins, Torre Baró, es veu l’obstrucció persistent al progrés de la vida, treball, educacional, social i associatiu, per part de la repressió franquista amb la Guàrdia Civil, com després de la dilació i elitisme de l’Ajuntament a la Transició democràtica monàrquica. El barri s’ha de rebel·lar per existir. La consciència veïnal, la pulsació emotiva col·lectiva, es concentra al film en el segrest de la línia 47 d’autobús pel seu conductor. Proesa que és condemnada com de segrest i violència per les autoritats i la judicatura. En aquest cas el barri va guanyar, tant la línia d’autobús com l’alliberament del seu heroi social. Una sana metàfora de com capgirar els destrets i greuges de l’ordre del poder dels amos dels diners i les empreses.

Obstrucció a l’aplicació de la llei d’Amnistia és el que practica la Judicatura impunement, com ha denunciat Òmnium. Sobretot s’està lliurant als policies repressors en detriment de les imputades, encausades, empresonades, exiliades i repressaliades en general per la mobilització i revolta independentista. Se li afegeixen altres causes, com les de les 8 noies condemnades per una acció a la vaga feminista del 8 M. No hi ha aturador en la perversió i limitació de drets i llibertats per una Judicatura elitista i neofranquista.

Obstrucció a una mínima justícia i reparació a les víctimes és la sentència de l’Audiència Provincial de Múrcia que, de 13 encausats per proxenetisme i pederàstia de nenes i joves menors (14 i 17 anys), 10 queden alliberats impunes, els empresaris finançadors i cervells de la trama, amb argúcies legals de 10 anys de dilació del judici i eximents als capos de la província. Justícia patriarcal masclista que burla les lleis, el lliure consentiment, el respecte i els drets de les noies menors colpides.

Obstrucció a una Europa de drets i llibertats és la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per construir centres de deportació de persones migrants fora de la UE. L’alè de l’Exodus (el vaixell ple de gent jueva que el 1947 va ser apressat i obligat per l’armada anglesa a foragitar Palestina) inspira les polítiques ultradretanes i mortals de la UE. Morts quotidianes al Mare Nostrum. Discriminació, humiliació i injustícia amb la Llei d’estrangeria, que manté a un 21 % de la població de Catalunya sense drets de ciutadania.

Obstrucció a l’habitatge per part dels grans tenidors, fons internacionals i Bancs (estatals i catalans com La Caixa). Preus de compra i de lloguer fora de l’abast de la població modesta, precària i empobrida, manca de política de sol, habitatge i lloguer social. A Catalunya i a l’Estat es donen la ma per impedir habitatge suficient el TC que anul·la lleis, PP i Junts que obstrueixen lleis que afavoreixen, ni que sigui una mica, a la població. El Bo d’habitatge a joves proposat pel govern estatal és una gota d’aigua maldestre, de tarannà caritatiu, que sosté tota l’especulació existent.

Centenari Lenin. A “Sobre la història de la pau dissortada” (7.01.1918): “el principi que ha de servir de base a la nostra tàctica no és establir a quin dels dos imperialismes ens convé més ajudar en aquests moments, sinó determinar quin és el medi més eficaç i segur de garantir a la revolució socialista la possibilitat d’afermar-se o, almenys, de sostenir-se en un país fins que altres països s’adhereixen a ell”. AL “Discurs de cloenda del Congrés dels Sòviets de diputats obrers, soldats i camperols” (18.01.1918): “les grans revolucions tractaren precisament de trencar aquesta vella màquina estatal explotadora, però fins ara no havien aconseguit culminar aqueta tasca, …Rússia és la primera que ha aconseguit actualment que la administració de l’Estat passi a mas dels propis treballadors… S’està creant un tipus de poder estatal nou”. I a “Sobre la frase revolucionària”: “… és la repetició de les consignes revolucionàries sense tenir en compte les circumstàncies objectives que es donen en un canvi concret dels esdeveniments, en un estat de coses determinat. Consignes magnífiques, atraients i embriagadores, però desproveïdes de base: aquesta és l’essència”. A “Sobre el terreny de les realitats”: “per fer una guerra amb un enemic com l’imperialisme alemany és insuficient l’entusiasme. Seria una insigne ingenuïtat, inclòs seria un crim, considerar amb lleugeresa una guerra com aquesta, una guerra autèntica, tenaç i sagnant”. Tom 35, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou.

17 d’octubre de 2024