La situació política actual – Israel assassina infants

Niños a los que se mata de hambre por miles en Gaza. En el siglo XXI, el poderoso Israel asesina con un cinismo calculado. El bárbaro empeño genocida mantiene una lógica brutal y tan inhumana como quienes la lideran, Netanyahu, Trump y las potencias europeas. El resto de gobiernos que podrían decir o hacer algo, salvo honrosas excepciones, mira hacia otro lado. Para el genocidio el método que vale es el de los nazis o la vieja idea del imperio romano: sitiar, matar por hambre y sed, y provocar enfermedades. Gaza constituye la vergüenza que resume el orden internacional. Muestra la inutilidad de la ONU, el verdadero peso de las convenciones y tratados o para qué acaba sirviendo la diplomacia en el orden surgido tras la segunda guerra mundial. Un orden que se basa en el derecho de los imperialistas y quienes les sirven a matar, explotar, esquilmar recursos y pisotear a pueblos y personas. Su negocio, su control de los recursos, su beneficio es lo que importa. Lo demás es secundario. La movilización contra el genocidio no debe detenerse. Hay que romper todas las relaciones de España, así como todos los acuerdos de la UE con Israel. Se debe llevar ante el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional a los genocidas. Es necesario avanzar en la popularización de campañas de boicot a los productos israelíes, denunciar sus inversiones y, sobre todo, el negocio que, con la ocupación, realizan no pocas empresas multinacionales y españolas, comenzando por los bancos y fondos de inversión. Ni la Constitución española ni la Convención sobre los derechos del Niño de NNUU ni la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, tampoco la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia y menos todavía el “interés superior del menor” han valido para que Daniel, hijo de Juana Rivas, continuara donde quería estar, es decir, con su madre y su hermano, y no con el maltratador condenado (2009) que es su padre biológico. Tampoco aquí han valido las convenciones, con las que tantas veces se llenan la boca los jueces o los políticos. La opinión de Daniel sencillamente no formó parte de la ecuación. Es a él a quien se somete, contra su voluntad, a la tortura psicológica de vivir con ese maltratador. A la justicia le importó mucho menos la opinión del niño o la realidad de víctima de violencia de la madre y su rol de protectora de sus dos hijos que todo lo demás. Decisiones como la de la jueza de Granada acaban, como señaló el Consejo de Europa en un informe de 2024, transformando al sistema judicial en cómplice de la violencia vicaria en el reino de España. Tampoco se respetan los derechos de los niños ni en Canarias, ni en muchos centros en la península, en particular si hablamos de menores extranjeros no acompañados. No hay protección, se suceden las denuncias contra supuestas ong (Quorum Social 77) que acaban ingresando hasta 150 millones en contratos por procedimientos de urgencia para la gestión de centros en los que falta de todo, sobran hacinamiento y golpes y no existe ninguna voluntad de acogida. La situación de la infancia y los menores está dominada en el reino no por los derechos, sino por las carencias. Unicef reporta que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) entre menores de 18 años se sitúa en el 34,5%. Un 28,9% de los niños y niñas menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE; el 12,3% de los menores viven en situación de pobreza severa. La pobreza infantil resulta superior entre los adolescentes (13-17 años). Colocar los derechos de los menores en su lugar exige más dinero público. Hoy en España, las prestaciones públicas solo reducen la pobreza infantil en un 6,4%, muy por debajo de la media europea, que se coloca en el 13,4%. Faltan más inversiones para la infancia. Resulta necesaria la instauración de una renta Básica universal e incondicional para toda la población. Sin medidas económicas que partan de una profunda reforma fiscal que haga pagar a quien más tiene, sin políticas públicas que sitúen las necesidades de las personas como la medida de las cosas no habrá protección para los derechos de nadie. Buen mes de agosto. Volveremos a nuestra cita semanal en septiembre.