La situació política actual -OPA BBVA – Sabadell. Una més de  concentració bancària

En aquesta llarga partida d’escacs, que ja fa un any que dura, Banc de Sabadell ha aconseguit generar, especialment a Catalunya i al País Valencià, un moviment d’interessos contraposats contraris a l’operació: els sindicats per defensar l’ocupació (es perdrien uns 10.000 llocs de treball, 3.200 només a Catalunya); les patronals per mantenir la quota de crèdit empresarial (Foment ha calculat que es perdrien uns 70.000 milions en crèdits); el Parlament va votar una resolució molt majoritària contra l’OPA i el govern Pedro Sánchez ha intervingut posant condicions que dificulten l’operació.

Els interessos dels banquers són contraris als de la població treballadora. Els del BBVA perquè volen concentrar encara més el capital per poder imposar les seves condicions a la indústria, al petit industrial o comerciant, a qui necessita una hipoteca i si cal al mateix govern. L’exemple de l’exministre Montoro és ben clar de com s’aprofiten de l’Estat per als interessos propis. Els gestors del Sabadell es resisteixen, en primer lloc, perquè volien més diners per l’operació i per continuar mantenint els seus sous i jubilacions més que generosos. No ho fan per filantropia ni per mantenir el crèdit a les petites empreses. Ho fan pels seus propis interessos. Com oblidar que la direcció del Banc Sabadell va ser de les primeres en sortir de Catalunya després de l’1 d’octubre de 2017?

Les plantilles dels dos bancs pateixen a la seva pell aquesta guerra: baixes que no es cobreixen, oficines amb una o dues persones empleades, inseguretat, augment d’estrès, objectius comercials impossibles de complir i exagerades càrregues de treball. Aquest és el dia a dia.

Oposar-se a l’OPA és una necessitat per evitar una concentració més gran del poder financer. Defensar els interessos de la població treballadora i de la petita indústria i comerç també vol dir no dipositar il·lusions en cap dels contendents, sinó en la necessitat social d’una banca pública, que formava part de l’acord per donar la majoria al govern Illa i que no s’ha donat cap pas. Igualment mantenir els impostos especials a la banca (31.000 milions de beneficis al 2024, un 21% més) I hem de mirar més lluny: una economia sana financerament exigiria una banca nacionalitzada per generar el crèdit necessari per al funcionament d’una economia basada en els interessos de la majoria de la població treballadora i no determinada pels grans banquers i capitalistes.

Centenari Lenin.

En “Carta al Congrés” (24.12.1922): “El nostre Partit es recolza en dues classes, i d'aquí ve la

seva inestabilitat; i seria inevitable que caigués si aquestes dues classes no poguessin arribar a

un acord. (…) el fonamental en el problema de la estabilitat, són membres del CC, com Stalin i

Trotski. Les relacions entre ells, a la meva manera de veureu, comporten més de la meitat del

perill d’aquesta escissió que es podria evitar” (…) El camarada Stalin, arribat a secretari

general, ha concentrat a les seves mans un poder immens, i no estic segur de que sempre

sàpiga emprar-lo amb la suficiència prudència (…) el camarada Trotski, segons ha provat ja…

no es distingeix únicament per dots rellevants: personalment, potser és l’home més capaç del

CC, però és massa orgullós i es deixa portar massa per l’aspecte purament administratiu dels

assumptes. Aquestes dues característiques de dos destacats dirigents del CC actual poden

conduir, sense voler-ho, a l’escissió, i si el nostre Partit no pren mesures per impedir-ho,

l’escissió pot produir-se de manera imprevista”. “Adició” (4.01.1923): “Stalin es massa brusc, i

aquest defecte, plenament tolerable en el nostre mitjà i en les relaciones entre nosaltres, els

comunistes, es fa intolerable en el càrrec de secretari general. Per això proposo als camarades

que pensin la manera de passar a Stalin a una altra responsabilitat

(…). Tom 45, Obres completes. Ed. Progreso, Moscou.

24 de juliol de 2025