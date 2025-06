LA SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL: GUERRES I MÉS GUERRES

Trump se presentó como el “presidente pacificador”. Avisó de que iba a acabar con los principales conflictos armados (Ucrania y Palestina) en dos patadas. Sin embargo, hoy hay más sangre, bombas y frentes abiertos que antes de su llegada a la Casa Blanca. Ya sean directamente los EEUU o su peón israelí, las muertes y los bombardeos se suceden en Yemen, Líbano o Siria. Ahora le tocó a Irán, sin que por ello haya aminorado el paso genocida de Netanyahu en Palestina. A pesar de los más de 53 mil muertos en Gaza, ayer la UE continuó sin ver “causa suficiente” para romper relaciones y castigar el intercambio comercial con Israel. Se blanquea la limpieza étnica emprendida por el sionismo de extrema derecha. En Irán, la razón formal para el bombardeo es la de “acabar con el programa nuclear iraní.” La real: un cambio de régimen. Sustituir la reaccionaria república islámica por un sistema, no menos reaccionario ni teocrático, pero sí afín. Quieren recuperar el control sobre el petróleo y el gas, así como sobre la circulación de ambos recursos por el estrecho de Ormuz. Control que perdió el imperialismo tras la revolución que derribó el sanguinario régimen del Sha Reza Pahleví. Las bombas de hoy no anuncian paz alguna, sino más guerra. Más muerte, más inseguridad y más destrucción. Un plan, el del rearme, al que la OTAN quiere ahora sumarse incrementando el gasto de defensa de cada uno de sus socios hasta llegar al 5% de su PIB. El gobierno de España, de momento, se resiste. Hay que movilizarse. No queremos ni necesitamos más balas, sino más sanidad, educación o vivienda. Contra este rearme mucha es la labor que puede hacer el tejido asociativo y sindical. Por su parte, la corrupción lo sigue llenando todo. Se suceden los audios, los registros, las declaraciones, los policías y los jueces. Se trata de una realidad profunda, pegada a la piel del régimen del 78, labrada bajo el franquismo, muñida por la monarquía y que se maneja como pez en el agua en el capitalismo de amiguetes que nos rige. Una corrupción que repite los nombres de las empresas, ya sea en la Gürtel o Ábalos-Koldo-Cerdán, que necesita de la mezcla de sociedades y policías (como el jefe de seguridad de Acciona, ex oficial en Itxaurrondo y en la UCO), y que tiene en la falta de control democrático y en el abuso de poder algunas de sus principales fortalezas. Abuso de poder e impunidad como la que demuestra la policía cada vez con más frecuencia. Se repiten palizas, lesiones o muertes. La última fue la de Abderrahim. Tenía 35 años, era de origen marroquí y un policía municipal de Madrid de paisano lo estranguló porque intentó robarle el móvil. Se acaba de reabrir el caso de Brian Ríos, muerto en la comisaria de los Mossos de Rubí. Las denuncias de las asociaciones se suceden mientras la ley mordaza no se deroga y el proceso de regularización extraordinario continúa sin la luz verde en el Congreso. En Cádiz, el metal volvió a la huelga. Su peso económico va mucho más allá de la naval, su efecto alcanza a unos 25 mil trabajadores. Hace poco más de 24 horas que se llegó a un preacuerdo. En el momento de escribir estas líneas, no está garantizada su aprobación. Los poderosos avanzan en sus planes de caos y guerra. Aseguran que no la quieren, pero sus acciones la provocan y su presión a favor del rearme así lo prueba. La población trabajadora necesita justo lo contrario. No queremos guerras ni armas. Pero para avanzar contra los planes bélicos precisamos que nuestros intereses y nuestras exigencias democráticas y de clase se hagan oír con más unidad y más fuerza que hoy.