La situació política actual (un article de la revista marxista La Aurora

Tercera semana de incendios. Los equipos de extinción siguen luchando contra 14 fuegos graves; la provincia de León concentra ahora los mayores peligros. 717 personas permanecen evacuadas. Vaya nuestra solidaridad y apoyo a las brigadas, los voluntarios, los vecinos y para todos aquellos que, tras perder mucho o todo, deben ahora ver cómo hacen frente a unas consecuencias muy duras para ellos, pero que finalmente nos llegarán a todos. Las acciones reclamando responsabilidades y dimisiones ya han comenzado: hemos visto 28 manifestaciones en Galicia y otras tantas en Castilla y León y en Madrid.

El PP gobierna en todas las comunidades autónomas en las que se han producido incendios. Su línea, junto a Vox, ha sido rebajar el dinero para la prevención y reducir el personal y los medios. Ahora, cuando el fuego ha avanzado de manera descontrolada y ha mostrado las vergüenzas de su política y la inutilidad de su gestión, reclama medios infinitos al gobierno y busca culpables.

El discurso oficial del PP, cuyo centro es Feijóo y sus 50 medidas, tiene los mismos ejes que Vox y el bulo como centro de la acción política. Desmontarlos resulta fundamental para armar un discurso republicano, basado en la sostenibilidad y el respeto a los territorios y a quienes viven en ellos.

“No hay cambio climático“. Vivimos una crisis climática acelerada por el modo de producción capitalista que condiciona cómo nos relacionamos con la naturaleza. La última ola de calor ha provocado, en 14 días, 1140 muertos y unos incendios que ya ha consumido más de 400 mil hectáreas. Las zonas que han ardido son aquellas que han perdido, en los últimos 40 años, más del 22% de su población (Zamora, Orense, León y Cáceres). 1500 explotaciones de ganadería extensiva (bovino y caprino) se pierden cada año. La masa forestal crece en la España vaciada, como crece el estrés hídrico en la habitada. Alrededor del 75% del territorio se encuentra en riesgo de desertificación, algunas regiones ya están experimentando periodos de clima semiárido. El Mediterráneo va camino de devenir en un mar tropical. Esta situación anuncia nuevas DANA. El cuadro lo completa la sobrexplotación de los acuíferos, la agricultura intensiva, los centros de datos y las macro granjas.

“La responsabilidad en los incendios es del gobierno del Estado“. Competencialmente, la responsabilidad pertenece a las comunidades autónomas. Ahora bien, de nuevo, como ante la Covid o la DANA, el engendro autonómico, fruto del pacto constitucional que nos trajo la transición, se muestra muy poco útil para garantizar los derechos de la ciudadanía y muy eficaz para la aplicación de las políticas neoliberales y privatizadoras que desmantelan servicios públicos. Afrontar el cambio climático exige un pacto no de Estado con el PP, sino con la ciudadanía. Un pacto que parta de la defensa de la democracia municipal y republicana del derecho de autodeterminación, de lo público y del territorio.

“Los incendios los causan de pirómanos“. El número de incendios es hoy menor que antaño, pero resultan mucho más devastadores. El 70% están provocados por la acción humana. Los datos de la Guardia Civil demuestran que, en 2023, sólo el 7,64% fueron intencionados y de ellos, el 0,57% obra de pirómanos.

“El monte no se puede limpiar debido a la agenda 2030 y a los ecologistas“. La ley de Montes se aprobó en 2003, bajo el gobierno de Aznar (PP) y establece que los propietarios deben limpiar sus bosques. Es obligatoria la limpieza hasta 100 metros alrededor de los núcleos urbanos. El 72% de la masa forestal en España se halla en manos privadas; el 28% es pública.

“Los parques naturales son espacios donde hay más incendios“. Al contrario, debido a su protección, hay menos. Sin embargo, para intervenir en ellos, hay que pedir permiso a la Administración.

“Los cazadores son los mejores defensores del medio rural“. No es cierto. Su acción se halla detrás de una parte no pequeña de los incendios.