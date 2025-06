La situació política actual – Els desastres del PSC a Catalunya-Principat

El president de la patronal catalana ha senyalat que s’anava en retard en l’ampliació aeroportuària, però que era en la bona direcció. ERC ha insistit en que l’aeroport passés completament a mans de Catalunya i que l’AENA estatal en sortís de la direcció, qüestió també compartida per Junts, malgrat que aquests últims consideren convenient l’ampliació.

Illa, el PSOE i el PSC no van aconseguir cap resultat polític o econòmic de la Conferència de presidents. El PP tampoc, malgrat la seva gran representació autonòmica (12 presidents, enfront dels 5 del PSOE, un PNB i un altre de CC). Pedro Sánchez conclou que la legislatura seguirà fins al 2027. Feijoo i el PP es mobilitzen a Madrid, per desestabilitzar el govern estatal, mirant a Vox, en sintonia amb els poders judicials i estatals. Illa, per la seva banda, s’empassa sense rubor els compromisos sobre la singularitat del finançament i la plurinacionalitat de l’Estat espanyol.

El PSC intenta desbloquejar l’atzucac en què es troba, actuant com a lleials lacais dels amos de l’economia. L’escenari de retrocés, replegament i divisió del moviment sobiranista republicà i independentista disposa, ara, d’un nou element per aplegar forces i cercar la unitat i la mobilització social. La confrontació entorn a l’aeroport s’afegeix a les lluites per la llengua, l’amnistia, les llibertats, la immigració, la sobirania, l’habitatge, Rodalies, els serveis públics, la sanitat, el territori, el medi ambient, la mobilització feminista i l’erradicació de la violència masclista.

Palestina

La guerra genocida de l’Estat sionista d’Israel, que destrueix Gaza i condemna Cisjordània, compta amb el suport i l’aval d’EEUU i les grans multinacionals europees. L’acarnissament contra les criatures és part de la crueltat d’aquesta realitat de dominació i exclusió. L’altre esclat que demostra el fracàs de l’imperialisme i de la globalització neoliberal, és la invasió d’Ucraïna per part de la Rússia de Putin. Aquestes guerres són el cim de la cinquantena de guerres d’un ordre internacional de l’ONU, sota el lema capciós de cooperació, pau i solidaritat. La diplomàcia entre els estats no pot amagar la crua realitat comercial, de domini d’uns estats sobre altres, i d’espoli dels recursos naturals i humans de la majoria del planeta.

El capital financer, la propietat privada i els estats imperialistes s’aboquen al rearmament per garantir els seus beneficis i privilegis. No hi pot haver pau i cooperació entre els pobles mentre existeixin els imperialismes. L’alternativa passa per expropiar les multinacionals, derrotar els estats opressors i avançar cap a una revolució treballadora. Mobilitzar-se contra el rearmament, combatre les guerres d’Israel i Russa, i bloquejar els vaixells d’armes del comerç amb Israel (com ja fan alguns sindicats d’estibadors europeus) és fer camí cap a un món millor. Dissabte 14, manifestació europea per Palestina.

Centenari Lenin.

En “XXI Congrés del PC(b)R” (27.03-2.04.1922): “valorem amb serenitat la nostra situació i no temem reconèixer els nostres errors” … “Primer ensenyament (de la nova política econòmica). Nosaltres no sabem administrar l’economia… Segon ensenyament: un comunista que exerceix un càrrec de responsabilitat… no sap comerciar, perquè no és un home de negocis… no comprèn que ha de començar per l’abecé… no solament ho desconeix, sinó que fins i tot ignora que ho desconeix. … Hem de sortir d’aquest Congrés amb la convicció de que això no ho sabíem i de que ho tenim d’aprendre des de l’abecé… des del principi”. … “El tercer ensenyament està relacionat amb el capitalisme d’Estat. … Segons totes les publicacions d’economia, el capitalisme d’estat és l’existent baix un règim capitalista, en el que el poder estatal te supeditades directament a tals o quals empreses capitalistes. Però el nostre estat és proletari… És una situació sense precedents en la història: el proletariat, l’avantguarda revolucionària, te el poder polític absolutament suficient, i al seu costat existeix el capitalisme d’Estat”. Tom 45, Obres completes. Ed. Progreso, Moscou.

12 de juny de 2025