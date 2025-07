La situació política actual – El genocidi del poble palestí a mans d´Israel

Els pobles, a tot el món, seguiran amb les massives protestes fins a aturar el genocidi. Cal que sigui així. És el que ens demanen des de Palestina per sostenir, encara que sigui moralment, la seva resistència tenaç. Cal valorar cada pas, petit o no tant petit, cap a l’aïllament d’Israel, començant pel bloqueig del comerç d’armes amb l’estat sionista, el cessament del foc i el lliure accés des palestins a l’ajuda humanitària.

La situació a Palestina, amb l’avenç del genocidi, és molt dura, molt trista. Malgrat tot, és important que veiem els signes positius, més enllà del plany universal pel que està fent Israel.

Un primer signe és el descrèdit de les falses solucions amb les que es buscava la contenció del conflicte i la prolongació del sotmetiment de Palestina, com l’anomenada solució dels dos estats. Com bé reconeix Francesca Albanese, la relatora de l’ONU per Palestina, tot va començar amb la creació de l’estat d’Israel per part de les potències. Israel és com a tal un estat teocràtic, que instaurava l’apartheid de la població palestina i s’abocava cap a una inevitable expansió colonial. El seu sentit no era ni és altre que el d’operar com gendarme d’una regió estratègica per l’ordre mundial imperialista, a costa dels pobles. No pot haver-hi pau ni a Palestina ni a tota la regió mentre sobrevisqui Israel. El descrèdit de la solució dels dos estats obre la porta a una autèntica solució democràtica d’un sol estat a Palestina, democràtic i laic, on puguin viure i conviure novament diferents ètnies i religions.

Un segon signe són els primers impactes positius del moviment de solidaritat amb Palestina sobre la reorganització internacional del moviment de la classe treballadora. L’amplitud del moviment de solidaritat amb Palestina supera la que va tenir fa seixanta anys la solidaritat amb el Vietnam, que va alimentar el curs revolucionari d’una nova generació de lluitadors pel socialisme. I ara veiem com Palestina nodreix l’avenç de les idees socialistes a EEUU o al Regne Unit i com apareixen nous líders, com Mamdani a Nova York o nous partits de masses com el de la Nova Esquerra a Anglaterra. Es tracta sens dubte de direccions reformistes, però que en són senyal d’un potent moviment de reorganització.

La lluita seguirà també a casa nostra durant l’estiu. Cal preparar amb tota la dedicació la gran manifestació solidària amb Palestina el 4 d’octubre a Barcelona que empenyi el govern espanyol a acabar amb les seves inconseqüències.

30 de juliol de 2025