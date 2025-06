La situació política actual – Inflexió militarista

L’alternativa al xoc entre segments del gran capital internacional pel control dels mercats, dels materials estratègics i per al domini de regions senceres del planeta, no pot ser una pau basada en l’equilibri entre les diferents potencies i estats imperialistes, ni tampoc que vingui dictada pels vencedors als perdedors. Com tampoc no ho serà una pau farcida de destrucció i de cementiris, i fonamentada sobre el sotmetiment dels pobles i l’espoli dels recursos naturals. L’alternativa només és pot forjar des d’una lluita d’una classe obrera organitzada i políticament independent dels blocs i dels estats imperialistes. Pau sent imposicions L’acostament entre els EEUU de Trump i la Rússia de Putin entorn a Ucraïna és prou revelador de les maneres entre els grans magnats. El veritable interès està en repartir-se els recursos, bens i territori ucraïnès. Les contra-cimeres pacifistes no poden eludir la clara defensa de la resistència ucraïnesa, per a l’existència, sobirania i llibertat del seu país, contra la invasió de Rússia; ni la mobilització contra el genocidi que Israel du a terme a Gaza ia tota Palestina; ni la guerra desencadenada per EEUU contra Iran per a sotmetre el règim dels aiatol·làs i subvertir-lo, assegurant-se així el domini dels recursos del Pròxim Orient. El pacifisme hauria de tocar de peus a terra. Cap estat imperialista, ni bloc d’estats, ni ordre internacional sota l’ègida de les potències nuclears, pot ser garant de pau. Les forces treballadores han d’aconseguir alçar la veu, enfortir-se políticament, per presentar unes perspectives revolucionàries que capgirin el poder econòmic i els estats dels amos del món. Fins i tot avui en dia, que estan disgregades i sense programa ni organització revolucionària definida. Cal una força treballadora organitzada, capacitat de dir les coses pel seu nom: s’han d’expropiar les poderoses multinacionals, començant per les de la indústria i el comerç militar. Centenari Lenin. En “XXI Congrés del PC(b)R (27.03-2.04.1922), Paraules finals sobre l’Informe polític” (28.03.1922: “el capitalisme d’estat és la forma del capitalisme més inesperada, la producció absolutament imprevista, ja que ningú podria intentar que menys el proletariat pugui començar a desenvolupar el poder en els països que aconseguissin la distribució del poder en els països. pagesia, i després, en veure que no podia complir la tasca a causa del baix nivell cultural, utilitzaria el capitalisme (…) El proletariat no tem reconèixer que en la revolució unes certes coses li han sortit magníficament i altres, malament (…) És necessari aprendre, procurar que en un país proletari el capitalisme d’Estat no pugui anar ni vagi més enllà dels límits i condicions que beneficien al proletariat ”. (…) No és possible separar els problemes organitzatius de la política. La política és l’economia concentrada”. Tom 45, Obres completa. Ed. Progreso , Moscou. 26 de juny de 2025 Facebook Twitter