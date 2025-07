La situació política actual: avança el racisme i el feixisme a Espanya

“Cacería al inmigrante”. Así han calificado sus razias los grupos fascistas que han acudido a la localidad de Torre Pacheco (Murcia). Su excusa para apedrear locales, viviendas y golpear a personas magrebíes durante tres noches ha sido una agresión supuestamente causada por una persona de origen extranjero. Todos los vecinos relatan que los fascistas llegaron de fuera. Es decir, que para poder actuar debieron contar (al menos durante un tiempo) con la pasividad policial. 72 horas después han comenzado las detenciones. Sin embargo, parece claro que Vox señala, el PP justifica y los amigos de ambos, Frente Obrero, Desokupa y resto de ralea facha, ejecutan. Unos días antes, en Alcalá de Henares (Madrid), su alcaldesa (PP) aprovechó una presunta agresión sexual, aparentemente perpetrada por una persona de origen subsahariano, para cargar contra la migración. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el resto del PP salieron en tromba a exigir el cierre del centro de acogida que hay en la ciudad, a la par que se negaban a cumplir con su obligación legal de acoger y proteger a los menores de edad sin familia. Ayuso afirmó y mantiene que es el gobierno quien “trae a los inmigrantes para saturar los servicios (no ella y sus recortes), crear problemas de convivencia y reventar el país” (tampoco ella, negando vivienda). Por esas fechas, Rocío de Meer (Vox) defendió organizar deportaciones masivas de hasta ocho millones de migrantes “porque tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”. Hay que parar a la reacción y al veneno racista. El freno a este giro profundamente reaccionario no lo pondrán (más allá de algunas excepciones) ni los policías de la pulserita, ni los jueces ni los fiscales. Se trata de una tarea de la sociedad civil, de los sindicatos, de las asociaciones, de la representación política en ayuntamientos y parlamentos. Quieren dividir a la población, enfrentarnos entre nosotros, generar miedo y desconfianza. La respuesta solo puede ser mayor igualdad y democracia. Para poder tener (todos) las mismas obligaciones necesitamos poseer (todos) los mismos derechos. Algo que hoy no ocurre. Los Estados constituyen los principales agentes del racismo. Son ellos y la UE quienes restringen la libre circulación de muchas personas y dificultan el acceso a la ciudadanía con leyes, como la española de extranjería, que lejos de regular, generan muros infranqueables y crean bolsas de decenas de miles de personas obligadas a vivir y a trabajar sin un solo derecho. Las Cortes deben aprobar, de una vez por todas, el proceso extraordinario de regularización de hasta 500 mil personas, resultado de la iniciativa popular sustentada en 600 mil firmas, pendiente desde el inicio de la legislatura. La ley de extranjería debe sustituirse por una ley de acceso sencillo a la ciudadanía. Entre nosotros hay 9 millones de personas nacidas en otro país. El 30% de ellas tiene la nacionalidad española y un millón y medio de menores cuentan con un progenitor de origen extranjero. La migración representa el 19% de la población, el 54% de ella, tiene entre 25 y 39 años. Tres millones están afiliados a la Seguridad Social. Ya son el 15% de la masa laboral; el 27% en la hostelería, el 20% en la construcción, el 24% en la agricultura. Como señala el Banco Central Europeo, el 80% del incremento del PIB español durante los últimos 5 años está impulsado por el empuje de la inmigración. ¡Es el capitalismo quien los necesita y, por tanto, quien los trae! La inmigración rejuvenece la masa laboral y emprende negocios en nuevos sectores. Resultan imprescindibles para el sistema, por eso están aquí. No destruyen nada, al contrario, crean y contribuyen a la sanidad, las pensiones, la construcción… Echar al 15% de la población trabajadora no solo resulta imposible, sino que además supondría la base de un empobrecimiento general descomunal de toda la población. Y eso lo saben incluso quienes defienden echarlos. Lo que los poderosos buscan es la división de la clase trabajadora por religión, por origen, por color. A los de Vox, PP y todos los que bailan el agua al racismo hay que decirles que ya somos un único pueblo, el trabajador. Eso sí, mestizo. Un pueblo que para vivir necesita más derechos que se ganan con una igualdad que ellos nos niegan.