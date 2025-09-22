La situació política actual – Palestina

No hay conversación en la que no aparezca el genocidio en Gaza; su horror resulta inaceptable. La vuelta del curso político no ha podido tampoco escapar a ello. La comunicación de Pedro Sánchez y las nueve medidas que presentó son una prueba de lo anterior: decreto-Ley para el embargo de armas que prohíbe comprar y vender armas a Israel y prohibición de tránsito por los puertos españoles de todos aquellos buques que transporten combustibles para las fuerzas armas israelíes y de entrada en el espacio aéreo a quienes transporten material de defensa para Israel. También negación de acceso al territorio a todas las personas que participen en el genocidio, prohibición de importación de productos que provengan de asentamientos ilegales y limitación de los servicios consulares en los territorios ocupados por Israel. Además, se incluye el refuerzo del apoyo a la ANP con nuevos efectivos y colaboración en proyectos de agricultura y sanidad, así como la ampliación en 10 millones de euros del dinero destinado a UNRWA, el aumento de la ayuda humanitaria hasta los 150 millones de euros y, ahora, la llamada a consultas a la embajadora en Israel. ¡Por fin iniciativas tangibles!

Aunque estas medidas no llegan a los reclamos que pide la calle, constituyen un buen paso ante un genocidio que ya suma más de 63 mil asesinados, 159 mil personas heridas y 250 mil en riesgo de desnutrición aguda. La movilización se ha convertido en un reguero que abarca los 5 continentes (Londres, Seúl, ciudad de México, Ámsterdam, Estambul, Brisbane (Australia), París o Pensilvania). No se libró ni el Festival de Cine de Venecia. Nada escapa al rechazo del plan de exterminio que lidera Netanyahu con la complicidad de las principales potencias, comenzando por las de la UE (el destino del 32% de las exportaciones israelíes).

Las acciones diarias de denuncia de la Vuelta Ciclista a España son un ejemplo que está revolviendo conciencias y mostrando como la lucha rinde, a la vez que desnuda la vergüenza de la complicidad de las podridas instituciones del deporte. El torneo internacional de ajedrez de Sestao, que impide a los ajedrecistas israelíes participar bajo su bandera, pone de manifiesto la hipocresía de la dirección de la ronda ciclista cuando asegura que no puede hacer nada para expulsar al equipo Israel Premier-Tech.

La espiral de muerte sionista continúa y a su sombra, Putin refuerza sus brutales ataques contra Ucrania. Frenar ambas agresiones depende muy mucho de la movilización contra la que la “derecha y las fuerzas del orden” siempre hablan. Saben que supone condición para ganar.

En 30 días, el Decreto-Ley de embargo de armas deberá empezar su proceso de convalidación como ley en el Congreso. Ese día veremos de nuevo la foto de quienes están contra el genocidio y quienes, no.

Esta misma semana veremos otra foto en la Cámara, la de aquellos que están a favor de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana y la de quienes, de la mano de patronal, han presentado, y de momento mantienen, tres enmiendas a la totalidad y esperan tumbarla: Vox, PP y Junts. Se trata de uno de los pulsos que abren la vida parlamentaria, pero cuya suerte no se juega únicamente en las Cortes. Aquí también y, más allá del resultado del voto de esta semana, será la capacidad de movilización social la que finalmente dicte lo que ocurrirá con la jornada laboral.

Con Palestina en el corazón abrimos este nuevo curso.