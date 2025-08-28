La situació política actual – Gaza no està sola

És Israel qui està cada dia més sol. L’ha abandonat una gran part dels jueus de la diàspora, visible a les manifestacions, que malgrat llur sentiment d’identitat no volen compartir un projecte colonial d’espoli i neteja ètnica a Palestina. L’està abandonant el degoteig constant de ciutadans israelians que marxen a altres països, després de comprovar com tenien raó els jueus que veien en la fundació d’Israel una trampa també pel seu poble, condemnat, desprès de l’holocaust, a una vida militaritzada i a una guerra permanent i injusta. I cada cop són més els joves israelians que prefereixen la presó a participar en un genocidi.
És cert que els nostres governs, malgrat la multiplicació de llurs condemnes al setge de Gaza, no només segueixen mantenint relacions diplomàtiques amb Israel, reconeixent-lo com un estat legítim i negant-se a imposar-li sancions, sinó que continuen enviant-li i comprant-li armes, les que perpetren o financen el genocidi. No és que les declaracions dels governs, com el de Pedro Sánchez i els seus aliats, condemnant les accions d’Israel o reconeixent diplomàticament l’Autoritat Palestina a Cisjordània, siguin inútils: irriten als sionistes i ajuden a aïllar-los. Fa temps, però, que cal el pas que no han volgut fer, començant per prohibir i renunciant efectivament al comerç d’armes amb Israel. És el que exigeixen les manifestacions i, a Espanya coma molts altes països, la majoria de la població.
Palestina vencerà. Això cridem a les manifestacions. És un convenciment que rau en la resistència invencible del seu poble, malgrat l’horrible patiment. I també en la solidaritat a tot el món del jovent, dels explotats i dels oprimits, És la força d’un moviment internacional que s’enfronta des de Palestina a l’ordre mundial del capitalisme imperialista.
Centenari Lenin.
En “Més val poc i bo” (2.03.1923) (últim article de Lenin): “La nostra administració pública es troba en una situació tant deplorable, per no dir detestable, que primer hem de reflexionar profundament de la manera de combatre les seves deficiències… De quins elements disposem per formar aquesta administració? Només dos: primer els obrers, animats en la lluita pel socialisme… Segon, es necessiten coneixements… els que tenim són irrisoris en comparació en tots els demés Estats… dit sigui entre parèntesis, en el nostre país hi ha burocràcia no només en els organismes dels Sòviets, sinó també en els del Partit… En tot l’àmbit de les relacions socials, econòmiques i polítiques som uns revolucionaris “terribles”. Però en el terreny de la veneració dels superiors i de l’observança de les formes i els ritus de la tramitació dels expedients, el nostre “revolucionarisme” és substituït sovint per una rutina del tot rància. (hi ha) un fenomen interessantíssim: com un gran salt endavant a la vida de la societat va unit a una monstruosa timidesa davant els menors canvis. … les revolucions grans de veritat neixen de les contradiccions entre lo vell, entre la tendència al cultiu de lo vell, i la més abstracta aspiració a lo nou, que ha de ser ja tant nou que no contingui ni un gra de lo vell. … Tanmateix no ens serà fàcil sostenir-nos amb aquesta única confiança (la dels petits i petitíssims pagesos amb la llavor revolucionària del proletariat)” fins el triomf de la revolució socialista en els països més desenvolupats. … podrem mantenint-se amb la nostra petita i petitíssima producció camperola, donada la ruïna em que estem, fins que els països capitalistes d’Europa Occidental culminin el seu desenvolupament fins el socialisme? … (ens basem) en que el propi capitalisme ensenya i educa a fi de comptes per a la lluita a la immensa majoria de la població del món”. Tom 45, Obres completes. Ed. Progreso, Moscou.
28 d’agost de 2025