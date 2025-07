La situació política actual – Rebel·lia veïnal

L’AVV i el Sindicat d’Habitatge de Vallcarca han aconseguit un nou èxit. Tot i que l’Ajuntament persisteix en no fer cas del veïnatge, ni en frenar una remodelació desfavorable al barri. L’alcalde Collboni te els vots marcats pels grans poder econòmics. BComú, ERC en el consistori, i la CUP des de fora, han d’aconseguir teixir les aliances necessàries en els objectius per les millores ciutadanes, així com la connivència amb les mobilitzacions de les entitats que les encapçalen, per impulsar una alternativa social i política al desgavell del PSC. Morts laborals Una treballadora de la neteja de FCC de Barcelona ha mort per un cop de calor mentre treballava. L’impacte ha obligat a l’Ajuntament ha exigir el compliment dels protocols de seguretat a l’empresa de la neteja. Els Sindicats denuncien que els protocols no es tenen prou en compte. La família de la treballadora està desolada. Completament inacceptable, però totalment vigent la sangria d’accidents de tot tipus i de les morts en el treball. “No és un accident laboral, és una negligència empresarial” se subtitula l’ Informe de sinistralitat laboral 2024 de la UGT (abril 2025). Les dades són demolidores: “Si sumem els accidents mortals durant la jornada laboral i els accidents mortals in itinere, en total han perdut la vida per causa de la feina 1.074 treballadores i treballadors entre 2013 i 2024”. Durant l’any 2024 es van produir a Catalunya 206.941 accidents de treball. CCOO en registra 206.980 accidents laborals, dels que 108 són morts (82 durant la jornada i 26 in itinere). La negligència patronal resulta mortal. Segons el biaix de gènere, dels 95.528 accidents amb baixa en jornada laboral, 66.277 (69,38%) els han patit els homes i 29.251 les dones (30,62%). En canvi les dones han tingut el 30,71% dels accidents lleus, el 18,80% en el cas dels greus i un 10,45% dels mortals. Comerç amb Israel La rebel·lia s’estén amb la mobilització contra el rearmament dels estats, així com la denúncia i lluita contra el comerç d’armes amb Israel, i a tota relació econòmica o d’altres tipus que sostingui el genocidi del sionisme israelià a Gaza, i per destruir la població palestina a tot el territori de Palestina. La denúncia s’ha efectuat al port de Barcelona, pel vaixell ZIM Luanda, que transporta acer destinat a la producció militar a Israel. La Comunitat Palestina va posar una querella que no ha estat executada pel jutjat. El món dels amos de l’economia com en Trump, o dels oligarques amb Putin, o dels grans conglomerats empresarials xinesos, és el món que les grans multinacionals depreden, xoquen amb les guerres comercials i aranzelàries, i el que esclata amb rearmament i guerres. Els pobles que s’hi enfronten i la mobilització solidària arreu són el germen revolucionari d’alternativa i de futur. El xoc econòmic i la deriva militarista i de guerres, persegueix un nou control, un nou ordre, del comerç internacional, dels recursos en combustibles fòssils i del que anomenen terres rares. Aquesta lluita s’ha d’afrontar a l’imperialisme dominant nord-americà, sense eludir tots els altres que pugnen per una multilateralitat per repartir-se l’espoli dels pobles segons zones i regions d’influència de cadascun. Centenari Lenin. En “Proposta per al Projecte de resolució sobre l’informe de la delegació del PC(b)R a la Internacional Comunista” (2.04.1022): “La fi i el sentit de la tàctica del front únic consisteix en atreure a la lluita contra el capital a una massa cada dia més gran d’obrers, sense vacil·lar. (…) Quan la majoria dels obrers ja ha establert la seva representació de classe, és a dir, soviètica, i no “nacional”, és a dir, comuna amb la burgesia…”. En “Disposició sobre les funcions dels Vicepresidents” (11.04.1922): “donada la tenaç resistència dels buròcrates soviètics, que volen aferrar-se als vells mètodes burocràtics, es necessari una lluita persistent (…) és necessari fer traduir i editar les millors obres i les més modernes, en particular les nord-americanes i alemanyes, sobre l’organització del treball i la gestió”.. Tom 45, Obres completes. Ed. Progreso, Moscou. 3 de juliol de 2025