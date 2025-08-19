La situació política actual – Tot crema

La España vaciada arde a causa de virulentos incendios. Hay cuarenta focos activos y cuatro personas han perdido ya la vida trabajando en su extinción. Las hectáreas quemadas son más de 300 mil (el tamaño de la isla de Mallorca). Lo más grave se registra en Orense, Castilla y León y Extremadura, pero las llamas continúan avanzando descontroladas, ya han entrado en Picos de Europa. Se trata de incendios de sexta generación.

Los efectivos sobre el terreno son escasos, están agotados, peor pagados y no siempre bien equipados. Entre llamas y humo, los habitantes colaboran creando cortafuegos con sus tractores, dando de comer a quienes les socorren, remojando zonas, poniendo a salvo al ganado y deseando no recibir las temidas órdenes de evacuación. Hay, junto a la autorganización ciudadana, descoordinación y caos.

No tienen mejor suerte aquellos que se han quedado colgados en las estaciones de tren o autobús por la suspensión de los trayectos. Nadie les protege. No parece haber soluciones, salvo si se pagan precios astronómicos.

¿Y el Estado? Las Administraciones muestran no estar para garantizar los derechos de la mayoría, sino el negocio de la minoría. Los ayuntamientos, pequeños y sin dinero, apenas tienen medios y desde luego, ningún personal para atender los fuegos. Las diputaciones sí disponen de medios económicos, pero para otras cosas. Las autonomías afectadas, lideradas por el PP y responsables de la política en los territorios (incluidos los montes), basan su labor en la privatización generalizada, en el apoyo a los sectores que dan negocio. Para ellas, el bosque simplemente no existe. En el caso del gobierno del reino, tampoco los montes y los incendios constituyen una prioridad más allá de la UME. La situación es la misma en toda la UE (abandono del campo); no existe ninguna política en Europa destinada a asentar a la población en los territorios no urbanos.

Bajo el capitalismo no hay vuelta atrás. Se forzó, a través de un largo goteo, a la masa de la población a separarse de la tierra. La gente tuvo que irse a la ciudad (el 85% de la misma ya vive en España en urbes que no dejan de crecer), se abandonó el campo. La naturaleza, ajena a esas leyes, siguió su curso. En 25 años, se ha recuperado hasta un 33% de la superficie arbolada: el Banco Mundial señala que el 37% del territorio del reino está ocupado por bosques. Eso sí, la mayoría son privados y no tienen actividad alguna. La cantidad de combustible que almacenan resulta el equivalente a la energía que se consume en la UE en un año. La crisis climática y el calor han hecho el resto.

Bajo la burguesía la vida y todo lo que la soporta se halla siempre sometida a un único fin: conseguir el máximo beneficio. Solo se produce y se protege aquello que da dinero. El resto no tiene valor. El resultado de ese criminal modo de organizar nuestra sociedad, basada en la explotación del trabajo asalariado, la contaminación de todo tipo y el esquilme de la naturaleza, se comprueba a cada paso. Sus efectos en la estructura del poder y en la política, también.

Mientras todo arde, la gente se queja del abandono, un abandono que gobierna todas sus vidas, pero también las de aquellos que vivimos en las ciudades. Existe una privatización de todos los servicios. El monte no es una excepción. Hasta 38 empresas participan, por ejemplo, en la cadena de las subcontrataciones que, en Castilla y León, se hacen cargo de los cuidados de montes e incendios. En todas las comunidades autónomas es lo mismo. La prevención ante el fuego resulta nula. El dinero destinado a la misma ha caído un 50% en 10 años. La Administración no gasta en sectores que no “dan negocio”. En la sociedad burguesa, el gobierno no es ajeno a las clases. El Estado constituye una máquina al servicio fundamentalmente de los sectores más poderosos del capital. El resultado supone que zonas enteras del territorio se mueran.

Esperemos que los incendios terminen pronto. Tras ello, urgen planes de emergencia que partan de la participación activa de la población afectada, brigadas públicas de prevención e intervención y apoyo a quienes mantienen las actividades económicas en los territorios. Mayor presupuesto para los ayuntamientos, desarrollo de los servicios públicos (sanidad, educación, internet, banca, etc.), formación y compromiso con la sostenibilidad y las actividades en el propio territorio.